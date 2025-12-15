ਘਰ ਵਿੱਚ ਬਣਾਓ ਇਕੋਸੋਲ, ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਨ ਈਕੋ ਤੇ ਸਕਿਨ ਫਰੈਂਡਲੀ, ਜਾਣੋ ਕਿਵੇਂ
Published : December 15, 2025 at 8:56 PM IST
ਲੁਧਿਆਣਾ: ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਨੇ ਬਾਇਓਐਨਜ਼ਾਈਮ-ਅਧਾਰਿਤ ਕੁਝ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਹ ਰਵਾਇਤੀ ਰਸਾਇਣਕ ਕਲੀਨਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਿਹਤ ਖ਼ਤਰੇ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਕਤ ਹਨ। ਇਹ ਫਾਰਮੂਲੇ ਘਰਾਂ ਅਤੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਮਾਈਕਰੋਬਾਇਓਲੋਜੀ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਵਿੱਚ ਹੱਥ ਧੋਣ ਵਾਲਾ ਸਾਬਣ, ਡਿਸ਼ਵਾਸ਼ ਅਤੇ ਤਰਲ ਡਿਟਰਜੈਂਟ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੈਵਿਕ ਤੱਤਾਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹਨ। ਇਹ ਵਾਤਾਵਰਣ ਵਿੱਚ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਘੁਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਬ੍ਰਾਂਡਾਂ ਵਿੱਚ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਚਮੜੀ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲੇ ਰਸਾਇਣਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੈ।
ਇਕੋਸੋਲ ਦੇ ਕੰਮ
ਪ੍ਰੋਡਕਟਾਂ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਮੁਖੀ ਡਾਕਟਰ ਉਰਮਿਲਾ ਗੁਪਣਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ "ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਇਕੌਸੋਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਇਹ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਬਣੇ ਹਨ। ਇਕੋਸੋਲ ਪੀਏਯੂ ਦਾ ਸਿਟਰਸ ਬਾਇਓਐਨਜ਼ਾਈਮ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਕਿੰਨੂ ਦੇ ਛਿਲਕਿਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਛਿਲਕੇ ਵਾਲੇ ਫਰੂਟ ਦੇ ਵਰਕ ਅਤੇ ਬੂੰਦਾਂ ਦੇ ਮਿਸ਼ਰਣ ਨੂੰ ਫਰਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੁਦਰਤੀ ਐਨਜ਼ਾਈਮ, ਜੈਵਿਕ ਐਸਿਡ ਅਤੇ ਮੈਟਾਬੋਲਾਈਟਸ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਗੰਦਗੀ ਨੂੰ ਸਾਫ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਤਿਆਰ ਕਰ ਕੇ ਸਫਾਈ ਦੇ ਲਈ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਨਾਲ ਟਾਈਲਾਂ ਸਾਫ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਾਇਲਟ ਸੀਟ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਾਈਪਾਂ ਦੀ ਸਾਫ-ਸਫਾਈ ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੱਪੜਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਛਿੜਕਾ ਕਰਕੇ ਬਦਬੂ ਨੂੰ ਵੀ ਹਟਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।"
ਸਕਿਨ ਲਈ ਫਰੈਂਡਲੀ
ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਡਾਕਟਰ ਪ੍ਰੀਆ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਮ ਬਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਕੁਆਟਰਨਰੀ ਅਮੋਨੀਅਮ ਮਿਸ਼ਰਣਾਂ, ਨਕਲੀ ਖੁਸ਼ਬੂਆਂ, ਅਲਕੋਹਲ-ਅਧਾਰਿਤ ਕੀਟਾਣੂਨਾਸ਼ਕਾਂ ਅਤੇ ਬਲੀਚ ਨਾਲ ਬਣੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਸਕਿਨ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਧਿਐਨਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਰਸਾਇਣਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ, ਸੋਜਸ਼ ਪ੍ਰਤੀਕ੍ਰਿਆਵਾਂ, ਕਮਜ਼ੋਰ ਮਾਈਟੋਕੌਂਡਰੀਅਲ ਗਤੀਵਿਧੀ ਅਤੇ ਕੋਲੈਸਟ੍ਰੋਲ ਨਿਯਮ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਹੈ। ਘਰਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰਜ ਸਥਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਵਰਤੋਂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸਫਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੀਏਯੂ ਦਾ ਇਹ ਕਦਮ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਦਾ ਇਕ ਚੰਗਾ ਵਿਕਲਪ ਹਨ।
ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਏ ਤਿਆਰ ?
ਡਾਕਟਰ ਉਰਮਿਲਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ "ਘਰ ਵਿੱਚ ਆਮ ਸਿਟਰਸ ਫਰੂਟ ਦੇ ਛਿਲਕੇ ਅਤੇ ਗੁੜ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਇਹ ਸਲੋਸ਼ਨ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਸੀਂ ਤਿੰਨ-ਤਿੰਨ ਅਤੇ 10 ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਕਟੋਰੀ ਫਰੂਟ ਦਾ ਸਲਿਊਸ਼ਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਗੁੜ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਗੁਣਾ ਜਿਆਦਾ ਯਾਨੀ ਤਿੰਨ ਕੌਲੀਆਂ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਇਸ ਸਲਿਊਸ਼ਨਜ਼ ਨੂੰ ਫਰਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਸ਼ੈਲਫ਼ ਲਾਈਫ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਤਿੰਨ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਝੱਗ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ਬੂ ਜਰੂਰ ਪਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਔਰਗੈਨਿਕ ਹੈ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।"
ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਕੀਮਤ ?
ਮਾਈਕ੍ਰੋਬਾਇਓਲੋਜੀ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ 200 ਮਿ.ਲੀ. 500 ਮਿ.ਲੀ., ਅਤੇ 1-ਲੀਟਰ ਆਕਾਰ ਵਿੱਚ ਬੋਤਲਾਂ ਉਪਲਬਧ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ 30 ਰੁਪਏ, 60 ਰੁਪਏ, 130 ਰੁਪਏ ਅਤੇ 250 ਰੁਪਏ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਉਰਮੀਲਾ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੋ ਅੱਗੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਬਣਾਏ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੀ ਕੀਮਤ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਉਹ ਨੋ ਲੋਸ ਨੋ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਤੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਮਾਈਕਰੋ ਬਾਇਲੋਜੀ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਖਰੀਦ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਈ ਸੈਸ਼ਨ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਹਰ ਇੱਕ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 50 ਦੇ ਕਰੀਬ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਸਲਾਹ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਖਰਚੇ ਉੱਤੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।