Online Punjab Census: 10 ਮਿੰਟ 'ਚ ਭਰੋ ਆਨਲਾਈਨ ਜਨਗਣਨਾ, ਸਿੱਖੋ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨੀ ਲਾਈਵ ਜਨਗਣਨਾ ?
ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੋਬਾਈਲ ਜਾਂ ਕੰਪਿਊਟਰ/ਲੈਪਟਾਪ ਤੋਂ 14 ਮਈ ਤੱਕ ਘਰ ਬੈਠੇ ਹੀ ਆਨਲਾਈਨ ਜਨਗਣਨਾ ਦੀ ਸਾਰੀ ਡਿਟੇਲ ਭਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇੱਥੇ ਜਾਣੋ ਸਾਰੇ ਸਟੈਪ।
Published : May 5, 2026 at 3:10 PM IST
ਲੁਧਿਆਣਾ: ਜਨਗਣਨਾ...ਸੈਂਨਸ 2027 ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ 14 ਮਈ ਤੱਕ ਘਰ ਬੈਠੇ ਵੀ ਖੁਦ ਸਵੈ ਜਨਗਣਨਾ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਭਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਜਦੋਂ 14 ਮਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਘਰ ਘਰ ਆ ਕੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਨਗਣਨਾ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕਰਨਗੇ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਸਿਰਫ਼ ਆਈਡੀ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। 14 ਮਈ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਆਨਲਾਈਨ ਭਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।
ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਵਰਿੰਦਰ ਥਿੰਦ ਵਲੋਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਈਵ ਡੈਮੋ ਲਿਆ ਅਤੇ ਸਵੈ ਜਨਗਣਨਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਬਾਰੇ ਸਟੈਪ ਵਾਈਜ਼ ਸਟੈਪ ਜਾਣਿਆ।
- ਸਟੈਪ 1
ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ https://se.census. gov.in 'ਤੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੰਪਿਊਟਰ ਜਾਂ ਮੋਬਾਇਲ ਵਿੱਚ ਗੂਗਲ ਖੋਲ ਕੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਆਈਡੀ ਪਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਪੇਜ ਖੁੱਲ ਜਾਵੇਗਾ।
- ਸਟੈਪ 2
ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੇਜ ਖੁੱਲੇਗਾ ਉਸ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇਕ ਕੈਪਚਾ ਪਾਉਣਾ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।
- ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਮੁਖੀ ਦਾ ਨਾਮ ਪਾਉਣਾ ਹੈ।
- ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਅਤੇ ਫਿਰ ਈਮੇਲ ਆਈਡੀ ਪਾਉਣੀ ਹੈ।
- ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਪਾਸਵਰਡ ਤੁਹਾਡੀ ਮੋਬਾਈਲ ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਈਡੀ ਉੱਤੇ ਆਵੇਗਾ।
- ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲੇ ਸਟੈਪ ਉੱਤੇ ਜਾਣਾ ਹੈ।
- ਸਟੈਪ 3
ਓਟੀਪੀ ਭਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਨਪਸੰਦ ਭਾਸ਼ਾ ਵੀ ਚੁਣ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਹਨ, ਲਗਭਗ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਇਸ ਪੋਰਟਲ ਉੱਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹੈ।
ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਲੁਧਿਆਣਾ ਸਬ ਡਵੀਜ਼ਨ (ਪੱਛਮੀ ਰੂਰਲ) ਅਧਿਕਾਰੀ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ, "ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ।"
- ਸਟੈਪ 4
ਚੌਥੇ ਸਟੈਪ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਹੀ ਪਤੇ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ, ਪਿੰਨ ਕੋਡ, ਪਿੰਡ ਜਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਪਿੰਡ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਨਾਮ ਚੁਣੋਗੇ, ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨਾਮ ਵੈਬਸਾਈਟ ਉੱਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਚੁਣਨਾ ਹੈ।
- ਸਟੈਪ 5
ਚੌਥਾ ਸਟੈਪ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਆਪਣਾ ਪਤਾ ਪਾਉਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪਤਾ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੂਗਲ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਖੁੱਲ ਜਾਵੇਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਪਤਾ ਪਾਇਆ ਹੋਵੇਗਾ ਉਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਹੀ ਗੂਗਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਸ਼ਨ ਦੇਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਸਟੀਕ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉੱਪਰ ਹੀ ਗੂਗਲ ਦਾ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਮਾਰਕ ਲਗਾਉਣਾ ਹੈ।
- ਸਟੈਪ 6
ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਪੇਜ ਖੁੱਲ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 33 ਸਵਾਲ 4 ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੜਾਅ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਕੋਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਉਪਲਬਧ ਹਨ। ਮਕਾਨ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਇਦਾਦ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆਦਿ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਭਰਨਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਪਸ਼ਨ ਆਉਣਗੀਆਂ।
- ਸਟੈਪ 7
ਸਾਰੇ ਹੀ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਭਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਮੁੜ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਪ੍ਰੀਵਿਊ ਆਪਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਜੋ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਭਰੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਂਚ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀ ਅੱਗੇ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਭਰ ਸਕੋ। ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਅਗਲੇ ਕਦਮ ਉੱਤੇ ਜਾਣਾ ਹੈ।
- ਸਟੈਪ 8
ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਭਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਫਾਈਨਲ ਸਬਮਿਟ ਕਰੇਗੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਫਾਰਮ ਜਮਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਸ ਬਾਅਦ 11 ਅੱਖਰਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਆਈਡੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈ ਭਾਵ ਕਿ ਮੋਬਾਈਲ ਉੱਤੇ ਸਕਰੀਨ ਸ਼ਾਟ ਲੈ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰ ਮੋਬਾਈਲ ਅਤੇ ਈ ਮੇਲ ਆਈਡੀ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗੀ।
ਆਨਲਾਈਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਫਾਇਦਾ
ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਦਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ, "ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲਵੋਗੇ, ਤਾਂ 14 ਮਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਜਨਗਣਨਾ ਲਈ ਆਉਣਗੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਆਈਡੀ ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਸਮਾਂ ਬਚੇਗਾ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਘਰ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਹੀ ਭਰ ਸਕੋਗੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੌਖੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਬੜੀ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਮੋਬਾਈਲ ਅਤੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਹਨ। ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਇਹ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਭਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।