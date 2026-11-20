'50% ਛੋਟ ਜਾਂ ਇੱਕ ਨਾਲ ਦੂਜਾ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਫ੍ਰੀ...' ਕੀ ਆਫਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਖਿਲਵਾੜ ?
ਐਕਸਪਾਇਰ ਹੋਏ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਤੋਂ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹੋ। ਭਾਰੀ ਛੋਟ ਵਾਲੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਬਣ ਸਕਦੀਆਂ ਜ਼ਹਿਰ। ਪੱਤਰਕਾਰ ਵਰਿੰਦਰ ਥਿੰਦ ਦੀ ਖਾਸ ਰਿਪੋਰਟ।
Published : November 20, 2026 at 4:29 PM IST
ਲੁਧਿਆਣਾ: ਸਿਹਤ ਮਹਿਕਮੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਤਾਜਪੁਰ ਰੋਡ 'ਤੇ ਸਥਿਤ ਇੱਕ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟਲ ਸਟੋਰ ਉੱਤੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕਰਕੇ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਐਕਸਪਾਇਰ ਹੋਇਆ ਮਾਲ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਖੁਦ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿਹਤ ਅਫਸਰ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਚਾਵਲਾ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
"ਐਕਸਪਾਇਰੀ ਡੇਟ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਮੰਗਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਮਾਲ"
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿਹਤ ਅਫਸਰ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਚਾਵਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, "ਇਸ ਵਿੱਚ ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਦੀ ਮਿਆਦ 15 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਉਸ ਲਈ ਖਰੀਦ 14 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੋਂ ਮੰਗਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਉੱਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕਰਕੇ ਅਜਿਹਾ ਸਮਾਨ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।"
ਮਿਆਦ ਲੰਘੀਆਂ ਜਾਂ ਲੰਘਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕਈ ਵਸਤਾਂ ਜ਼ਬਤ
ਡਾਕਟਰ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਚਾਵਲਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ, "ਇਸ ਸਮਾਨ ਵਿੱਚ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਜੂਸ ਜਿਸ ਦੀ ਮਿਆਦ ਲੰਘੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਫਟ ਡਰਿੰਕ ਦੀਆਂ ਬੋਤਲਾਂ ਅਤੇ ਸੁੱਕਾ ਦੁੱਧ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਉੱਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਗੋਦਾਮ ਦੀ ਚੈਕਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮਿਆਦ ਲੰਘਿਆ ਸਮਾਨ ਬਰਾਮਦ ਹੋਇਆ ਹੈ।"
ਅਕਸਰ ਹੀ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆਪਣਾ ਸਟਾਕ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨ ਲਈ ਆਫਰਾਂ ਲਗਾ ਕੇ ਸਮਾਨ ਵੇਚ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਲੰਘਣ ਵਾਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਇੰਨੇ ਜਾਗਰੂਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਕਈ ਵਾਰ ਤਰੀਕ ਨਹੀਂ ਵੇਖਦੇ ਅਤੇ ਉਹ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਖਰੀਦ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਥੋੜੇ ਆਰਥਿਕ ਪੱਖ ਤੋਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਸਮਾਨਾਂ ਅਤੇ ਆਫਰਾਂ ਵੱਲ ਜਲਦੀ ਆਕਰਸ਼ਕ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਉੱਤੇ ਭਾਰੀ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
- ਡਾਕਟਰ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਚਾਵਲਾ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿਹਤ ਅਧਿਕਾਰੀ
ਤਰੀਕ ਲੰਘਿਆ ਜੂਸ ਪੀਣ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਵਧੇਰੇ ਖ਼ਤਰਨਾਕ
ਜੂਸ ਵਿੱਚ ਨਮੀ (Moisture) ਅਤੇ ਖੰਡ (Sugar) ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਤਰੀਕ ਲੰਘਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਅਤੇ ਉੱਲੀ (Fungus) ਦੇ ਵਧਣ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਅਨੁਕੂਲ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਪੁਰਾਣੇ ਜੂਸ ਵਿੱਚ E.coli ਅਤੇ Salmonella ਵਰਗੇ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਉਲਟੀਆਂ, ਦਸਤ (Diarrhea), ਪੇਟ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ ਮਰੋੜ ਅਤੇ ਬੁਖ਼ਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤਰੀਕ ਲੰਘਣ 'ਤੇ ਜੂਸ ਅੰਦਰੋਂ ਸੜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਗੈਸ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਜੂਸ ਪੀਣ ਨਾਲ ਤੇਜ਼ ਐਸੀਡਿਟੀ, ਗੈਸ ਅਤੇ ਪੇਟ ਫੁੱਲਣ (Bloating) ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਖ਼ਰਾਬ ਹੋਣ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਏ?
ਜੇਕਰ ਗ਼ਲਤੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਪੁਰਾਣਾ ਪੈਕਟ ਖੁੱਲ੍ਹ ਵੀ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਕੇਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਸੁੱਟ ਦਿਓ:
1. ਫੁੱਲਿਆ ਹੋਇਆ ਡੱਬਾ ਜਾਂ ਪੈਕਟ: ਜੇਕਰ ਜੂਸ ਦਾ ਟੈਟਰਾ-ਪੈਕ ਜਾਂ ਬੋਤਲ ਫੁੱਲੀ ਹੋਈ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਅੰਦਰ ਗੈਸ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
2. ਬਦਬੂ ਅਤੇ ਸਵਾਦ : ਚਿਪਸ ਵਿੱਚੋਂ ਪੁਰਾਣੇ ਤੇਲ ਜਾਂ ਪੇਂਟ ਵਰਗੀ ਤਿੱਖੀ ਬਦਬੂ ਆਉਣੀ, ਜਾਂ ਜੂਸ ਦਾ ਸਵਾਦ ਖੱਟਾ-ਕੌੜਾ ਹੋਣਾ।
3. ਬਣਾਵਟ (Texture): ਚਿਪਸ ਦਾ ਕਰਾਰਾਪਣ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਕੇ ਨਰਮ (ਸਿੱਲ੍ਹੇ) ਹੋ ਜਾਣਾ ਜਾਂ ਜੂਸ ਵਿੱਚ ਝੱਗ/ਗੰਢਾਂ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣਾ।
MRP ਅਤੇ ਬਿਲਿੰਗ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ ਫ਼ਰਕ
ਡਾਕਟਰ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਚਾਵਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, "ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸਾਫਟ ਡਰਿੰਕ ਦੀ ਐਮਆਰਪੀ (MRP) ਜਿਸ ਦੀ ਕੀਮਤ 80 ਤੋਂ 100 ਰੁਪਏ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਬਿਲਿੰਗ 17 ਰੁਪਏ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਅਕਸਰ ਮਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਲੰਘਣ ਵਾਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਸਮਾਂ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਲਓ ਪਰ ਕਈ ਦੁਕਾਨਾਂ ਉੱਤੇ ਅਜਿਹਾ ਸਾਵਧਾਨੀ ਦੇ ਲਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ।"
ਮਿਆਦ ਲੰਘਿਆ ਖਾਣਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਬਿਮਾਰ
ਡਾਕਟਰ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਸਾਵਲਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ, ਮਿਆਦ ਲੰਘਿਆ ਖਾਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਮਾਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਤੋਂ ਚੌਕਸ ਰਹਿਮ ਦੀ ਬੇਹੱਦ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਨੇ ਕਿ, ਬੜੀ ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਬਿੱਲ ਚੈੱਕ ਕੀਤੇ, ਤਾਂ ਅਜਿਹਾ ਸਮਾਨ ਬਰਾਮਦ ਹੋਇਆ ਜਿਸ ਦੀ 14 ਅਕਤੂਬਰ ਦੀ ਬਿਲਿੰਗ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਸਮਾਨ 15 ਨੂੰ ਐਕਸਪਾਇਰ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਸੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੁਕਾਨ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੋਈ 15 ਜਾਂ 20 ਦਿਨ ਮੰਨ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮਿਆਦ ਲੰਘਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਸਮਾਨ ਜਾਂ ਬਾਅਦ ਦਾ ਸਮਾਨ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ 1-2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਬਿੱਲ ਕੱਟਣ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਗੜਬੜ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਂਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ।
ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ
ਡਾਕਟਰ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਚਾਵਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, "ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦ ਵੀ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਅਕਸਰ ਹੀ ਲੋਕ ਸਮਾਨ ਖਰੀਦਣ ਦੇ ਵੇਲ੍ਹੇ ਉਸ ਦੀ ਤਰੀਕ ਦੇਖਣਾ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕਈ ਵਾਰ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਸਮਾਨ ਲੈਣ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਚਿਪਸ ਵਗੈਰਾ ਲੈ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਾਂ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪੈਕਟ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਖਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਉਹ ਤਰੀਕ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਤਾਂ ਭਾਰੀ ਮੁਨਾਫਾ ਕਮਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਬੱਚੇ ਦੀ ਸਿਹਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਖਿਲਵਾੜ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।"
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਮਿਆਦ ਪੁੱਗ ਚੁੱਕੇ (expired) ਉਤਪਾਦ ਬਾਰੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ, ਤੁਸੀਂ ਵੈੱਬ ਪੋਰਟਲ, ਮੋਬਾਈਲ ਐਪ, ਵਟਸਐਪ (8800001915) ਜਾਂ ਟੋਲ-ਫ੍ਰੀ ਨੰਬਰ 1915 (1800-11-4000) ਰਾਹੀਂ 'ਨੈਸ਼ਨਲ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਹੈਲਪਲਾਈਨ' (National Consumer Helpline) ਕੋਲ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।