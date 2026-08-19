ਬਰਸਾਤਾਂ 'ਚ ਮਧੂ ਮੱਖੀਆਂ ਦੀ ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਏ ਦੇਖਭਾਲ ? ਜਾਨਣ ਲਈ ਕਰੋ ਕਲਿੱਕ...
ਕੀਟ ਵਿਗਿਆਨ ਦੇ ਮਾਹਰ ਡਾਕਟਰ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬਰਸਾਤਾਂ ਦੌਰਾਨ ਮਧੂ ਮੱਖੀਆਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪੜ੍ਹੋ ਵਰਿੰਦਰ ਥਿੰਦ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ...
Published : August 19, 2026 at 3:59 PM IST|
Updated : August 19, 2026 at 4:58 PM IST
ਲੁਧਿਆਣਾ: ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਸਹਾਇਕ ਧੰਦੇ ਵਜੋਂ ਮਧੂ ਮੱਖੀ ਪਾਲਣ ਦਾ ਕਿੱਤਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲੱਗਭਗ ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਮਧੂ ਮੱਖੀਆਂ ਕਲੋਨੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਅਤੇ 40 ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਲਗਭਗ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸ ਕਿੱਤੇ ਤੋਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਬਰਸਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਮਧੂਮੱਖੀ ਪਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਦਿੱਕਤਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਕੀਟ ਵਿਗਿਆਨ ਦੇ ਮਾਹਰ ਡਾਕਟਰ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਰਸਾਤਾਂ ਦੌਰਾਨ ਮਧੂ ਮੱਖੀਆਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਧੂ ਮੱਖੀਆਂ ਨੂੰ ਬਰਸਾਤ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਖੁਰਾਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਖਾਸ ਖੁਰਾਕ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ।
ਬਰਸਾਤ ਵਿੱਚ ਮਧੂ ਮੱਖੀਆਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ
ਪਾਣੀ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ: ਕੀਟ ਵਿਗਿਆਨ ਦੇ ਮਾਹਰ ਡਾਕਟਰ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦੇ ਸੀ ਦੱਸਿਆ ਕੀ ਮਧੂ ਮੱਖੀਆਂ ਪਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਬਰਸਾਤਾਂ ਦੀ ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਦਿੱਕਤਾਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਫਾਰਮ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਨਾ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋਣ ਦਿਓ। ਡੱਬਿਆਂ ਨੂੰ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਅਤੇ ਹਲਕੀ ਢਲਾਣ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਰੱਖੋ। ਡੱਬਿਆਂ ਅੰਦਰ ਸਿੱਲ ਨਾ ਜਾਣ ਦਿਓ। ਹਵਾਦਾਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਰੱਖੋ ਤਾਂ ਜੋ ਮੋਮ ਦੇ ਪਤੰਗੇ (Wax moth) ਦਾ ਹਮਲਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਕੀੜੀਆਂ ਅਤੇ ਪੀਲੀਆਂ ਭਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਲਈ ਡੱਬਿਆਂ ਦੇ ਸਟੈਂਡਾਂ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਹੇਠ ਪਾਣੀ ਵਾਲੇ ਕੱਪ ਰੱਖੋ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਡੱਬੇ ਵਿੱਚ ਮੱਖੀਆਂ ਘੱਟ ਹਨ, ਤਾਂ ਦੋ ਕਮਜ਼ੋਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਪਰਿਵਾਰ ਬਣਾ ਦਿਓ।
"ਬਰਸਾਤ ਦੇ ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਯੋਗ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮਧੂ ਮੱਖੀਆਂ ਦੇ ਕਟੁੰਬਾਂ (ਮਧੂ ਮੱਖੀਆਂ ਦੇ ਬਕਸੇ) ਨੂੰ ਨੀਵੀਂ ਥਾਂ 'ਤੇ ਨਾ ਰੱਖੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਮਧੂ ਮੱਖੀ ਪਾਲਕਾਂ ਦਾ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬਕਸਿਆਂ ਨੂੰ ਨੀਵੀਂ ਥਾਂ 'ਤੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਆਦਾ ਮੀਂਹ ਪੈਣ ਕਰਕੇ ਬਕਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਭਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਕਸੇ ਹਵਾਹਾਰੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।" - ਡਾ. ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਕੀਟ ਵਿਗਿਆਨੀ, ਮਧੂ ਮੱਖੀ ਵਿਭਾਗ
ਬਰਸਾਤ ਦੌਰਾਨ ਖੁਰਾਕ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ
ਪਰਾਗ ਦੀ ਪੂਰਤੀ (Pollen Substitute): ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਲਈ ਪਰਾਗ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਘਾਟ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਵੇਸਣ, ਸਕਿਮਡ ਮਿਲਕ ਪਾਊਡਰ, ਅਤੇ ਸੋਇਆਬੀਨ ਦੇ ਆਟੇ ਦਾ ਮਿਸ਼ਰਣ ਬਣਾ ਕੇ ਛੱਤਿਆਂ 'ਤੇ ਰੱਖੋ। ਡੱਬਿਆਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਬਰਤਨ ਵਿੱਚ ਸਾਫ਼ ਪਾਣੀ ਰੱਖੋ ਅਤੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਲੱਕੜ ਦੇ ਛੋਟੇ ਟੁਕੜੇ ਤੈਰਾ ਦਿਓ ਤਾਂ ਜੋ ਮੱਖੀਆਂ ਡੁੱਬਣ ਤੋਂ ਬਚ ਸਕਣ। ਡਾਕਟਰ ਜਸਪਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਹੀ ਦੇਖਭਾਲ ਨਾਲ ਮਧੂ-ਮੱਖੀਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਬਰਸਾਤ ਦੇ ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮੁੱਖ ਸ਼ਹਿਦ ਉਤਪਾਦਨ ਸੀਜ਼ਨ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਖੁਰਾਕ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ
ਚੀਨੀ ਦਾ ਘੋਲ: ਬਰਸਾਤ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰ ਫੁੱਲਾਂ ਦਾ ਰਸ (ਨੈਕਟਰ) ਘੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਮੱਖੀਆਂ ਨੂੰ 1:1 ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ (ਬਰਾਬਰ ਮਾਤਰਾ) ਵਿੱਚ ਚੀਨੀ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਘੋਲ ਬਣਾ ਕੇ ਡੱਬੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫੀਡਰ ਵਿੱਚ ਦਿਓ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਰਾਗ (ਪੋਲਨ) ਦੀ ਘਾਟ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਵੇਸਣ, ਸੋਇਆਬੀਨ ਦਾ ਆਟਾ ਅਤੇ ਦੁੱਧ ਦੇ ਪਾਊਡਰ ਤੋਂ ਤਿਆਰ 'ਪੋਲਨ ਸਬਸਟੀਚਿਊਟ' ਕੇਕ ਬਣਾ ਕੇ ਫ੍ਰੇਮਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਰੱਖੋ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਮਧੂ ਮੱਖੀਆਂ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਪੂਰੀ ਹੁੰਦੀਂ ਹੈ।
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