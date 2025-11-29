ਕੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸਕੀਮ, ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵਿਰੋਧ ? ਪੜ੍ਹੋ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ
ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸਕੀਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਬੱਸਾਂ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਟੈਂਡਰ ਕੱਢੇ ਗਏ ਹਨ। ਜਿਸ ਵਿਰੋਧ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
Published : November 29, 2025 at 3:18 PM IST
ਲੁਧਿਆਣਾ: ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੀਆਰਟੀਸੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਕਈ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਹੀ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੱਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀ ਬੋਤਲ ਲੈ ਕੇ ਟੈਂਕੀ ਉੱਤੇ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਤਾਰਨ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਜੱਦੋ-ਜਹਿਦ ਕਰਨੀ ਪਈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੌਕੇ ਉੱਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਫਸਰ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਦੇ ਬਾਹਰ ਖੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੱਸਾਂ ਨੂੰ ਸਟੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਵਾਇਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਯਾਤਰੀ ਵੀ ਕਾਫੀ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰ ਹੁੰਦੇ ਵਿਖਾਈ ਦਿੱਤੇ। ਆਓ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕੀ ਹੈ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸਕੀਮ ਜਿਸਦਾ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਕੀ ਹੈ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸਕੀਮ ?
ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸਕੀਮ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸਕੀਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਬੱਸਾਂ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ ਦੀ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕਈ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਟੁੱਟ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਉਮੀਦ ਵਿੱਚ ਕਈ ਸਾਲ ਤੋਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੱਕੇ ਹੋ ਸਕਾਂਗੇ ਪਰ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸਕੀਮ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾ ਸਾਡਾ ਭਵਿੱਖ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ ਜੋ ਆਪਣੀ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਕਰਨਗੀਆਂ।
ਪੀਆਰਟੀਸੀ ਅਤੇ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਕੋਲ ਕਿੰਨੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ?
ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਅਤੇ ਪੀਆਰਪੀਸੀ ਦੇ ਕੋਲ ਫਿਲਹਾਲ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ 3000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਬੱਸਾਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪੀਆਰਟੀਸੀ ਦੀਆਂ 1232 ਦੇ ਕਰੀਬ ਹਿੱਸਾ ਹਨ, 905 ਆਮ ਬੱਸਾਂ ਹਨ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 78 ਬੱਸਾਂ ਮੀਡੀਅਮ ਹਨ। ਪੀਆਰਟੀਸੀ ਦੀਆਂ ਫਿਲਹਾਲ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸਕੀਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਲਗਭਗ 249 ਬੱਸਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 203 ਆਮ ਬੱਸਾਂ ਹਨ, 15 ਵੋਲਵੋ ਬੱਸਾਂ ਹਨ ਅਤੇ 24 ਦੇ ਕਰੀਬ ਬੱਸਾਂ ਐਚਵੀਏਸੀ ਹਨ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪੀਆਰਟੀਸੀ ਦੀ ਅਧਿਕਾਰਿਕ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਤੋਂ ਲਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੇਕਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪੀਆਰਟੀਸੀ ਦੇ ਕੋਲ 869 ਪੱਕੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਆਊਟ ਸੋਰਸ ਉੱਤੇ 3073 ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਠੇਕੇ ਉੱਤੇ ਲਗਭਗ 613 ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਕੋਲ 1694 ਦੇ ਕਰੀਬ ਬੱਸਾਂ
ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਕੋਲ 1694 ਦੇ ਕਰੀਬ ਬੱਸਾਂ ਹਨ। ਪਨਬਸ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਬੱਸਾਂ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ ਹਨ। 1694 ਵਿੱਚੋਂ ਲੱਗਭਗ 790 ਬੱਸਾਂ ਪਨ ਬੱਸ ਦੀਆਂ ਹਨ। ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਤੇ 18 ਦੇ ਕਰੀਬ ਡੀਪੂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ 18 ਡੀਪੂਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਰੋਪੜ, ਲੁਧਿਆਣਾ, ਮੋਗਾ, ਜਗਰਾਉਂ, ਨੰਗਲ, ਜਲੰਧਰ ਇੱਕ ਅਤੇ ਜਲੰਧਰ ਦੋ, ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ, ਬਟਾਲਾ, ਪਠਾਨਕੋਟ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਇੱਕ ਅਤੇ 2 ਤਰਨ ਤਾਰਨ, ਪੱਟੀ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਅਤੇ ਮੁਕਤਸਰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਬੱਸਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 128, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ 124, ਲੁਧਿਆਣਾ 114 ਅਤੇ ਮੁਕਤਸਰ 105 ਬੱਸਾਂ ਦਾ ਬੇੜਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਡਾਰੈਕਟਰ ਸਟੇਟ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦੀ ਅਧਿਕਾਰਿਕ ਵੈਬਸਾਈਟ ਉੱਤੇ ਜਨਵਰੀ 2024 ਤੱਕ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਅਤੇ ਪੀਆਰਟੀਸੀ ਕੀ ਫਰਕ
ਦਰਅਸਲ ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਅਤੇ ਪੀਆਰਟੀਸੀ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਅਦਾਰੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਜੋ ਕਿ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਪਡੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮਹਿਕਮੇ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇਕਰ ਪੀਆਰਟੀਸੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪੀਆਰਟੀਸੀ ਜਿਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਪੈਪਸੂ ਰੋਡ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਉਹ ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਅਤੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਚੋਣ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀ ਚੋਣ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪੀਆਰਟੀਸੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਹਰਿਆਣਾ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਰੂਟਾ ਤੇ ਵੀ ਬੱਸਾਂ ਚਲਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਬੱਸਾਂ ਇੰਟਰਸਟੇਟ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਨਬਸ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਬੱਸਾਂ ਦਿੱਲੀ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਰੂਟ ਤੇ ਵੀ ਚੱਲਦੀਆਂ ਹਨ।