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ਭਾਰਤ ਅਮਰੀਕਾ ਟ੍ਰੇਡ ਡੀਲ 'ਤੇ ਰੇੜਕਾ: ਵਪਾਰੀ ਖੁਸ਼-ਕਿਸਾਨ ਨਿਰਾਸ਼, 'ਸਰਕਾਰ ਕੱਢੇ ਵਿੱਚਲਾ ਰਾਹ' ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹ...

ਭਾਰਤ ਅਮਰੀਕਾ ਟ੍ਰੇਡ ਡੀਲ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਨਾਖੁਸ਼ ਅਤੇ ਵਪਾਰੀ ਖੁਸ਼, ਆਖਿਰ ਕਿਉਂ? ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਕੀ ਰਾਏ? ਪੜ੍ਹੋ, ਪੱਤਰਕਾਰ ਵਰਿੰਦਰ ਥਿੰਦ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ।

India US Trade deal benefits and losses
ਭਾਰਤ ਅਮਰੀਕਾ ਟ੍ਰੇਡ ਡੀਲ 'ਤੇ ਰੇੜਕਾ: ਵਪਾਰੀ ਖੁਸ਼-ਕਿਸਾਨ ਨਿਰਾਸ਼... (ETV Bharat/GFX Team)
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By ETV Bharat Punjabi Team

Published : July 18, 2026 at 7:49 PM IST

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ਲੁਧਿਆਣਾ : ਭਾਰਤ ਅਮਰੀਕਾ ਟ੍ਰੇਡ ਡੀਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਰੇੜਕਾ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜਿੱਥੇ 24 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਦੱਸਣ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਟਰੇਡ ਡੀਲ ਉੱਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹੀ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ 22 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਉਲੀਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹ ਟਰੇਡ ਡੀਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਪਵੇਗਾ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੈਕਟਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਅਮਰੀਕਾ ਟ੍ਰੇਡ ਡੀਲ 'ਤੇ ਰੇੜਕਾ: ਵਪਾਰੀ ਖੁਸ਼-ਕਿਸਾਨ ਨਿਰਾਸ਼, 'ਸਰਕਾਰ ਕੱਢੇ ਵਿੱਚਲਾ ਰਾਹ' ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹ... (ETV Bharat)

ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ 22 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੇ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਗੈਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਐਸਕੇਐਮ ਵੱਲੋਂ ਕਾਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਰ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਵਪਾਰੀ ਇਸ ਟਰੇਡ ਡੀਲ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਹਨ। ਵਪਾਰੀਆਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਐਕਸਪੋਰਟ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਮਾਰਕੀਟ ਮਿਲੇਗੀ।

India US Trade deal benefits and losses
ਭਾਰਤ ਅਮਰੀਕਾ ਟ੍ਰੇਡ ਡੀਲ ਕੀ ਹੈ? (ETV Bharat/GFX Team)

ਕਿਸਾਨ ਨਾਰਾਜ਼

ਭਾਰਤ ਅਮਰੀਕਾ ਟ੍ਰੇਡ ਡੀਲ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਨਾਰਾਜ਼ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ, "ਭਾਰਤ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਦਬਾਅ 'ਚ ਆ ਕੇ ਇਹ ਟ੍ਰੇਡ ਡੀਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿ, ਜੇਕਰ ਇਹ ਟ੍ਰੇਡ ਡੀਲ ਸਿਰੇ ਚੜ੍ਹ ਗਈ, ਤਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੁੱਧ ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਦੁੱਧ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਆਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੈਕਟਰ ਬੁਰੀ ਤਰਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨੀ ਅਤੇ ਡਾਇਰੀ ਫਾਰਮਿੰਗ ਦੇ ਸਹਾਇਕ ਧੰਦਿਆਂ ਉੱਤੇ ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ। ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ 22 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਮੁੜ ਤੋਂ SKM ਗੈਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵੱਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਅਮਰੀਕਾ ਟ੍ਰੇਡ ਡੀਲ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।"

India US Trade deal benefits and losses
ਭਾਰਤ ਅਮਰੀਕਾ ਟ੍ਰੇਡ ਡੀਲ: ਕਿਸਾਨ ਨਿਰਾਸ਼ ਕਿਉਂ? (ETV Bharat/GFX Team)

"ਟ੍ਰੇਡ ਡੀਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਖ਼ਤਰਨਾਕ"

ਲੁਧਿਆਣਾ ਮੁੱਲਾਪੁਰ ਦਾਖਾ ਤੋਂ ਐਮਐਲਏ ਅਤੇ ਵਾਰਿਸ ਪੰਜਾਬ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਅਯਾਲੀ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਅਕਾਊਂਟ 'ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਰਾਹੀਂ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ, 'ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਟ੍ਰੇਡ ਡੀਲ ਪੰਜਾਬ ਸਣੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਹੈ।' ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਲਈ ਤੱਤਪਰ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਿਰਫ਼ ਕਿਸਾਨੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਡੇਅਰੀ ਫਾਰਮਿੰਗ, ਨਾਲ ਹੀ ਪੋਲਟਰੀ ਫਾਰਮਿੰਗ ਉੱਤੇ ਵੀ ਅਸਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੈਕਟਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਨ। ਵੱਡੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹਰ ਫ਼ਸਲ ਉੱਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਡੇਅਰੀ ਉੱਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ, ਇੱਕ ਗਊ ਦੀ ਫੀਡ ਲਈ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ 3 ਡਾਲਰ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾਂ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਜੇਕਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੈਕਟਰ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਿੱਧਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ।'

India US Trade deal benefits and losses
"ਟ੍ਰੇਡ ਡੀਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਖ਼ਤਰਨਾਕ" (ETV Bharat/GFX Team)

ਵਪਾਰੀ ਟ੍ਰੇਡ ਡੀਲ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਖੁਸ਼?

ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕਤਾ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮਾਹਿਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਅਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਰਾੜ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, "ਭਾਰਤ ਅਮਰੀਕਾ ਟ੍ਰੇਡ ਡੀਲ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਫਿਲਹਾਲ ਸਾਡੇ ਐਕਸਪੋਰਟ ਦੇ ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਹਨ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ, 'ਗ੍ਰੀਨ ਟੈਕਸ, ਐਕਸਪੋਰਟ ਟੈਕਸ, ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਟੈਕਸ ਵੈਟ ਆਦਿ ਅਮਰੀਕਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਉੱਤੇ ਲਗਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਡੀਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਸਾਡੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਰੱਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਬਣ ਜਾਵੇਗੀ ਕਿ, ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਉਸ ਦੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਖ਼ਰੀਦਣ, ਜੋ ਕਿ ਕੁਆਲਿਟੀ ਅਤੇ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਕੀਮਤਾਂ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਨੂੰ ਲੈਣਾ ਭਾਰਤ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ।"

India US Trade deal benefits and losses
ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਅਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕਤਾ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮਾਹਿਰ (ETV Bharat/Special Arrange)

ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਖੁਸ਼, ਕਿਹਾ- "ਭਾਰਤੀ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ ਨਵੀਂ ਮਾਰਕੀਟ"

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਭਾਰਤ ਅਮਰੀਕਾ ਟ੍ਰੇਡ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਪਾਰੀ ਖੁਸ਼ ਹਨ। ਚੈਂਬਰ ਆਫ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਅੰਡਰਟੇਕਿੰਗ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ (cicu) ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਉਪਕਾਰ ਸਿੰਘ ਅਹੂਜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ, 'ਇਜ਼ਰਾਇਲ ਅਤੇ ਇਰਾਨ ਦੀ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਅਸਰ ਪਿਆ ਹੈ। ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਇਸ ਡੀਲ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ, ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਲੇਬਰ ਮਹਿੰਗੀ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਮਹਿੰਗੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਲੋਕਲ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਅਮਰੀਕਾ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਮਾਰਕੀਟ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਆਸਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗਾਰਮੈਂਟ, ਸਾਈਕਲ ਪਾਰਟ, ਆਟੋ ਪਾਰਟਸ ਆਦਿ ਐਕਸਪੋਰਟ ਕਰ ਸਕਾਂਗੇ।'

India US Trade deal benefits and losses
ਭਾਰਤ ਅਮਰੀਕਾ ਟ੍ਰੇਡ ਡੀਲ: ਵਪਾਰੀ ਕਿਉ ਖੁਸ਼? (ETV Bharat/GFX Team)

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ, "ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਰੈਕਟਰ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਤੋਂ 5 ਗੁਣਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਹਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੇਕਰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਡੀਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਐਕਸਪੋਰਟ ਕਰਨ ਦੇ ਮੌਕੇ ਵੱਧ ਜਾਣਗੇ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਵੇਲੇ 4 ਫੀਸਦੀ ਦੇ ਕਰੀਬ ਐਕਸਪੋਰਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੇਕਰ ਇਹ ਐਕਸਪੋਰਟ 25 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੀਡੀਪੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਕਾਫੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ।'

India US Trade deal benefits and losses
ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਖੁਸ਼, ਕਿਹਾ- "ਭਾਰਤੀ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ ਨਵੀਂ ਮਾਰਕੀਟ" (ETV Bharat/GFX Team)

'ਮੇਰਾ ਵਿਸ਼ਾ ਕਿਸਾਨੀ ਨਹੀਂ' , ਪਰ ਹੱਲ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ?

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਤਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਵਿਰੋਧ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 'ਮੇਰਾ ਵਿਸ਼ਾ ਕਿਸਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਕੁਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਇਸ ਟਰੇਡ ਡੀਲ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕੀ ਖ਼ਦਸ਼ੇ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।'

India US Trade deal benefits and losses
ਜਗਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸੋਖੀ, ਪ੍ਰਧਾਨ, ਸਲਾਈ ਮਸ਼ੀਨ ਇੰਡਸਟਰੀ (ETV Bharat/Special Arrange)

ਸਿਲਾਈ ਮਸ਼ੀਨ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਗਬੀਰ ਸੋਖੀ ਨਾਲ ਵੀ ਅਸੀਂ ਫੋਨ 'ਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, "ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਦੋਂ ਗਲੋਬਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਨਵੀਆਂ ਡੀਲ ਨਵੇਂ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਬੈਲੈਂਸ ਕਰਨਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇੰਡਸਟਰੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਆਪਣੇ ਲਈ ਨਵੇਂ ਮੌਕੇ ਲੱਭਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਐਕਸਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਰ, ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਦੂਜੇ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਨਾ ਹੋਵੇ।"

India US Trade deal benefits and losses
ਦੋਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦਾ ਵਪਾਰ (ETV Bharat/GFX Team)

"ਡੀਲ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਚੰਗਾ ਬਣਾਉਣਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਕੰਮ"

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ, 'ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਡੀਲ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸੋਇਆਬੀਨ, ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਲਵੇਗਾ, ਸਗੋਂ ਸੋਇਆਬੀਨ ਦਾ ਤੇਲ ਲਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸੋਇਆਬੀਨ ਦਾ ਤੇਲ ਕੱਢਣ ਦੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਯੂਨਿਟ ਦੀ ਵੱਡੀ ਕਮੀ ਹੈ। ਉਹ ਮਹਿੰਗਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਡੀਲ ਕੋਈ ਵੀ ਮਾੜੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਚੰਗਾ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਕਰਨਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਸ ਡੀਲ ਵਿੱਚ ਫਾਇਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਤਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਨੁਕਸਾਨ ਵੱਲ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।'

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