ਜਾਨਲੇਵਾ ਮੈਡੀਕਲ ਨਸ਼ੇ ! ਨੌਜਵਾਨੀ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਰਹੀ ਸ਼ਿਕਾਰ, ਕਦੋਂ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗੇਗੀ ਰੋਕ ? ਪੜ੍ਹੋ ਖਾਸ ਰਿਪੋਰਟ

ਜਾਨਲੇਵਾ ਮੈਡੀਕਲ ਨਸ਼ੇ ! ਨੌਜਵਾਨੀ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਰਹੀ ਸ਼ਿਕਾਰ, ਕਦੋਂ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗੇਗੀ ਰੋਕ ? ਪੜ੍ਹੋ ਖਾਸ ਰਿਪੋਰਟ
ਕੀ ਨੌਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਖਾ ਰਿਹਾ ਮੈਡੀਕਲ ਨਸ਼ਾ ? ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ? ਪੱਤਰਕਾਰ ਵਰਿੰਦਰ ਥਿੰਦ ਦੀ ਖਾਸ ਰਿਪੋਰਟ
Published : October 18, 2026 at 4:07 PM IST
ਲੁਧਿਆਣਾ: ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੈਰੋਇਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ (ਮੈਡੀਕਲ) ਨਸ਼ਾ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣ ਕੇ ਉੱਭਰਿਆ ਹੈ। ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਪਰਮਿੰਦਰ ਝੋਟੇ ਦੇ ਕਤਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਡੀਕਲ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਵੱਡੇ ਨੈਟਵਰਕ ਨੇ ਸਭ ਦਾ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਗੰਭੀਰ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦੋ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਅੰਗਾਂ—ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ (ਫੂਡ ਐਂਡ ਡਰੱਗਜ਼ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ - FDA) ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ—ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਢੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ 20 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੁੱਲ ਦੀਆਂ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਦਵਾਈਆਂ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਐਨ.ਡੀ.ਪੀ.ਐਸ. (NDPS) ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਅੰਤਰ-ਰਾਜੀ ਫਾਰਮਾ ਸਿੰਡੀਕੇਟਾਂ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ।
"ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਮੁਤਾਬਕ ਫੂਡ ਐਂਡ ਡਰੱਗਜ਼ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ (FDA) ਦੇ ਡਰੱਗਜ਼ ਵਿੰਗ ਨੇ ਡਰੱਗਜ਼ ਐਂਡ ਕਾਸਮੈਟਿਕਸ ਐਕਟ, 1940 ਦੇ ਤਹਿਤ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵਿਆਪਕ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ।" - ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਮੁਤਾਬਕ
ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਲਾਇਸੈਂਸਸ਼ੁਦਾ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਦੋਵਾਂ ਇਕਾਈਆਂ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਨਸ਼ੇ ਵਜੋਂ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰੀਗਾਬਾਲਿਨ (Pregabalin) ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਨਿਗਰਾਨੀ ਵਾਲੇ ਸ਼ਡਿਊਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਇਸਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਵਿਕਰੀ ਰੋਕੀ ਜਾ ਸਕੇ।
ਡੀਜੀਪੀ ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਆਫ਼ ਪੁਲਿਸ (DGP) ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮੈਡੀਕਲ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਤੋੜਨ ਲਈ "ਬੈਕਵਰਡ ਅਤੇ ਫਾਰਵਰਡ ਲਿੰਕੇਜ" ਮਾਡਲ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ। ਡੀਜੀਪੀ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਦੇ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਮੈਡੀਕਲ ਨਸ਼ਾ ਪਹੁੰਚ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਪੈਟਰੋਲਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੰਕੜੇ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਯੁੱਧ ਨਸ਼ੇ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ:
ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਬਰਾਮਦਗੀਆਂ ਵਿੱਚ ਟਰਾਮਾਡੋਲ (Tramadol), ਅਲਪਰਾਜ਼ੋਲਮ (Alprazolam), ਪ੍ਰੀਗਾਬਾਲਿਨ ਕੈਪਸੂਲ, ਬਿਊਪ੍ਰੇਨੋਰਫਿਨ ਟੀਕੇ (Injections) ਅਤੇ ਕੋਡੀਨ-ਅਧਾਰਤ ਖੰਘ ਦੇ ਸੀਰਪ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਅੰਤਰ-ਰਾਜੀ ਨਿਰਮਾਣ ਇਕਾਈਆਂ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼: ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ ਗਲੀ-ਮੁਹੱਲੇ ਦੇ ਪੈਡਲਰਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਾ ਰਹਿ ਕੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ (ਬੱਦੀ, ਪਾਉਂਟਾ ਸਾਹਿਬ), ਉੱਤਰਾਖੰਡ (ਹਰਿਦੁਆਰ), ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ ਫੈਕਟਰੀਆਂ 'ਤੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕਰਕੇ ਨਕਲੀ ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਰਿਕਾਰਡ ਵਾਲਾ ਮਾਲ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਰਗਨਿਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਮੈਡੀਕਲ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਨਵੀਂ ਚੁਣੌਤੀ ਕਿਉਂ ਬਣੀ ?
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮੈਡੀਕਲ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਵਧਣ ਦੇ ਤਿੰਨ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ:
- ਸਸਤਾ ਅਤੇ ਆਸਾਨ ਬਦਲ
- ਆਨਲਾਈਨ ਵਿਕਰੀ ਅਤੇ ਫ਼ਰਜ਼ੀ ਪਰਚੀਆਂ
- ਕੈਮਿਸਟਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਿਨਾਂ ਬਿੱਲ ਵਿਕਰੀ
ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਓ ਕੇਂਦਰ ਚਲਾ ਰਹੇ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਕੀ ਦੱਸਿਆ?
ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਅਸੀਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਓ ਕੇਂਦਰ ਚਲਾ ਰਹੇ ਡਾਕਟਰ ਇੰਦਰਜੀਤ ਢਿੰਗਰਾ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ "ਪਹਿਲਾਂ ਅਧੇੜ ਉਮਰ ਦੇ ਲੋਕ ਨਸ਼ਾ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਭੁੱਕੀ ਅਫੀਮ ਖਾਂਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਬੱਚੇ ਨਸ਼ੇ ਹੁੰਦੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੈਡੀਕਲ ਨਸ਼ੇ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਸਗੋਂ ਹੋਰ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਸਿੱਟੇ ਨਿਕਲ ਰਹੇ ਨੇ।"
ਕੇਸ ਸਟੱਡੀ
"ਇਹ ਮੇਰਾ ਭਤੀਜਾ ਸੀ ਜਿਸਦੀ ਉਮਰ 27 ਤੋਂ 28 ਸਾਲ ਸੀ। ਉਹ ਦਵਾਈ ਲੈਣ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸਦੀ ਹਾਲਤ ਕਾਫੀ ਵਿਗੜ ਗਈ ਸੀ। ਹਸਪਤਾਲ ਵੀ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ ਜਿੱਥੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਮ੍ਰਿਤਕ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਡੀਕਲ ਸਟੋਰ ਤੋਂ ਦਵਾਈ ਲਈ ਗਈ ਸੀ। ਜਾਂਚ ਹੋਣ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਵਿਆਹਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਇੱਕ ਬੇਟੀ ਵੀ ਹੈ।"-ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ
ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇ ਚਾਚੇ ਦਾ ਬਿਆਨ
ਇਸ ਬਾਰੇ ਮੇਰੇ ਤੱਕ ਦੇ ਚਾਚੇ ਨੇ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਹਿਲ ਦਵਾਈ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਉਧਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਉਸੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਐਮਐਲਏ ਮਦਲ ਲਾਲ ਬੱਗਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਉਸ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ।
ਕਿਵੇਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਮੈਡੀਕਲ ਨਸ਼ਾ?
ਲੁਧਿਆਣਾ ਡੀਐਮਸੀ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਕਈ ਸਾਲ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ 'ਚ ਅਰੋੜਾ ਨਿਊਰੋ ਸੈਂਟਰ ਚ ਬਤੌਰ ਮਨੋਰੋਗ ਮਾਹਰ ਡਾਕਟਰ ਰੂਪੇਸ਼ ਚੌਧਰੀ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਿਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਮੈਡੀਕਲ ਨਸ਼ੇ ਜਾਂ ਮੈਡੀਕਲ ਦਵਾਈਆਂ ਸਿਰਫ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਹੀ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਇਹ ਦਵਾਈਆਂ ਸਿਰਫ ਇਲਾਜ ਲਈ ਲਿਖਦੇ ਹਨ ਪਰ ਲੋਕ ਇਸ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕੁਝ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਆਦੀ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਗੋਲੀਆਂ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰਦੇ ਗਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਲਤ ਲੱਗ ਗਈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਈ ਅਜਿਹੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਜਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੀਗਾਬਾਲਿਨ ਮੂਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਨਿਊਰੋਪੈਥਿਕ ਦਰਦ, ਚਿੰਤਾ, ਅਤੇ ਆਰਥੋਪੀਡਿਕ ਇਲਾਜ ਲਈ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ ਬਿਊਪ੍ਰੇਨੋਰਫਾਈਨ ਅਕਸਰ ਸਬਲਿੰਗੁਅਲ ਟੈਬਲੇਟਾਂ ਵਿੱਚ ਨੈਲੋਕਸੋਨ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣ ਲੱਗਾ।"
ਕਿਵੇਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ ਧਿਆਨ?
ਡਾਕਟਰ ਰੂਪੇਸ਼ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਦੇਖਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦਵਾਈ ਲਿਖਵਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟੋਰ ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਪਰਖੇ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰ ਵਾਰ ਮਰੀਜ਼ ਇਹ ਦਵਾਈਆਂ ਲੈਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਅਜਿਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦਵਾਈ ਲਿਖੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੇਕਰ ਉਹ ਮੁੜ ਤੋਂ ਉਹੀ ਦਵਾਈ ਲਿਖਵਾਣ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗੜਬੜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੱਕ ਪਰਚੀ ਤੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟੋਰ ਤੋਂ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਦਵਾਈਆਂ ਖਰੀਦ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟੋਰ ਤੋਂ ਦਵਾਈ ਲੈਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਤੇ ਮੋਹਰ ਪਰਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਪਰਚੀ ਤੇ ਲੱਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਇੱਕ ਵਾਰ ਹੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋ ਸਕੇ।"
ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੀ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਸਵਾਲ?
ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਪਣੇ ਐਕਸ ਅਕਾਊਂਟ 'ਤੇ ਲਿਖਿਆ 'ਪੰਜਾਬ ਅੱਜ ਨਸ਼ਿਆਂ, ਗੈਂਗਸਟਰਵਾਦ ਅਤੇ ਸੰਗਠਿਤ ਅਪਰਾਧ ਦੇ ਵਧਦੇ ਖ਼ਤਰਿਆਂ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਆਖਰਕਾਰ ਕੌਣ ਲਵੇਗਾ ?'
ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਦਾ ਪਲਟਵਾਰ
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ "ਅਸੀਂ ਸਰਹੱਦ ਦੇ ਨਸ਼ਾ ਰੋਕਣ ਦੇ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਐਂਟੀ ਡਰੋਨ ਸਿਸਟਮ ਲਗਾਏ ਨੇ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਾਰਡਰ ਦਾ 50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਦਾ ਏਰੀਆ ਬੀਐਸਐਫ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ। ਗੁਜਰਾਤ ਮੁਦਰਾ ਪੋਰਟ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਖੇਪ ਫੜੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਠੱਲ ਪਾਉਣ ਲਈ ਅਸੀਂ ਯੁੱਧ ਨਸ਼ਾ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਸ਼ਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।"