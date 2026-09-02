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ਦੁੱਧ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਬਣਦਾ ‘ਪਨੀਰ’ ! ਕੀ ਹੈ ਐਨਾਲਾਗ ਪਨੀਰ, ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦੀ ਪਛਾਣ ? ਦੇਖੋ ਹੋਸ਼ ਉਡਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਰਿਪੋਰਟ

ਕਿਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਅਸਲੀ ਪਨੀਰ ਸਮਝ ਖਾ ਰਹੇ ਨਕਲੀ ਪਨੀਰ ? ਦੇਖੋ ਪੱਤਰਕਾਰ ਕਵਲਜੀਤ ਕੌਰ ਦੀ ਖਾਸ ਰਿਪੋਰਟ...

What is analogue paneer
ਕਿਵੇਂ ਬਣਦਾ ਹੈ ਨਕਲੀ ਪਨੀਰ ? (etv bharat)
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By ETV Bharat Punjabi Team

Published : September 2, 2026 at 5:00 PM IST

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ਮੋਹਾਲੀ: ਪਲੇਟ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਪਨੀਰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਅਸਲੀ, ਸਵਾਦ ਵੀ ਪਨੀਰ ਵਰਗਾ, ਪਰ ਇਹ ਦੁੱਧ ਤੋਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ? ਅਜਿਹੇ ਪਨੀਰ ਨੂੰ ‘ਐਨਾਲਾਗ’ ਪਨੀਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ‘ਐਨਾਲਾਗ’ ਪਨੀਰ ਅਸਲ ਵਿਚ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ? ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਕਿਉਂ ਲਗਾਈ ? ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ।

ਕੀ ਹੈ ਐਨਾਲਾਗ ਪਨੀਰ ? ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਨਕਲੀ ਪਨੀਰ ਦੀ ਪਛਾਣ ? (ETV BHARAT)

ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਐਨਾਲਾਗ ਪਨੀਰ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ

ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਆਫ ਫੂਡ ਸੈਫਟੀ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ 20 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਮੁਤਾਬਕ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ Analogue/Non-Dairy Paneer ਬਣਾਉਣ, ਸਟੋਰ ਕਰਨ, ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਥਾਂ ਲਿਜਾਣ, ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵੇਚਣ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ।

ਪਾਬੰਦੀ ਵਿੱਚ ਕੀ ਜ਼ਿਕਰ ?

ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਡੇਅਰੀ ਯੂਨਿਟਾਂ, ਪਨੀਰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ, ਥੋਕ ਵਿਕਰੇਤਾਵਾਂ, ਸਪਲਾਇਰਾਂ, ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ, ਕੋਲਡ ਸਟੋਰਾਂ ਅਤੇ ਗੋਦਾਮਾਂ ’ਤੇ ਖ਼ਾਸ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਟਲਾਂ, ਰੈਸਟੋਰੈਂਟਾਂ, ਢਾਬਿਆਂ, ਕੈਟਰਿੰਗ ਵਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਰਸੋਈਆਂ ਨੂੰ ਪਨੀਰ ਕਿੱਥੋਂ ਖਰੀਦਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਖਰੀਦ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਰਿਕਾਰਡ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਨਾਨ-ਡੇਅਰੀ ਜਾਂ ਐਨਾਲਾਗ ਪਨੀਰ ਨੂੰ ‘ਪਨੀਰ’ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂ ਵੇਚਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਇਸ ਨੂੰ ਸਟੋਰ ਕਰਨ ਲਿਜਾਣ ਜਾਂ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ’ਤੇ ਵੀ ਰੋਕ ਰਹੇਗੀ।

Food Safety and Standards Act ਦਾ ਹਵਾਲਾ

ਸਰਕਾਰੀ ਆਰਡਰ ਵਿੱਚ ਫੂਡ ਸੇਫਟੀ ਐਂਡ ਸਟੈਂਡਰਡਜ਼ ਐਕਟ, 2006 ਦੀ ਧਾਰਾ 30(2)(a) ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਫੂਡ ਸੇਫਟੀ ਐਂਡ ਸਟੈਂਡਰਡਜ਼ (ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਸਟੈਂਡਰਡਜ਼ ਐਂਡ ਫੂਡ ਐਡੀਟਿਵਜ਼) ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨਜ਼, 2011 ਦੇ ਨਿਯਮ 2.1.16 ਨੂੰ ਵੀ ਅਧਾਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਿਯਮ ਤਹਿਤ ਛਾਨਾ ਅਤੇ ਪਨੀਰ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਅਤੇ ਤੈਅ ਮਿਆਰਾਂ ਬਾਰੇ ਨਿਯਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਯਾਨੀ ਪਨੀਰ ਵਜੋਂ ਵੇਚੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਉਤਪਾਦ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਮਿਆਰਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਿਆਰਾਂ ਤੋਂ ਵੱਖਰੇ ਨਾਨ-ਡੇਅਰੀ ਉਤਪਾਦ ਨੂੰ ‘ਪਨੀਰ’ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਵੇਚਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।

What is analogue paneer
ਐਨਾਲਾਗ ਪਨੀਰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ? (etv bharat)

ਐਨਾਲਾਗ ਪਨੀਰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ?

ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਐਨਾਲਾਗ ਪਨੀਰ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਡੀਐਚਓ (ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿਹਤ ਅਫ਼ਸਰ) ਡਾ. ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੜਿੰਗ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ " 'ਐਨਾਲਾਗ' ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਬਦਲ ਜਾਂ ਨਕਲ (Substitute)। ਐਨਾਲਾਗ ਪਨੀਰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਦੁੱਧ ਤੋਂ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਬਨਾਵਟੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ 'ਨਕਲੀ ਪਨੀਰ' ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਸਲੀ ਪਨੀਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸ਼ੁੱਧ ਦੁੱਧ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੁਦਰਤੀ ਮਿਲਕ ਫੈਟ (ਦੁੱਧ ਦੀ ਚਿਕਨਾਈ) ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਐਨਾਲਾਗ ਪਨੀਰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਮੁਨਾਫਾਖੋਰ ਦੁੱਧ ਦੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਸਕਿਮਡ ਮਿਲਕ ਪਾਊਡਰ (ਸੁੱਕਾ ਦੁੱਧ) ਅਤੇ ਸਸਤੇ ਵੈਜੀਟੇਬਲ ਆਇਲ (ਬਨਸਪਤੀ ਤੇਲ), ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪਾਮ ਆਇਲ (Palm Oil) ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ।"

"ਐਨਾਲਾਗ ਪਨੀਰ ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣ ’ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਰਬੜ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਆਮ ਅਸਲੀ ਪਨੀਰ ਨਰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣ ’ਤੇ ਘੁਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਕਲੀ ਪਨੀਰ ਸਸਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪਾਮ ਆਇਲ ਤੇ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਸਿਹਤ ਲਈ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ।"- ਡਾ. ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੜਿੰਗ,ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿਹਤ ਅਫ਼ਸਰ

ਕਿਵੇਂ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਹ ਪਨੀਰ ?

What is analogue paneer
ਕਿਵੇਂ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਹ ਪਨੀਰ ? (etv bharat)


ਆਮ ਪਨੀਰ ਤੋਂ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਵੱਖਰਾ ਹੈ ?

What is analogue paneer
ਆਮ ਪਨੀਰ ਤੋਂ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਵੱਖਰਾ ਹੈ ? (etv bharat)



ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਵਿਕ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਖਪਤ ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਸੀ?

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਐਨਾਲਾਗ ਪਨੀਰ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ (ਜਿਵੇਂ ਦੀਵਾਲੀ, ਦੁਸਹਿਰਾ), ਵਿਆਹ-ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦੌਰਾਨ ਜਦੋਂ ਪਨੀਰ ਦੀ ਮੰਗ ਅਚਾਨਕ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਸ਼ੁੱਧ ਦੁੱਧ ਦੀ ਘਾਟ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਨਕਲੀ ਪਨੀਰ ਬਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਉਤਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ।


ਇਸਦੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਵਿਕਣ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਇਸਦੀ ਕੀਮਤ ਸੀ। ਡਾ. ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਹਿਮ ਪਹਿਲੂ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ "ਇੱਕ ਆਮ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਮੁਤਾਬਕ 1 ਕਿੱਲੋ ਅਸਲੀ ਪਨੀਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 5 ਲੀਟਰ ਦੁੱਧ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਦੁੱਧ ਦੀ ਕੀਮਤ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਅਸਲੀ ਪਨੀਰ ਦੀ ਲਾਗਤ ਹੀ 300 ਤੋਂ 350 ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰੀਬ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਬਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਐਨਾਲਾਗ ਪਨੀਰ 200, 210 ਜਾਂ 220 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿੱਲੋ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸ਼ਰੇਆਮ ਵਿਕ ਰਿਹਾ ਹੈ।"


ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਲਈ ਪਾਬੰਦੀ ਕਿਉਂ ਲਗਾਈ ?

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਈ ਗਈ ਇਸ ਪਾਬੰਦੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼-ਸੁਥਰਾ ਅਤੇ ਸਿਹਤਮੰਦ ਭੋਜਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ। ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਡਾ. ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ "ਜਦੋਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਤਾਂ ਫੂਡ ਸੇਫਟੀ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ। ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਾਂਗ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।"

What is analogue paneer
ਐਨਾਲਾਗ ਪਨੀਰ ਨਾਲ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਕੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ? (etv bharat)


ਐਨਾਲਾਗ ਪਨੀਰ ਨਾਲ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਕੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ?

ਡਾ. ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੜਿੰਗ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸਦੇ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਕਈ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਹੀ ਅਜਿਹੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਐਨਾਲਾਗ ਪਨੀਰ ਖਾਣ ਨਾਲ ਕਈ ਗੰਭੀਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿ...

  • ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ (Heart Diseases)- ਇਸ ਵਿੱਚ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪਾਮ ਆਇਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਸਤੇ ਬਨਸਪਤੀ ਤੇਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸੈਚੁਰੇਟਿਡ ਅਤੇ ਟ੍ਰਾਂਸ ਫੈਟਸ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਕੋਲੈਸਟ੍ਰੋਲ (Cholesterol) ਦੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਨਾੜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬਲਾਕੇਜ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
  • ਮੋਟਾਪਾ (Obesity)- ਨਕਲੀ ਚਿਕਨਾਈ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਮੋਟਾਪੇ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦੀ ਹੈ।
  • ਗੁਰਦਿਆਂ 'ਤੇ ਅਸਰ (Renal Effects)- ਲਗਾਤਾਰ ਸਿੰਥੈਟਿਕ ਅਤੇ ਰਸਾਇਣਕ ਪਦਾਰਥਾਂ ਵਾਲਾ ਨਕਲੀ ਪਨੀਰ ਖਾਣ ਨਾਲ ਗੁਰਦਿਆਂ (Kidneys) ਦੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
  • ਪੇਟ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ- ਇਹ ਪਨੀਰ ਹਜ਼ਮ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਬਦਹਜ਼ਮੀ ਅਤੇ ਅੰਤੜੀਆਂ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਲੱਗ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।

ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਇਹ ਪਨੀਰ ਸਿਹਤ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ 'ਅਨਸੇਫ' (Unsafe) ਅਤੇ ਸਬ-ਸਟੈਂਡਰਡ (Sub-standard) ਹੈ।

ਕੀ ਆਮ ਖਪਤਕਾਰ ਐਨਾਲਾਗ ਪਨੀਰ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ?

ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਜੋ ਹਰ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਡਾ. ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਨਕਲੀ ਪਨੀਰ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਦਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੌਖਾ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਤਰੀਕਾ ਦੱਸਿਆ ਹੈ।

  • ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਦਾ ਟੈਸਟ- ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਅਸਲੀ ਮਲਾਈ ਪਨੀਰ ਨੂੰ ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਉਬਾਲਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਹ ਹੋਰ ਨਰਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਟੁੱਟ ਜਾਂ ਘੁਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਐਨਾਲਾਗ (ਨਕਲੀ) ਪਨੀਰ ਨੂੰ ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਹ ਰਬੜ ਵਾਂਗ ਸਖ਼ਤ ਅਤੇ ਖਿੱਚਣ ਵਾਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਇੱਕ ਚਿਪਚਿਪੇ (Sticky) ਪਦਾਰਥ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪਛਾਣ ਹੈ ਕਿ ਪਨੀਰ ਵਿੱਚ ਬਨਸਪਤੀ ਤੇਲ ਦੀ ਮਿਲਾਵਟ ਹੈ।
  • ਟੈਕਸਚਰ- ਅਸਲੀ ਪਨੀਰ ਹੱਥ ਨਾਲ ਮਲਣ 'ਤੇ ਮੁਲਾਇਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਨਕਲੀ ਪਨੀਰ ਵਿੱਚੋਂ ਰਬੜ ਵਰਗੀ ਫੀਲਿੰਗ ਆਉਂਦੀ ਹੈ।
  • ਕੀਮਤ ਤੋਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ- ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਜ਼ਾਰੀ ਰੇਟ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਸਸਤਾ (ਜਿਵੇਂ 200-220 ਰੁਪਏ ਕਿੱਲੋ) ਪਨੀਰ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਪੱਕਾ ਸੰਕੇਤ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਐਨਾਲਾਗ ਪਨੀਰ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਨੇ ਸਸਤੇ ਰੇਟ 'ਤੇ ਅਸਲੀ ਦੁੱਧ ਦਾ ਪਨੀਰ ਬਣਾਉਣਾ ਅਸੰਭਵ ਹੈ।
What is analogue paneer
ਕੀ ਆਮ ਖਪਤਕਾਰ ਐਨਾਲਾਗ ਪਨੀਰ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ? (etv bharat)


ਫੂਡ ਸੇਫਟੀ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਤੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ

ਪਾਬੰਦੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੀ ਫੂਡ ਸੇਫਟੀ ਵਿਭਾਗ ਐਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਫ਼ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੁਕਾਨਾਂ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਪਨੀਰ ਦੇ ਸੈਂਪਲ ਭਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੈਂਪਲਾਂ ਨੂੰ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੇ ਲਿਫ਼ਾਫ਼ਿਆਂ ਅਤੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਦੇ ਜਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਬਕਾਇਦਾ ਸੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਸ ਉੱਤੇ ਲਾਲ ਮੋਮ ਦੀਆਂ ਮੋਹਰਾਂ ਲਗਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕਾਗਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਸੈਂਪਲ ਲੈਬ ਵਿੱਚ ਜਾਂਚ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਭੇਜੇ ਜਾ ਸਕਣ।


“ਮੋਹਾਲੀ ਬਣਿਆ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦਾ ਕੇਂਦਰ”

ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿਹਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਡਾ. ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ "ਮੋਹਾਲੀ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਇਲਾਕਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੋਰ ਹਿੱਸਿਆਂ ਅਤੇ ਬਾਹਰਲੇ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰਸਤੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਇੱਥੇ ਨਕਲੀ ਪਨੀਰ ਦੀ ਘੁਸਪੈਠ (Infiltration) ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਫੂਡ ਐਂਡ ਡਰੱਗਜ਼ (FDA) ਦੇ ਸਿੱਧੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਦਿਨ-ਰਾਤ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਟੀਮਾਂ 24 ਘੰਟੇ ਨਾਕਿਆਂ ਅਤੇ ਦੁਕਾਨਾਂ 'ਤੇ ਚੈਕਿੰਗ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਇਸ ਨਕਲੀ ਪਨੀਰ ਨੂੰ ਲੁਕਾ-ਛਿਪਾ ਕੇ ਨਾ ਵੇਚ ਸਕੇ।"


ਪਾਬੰਦੀ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ 'ਤੇ ਕੀ ਹੋਵੇਗੀ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ?

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪਾਬੰਦੀ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ। ਫੂਡ ਸੇਫਟੀ ਐਂਡ ਸਟੈਂਡਰਡਜ਼ ਐਕਟ (FSSA 2006) ਦੇ ਤਹਿਤ ਬਹੁਤ ਸਖ਼ਤ ਨਿਯਮ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਜਾਂ ਫੈਕਟਰੀ ਮਾਲਕ ਵੱਲੋਂ ਲਏ ਗਏ ਸੈਂਪਲ ਲੈਬ ਟੈਸਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ 'ਸਬ-ਸਟੈਂਡਰਡ' ਜਾਂ 'ਅਨਸੇਫ' (ਮਨੁੱਖੀ ਖਪਤ ਲਈ ਖ਼ਤਰਨਾਕ) ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਭਾਰੀ ਜੁਰਮਾਨੇ ਤੱਕ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਨਕਲੀ ਪਨੀਰ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਲਈ ਬੇਹੱਦ ਘਾਤਕ ਰਸਾਇਣ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਫੂਡ ਲਾਇਸੈਂਸ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ/ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।



ਹੋਰ ਕਿਹੜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਐਨਾਲਾਗ ਪਨੀਰ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ?

ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਈ ਸੂਬੇ ਐਨਾਲਾਗ ਪਨੀਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਅਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਕਰਨਾਟਕ ਨੇ ਵੀ ਐਨਾਲਾਗ ਜਾਂ ਨਾਨ-ਡੇਅਰੀ ਪਨੀਰ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਅਤੇ ਵਿਕਰੀ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਅਜਿਹੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਨੂੰ ਅਸਲੀ ਡੇਅਰੀ ਪਨੀਰ ਵਜੋਂ ਵੇਚੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਐਨਾਲਾਗ ਪਨੀਰ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲਾ ਇਕੱਲਾ ਸੂਬਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਕੜੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।


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