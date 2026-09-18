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5 ਸਾਲਾਂ ਮਾਸੂਮ ਨੂੰ ਅਗਵਾ ਕਰਕੇ ਬਦਫੈਲੀ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ, ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ

ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ 5 ਸਾਲਾਂ ਮਾਸੂਮ ਦੇ ਨਾਲ ਬਦਫੈਲੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ।

hoshiarpur
5 ਸਾਲਾਂ ਮਾਸੂਮ ਨਾਲ ਬਦਫੈਲੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Punjabi Team

Published : September 18, 2026 at 6:00 PM IST

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ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ : ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਤੰਬਰ 2025 ਵਿੱਚ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਦੀਪ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਸਾਲਾ ਮਾਸੂਮ ਦੇ ਅਗਵਾ, ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਅਤੇ ਕਤਲ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਦੋਸ਼ੀ ਨਾਨਕੇ ਯਾਦਵ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਇਸ ਵੱਡੇ ਫੈਸਲੇ ਮਗਰੋਂ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ 1 ਸਾਲ ਮਗਰੋਂ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲਿਆ ਹੈ।

ਵਕੀਲ ਦਾ ਬਿਆਨ (ETV Bharat)

ਇੱਕ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਮਿਲਿਆ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ

ਇਹ ਸਾਰਾ ਮਾਮਲਾ ਮਾਨਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਫਾਸਟਰੈਕ ’ਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬੀਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣਨ ’ਤੇ ਗਵਾਹਾਂ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਤੋ ਬਾਅਦ ਮਾਨਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਹੁਣ ਕੀਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਭਰੀ ਖਬਰ ਮਿਲੀ ਹੈ।

"ਅਸੀਂ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਸਜ਼ਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਕੋਈ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਕਾਰਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ’ਚ ਖੌਫ ਆਵੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਵਕੀਲ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੇ।"- ਮ੍ਰਿਤਕ ਦਾ ਪਿਤਾ

ਇੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਨਾਨਕੇ ਯਾਦਵ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਘਿਣੌਨੀ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜਿਸਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ।

"ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨਾਨਕੇ ਯਾਦਵ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਇਹੀ ਮੰਗ ਸੀ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੀ ਮਿਲੇ। ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਸਮੇਂ ’ਚ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਕਾਫੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਇਆ। ਪਰ ਰੱਬ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਜੰਗ ਲੜੀ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲਿਆ। ਮੈ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਇਸੇ ਕਦਮ ’ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੇ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦੁਖੀ ਸੀ ਅਤੇ ਖੌਫ ’ਚ ਸੀ , ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜੇਕਰ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੇਗੀ ਤਾਂ ਸਮਾਜ ’ਚ ਕਾਫੀ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ।" - ਵਕੀਲ

ਜਾਣੋ ਕੀ ਹੈ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ

ਕਾਬਿਲੇਗੌਰ ਹੈ ਕਿ 11 ਸਤੰਬਰ 2025 ਦਿਨ ਮੰਗਲਵਾਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਸਾਢੇ ਚਾਰ ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ 5 ਸਾਲਾਂ ਮਾਸੂਮ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਕੂਟਰੀ ਸਵਾਰ ਵਲੋਂ ਅਗਵਾ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਨਾਲ ਮੁਹੱਲੇ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਗਿਆ ਸੀ। ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਦੋਂ ਮਾਸੂਮ ਦੀ ਭਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਬੁੱਧਵਾਰ ਸਵੇਰੇ ਉਸ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਰਹੀਮਪੁਰ ਮੰਡੀ ਦੇ ਬਾਹਰਵਾਰ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨਘਾਟ ਤੋਂ ਮਿਲੀ। ਮੁੱਢਲੀ ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਲੜਕੇ ਨਾਲ ਬਦਫ਼ੈਲੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਮਗਰੋਂ ਪੂਰੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ’ਚ ਰੋਸ ਭੜਕ ਗਿਆ ਅਤੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਖਿਲਾਫ ਸਖਤ ਤੋਂ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ।

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ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦੋਸ਼ੀ ਸੁਣਾਈ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ
HOSHIARPUR COURT
5 ਸਾਲਾਂ ਮਾਸੂਮ ਨਾਲ ਬਦਫੈਲੀ
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