ਹਰਿਦੁਆਰ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰਿਆ ਭਿਆਨਕ ਹਾਦਸਾ, ਇੱਕ ਔਰਤ ਦੀ ਮੌਤ, ਕਈ ਜ਼ਖਮੀ

ਹਰਿਦੁਆਰ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰਿਆ ਭਿਆਨਕ ਹਾਦਸਾ, ਇੱਕ ਔਰਤ ਦੀ ਮੌਤ, ਕਈ ਜ਼ਖਮੀ
ਉਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਹਰਿਦੁਆਰ-ਦੇਹਰਾਦੂਨ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਮਾਰਗ 'ਤੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸੜਕ ਹਾਦਸਾ ਵਾਪਰਿਆ। ਮੋਤੀਚੂਰ ਫਲਾਈਓਵਰ 'ਤੇ ਕਈ ਵਾਹਨ ਟਕਰਾ ਗਏ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਭਿਆਨਕ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ।
Published : March 9, 2026 at 1:11 PM IST
ਹਰਿਦੁਆਰ: ਐਤਵਾਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਉਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਹਰਿਦੁਆਰ-ਦੇਹਰਾਦੂਨ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਮਾਰਗ 'ਤੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਹਾਦਸਾ ਵਾਪਰਿਆ। ਜਿੱਥੇ ਮੋਤੀਚੂਰ ਫਲਾਈਓਵਰ 'ਤੇ ਕਈ ਵਾਹਨ ਆਪਸ 'ਚ ਟਕਰਾਅ ਗਏ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਭਿਆਨਕ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ। ਇਸ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਲੋਕ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ ਟਰਾਲੀ ਵਿੱਚ ਯਾਤਰਾ ਕਰ ਰਹੀ ਇੱਕ ਔਰਤ ਦੀ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਪੁਲਿਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਹਾਦਸੇ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਸੀਐਨਜੀ (ਕੰਪ੍ਰੈਸਡ ਨੈਚੁਰਲ ਗੈਸ) 'ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਕਾਰ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਹਾਦਸਾ ਭਿਆਨਕ ਰੂਪ ਲੈ ਗਿਆ। ਇਸ ਹਾਦਸੇ ਕਾਰਨ ਕਈ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਜਾਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੁਖਾਂਤ ਨੇ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਹਰਿਦੁਆਰ ਵਿੱਚ ਭਿਆਨਕ ਹਾਦਸਾ
ਮੋਤੀ ਚੂਰ ਫਲਾਈਓਵਰ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਮਰਨ ਵਾਲੀ ਔਰਤ ਦਾ ਪਤੀ ਦੋਵੇਂ ਹੱਥਾਂ ਤੋਂ ਅਪਾਹਜ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਜੋੜੇ ਦੇ ਤਿੰਨ ਬੱਚੇ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਮੂਸੀਬਤ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਹਾਦਸੇ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਿਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਥ ਹੈ। ਪਰਿਵਾਰ ਸੋਗ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਬੇਹੋਸ਼ ਹਨ। ਕੁਸੁਮ ਦੀ ਸੱਸ, ਰਾਣੀ ਦੇਵੀ, ਜੋ ਇਲਾਜ ਲਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹਸਪਤਾਲ ਪਹੁੰਚੀ, ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੁਸੁਮ ਦਾ ਪਤੀ, ਸਚਿਨ, ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੋਵਾਂ ਹੱਥਾਂ ਤੋਂ ਅਪਾਹਜ ਸੀ ਅਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਥ ਸੀ।
ਕੁਸੁਮ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ 'ਤੇ ਦੁਖਦਾਈ ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਆਈ
ਕੁਸੁਮ ਹੱਥੀਂ ਕਿਰਤ ਕਰਕੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਇਕਲੌਤੀ ਰੋਟੀ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲੀ ਸੀ। ਕੁਸੁਮ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਪਾਲਣ-ਪੋਸ਼ਣ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਇੱਕ ਬੱਸ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਟੱਕਰ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਉਹ ਟਰੈਕਟਰ ਟਰਾਲੀ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਡਿੱਗ ਗਈ। ਟਰਾਲੀ ਦੇ ਟਾਇਰਾਂ ਹੇਠਾਂ ਆਉਣ ਕਾਰਨ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਉਥੇ ਹੀ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਬਚਾਅ ਟੀਮਾਂ ਨੇ ਅੱਗ ਬੁਝਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ ਅਤੇ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਲਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹਸਪਤਾਲ ਪਹੁੰਚਾਇਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹਸਪਤਾਲ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਦੇਖ ਕੇ, ਕੁਸੁਮ ਦੇ ਬੱਚੇ ਰੋਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਕੁਸੁਮ ਦੀ ਵੱਡੀ ਧੀ, ਸੋਨੀਆ, ਰੋਂਦੀ ਰਹੀ, ਵਾਰ-ਵਾਰ ਪੁੱਛਦੀ ਰਹੀ, "ਮਾਂ, ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੀ ਗਈ, ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ?" ਇਹ ਦੇਖ ਕੇ, ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਮ ਹੋ ਗਈਆਂ।
ਟਰਾਲੀ 'ਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ 32 ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਇੱਕੋ ਪਰਿਵਾਰ
ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਹਾਦਸਾ ਲਗਭਗ 11:18 ਵਜੇ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਏਵਾਲਾ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਨੂੰ 112 ਰਾਹੀਂ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲੀ ਕਿ ਰਾਏਵਾਲਾ ਤੋਂ ਹਰਿਦੁਆਰ ਜਾ ਰਹੀ ਹੋਟਲ ਗੋਡਵਿਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੋਤੀਚੂਰ ਫਲਾਈਓਵਰ 'ਤੇ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਦੀ ਬੱਸ ਅਤੇ ਇੱਕ ਟਰੈਕਟਰ ਟਰਾਲੀ ਦੀ ਟੱਕਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਪਿੱਛੇ ਤੋਂ ਆ ਰਹੀ ਇੱਕ ਸਕਾਰਪੀਓ ਐਨ ਕਾਰ ਵੀ ਟੱਕਰ ਮਾਰ ਗਈ। ਟੱਕਰ ਕਾਰਨ ਸਕਾਰਪੀਓ ਐਨ ਕਾਰ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ। ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਵਾਹਨ ਨੁਕਸਾਨੇ ਗਏ।
ਇੱਕ ਔਰਤ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ 15 ਲੋਕ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ
ਸਕਾਰਪੀਓ ਦੇ ਸੀਐਨਜੀ ਸਿਲੰਡਰ ਤੋਂ ਅੱਗ ਫੈਲ ਗਈ। ਇਸ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ 30 ਸਾਲਾ ਔਰਤ, ਕੁਸੁਮ, ਸਚਿਨ ਦੀ ਪਤਨੀ, ਭੋਗਪੁਰ ਨਜੀਬਾਬਾਦ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਿਜਨੌਰ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ, ਟਰਾਲੀ ਦੇ ਟਾਇਰਾਂ ਹੇਠ ਕੁਚਲ ਗਈ ਅਤੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਹੀ ਉਸਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ 15 ਲੋਕ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ। ਇਹ 32 ਲੋਕ ਇੱਕੋ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਸਨ ਜੋ ਝੰਡਾ ਜੀ ਮੇਲਾ ਦੇਖਣ ਲਈ ਦੇਹਰਾਦੂਨ ਗਏ ਸਨ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਹਰਿਦੁਆਰ ਆ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਹਰਿਦੁਆਰ ਵਿੱਚ ਗੰਗਾ ਵਿੱਚ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਪਰ ਪੂਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਮੋਤੀ ਚੂਰ ਫਲਾਈਓਵਰ 'ਤੇ ਹੀ ਹਾਦਸੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਗਿਆ।
ਹਰਿਦੁਆਰ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਮ੍ਰਿਤਕ
ਕੁਸੁਮ, ਸਚਿਨ ਦੀ ਪਤਨੀ, ਭੋਗਪੁਰ, ਨਜੀਬਾਬਾਦ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਿਜਨੌਰ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ (ਉਮਰ 30 ਸਾਲ)
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ ਹਾਦਸਾ
ਹਰਿਦੁਆਰ ਦੇ ਐਸਪੀ ਸਿਟੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਤਰਾਖੰਡ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਇੱਕ ਬੱਸ ਨੇ ਪਿੱਛੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਟਰੈਕਟਰ ਟਰਾਲੀ ਨੂੰ ਟੱਕਰ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ। ਛੇ ਵਾਹਨ ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਟਕਰਾ ਗਏ, ਅਤੇ ਘਟਨਾ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਸੀਐਨਜੀ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀ ਕਾਰ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ। ਟਰੈਕਟਰ ਟਰਾਲੀ ਰਿਸ਼ੀਕੇਸ਼ ਤੋਂ ਹਰਿਦੁਆਰ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਿਸਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹੋਰ ਵਾਹਨ ਵੀ ਆ ਰਹੇ ਸਨ। ਮੋੜਦੇ ਸਮੇਂ ਟਰੈਕਟਰ ਟਰਾਲੀ ਹੌਲੀ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਪਿੱਛੇ ਤੋਂ ਆ ਰਹੀ ਇੱਕ ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰ ਉਤਰਾਖੰਡ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਬੱਸ ਨਾਲ ਟਕਰਾ ਗਈ। ਪਿੱਛੇ ਆ ਰਹੀ ਕਾਰ, ਕੈਂਟਰ ਅਤੇ ਸਕਾਰਪੀਓ ਗੱਡੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਟਕਰਾ ਗਈ। ਟੱਕਰ ਇੰਨੀ ਭਿਆਨਕ ਸੀ ਕਿ ਬੱਸ ਅਤੇ ਕਾਰ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ। ਕਾਰ ਦੇ ਸੀਐਨਜੀ ਕਿੱਟ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਨਾਲ ਅੱਗ ਹੋਰ ਫੈਲ ਗਈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਥਿਤੀ ਹੋਰ ਵਿਗੜ ਗਈ।
ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਖਮੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ
- ਕਾਸਿਫ, ਪੁੱਤਰ ਬਾਸਿਤ, ਵਾਸੀ ਕੰਧਲਾ, ਸ਼ਾਮਲੀ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ (ਉਮਰ 23 ਸਾਲ) (ਟ੍ਰੇਲਰ ਡਰਾਈਵਰ)
- ਸੁਭਾਸ਼, ਪੁੱਤਰ ਰਾਮਚਰਨ, ਵਾਸੀ ਨੰਗਲ ਸੁਕਤੀ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਿਜਨੌਰ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ (ਉਮਰ 40 ਸਾਲ)
- ਵਿੱਕੀ, ਪੁੱਤਰ ਨੰਦਰਾਮ, ਵਾਸੀ ਭੋਗਪੁਰ, ਨਜੀਬਾਬਾਦ (ਉਮਰ 28 ਸਾਲ)
- ਆਰਵ, ਪੁੱਤਰ ਵਿੱਕੀ, ਵਾਸੀ ਭੋਗਪੁਰ, ਨਜੀਬਾਬਾਦ (ਉਮਰ 6 ਸਾਲ)
- ਲਵੀ, ਪੁੱਤਰ ਮਦਨ, ਵਾਸੀ ਰਾਣੀ ਕੋਟਾ, ਰਾਏਪੁਰ, ਨਜੀਬਾਬਾਦ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ (ਉਮਰ 19 ਸਾਲ)
- ਨੀਤੂ, ਪਤਨੀ ਮਦਨ, ਵਾਸੀ ਰਾਣੀ ਕੋਟਾ, ਰਾਏਪੁਰ, ਨਜੀਬਾਬਾਦ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ (ਉਮਰ 35 ਸਾਲ)
- ਸੋਨੀਆ, ਪੁੱਤਰ ਸਚਿਨ, ਵਾਸੀ ਭੋਗਪੁਰ, ਨਜੀਬਾਬਾਦ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ (ਉਮਰ 12 ਸਾਲ)
- ਅੰਸ਼ਿਕਾ ਪੁੱਤਰੀ ਸਚਿਨ ਵਾਸੀ ਭੋਗਪੁਰ, ਨਜੀਬਾਬਾਦ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ (ਉਮਰ-06 ਸਾਲ)।
- ਦਿਵਿਆਸ਼ੂ ਪੁੱਤਰ ਸਚਿਨ ਵਾਸੀ ਭੋਗਪੁਰ, ਨਜੀਬਾਬਾਦ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ (ਉਮਰ-08 ਸਾਲ) |
- ਅਨਮੋਲ ਪੁੱਤਰ ਰਵੀ ਵਾਸੀ ਮਨਾਲੀ ਧਾਮਪੁਰ, ਬਿਜਨੌਰ (ਉਮਰ-25 ਸਾਲ) |
- ਸੋਨਾਕਸ਼ੀ ਪੁੱਤਰੀ ਵਿੱਕੀ, ਵਾਸੀ ਭੋਗਪੁਰ, ਨਜੀਬਾਬਾਦ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ (ਉਮਰ-09 ਸਾਲ)।
- ਹਰਸ਼ ਪੁੱਤਰ ਰਵੀ ਵਾਸੀ ਨਿਰੰਜਨਪੁਰ, ਬਿਜਨੌਰ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ (ਉਮਰ-07 ਸਾਲ)।
- ਵੰਸ਼ਿਕਾ ਪੁੱਤਰੀ ਕ੍ਰਿਪਾਲ ਵਾਸੀ ਭੋਗਪੁਰ, ਨਜੀਬਾਬਾਦ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ (ਉਮਰ-19 ਸਾਲ)।
- ਸਿਮਰਨ ਪੁੱਤਰੀ ਸੁਭਾਸ਼ ਵਾਸੀ ਭੋਗਪੁਰ, ਨਜੀਬਾਬਾਦ, ਬਿਜਨੌਰ (ਉਮਰ-16 ਸਾਲ)।
- ਗੁਲਸ਼ਨ ਪੁੱਤਰ ਜਗਦੀਸ਼ ਵਾਸੀ ਟਿਟੀਸੋਟਾ ਨੇ ਏ. ਬਿਜਨੌਰ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ (ਉਮਰ-11 ਸਾਲ)