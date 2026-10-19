ਭਲਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੌਰੇ ’ਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਵੀ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ 'ਸ਼ਾਹ', ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੇ ਚੁੱਕੇ ਸਵਾਲ

ਭਲਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੌਰੇ ’ਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਵੀ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ 'ਸ਼ਾਹ', ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੇ ਚੁੱਕੇ ਸਵਾਲ
ਭਲਕੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵੀ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ ਪਰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਅਧਿਕਾਰਿਕ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
Published : October 19, 2026 at 6:44 PM IST
ਲੁਧਿਆਣਾ : ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਭਲਕੇ ਯਾਨੀ 20 ਅਕਤੂੂਬਰ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਪੰਜਾਬ ਫੇਰੀ ’ਤੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਹ ਮਾਨਸਾ ਵਿਖੇ ਪਰਵਿੰਦਰ ਝੋਟੇ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਉਹ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਅਤੇ ਸੰਗਰੂਰ ਵੀ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਸੰਬਧੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖੁਦ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਿਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦਾ ਵੀ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਫਿਲਹਾਲ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰਿਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਿਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ।
ਲੁਧਿਆਣਾ ਵੀ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ
ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਮਾਨਸਾ ਵਿੱਚ ਪਰਵਿੰਦਰ ਝੋਟੇ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਅਤੇ ਸੰਗਰੂਰ ਜਾਣ ਮਗਰੋਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਦੁਸ਼ਹਿਰੇ ਮੇਲੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਤਿਆਰੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਧਿਕਾਰਿਤ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੱਲ ਦੇ ਦੌਰੇ ਦਾ ਸ਼ਡਿਊਲ ਅਜੇ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ।
"ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਪਹੁੰਚਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਦੀ ਅਧਿਕਾਰਿਤ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਰੂਰ ਮਿਲੀ ਹੈ ਕਿ ਲੁਧਿਆਣਾ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ ਹਨ ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਧਿਕਾਰਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਆ ਜਾਂਦੀ ਉਹ ਇਸ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਪਰ ਮੇਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤਿਆਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਰੂਰ ਜਾਇਜਾ ਲੈਣ ਲਈ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ, ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੂਰੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।" - ਰੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਜੁਆਇੰਟ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਪ੍ਰੀਤਪਾਲ ਬਲੀਏਵਾਲ ਨੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ, " ਭਲਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਪੰਜਾਬ ਦੌਰੇ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਹਨ, ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨੀਂਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉੱਡੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਖੁਦ ਹੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਹਾਲਾਤ ਦੇਖ ਲਓ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਉਹ ਆ ਰਹੇ ਨੇ.. ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਚਿੱਠੀ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ।"
अमित शाह जी आप देश के गृह मंत्री हैं, आपका पंजाब में स्वागत है पंजाब वाले इस बात का जवाब चाहते हैं कि जब से भगवंत मान जी की सरकार ने युद्ध नशियाँ विरुद्ध शुरू किया है तब से ही आपको यह सभ याद कियूँ आने लगा? और यह भी बता कर जाना कि मुद्रा पोर्ट से आ रहा नशा बंद करने के लिए आपने अभी तक क्या किया?— Baltej Pannu (@BaltejPannu) October 18, 2026
ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਚੁੱਕੇ ਸਵਾਲ
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਫੇਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਇੰਚਾਰਜ ਬਲਤੇਜ ਪੰਨੂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, "ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਆ ਰਹੇ ਹੋ , ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਜਵਾਬ ਜਰੂਰ ਦੇਓ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਗੁਜਰਾਤ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਨਸ਼ਾ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਪਹੁੰਚ ਰਿਹਾ ਹੈ?"
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