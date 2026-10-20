ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਮੁਲਾਕਾਤ, ਜਾਣੋ ਕੀ ਰੱਖੀਆਂ ਮੰਗਾਂ

ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਮੁਲਾਕਾਤ, ਜਾਣੋ ਕੀ ਰੱਖੀਆਂ ਮੰਗਾਂ
ਸ੍ਰੀ ਹਰਗੋਬਿੰਦਪੁਰ ਦੇ ਪਿੰਡ ਮੜ੍ਹੀ ਪਨੂੰਆਂ ਵਿਖੇ ਬਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ 15 ਅਕਤੂਬਰ 2026 ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪੜ੍ਹੋ ਪੂਰੀ ਖਬਰ...
Published : October 20, 2026 at 2:45 PM IST
ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ : ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਪਹੁੰਚੇ, ਜਿੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕਣ ਕਾਰਨ ਬਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
Gurdaspur, Punjab: Union Home Minister Amit Shah met the family members of Vikramjit Singh, who lost his life after raising his voice against the drug trade in Gurdaspur. https://t.co/ZKvqD7Ww7V— IANS (@ians_india) October 20, 2026
ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਮਗਰੋਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਬਿਆਨ
ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮ੍ਰਿਤਕ ਬਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਹਰ ਕੋਈ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਘਰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹੀ ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਵਾਪਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਭਿਆਨਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਦਾਦੀ ਅਤੇ ਚਾਚਾ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਜਦਕਿ ਮੇਰੇ ਹੋਰ ਚਾਚੇ ਵੱਖਰੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਚਾਚੇ ਦਾ ਤਲਾਕ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਮੇਰੀ ਦਾਦੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਇਕੱਲੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਾਲਜ ਅਤੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਅਕਸਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਇਨਸਾਫ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੁੱਖ ਨਾ ਝੱਲਣਾ ਪਵੇ। ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਘਰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।"
Gurdaspur, Punjab: After Union Home Minister Amit Shah met the family members of Vikramjit Singh, Family member of victim says, "Everyone knows how devastating it is when someone leaves home and such a tragedy occurs. My grandmother and uncle lived here, while my other uncles lived separately. My uncle was divorced, so my grandmother lived alone with him. I used to visit them frequently between college and home because they had no one else to look after them. We want justice, and drugs must be eradicated from Punjab so that no other family has to suffer like this. Young children are being introduced to drugs, ruining families and destroying homes..."— IANS (@ians_india) October 20, 2026
"ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਏ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਦਿਵਾਉਣਗੇ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ-ਮੁਕਤ ਬਣਾਉਣਗੇ। ਅਸੀਂ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. (CBI) ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਇਸ ਲਈ ਕੌਣ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ; ਉਹ ਲੋਕ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਆਦੀ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਤਾਂ ਉਹ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਸੀਂ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ-ਮੁਕਤ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ।"- ਸਰੋਜ ਦੀਪਕ, ਮ੍ਰਿਤਕ ਬਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਭਤੀਜੀ
#WATCH | Gurdaspur, Punjab: Saroj Deepak, niece of deceased Vikramjit Singh, says, "Amit Shah visited us. He assured us that he will get us justice and make Punjab drug-free. We demanded CBI investigation and he said that the matter will be handed over to the CBI. I don't know who the people responsible for this are; they used to indulge in drug consumption. They were inebriated when they reached here and killed whoever they found before them. We demand justice and that Punjab be made drug-free."— ANI (@ANI) October 20, 2026
15 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੇ ਘੇਰ ਕੇ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਤਲ
ਮ੍ਰਿਤਕ ਬਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਚਾਚਾ, ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਦੱਸਦੇ ਹਨ, "ਉਹ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਸੈਰ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਸ਼ਾਇਦ ਸ਼ਾਮ ਦੇ 7:30 ਤੋਂ 8 ਵੱਜੇ ਹੋਣਗੇ। ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਆਦੀ 10-15 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ 2 ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਘੇਰ ਲਿਆ। ਉਹ ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਲੈ ਗਏ ਅਤੇ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਮੇਰਾ ਭਤੀਜਾ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਹੀ ਦਮ ਤੋੜ ਗਿਆ ਅਤੇ ਬਾਕੀ 2 ਵਿਅਕਤੀ ਗੰਭੀਰ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ। ਉਹ ਇਸ ਸਮੇਂ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹਨ। ਮੇਰਾ ਭਤੀਜਾ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਵਿਰੁੱਧ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ; ਉਸ ਦੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਨਿੱਜੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਹੁਣੇ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਣ ਆਏ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. (CBI) ਜਾਂਚ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਮਿਲੇਗਾ... ਸਾਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਇੱਥੇ ਆਏ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ।"
#WATCH | Gurdaspur, Punjab: Gurnam Singh, uncle of deceased Vikramjit Singh, says, "He had left from his house in the evening for a walk. It must have been 7.30-8 pm. 10-15 drug addicts surrounded him, along with 2 others. They took all three inside. The space is entirely covered with blood now. My nephew died on the spot and the two others sustained critical injuries. They are admitted to the hospital right now. My nephew used to work against drug menace; he had no personal enmity. Amit Shah visited us just now. He assured us that there will be a CBI inquiry and we will get justice...We felt good that he visited us here and spoke to us..."— ANI (@ANI) October 20, 2026
ਜਾਣੋ ਕਦੋਂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਬਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਤਲ ?
ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਹਰਗੋਬਿੰਦਪੁਰ ਦੇ ਪਿੰਡ ਮੜ੍ਹੀ ਪਨੂੰਆਂ ਵਿਖੇ ਬਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ 15 ਅਕਤੂਬਰ 2026 ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਨੌਜਵਾਨ ਵੱਲੋਂ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਵਾਜ਼ ਚੁੱਕੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਬਿਕਰਮਜੀਤ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਤਲ ਇੱਕ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ 2 ਧੜਿਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਈ ਝੜਪ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਸੀ। ਬਿਕਰਮਜੀਤ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਫ਼ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
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