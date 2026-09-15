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25 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲ-ਕਾਲਜ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਰਹਿਣਗੇ ਬੰਦ

ਹੁਕਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ, ਨਿਗਮਾਂ, ਬੋਰਡਾਂ, ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੋਰ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ 25 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਸਥਾਨਕ ਛੁੱਟੀ ਰਹੇਗੀ।

Holiday announced in Jalandhar on September 25 for the annual fair of Sri Siddh Baba Sodal Maharaj Ji
ਸਿੱਧ ਬਾਬਾ ਸੋਢਲ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Punjabi Team

Published : September 15, 2026 at 2:02 PM IST

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ਜਲੰਧਰ: ਸ੍ਰੀ ਸਿੱਧ ਬਾਬਾ ਸੋਢਲ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਸਾਲਾਨਾ ਮੇਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ 25 ਸਤੰਬਰ 2026 (ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ) ਨੂੰ ਜਲੰਧਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਸਥਾਨਕ ਛੁੱਟੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।

25 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਛੁੱਟੀ

ਜਾਰੀ ਹੁਕਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਜਲੰਧਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ, ਨਿਗਮਾਂ, ਬੋਰਡਾਂ, ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੋਰ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ 25 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਸਥਾਨਕ ਛੁੱਟੀ ਰਹੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ 25 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ, ਕਾਲਜ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਬੰਦ ਰਹਿਣਗੇ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸ੍ਰੀ ਸਿੱਧ ਬਾਬਾ ਸੋਢਲ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਸਾਲਾਨਾ ਮੇਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਸਥਾ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

Baba Sodal Mela
ਜਲੰਧਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਪੱਤਰ (Etv Bharat)

ਹਰ ਸਾਲ ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਸੋਢਲ ਮੇਲਾ ਸ਼ਰਧਾ ਅਤੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੇਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਨ। ਮੇਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਸੋਢਲ ਮੰਦਰ ਦਾ ਕਰੀਬ 300 ਸੌ ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਇਤਿਹਾਸ

ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਡਾਲਾ ਚੌਕ ਨੇੜੇ ਸਥਿਤ ਸਿੱਧ ਬਾਬਾ ਸੋਢਲ ਮੰਦਰ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਕਰੀਬ 300 ਸੌ ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਮੰਦਰ ਚੱਢਾ ਬਰਾਦਰੀ ਦੇ ਜਠੇਰੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਮੰਦਰ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕਰੀਬ ਤਿੰਨ ਸੌ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੇ ਜੰਗਲ ਹੋਇਆ ਕਰਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਤਲਾਬ ਨੇੜੇ ਇਕ ਰਿਸ਼ੀ ਮੁਨੀ ਦੀ ਕੁਟੀਆ ਸੀ। ਰਿਸ਼ੀ ਮੁਨੀ ਦੀ ਕੁਟੀਆ ਦੇ ਆਸ ਪਾਸ ਚੱਢਾ ਬਰਾਦਰੀ ਦੇ ਲੋਕ ਵੱਸਦੇ ਸੀ। ਇਕ ਦਿਨ ਚੱਢਾ ਬਰਾਦਰੀ ਦੀ ਨੂੰਹ ਨੇ ਰਿਸ਼ੀ ਮੁਨੀ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਦੁਖੀ ਹੋਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਪੁੱਛਿਆ ਉਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਸੰਤਾਨ ਪੱਖੋਂ ਦੁਖੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਦੀ ਕੋਈ ਸੰਤਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਿਸ਼ੀ ਮੁਨੀ ਵੱਲੋਂ ਮਹਿਲਾ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਭਾਗ ਵਿੱਚ ਸੰਤਾਨ ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਭਗਵਾਨ ਤੇ ਵਿਸਵਾਸ ਰੱਖੇ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮਹਿਲਾ ਨੇ ਇਕ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਕਰੀਬ ਚਾਰ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਦਿਨ ਜਦ ਮਹਿਲਾ ਇਸ ਤਲਾਬ ਵਿਚ ਕੱਪੜੇ ਧੋ ਰਹੀ ਸੀ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਨੇ ਖਾਣੇ ਦੀ ਜ਼ਿੱਦ ਕੀਤੀ। ਮਹਿਲਾ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਛੱਡ ਕੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਨਾ ਦੇਣ ਕਰਕੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਤਲਾਬ ਵਿੱਚ ਛਲਾਂਗ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਹਿਲਾ ਜੱਦ ਤਲਾਬ ਦੇ ਕੰਢੇ ਬਹਿ ਕੇ ਬਿਰਲਾਪ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤਲਾਬ ਵਿੱਚੋਂ ਇਸ ਬੱਚੇ ਨੇ ਨਾਗ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ। ਇਹ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਸ ਸਥਾਨ ਤੇ ਲੋਕ ਆ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸੁੱਖਣਾਂ ਸੁੱਖੀਆਂ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਸੁਖਣਾ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਥੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣਗੇ। ਅੱਜ ਇਸੇ ਸਥਾਨ ਉਪਰ ਹਰ ਸਾਲ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਆ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਹਨ।

ਹਰ ਸਾਲ ਇਸ ਅਸਥਾਨ ਉੱਪਰ ਲਗਦਾ ਇਹ ਮੇਲਾ

ਸਿੱਧ ਬਾਬਾ ਸੋਢਲ ਮੰਦਰ ਵਾਲਾ ਇਹ ਸਥਾਨ ਇਕ ਪਾਸੇ ਜਿਥੇ ਚੱਢਾ ਬਰਾਦਰੀ ਦੇ ਜਠੇਰੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 300 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਘਟੀ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਹਰ ਸਾਲ ਇੱਥੇ ਮੇਲਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਰੀਬ ਚਾਰ ਪੰਜ ਦਿਨ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਹਰ ਧਰਮ ਦੇ ਲੋਕ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਹਨ। ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਸਿੱਧ ਬਾਬਾ ਸੋਢਲ ਦੇ ਅੱਗੇ ਆਪਣੀ ਮਨਚਾਹੀ ਸੁੱਖਣਾ ਸੁੱਖਦੇ ਹਨ। ਉਸ ਦੇ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਥੇ ਦੁਬਾਰਾ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਆਉਂਦੇ ਹਨ।

TAGGED:

ਸਿੱਧ ਬਾਬਾ ਸੋਢਲ
ਸੋਢਲ ਮੰਦਰ
ਸ੍ਰੀ ਸਿੱਧ ਬਾਬਾ ਸੋਢਲ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ
SRI SIDDH BABA SODAL MAHARAJ JI
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