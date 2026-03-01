ETV Bharat / state

Holi Festival 2026: ਕਿਹੜੇ ਦਿਨ ਹੈ ਹੋਲੀ ? ਜਾਣੋ ਰੰਗਾਂ ਦੇ ਤਿਉਹਾਰ ਦੀ ਮਿਤੀ ਅਤੇ ਸ਼ੁਭ ਸਮਾਂ

ਹੋਲੀ ਦੇ ਤਿਉਹਾਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਦੁਰਗਿਆਣਾ ਮੰਦਰ ਦੇ ਪੰਡਿਤ ਮੇਘਾ ਸ਼ਾਮ ਲਾਲ ਨੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਰੰਗਾਂ ਦੇ ਤਿਉਹਾਰ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਅਤੇ ਸ਼ੁਭ ਸਮਾਂ ਜਾਣੋ (ETV Bharat GFX)
ETV Bharat Punjabi Team

Published : March 1, 2026

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ: ਭਾਰਤੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਵਿੱਚ, ਹਰ ਤਿਉਹਾਰ ਜਸ਼ਨ ਅਤੇ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਸੰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ। ਹੋਲੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਵਿੱਤਰ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ ਰੰਗਾਂ, ਖੁਸ਼ੀ ਅਤੇ ਸ਼ਰਧਾ ਦਾ ਇੱਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸੰਗਮ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫੱਗਣ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਪੂਰਨਮਾਸ਼ੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਮਨਾਇਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ, ਇਹ ਤਿਉਹਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਬਾਹਰੀ ਰੰਗਾਂ ਦਾ ਜਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਅੰਦਰੂਨੀ ਆਪ ਨੂੰ ਪਿਆਰ, ਦਇਆ ਅਤੇ ਸਦਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਰੰਗਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਹੈ। ਹੋਲੀ ਦੇ ਤਿਉਹਾਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਦੁਰਗਿਆਣਾ ਮੰਦਰ ਦੇ ਪੰਡਿਤ ਮੇਘਾ ਸ਼ਾਮ ਲਾਲ ਨੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਹੋਲੀ ਦੇ ਤਿਉਹਾਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਦੁਰਗਿਆਣਾ ਮੰਦਰ ਦੇ ਪੰਡਿਤ ਮੇਘਾ ਸ਼ਾਮ ਲਾਲ ਨੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। (ETV Bharat)

ਹੋਲੀ 2026 ਕਦੋਂ ਹੈ ?

ਪੰਡਿਤ ਮੇਘਾ ਸ਼ਾਮ ਲਾਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਹੋਲੀ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ 3 ਮਾਰਚ, ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਮਨਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸੇ ਦਿਨ ਪੂਰਨਮਾਸ਼ੀ ਦੇ ਮੌਕੇ ਚੰਦਰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਵੀ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਮੰਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਧਾਰਮਿਕ ਰੀਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। 3 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਚੰਦਰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਰੰਗ ਕਦੋਂ ਖੇਡੇ ਜਾਣਗੇ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਤਕ ਕਾਲ ਚੰਦਰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਤੋਂ ਨੌਂ ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੂਤਕ ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਾਰਮਿਕ ਜਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਚੰਦਰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਦਾ ਸਮਾਂ

ਪੰਡਿਤ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਚੰਦਰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਪੂਰਨਮਾਸ਼ੀ ਨੂੰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਗ੍ਰਹਿਣ ਲੱਗਣ ਸਮੇਂ ਮੰਦਰਾਂ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਬੰਦ ਰੱਖੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਾਰੀ ਚੰਦਰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਦੀ ਛਾਇਆ ਸਵੇਰੇ ਕਰੀਬ 6 ਵੱਜ ਕੇ 20 ਮਿੰਟ ‘ਤੇ ਪੈਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਲਗਭਗ 65 ਮਿੰਟ ਤੱਕ ਰਹੇਗੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸਾਰੇ ਮੰਦਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦ ਰਹਿਣਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਸਮਾਪਤ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੰਦਰ ਮੁੜ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾਣਗੇ।

"ਗ੍ਰਹਿਣ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਉਪਰੰਤ ਠਾਕੁਰ ਜੀ ਦਾ ਵਿਧੀਵਤ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਮੰਦਰ ਅੰਦਰ ਸਾਰੀ ਧੁਲਾਈ, ਸੇਵਾ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਕਰਮਕਾਂਡ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਧਿਆ ਆਰਤੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਪੂਰਨਮਾਸ਼ੀ ਦਾ ਵਰਤ 2 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਸੇ ਦਿਨ ਲਕਸ਼ਮੀ ਨਾਰਾਇਣ ਮੰਦਰ ਵਿੱਚ ਭਗਵਾਨ ਦੀ ਕਥਾ ਵੀ ਸੁਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।" - ਮੇਘਾ ਸ਼ਾਮ ਲਾਲ, ਪੰਡਿਤ

ਭਗਤਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ

ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਚੰਦਰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਮੇਤ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਹੇਗਾ। ਹੋਲੀ ਦਾ ਉਤਸਵ 2 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਹੀ ਮਨਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਸਵੇਰੇ 10 ਵਜੇ ਦੁਰਗਿਆਣਾ ਤੀਰਥ ਤੋਂ ਪਾਲਕੀ ਯਾਤਰਾ ਵੀ ਕੱਢੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਪੰਡਿਤ ਨੇ ਸਾਰੇ ਭਗਤਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਆਪਸੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਹੋਲੀ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਮਨਾਇਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਉਤਸਵਾਂ ਦਾ ਆਨੰਦ ਲਿਆ ਜਾਵੇ।

ਕੈਲੰਡਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਸਾਲ ਚੰਦਰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਹੋਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਜੋ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਈ ਦੇਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ, ਗ੍ਰਹਿਣ ਲਈ ਸੂਤਕ ਕਾਲ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਭਾਰਤੀ ਮਿਆਰੀ ਸਮੇਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਚੰਦਰ ਗ੍ਰਹਿਣ 3 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਦੁਪਹਿਰ 3:20 ਵਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸ਼ਾਮ 6:47 ਵਜੇ ਖਤਮ ਹੋਵੇਗਾ। ਚੰਦਰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਦੀ ਕੁੱਲ ਮਿਆਦ 3 ਘੰਟੇ 27 ਮਿੰਟ ਲਈ ਦਿਖਾਈ ਦੇਵੇਗੀ।

ਰੰਗਾਂ ਦੀ ਹੋਲੀ

ਰੰਗਾਂ ਦੀ ਹੋਲੀ ਹੋਲਿਕਾ ਦਹਨ ਦੇ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਖੇਡੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਦਿਨ ਸਮਾਜਿਕ ਸਦਭਾਵਨਾ ਅਤੇ ਆਪਸੀ ਪਿਆਰ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ। ਉਮਰ ਅਤੇ ਉਮਰ, ਅਮੀਰ ਅਤੇ ਗਰੀਬ, ਜਾਤ ਅਤੇ ਧਰਮ ਦੇ ਅੰਤਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਹਰ ਕੋਈ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਰੰਗ ਲਗਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਸਨਾਤਨ ਪਰੰਪਰਾ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਜ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਹੋਲੀ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਹੱਤਵ ਹੈ। ਵ੍ਰਿੰਦਾਵਨ ਅਤੇ ਬਰਸਾਨਾ ਦੀ ਲਠਮਾਰ ਹੋਲੀ ਵਿਸ਼ਵ-ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਹੋਲੀ ਰਾਧਾ ਅਤੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦੇ ਬ੍ਰਹਮ ਸ਼ੌਕਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਦਿਵਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਬ੍ਰਜ ਦੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਸਮੇਤ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹਨ।

