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ਜਾਣੋ ਕੌਣ ਸਨ ਸ਼ਹੀਦ ਮੇਜਰ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ? ਜਿਸ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ 4 ਟੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤਬਾਹ

ਮਹਾਵੀਰ ਚੱਕਰ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਿਤ ਮੇਜਰ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 4 ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਟੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਬਾਹ ਕੀਤਾ ਸੀ।

brave warrior Major Bhupinder Singh
ਮਹਾਵੀਰ ਚੱਕਰ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਿਤ ਮੇਜਰ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਅੱਜ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ, (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Punjabi Team

Published : October 3, 2026 at 3:17 PM IST

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ਲੁਧਿਆਣਾ: 1965 ਦੀ ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਦੇ ਬਹਾਦਰ ਯੋਧਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਅਦੁੱਤੀ ਦਲੇਰੀ ਨਾਲ ਇਤਿਹਾਸ ਰਚਿਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸੂਰਬੀਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸਨ ਮੇਜਰ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ (ਮਹਾਵੀਰ ਚੱਕਰ), ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿਆਲਕੋਟ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ 'ਫਿਲੌਰਾ' (Phillora) ਦੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਫੌਜ ਦੇ ਅਮਰੀਕੀ ਬਣੇ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ 'ਪੈਟਨ' (Patton) ਟੈਂਕਾਂ ਦੇ ਪਰਖੱਚੇ ਉਡਾ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। 3 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ, ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੂੰ ਧੂਲ ਚਟਾਈ ਅਤੇ ਅੱਜ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਭਾਰਤ ਨਗਰ ਚੌਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤਿਮਾ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਜਿੱਤਿਆ ਹੋਇਆ ਅਸਲੀ ਟੈਂਕ ਵੀ ਚੌਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਿਤ ਹੈ। ਜੋ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜੀਆਂ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਅਤੇ ਹੌਸਲੇ ਜਜ਼ਬੇ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਭਰਦਾ ਹੈ।

ਮਹਾਵੀਰ ਚੱਕਰ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਿਤ ਮੇਜਰ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਅੱਜ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ (ETV Bharat)

ਮੁੱਢਲਾ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਪਿਛੋਕੜ

ਮੇਜਰ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਜਨਮ 10 ਨਵੰਬਰ 1927 ਨੂੰ ਅਣਵੰਡੇ ਪੰਜਾਬ (ਮੌਜੂਦਾ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਅੰਬਾਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਦੁਖੇੜੀ) ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਸੇਵਾ ਦੀ ਰਵਾਇਤ ਸੀ। ਪੜ੍ਹਾਈ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਹ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਦੀ ਬਖਤਰਬੰਦ ਰੈਜੀਮੈਂਟ '4 ਹੋਡਸਨਜ਼ ਹੌਰਸ' (4 Hodson's Horse) ਵਿੱਚ ਕਮਿਸ਼ਨਡ ਅਫਸਰ ਵਜੋਂ ਭਰਤੀ ਹੋਏ। ਉਹ ਇੱਕ ਕੁਸ਼ਲ ਟੈਂਕ ਕਮਾਂਡਰ ਅਤੇ ਨਿਡਰ ਰਣਨੀਤੀਕਾਰ ਵਜੋਂ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ।

1965 ਦੀ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਭੂਮਿਕਾ

ਬ੍ਰੀਗੇਡੀਅਰ ਇੰਦਰ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ "ਸਤੰਬਰ 1965 ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜੰਗ ਛਿੜੀ, ਤਾਂ ਸਿਆਲਕੋਟ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਟੈਂਕਾਂ ਦੀਆਂ ਲੜਾਈਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਲੜੀ ਗਈ। ਮੇਜਰ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ '4 ਹੋਡਸਨਜ਼ ਹੌਰਸ' ਦੀ 'ਬੀ' ਸਕਵਾਡਰਨ (B Squadron) ਦੇ ਕਮਾਂਡਰ ਵਜੋਂ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਸਨ।"

ਬ੍ਰੀਗੇਡੀਅਰ ਇੰਦਰ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ "ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਦਬਦਬਾ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਰਹੇਗਾ। ਇਸ ਰੈਜੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਤਿਹਾਈ ਪੰਜਾਬੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਤਿਹਾਈ ਡੋਗਰਾ ਸਨ। 1857 ਤੋਂ ਇਹ ਰੈਜੀਮੈਂਟ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਬਹਾਦਰੀ ਦੇ ਕਈ ਵੱਡੇ ਕਿੱਸੇ ਹਨ। ਨਾ 1965 ਦੀ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਗੋਂ 1971 ਦੀ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਦੇ ਦਰਜਨਾਂ ਟੈਂਕ ਰੈਜੀਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਤਬਾਹ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਜਿੱਥੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਤਜਰਬੇ ਆਪਣੇ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ।" ਉੱਥੇ ਹੀ ਰੈਜੀਮੈਂਟ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਨਾ ਹੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਭੱਜਣ ਬਾਰੇ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ।

ਸ਼ਹੀਦ ਮੇਜਰ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਰੈਜੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਕਰਨਲ (ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ) ਮਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗੁਰੋਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 11 ਸਤੰਬਰ 1965 ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਅਹਿਮ ਫੌਜੀ ਗੜ੍ਹ 'ਫਿਲੌਰਾ' 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਫੌਜ ਕੋਲ ਆਧੁਨਿਕ ਅਮਰੀਕੀ ਪੈਟਨ ਟੈਂਕ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੈ। ਪਰ ਮੇਜਰ ਭੁਪਿੰਦਰ ਨੇ ਇਹ ਕਰ ਦਿਖਾਇਆ ਸੀ।

brave warrior Major Bhupinder Singh
ਮਹਾਵੀਰ ਚੱਕਰ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਿਤ ਮੇਜਰ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਅੱਜ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ (ETV Bharat)

ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ, ਤਿੱਖੀ ਲੜਾਈ ਹੋਈ

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਬਖਤਰਬੰਦ ਡਿਵੀਜ਼ਨ, ਜੋ ਕਿ ਚਾਰ ਬਖਤਰਬੰਦ ਰੈਜੀਮੈਂਟਾਂ ਨਾਲ ਲੈਸ ਸੀ, ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ 6ਵੀਂ ਬਖਤਰਬੰਦ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਹਮਲੇ ਦਾ ਕੰਮ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਫੌਜਾਂ ਨੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਹਵਾਈ ਹਮਲੇ ਵੀ ਕੀਤੇ, ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਟੈਂਕ ਕਾਲਮਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ। ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ, ਤਿੱਖੀ ਲੜਾਈ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਫੌਜਾਂ, ਵਧਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸਨ, ਨੂੰ ਚਵਿੰਡਾ ਵੱਲ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ। ਇਸ ਪੜਾਅ ਤੱਕ, ਭਾਰਤੀ ਫੌਜਾਂ ਨੇ 67 ਦੁਸ਼ਮਣ ਟੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ, ਮੇਜਰ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ 4 ਘੋੜਿਆਂ ਦੇ 'ਬੀ' ਸਕੁਐਡਰਨ ਦੀ ਕਮਾਂਡ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਜਿਸਨੂੰ ਗਡਗੋਰ-ਫਿਲੋਰਾ ਸੜਕ ਦੇ ਨਾਲ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੀ ਲਾਈਨ ਨੂੰ ਕੱਟਣ ਅਤੇ ਫਿਲੋਰਾ 'ਤੇ ਹਮਲੇ ਲਈ ਇੱਕ ਫਾਇਰ ਬੇਸ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਾਹਮਣੇ ਤੋਂ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਉਸਨੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਰਣਨੀਤਕ ਹੁਨਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰੇਰਨਾਦਾਇਕ ਹਿੰਮਤ ਦਿਖਾਈ। ਉਸਦੀ ਕਮਾਂਡ ਹੇਠ, ਸਕੁਐਡਰਨ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਟੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਉਪਕਰਣਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਤਬਾਹੀ ਦਿੱਤੀ, ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਝੁਕਾਉਣ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾਕੁੰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ।

ਦੋਸਤੀ ਅਤੇ ਨਿਰਸਵਾਰਥਤਾ ਦੀ ਉਦਾਹਰਣ

ਮੇਜਰ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 19 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਸੋਡਰੇਕੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਲੜਾਈ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਚਮਕੀ। ਦਲੇਰਾਨਾ ਚਾਲਾਂ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸਕੁਐਡਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਨਾਲ, ਉਸਨੇ ਲੜਾਈ ਦਾ ਰਾਹ ਬਦਲਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ। ਉਸਦਾ ਟੈਂਕ ਕਈ ਵਾਰ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੀ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਪਰ ਉਸਨੇ ਕਮਾਂਡ ਛੱਡਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਨਿੱਜੀ ਬਹਾਦਰੀ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੇ ਆਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ। ਇੱਕ ਘਟਨਾ ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਉਸਦਾ ਆਪਣਾ ਟੈਂਕ ਨੁਕਸਾਨਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬਚ ਗਿਆ ਪਰ ਤੁਰੰਤ ਇੱਕ ਸਾਥੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਵਾਪਸ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਜੋ ਕਿ ਦੋਸਤੀ ਅਤੇ ਨਿਰਸਵਾਰਥਤਾ ਦੀ ਉਦਾਹਰਣ ਹੈ।

ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇ ਟੈਂਕ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੇ ਤਬਾਹ ?

ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਮਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗੁਰੋਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਫਿਲੌਰਾ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦੌਰਾਨ ਮੇਜਰ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੇ ਟੈਂਕ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਕੇ ਦੁਸ਼ਮਣ 'ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਹਮਲਾ ਬੋਲਿਆ। ਜਿਵੇਂ-

  • ਅਚਾਨਕ ਹਮਲੇ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ: ਮੇਜਰ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇ ਟੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਨੇੜੇ ਆਉਣ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਦੂਰੀ ਤੋਂ ਸਹੀ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਲਗਾ ਕੇ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਟੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ।
  • ਦੁਸ਼ਮਣ ਦਾ ਘੇਰਾ ਤੋੜਨਾ: ਜਦੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਫੌਜ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਕਵਾਡਰਨ ਨੂੰ ਘੇਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਡਰੇ ਆਪਣੇ ਟੈਂਕ ਨਾਲ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਨੂੰ ਚੀਰ ਦਿੱਤਾ।
  • ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ: ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਚੱਜੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ 'ਬੀ' ਸਕਵਾਡਰਨ ਨੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇ ਕਈ ਪੈਟਨ ਟੈਂਕ ਨਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਫੌਜ ਦੇ ਹੌਸਲੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੋੜ ਦਿੱਤੇ।
brave warrior Major Bhupinder Singh
ਸ਼ਹੀਦ ਮੇਜਰ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ (ETV Bharat)

ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਮਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗੁਰੋਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦੁਖਦਾਈ ਤੌਰ 'ਤੇ, 19 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ - ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ 37ਵੇਂ ਜਨਮਦਿਨ - ਇੱਕ ਹੋਰ ਦਲੇਰਾਨਾ ਹਮਲੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਟੈਂਕ 'ਤੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੀ ਕੋਬਰਾ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਹਮਲਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੱਕ, ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਚਾਰ ਦੁਸ਼ਮਣ ਟੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਹਮਲੇ ਨਾਲ ਭਿਆਨਕ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ ਜਿਸ ਨੇ ਟੈਂਕ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਲਪੇਟ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ। ਡਰਾਈਵਰ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਮੇਜਰ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗਨਰ, ਸਵਰ ਵੀਰ ਸਿੰਘ, ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਝੁਲਸ ਗਏ ਅਤੇ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ। ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮਿਲਟਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਵਰ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਆਖਰਕਾਰ ਠੀਕ ਹੋ ਗਏ, ਮੇਜਰ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ 3 ਅਕਤੂਬਰ 1965 ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਸੱਟਾਂ ਨਾਲ ਦਮ ਤੋੜ ਗਏ।

ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਮਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗੁਰੋਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜਖਮੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਮੇਜਰ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮਿਲਟਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਲਾਲ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹਾਲ-ਚਾਲ ਜਾਣਨ ਪਹੁੰਚੇ। 17 ਸਤੰਬਰ 1965 ਨੂੰ ਇਹ ਮਹਾਨ ਯੋਧਾ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਨਿਛਾਵਰ ਕਰਦਿਆਂ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਿਆ।

"ਜਦੋਂ ਉਹ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸਨ, ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਲਾਲ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਖ਼ੁਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਪਹੁੰਚੇ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਰਦ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮੇਜਰ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, "ਸਰ, ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਖ਼ਮਾਂ ਦਾ ਦਰਦ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਅਫ਼ਸੋਸ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਫ਼ੌਜੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਕੇ ਸਲੂਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਿਹਾ।" ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਜੀ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਮ ਹੋ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਨਤਕ ਸਭਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਬਹਾਦਰੀ ਦਾ ਕਈ ਵਾਰ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ।"- ਮਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗੁਰੋਂ, ਕਰਨਲ (ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ) ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ

brave warrior Major Bhupinder Singh
ਸ਼ਹੀਦ ਮੇਜਰ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਬੁੱਤ (ETV Bharat)

ਸਨਮਾਨ ਅਤੇ ਵਿਰਾਸਤ

ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਮਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗੁਰੋਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੇਜਰ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਇਸ ਅਦੁੱਤੀ ਬਹਾਦਰੀ, ਉੱਚੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਅਤੇ ਮਹਾਨ ਕੁਰਬਾਨੀ ਲਈ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਰਨ ਉਪਰੰਤ 'ਮਹਾ ਵੀਰ ਚੱਕਰ' (Maha Vir Chakra) ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਅੱਜ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਸੁਨਹਿਰੀ ਅੱਖਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੈ, ਜੋ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੰਗ ਸਿਰਫ਼ ਆਧੁਨਿਕ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਜਿਗਰੇ ਅਤੇ ਹੌਸਲੇ ਨਾਲ ਜਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਅਦੁੱਤੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਅਤੇ ਸ਼ਹਾਦਤ

  • ਲੜਾਈ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਮੇਜਰ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਟੈਂਕ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇ ਫਾਇਰ ਦੀ ਚਪੇਟ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਭਿਆਨਕ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ।
  • ਇਸ ਘਟਨਾ ਵਿੱਚ ਮੇਜਰ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੁਰੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਝੁਲਸ ਗਏ।
  • ਅਤਿਅੰਤ ਦਰਦ ਅਤੇ ਗੰਭੀਰ ਸੱਟਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੈਦਾਨ-ਏ-ਜੰਗ ਛੱਡਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
  • ਉਹ ਆਪਣੇ ਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਲੜਾਈ ਦੀ ਕਮਾਂਡ ਸੰਭਾਲੀ ਰੱਖੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਫਿਲੌਰਾ 'ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਦਾ ਪੂਰਾ ਕਬਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਗਿਆ।

ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਨਗਰ ਚੌਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤਿਮਾ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦੇਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੈਜੀਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਹੋਰ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਪਹੁੰਚੇ। ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਇਹ ਕੰਮ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਪਰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

brave warrior Major Bhupinder Singh
ਸ਼ਹੀਦ ਮੇਜਰ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਫ਼ਿਲੌਰਾ ਦੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇ 4 ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਟੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤਬਾਹ (ETV Bharat)

"ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਬਲਿਕ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਇਸ ਮੌਕੇ ਮੌਜੂਦ ਰਹੇ ਜਿਨਾਂ ਨੇ ਕੜੀ ਮਸ਼ੱਕਤ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਨਗਰ ਚੌਂਕ ਤੇ ਮੁੜ ਸ਼ਹੀਦ ਮੇਜਰ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪ੍ਰਤਿਮਾ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਜਿੱਤੇ ਹੋਏ ਟੈਂਕ ਨੂੰ ਲਗਵਾਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਮਸ਼ਹੂਰੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਜਿਸ 'ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਥੇ ਮੁੜ ਤੋਂ ਸ਼ਹੀਦ ਮੇਜਰ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਬੁੱਤ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ।"- ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ, ਭਾਰਤੀ ਫੌਜੀ


ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਖੇ ਯਾਦਗਾਰ

ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਭਾਰਤ ਨਗਰ ਚੌਕ ਵਿਖੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੁੱਤ ਅਤੇ ਜੰਗ ਦੌਰਾਨ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਪੈਟਨ ਟੈਂਕ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਦੀ ਯਾਦ ਦਿਵਾਉਂਦਾ ਹੈ।

TAGGED:

BSF INDIAN ARMY
1965 INDO PAK WAR
ਮਹਾਵੀਰ ਚੱਕਰ ਸ਼ਹੀਦ
ਮੇਜਰ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ
BRAVE WARRIOR MAJOR BHUPINDER SINGH

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