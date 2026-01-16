ETV Bharat / state

ਇਸ ਗੁਰਦੁਆਰੇ 'ਚ ਇੱਕ ਕਬਰ 'ਤੇ ਵੱਜਦੀਆਂ ਹਨ ਜੁੱਤੀਆਂ, ਜਾਣੋ ਕੀ ਹੈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਤਿਹਾਸ ?

40 ਮੁਕਤਿਆਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਮੁਗਲਾਂ ਖਿਲਾਫ ਲੜੀ ਗਈ ਸੀ ਆਖਰੀ ਜੰਗ।

HISTORY GURDWARA DATANSAR SAHIB
ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਦਾਤਨਸਰ ਸਾਹਿਬ (ETV Bharat GFX)
Published : January 16, 2026 at 3:48 PM IST

Updated : January 16, 2026 at 4:28 PM IST

ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ : ਇਤਿਹਾਸਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਮਨਾਏ ਜਾਂਦੇ ਮੇਲਾ ਮਾਘੀ ਦੌਰਾਨ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸੰਗਤ ਵੱਲੋਂ ਇਤਿਹਾਸਕ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਇਤਿਹਾਸ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਦਾ ਵੀ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਸਥਾਨ ਦਿਖਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਸ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਬਰ 'ਤੇ ਜੁੱਤੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਯਾਤਰਾ ਸਫਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਓਹੀ ਸਥਾਨ ਹੈ।

ਅਜਿਹਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਮੁਗਲ ਦੀ ਕਬਰ 'ਤੇ ਵੱਜਦੀਆਂ ਹਨ ਜੁੱਤੀਆਂ (ETV Bharat)

ਪਵਿੱਤਰ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤ ਸਥਾਨ ਹੈ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਦਾਤਨਸਰ ਸਾਹਿਬ

ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਦਾਤਨਸਰ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਵਿੱਤਰ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤ ਸਥਾਨ ਹੈ। ਜਿਸ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਮਹੱਤਵ ਹੈ ਜੋ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹੈ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਉਸ ਸਥਾਨ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਮੁਗਲ ਸਿਪਾਹੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਇੱਕ ਪਰੰਪਰਿਕ ਦੰਦਾਂ ਦੇਬੁਰਸ਼ (ਦਾਤਨ) ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਦੰਦਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਯਾਤਰੀ ਨੇੜੇ ਹੀ ਕਤਲ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੀ ਕਬਰ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਮਨਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਿਓਹਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਗ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸ਼ਾਂਤ ਵਾਤਾਵਰਣ ਇੱਕ ਸ਼ਾਂਤ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰਸ਼ੀਲ ਅਨੁਭਵ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਸਾਊਂਡ ਨੂੰ ਸਾਫ ਸੁਣਨ ਦੇ ਮੌਕੇ ਹਨ।

ਨੂਰਦੀਨ ਦੀ ਕਬਰ ਉੱਤੇ ਜੁੱਤੀਆਂ ਮਾਰ ਰਹੇ ਲੋਕ (ETV Bharat)

ਸਤਿਗੁਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਟਿੱਬੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅਸਥਾਨ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਦਾਤਨ ਕੁਰਲਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਅਚਾਨਕ ਇਕ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੇ ਸਿੱਖ ਦੇ ਭੇਸ ਵਿੱਚ ਪਿੱਛੋਂ ਦੀ ਤਲਵਾਰ ਦਾ ਵਾਰ ਕੀਤਾ ਜੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬੜੀ ਫੁਰਤੀ ਨਾਲ ਰੋਕ ਕੇ ਜਲ ਵਾਲਾ ਸਰਬ ਲੋਹ ਦਾ ਗੜਵਾ ਮਾਰ ਕੇ ਉਸ ਮੁਗਲ ਨੂੰ ਮਾਰ ਮੁਕਾਇਆ। ਜਿਸ ਦੀ ਕਬਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚੜ੍ਹਦੇ ਵੱਲ ਬਾਹਰਲੇ ਪਾਸੇ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹੁਕਮ ਅਨੁਸਾਰ ਯਾਤਰੀ ਕਬਰ ਉਤੇ ਪੰਜ-ਪੰਜ ਜੁੱਤੀਆਂ ਮਾਰਦੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਅਸਥਾਨ ਉੱਥੇ ਮਾਘੀ ਦੇ ਮੇਲੇ ਮੌਕੇ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ, ਘੋੜ ਦੌੜ ਅਤੇ ਨੇਜ਼ੇਬਾਜੀ ਦੇ ਜੌਹਰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਨ।

ਜਾਣੋ ਪੁੂਰਾ ਇਤਿਹਾਸ

ਹੈਡ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਤਿਹਾਸ ਬਾਰੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਟਿੱਬੀ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਕੁਝ ਦੂਰੀ ’ਤੇ ਸਥਿਤ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਦਾਤਨਸਰ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਅਸਥਾਨ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਅਨੁਸਾਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਵੇਰੇ ਦਾਤਨ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਜਿੱਥੇ ਦਸਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾਤਨ ਕੁਰਲਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਉੱਥੇ ਪਾਪੀ ਨੂਰਦੀਨ ਨਾਮ ਦੇ ਇੱਕ ਮੁਗਲ ਹਮਲਾਵਰ ਨੇ ਸੂਬਾ ਏ ਸਰਹਿੰਦ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਉੱਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਿੱਠ ’ਤੇ ਵਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਫੜੇ ਲੋਹੇ ਦੇ ਗੜਵੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨੂਰਦੀਨ ਨੂੰ ਥਾਂ ’ਤੇ ਹੀ ਮਾਰ ਮੁਕਾਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਨੂਰਦੀਨ ਵੱਲੋਂ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਬਾਣਾ ਪਾ ਕੇ ਭੇਸ ਬਦਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਦਸਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਪਿੱਠ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਖਮੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਰ ਦਸਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਨੂਰਦੀਨ ਨੂੰ ਹੀ ਜਖ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਦਾਤਨਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ (ETV Bharat)

"ਨੂਰਦੀਨ ਸਹਿਕਦਾ ਹੋਇਆ ਬੋਲਿਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿਓ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਬੋਲੇ ਤੂੰ ਮਾਫੀ ਦੇ ਲਾਇਕ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਜੁੱਤੀਆਂ ਦਾ ਲਾਇਕ ਦਾ ਐ ਤੂੰ ਪਿੱਠ 'ਤੇ ਵਾਰ ਕੀਤਾ। ਜੇਕਰ ਤੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਤੋਂ ਵਾਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇਣਾ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਤੇਰੇ ਜੁੱਤੀਆਂ ਹੀ ਵੱਜਿਆ ਕਰਨਗੀਆਂ ਅਤੇ ਤੇਰੀ ਕਬਰ ਬਣੇਗੀ। ਇਹ ਕਬਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਦਾਤਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਹਰਲੇ ਪਾਸੇ ਬਣਾਈ ਗਈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਬਚਨ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ ਜੋ ਵੀ ਸੰਗਤਾਂ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਜ-ਪੰਜ ਜੁੱਤੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਯਾਤਰਾ ਸਫਲ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।" -ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ, ਹੈਡ ਗ੍ਰੰਥੀ

ਉੱਥੇ ਹੀ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ "ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਬਚਨ ਮੰਨਦੇ ਆ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਕੇ ਪੰਜ ਜੁੱਤੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿੱਠ ਉੱਤੇ ਵਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ।" ਇਸੇ ਥਾਂ ਉੱਤੇ ਹੁਣ ਸੰਗਤਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਦਾਤਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੁਸ਼ੋਭਿਤ ਵੀ ਹੈ।

ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਵਿਖੇ ਬਣੀ ਹੈ ਮੁਗਲ ਨੂਰਦੀਨ ਦੀ ਕਬਰ (ETV Bharat)


40 ਮੁਕਤਿਆਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ

ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਉੱਘੇ ਸਿੱਖਚਿੰਤਕ ਜਸਕਰਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮੁਕਤਸਰ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਦੱਸਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਕਿਹਾ ਕਿ 40 ਮੁਕਤਿਆਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਧਾਰਮਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਰੁਤਬੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਹਿਮ ਸਥਾਨ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਮਾਘੀ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ 40 ਮੁਕਤਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦੇਣ ਲਈ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਵਿੱਚੋਂ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਨ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਲੋਹੜੀ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਮਾਘੀ ਉੱਤੇ ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਿਥੇ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਆਪਣਾ ਸਿਆਸੀ ਕੱਦ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਰੈਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਿਆਸੀ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਤਿਹਾਸ ਪੱਖ ਤੋਂ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਮਾਘੀ ਦਾ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਰੋਲ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ 40 ਮੁਕਤਿਆਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਮੁਗਲਾਂ ਖਿਲਾਫ ਆਖਰੀ ਜੰਗ ਲੜੀ ਗਈ ਸੀ।

ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਛੱਡਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜੇ ਅਤੇ ਮੁਗਲ ਫ਼ੌਜਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸਘਾਤ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਉੱਪਰ ਹਮਲਾ ਬੋਲਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਸਰਸਾ ਕੰਢੇ ਉੱਤੇ ਘਮਸਾਣ ਯੁੱਧ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਭਿਆਨਕ ਯੁੱਧ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿਛੋੜਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ, ਮਾਤਾ ਸੁੰਦਰੀ ਜੀ ਅਤੇ ਕੁੱਝ ਸਿੰਘ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੱਡੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਅਤੇ ਕੁੱਝ ਸਿੰਘ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੜੀ ਵੱਲ ਹੋ ਨਿਕਲੇ । ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਦੋ ਵੱਡੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਸਿੰਘ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਗਏ ਤਾਂ ਪੰਜ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਗੜੀ ਛੱਡਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਸੁਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਗਨੀ ਖਾਂ, ਨਬੀ ਖਾਂ ਅਤੇ ਪੀਰ ਬੁੱਧੂ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਮਦਦ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਉੱਚ ਦਾ ਪੀਰ ਬਣਦੇ ਹੋਏ ਕਾਂਗੜ ਦੇਸ਼ ਦੀਨਾ ਵਿਖੇ ਪਹੁੰਚੇ।

40 ਮੁਕਤਿਆਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਮੁਗਲਾਂ ਖਿਲਾਫ ਲੜੀ ਗਈ ਸੀ ਆਖਰੀ ਜੰਗ। (ETV Bharat)

ਖਿਦਰਾਣੇ ਦੀ ਢਾਬ ’ਤੇ ਜੰਗ ਲੜੀ

1704 ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਜ਼ਾਲਮ ਮੁਗ਼ਲ ਸਾਮਰਾਜ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਖਿਦਰਾਣੇ ਦੀ ਢਾਬ ’ਤੇ ਜੰਗ ਲੜੀ। ਸੂਬਾ ਸਰਹਿੰਦ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸ਼ਾਹੀ ਫੌਜਾਂ ਬੜੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਖਿਦਰਾਣੇ ਦੀ ਢਾਬ ਉੱਤੇ ਮੋਰਚਾਬੰਦੀ ਕਰਨ ਲਈ ਚਾਲੇ ਪਾ ਦਿੱਤੇ। ਇਸ ਜੰਗ ਅੰਦਰ ਉਹ ਸਿੰਘ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏ ਜਿਹੜੇ ਕੁੱਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਦਾਵਾ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇ ਗਏ ਸਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਤੂੰ ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ। ਬੇਦਾਵਾ ਲਿਖਣ ਵਾਲੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਾਇਰਤਾ ਸਬੰਧੀ ਝਾੜ ਪਾਈ ਗਈ ਸੀ ।

ਮਾਈ ਭਾਗ ਕੌਰ ਜੀ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਸਦਕਾ ਆਪਣੀ ਭੁੱਲ ਬਖਸ਼ਾਉਣ ਲਈ ਇਹ ਸਿੰਘ ਇਸ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਸਿਰ ਧੜ ਦੀ ਬਾਜੀ ਲਾਕੇ ਲੜਦੇ ਰਹੇ ਅਤੇ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਗਏ। ਇਸ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀਆਂ ਦੇਹਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਸੰਭਾਲ ਲਿਆ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋਏ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਪੱਟੀ ਕੀਤੀ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਭਾਈ ਮਹਾਂ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਸੀਸ ਆਪਣੀ ਗੋਦੀ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ। ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਮਹਾਂ ਸਿੰਘ ਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਅੱਗੇ ਇੱਕੋ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਹੈ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਅਸੀਂ ਆਪ ਜੀ ਨਾਲੋਂ ਤੋੜ ਕੇ ਆਏ ਸੀ, ਉਹ ਮੁੜ ਜੋੜ ਲਓ। ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਮੁੜ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਮੇਲ ਲਓ ਤਾਂ ਹੀ ਇਹ ਦਾਗ ਧੋਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਆਪ ਜੀ ਬਖਸ਼ ਲਓ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਵਚਨ ਕੀਤਾ, ਖ਼ਾਲਸਾ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਧੰਨ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਚਾਲੀ ਦੇ ਚਾਲੀ ਹੀ ਮੁਕਤ ਹੋਏ। ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਨੇ ਉੱਚੀ ਪਦਵੀ ਪਾਈ ਹੈ। ਇਹ ਵਚਨ ਸੁਣਦਿਆਂ ਹੀ ਭਾਈ ਮਹਾਂ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਆਖਰੀ ਸਾਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ।

