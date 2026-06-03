ਬਿਹਾਰ 'ਚ ਮਿਲੀ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੀ 'ਹੱਥ ਲਿਖਤ' ਅਹਿਮ ਰਚਨਾ, ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਇਤਿਹਾਸਕ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ
ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਔਰੰਗਾਬਾਦ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਦਾਊਦਨਗਰ ਦੇ ਇੱਕ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਤੋਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦੁਰ ਜੀ ਦੀ 'ਹੱਥ ਲਿਖਤ' ਰਚਨਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਹੈ।
Published : June 3, 2026 at 10:17 PM IST
ਪਟਨਾ: ਗਿਆਨ ਭਾਰਤਮ ਸਰਵੇਖਣ ਦੌਰਾਨ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਔਰੰਗਾਬਾਦ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਦਾਊਦਨਗਰ ਦੇ ਇੱਕ ਸਦੀਆਂ ਪੁਰਾਣੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨੌਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸ੍ਰੀ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੀ ਹੱਥ ਲਿਖਤ ਰਚਨਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਹੱਥ-ਲਿਖਤ ਰਚਨਾ, ਜੋ ਕਿ 350 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੁਰਾਣੀ ਹੋਣ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੈ, ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੁਕਸਾਨੀ ਹੋਈ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਸੰਭਾਲ ਦੇ ਯਤਨ ਸ਼ੁਰੂ ਨਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਇਸ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨੇ ਜਾਣ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਜਤਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
'ਹੋਰ ਇਤਿਹਾਸਕ ਅਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਮੱਗਰੀ'
ਇੱਕ ਹੋਰ ਓਨੀ ਹੀ ਪੁਰਾਣੀ ਕਾਪੀ ਨਵਾਦਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੁਆਰਾ ਸਥਾਪਿਤ ਰਾਜੌਲੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇੱਕ ਦੁਰਲੱਭ ਕਾਪੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਲਿਖਣ ਲਈ ਵਰਤੀ ਗਈ ਧਾਤੂ ਸਿਆਹੀ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੈ, ਕਟਿਹਾਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਇੱਕ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਹੁਕਮਨਾਮਾ (ਸ਼ਾਹੀ ਫ਼ਰਮਾਨ), ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੱਤਰ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਸਿਪਾਹੀ ਮੰਗਲ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਇੱਕ ਬਿਰਤਾਂਤ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ (ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੇ) ਮੌਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਵੀ ਕਟਿਹਾਰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਗਿਆਨ ਭਾਰਤਮ ਸਰਵੇਖਣ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹੱਥ-ਲਿਖਤਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ, ਡਿਜੀਟਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ, ਖੋਜ ਅਤੇ ਉਪਲਬਧਤਾ ਨੂੰ ਸੌਖਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
'ਸੰਭਾਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ'
ਔਰੰਗਾਬਾਦ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਲਾ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀ (DACO) ਕੁਮਾਰ ਪੱਪੂ ਰਾਜ ਨੇ ETV ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, "ਦਾਊਦਨਗਰ ਦੇ ਇੱਕ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੀ ਲਿਖਤ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਦੁਰਲੱਭ ਖੋਜ ਹੈ। ਇਹ ਹੱਥ ਨਾਲ ਬਣੇ ਕਾਗਜ਼ ’ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਲਗਭਗ 1400 ਪੰਨੇ ਹਨ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਪੰਨੇ ਪੁਰਾਣੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਸ਼ਟ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੰਭਾਲ ਦੇ ਕਦਮ ਨਾ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਤਾਂ ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।"
'ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ'
ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ਼ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਨੇ (1 ਅਪ੍ਰੈਲ, 1621 - 11 ਨਵੰਬਰ, 1675) ਨੇ 1664 ਤੋਂ 1675 ਵਿੱਚ ਮੁਗਲਾਂ ਦੁਆਰਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਕਲਮ ਕਰਨ ਤੱਕ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ, ਜੋ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਉਥਲ-ਪੁਥਲ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਅਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਦਾ ਦੌਰ ਸੀ। ਇੱਕ ਨਿਡਰ ਯੋਧਾ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਅਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦਾਊਦਨਗਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਅਬਾਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਧਾਰਮਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਲਈ ਇੱਕ ਗ੍ਰੰਥੀ ਜਾਂ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਸਥਾਨਕ ਅਬਾਦੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਰਸਮਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦੀ ਹੈ।
'ਸੰਭਾਲ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ'
ਦਾਊਦਨਗਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਜੇਂਦਰ ਸਰਾਫ ਨੇ ਕਿਹਾ "ਇਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ 17ਵੀਂ ਸਦੀ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਬਾਲਾਜੀ ਦਾਸ ਦੁਆਰਾ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ 350 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਿਤਾ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਦੁਆਰਾ ਹੱਥ ਲਿਖਤ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸਨ। ਦੁਰਲੱਭ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪੰਨੇ ਇੰਨੇ ਭੁਰਭੁਰਾ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਜੇਕਰ ਹੱਥ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਨਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨੂੰ ਕੱਪੜੇ ਵਿੱਚ ਲਪੇਟ ਕੇ ਇਸ ਉਮੀਦ ਨਾਲ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਇਸ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾ ਸਕੇਗਾ। ਖੰਡਿਤ ਹੋਏ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਰੱਖਣਾ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਇੱਕ ਗਹਿਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਦ੍ਰਿੜ ਹਾਂ। ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੇ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਭੇਜਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਸ਼ਿਵ ਮੰਦਰ ਵੀ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਇੱਕ ਰੁਕਾਵਟ ਹਨ।,"
'ਜ਼ਮੀਨ ਬਣੀ ਵੱਡੀ ਮਸਲਾ'
ਸਮੱਸਿਆ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦਾਊਦਨਗਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸਥਿਤ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੀ ਇੱਕ ਬਿਘੇ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ,ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਰਜਿਸਟਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਦਾਉਦਨਗਰ-ਅਧਾਰਤ ਫ੍ਰੀਲਾਂਸ ਪੱਤਰਕਾਰ ਅਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਉਪੇਂਦਰ ਕਸ਼ਯਪ ਨੇ ਕਿਹਾ"ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਕਈ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸਦੀ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਦ ਲਗਭਗ 350 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਬਾਲਾਜੀ ਦਾਸ ਨੇ ਇੱਥੇ ਵਸਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਕੋਈ ਘਾਟ ਜਾਂ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸੁਨਿਆਰਾ ਭਾਈਚਾਰਾ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਾਲਕੀ ਕਾਗਜ਼ ਜਾਂ ਸਬੂਤ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਕਾਰਨ ਇਸਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਵਾਉਣਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਵੀ ਕਦਮ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ।,"
'ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ'
ਨਵਾਦਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਰਾਜੌਲੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੁਰਾਣਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੰਗਤ (ਪਵਿੱਤਰ ਸੰਗਤ) ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੁਆਰਾ ਇਸ ਖੇਤਰ ਦੀ ਆਪਣੀ ਫੇਰੀ ਦੌਰਾਨ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਅਰਦਾਸਾਂ ਜਾਰੀ ਰਹੀਆਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਉਦਾਸੀ ਸੰਪਰਦਾ ਦੇ ਇੱਕ ਮਹੰਤ ਬਖਸ਼ ਦਾਸ ਨੇ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ। ਨਵਾਦਾ ਡਿਪਟੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਡੀਡੀਸੀ) ਨੀਲਿਮਾ ਸਾਹੂ ਅਤੇ ਡੀਏਸੀਓ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਕੁਮਾਰੀ ਨੇ ਗਿਆਨ ਭਾਰਤਮ ਸਰਵੇਖਣ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਰਾਜੌਲੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣੀ ਕਾਪੀ ਉੱਥੇ ਰੱਖੇ ਜਾਣ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ।
'ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਅਰਦਾਸ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ'
ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਨੇ ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ "ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਹੀ ਤਰੀਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ, ਪਰ ਇਹ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 350-400 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ 1400 ਪੰਨੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲਿਖਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਪਛਾਣ ਅਣਜਾਣ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਵਰਤੀ ਗਈ ਸਿਆਹੀ ਸੋਨੇ, ਚਾਂਦੀ, ਤਾਂਬੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਧਾਤਾਂ ਤੋਂ ਬਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਅਰਦਾਸ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਘੱਟ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਭਾਰਤਮ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਰਜਿਸਟਰ ਅਤੇ ਜੀਓ-ਟੈਗ ਕੀਤਾ ਹੈ।,"
'ਸਿਆਹੀ ਬਾਰੇ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਖੋਜ'
ਨਵਾਦਾ ਡੀਏਸੀਓ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪੁਰਾਣੀ ਕਾਪੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਅਮਾਵਾ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ,ਅਤੇ ਖਰਾਬ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਕਟਿਹਾਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਬਰਾਰੀ ਬਲਾਕ ਦੇ ਲਕਸ਼ਮੀਪੁਰ ਵਿਖੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਇਤਿਹਾਸਕ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ ਗਏ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਸਦੇ ਕਾਗਜ਼ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਵਰਤੀ ਗਈ ਸਿਆਹੀ ਬਾਰੇ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਖੋਜ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
'ਸਿਆਹੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤਿਆਰ'
ਲਕਸ਼ਮੀਪੁਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਬੀਰੇਂਦਰ ਸਿੰਘ 'ਬੌਬੀ' ਨੇ ਕਿਹਾ "ਅਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇਹ ਪਾਵਨ ਲਿਖਤ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੌਰਾਨ ਡੁੱਬ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਗਭਗ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਰਹੀ। ਇਹ ਖਰਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਕਾਗਜ਼ ਅਤੇ ਲਿਖਤ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹੀ। ਦਰਅਸਲ, ਸਿਆਹੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਆਖਰੀ ਪੰਨੇ 'ਤੇ ਦਰਜ ਹੈ। ਨਿੰਮ (ਮਾਰਗੋਸਾ) ਦੀ ਲੱਕੜ, ਵਿਜੇਸਰ ਪੌਦਾ, ਸੋਨਾ, ਤਾਂਬਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ 21 ਦਿਨ ਲੱਗੇ।,"
'ਇਤਿਹਾਸ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਮਾਮਲਾ'
ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਇੱਕ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪੰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਲੈਮੀਨੇਟ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਅਜੇ ਵੀ ਅਰਦਾਸ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁੰਤਲ ਨਗਰ ਵਿਖੇ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਾਨ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 15 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਸੀ। ਇਸ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਨੇਪਾਲ ਅਤੇ ਤਿੱਬਤ ਜਾਂਦੇ ਸਮੇਂ ਇਸ ਖੇਤਰ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਅਸਾਮ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਦੌਰਾਨ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਉੱਥੇ ਰਹੇ।
ਬੀਰੇਂਦਰ ਨੇ ਕਿਹਾ"ਕੁੰਤਲ ਨਗਰ ਵਿਖੇ ਸਾਡਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਗੰਗਾ ਨਦੀ ਦੇ ਕੱਟਣ ਕਾਰਨ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਉੱਥੋਂ ਮਿੱਟੀ ਦੀਆਂ ਪੰਜ ਟੋਕਰੀਆਂ ਲਿਆਂਦੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ ਅਤੇ 1857 ਵਿੱਚ ਲਕਸ਼ਮੀਪੁਰ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਟਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 10,000 ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸਪੰਨ ਕਮੇਟੀ ਹੈ।,"
'ਫ਼ਾਰਸੀ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੇ ਦਸਤਖ਼ਤ'
ਕਟਿਹਾਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਇੱਕ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਵੀ ਹੈ ਜਿਸ ਉੱਤੇ ਫ਼ਾਰਸੀ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 80 ਤੋਲੇ (ਲਗਭਗ 930 ਗ੍ਰਾਮ) ਸੋਨਾ, ਹਥਿਆਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੈ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ।
ਬੀਰੇਂਦਰ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ "ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮੰਗਲ ਸਿੰਘ ਦਾ ਬਿਰਤਾਂਤ ਵੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਸਿਪਾਹੀ ਸੀ ਜੋ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਨੰਦੇੜ ਵਿਖੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਮੌਤ ਸਮੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀ। ਉਹ ਕਟਿਹਾਰ ਖੇਤਰ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਕਈ ਪੰਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਘਟਨਾ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਲਕਸ਼ਮੀਪੁਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤੀਰਥ ਸਥਾਨ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਹਰ ਸਾਲ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਸ ਸਥਾਨ ਦੇ ਵਿਕਾਸ 'ਤੇ ਲਗਭਗ ਪੰਜ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਸ ਸਥਾਨ ਨਾਲ ਅਜੇ ਵੀ ਕੋਈ ਰੇਲ ਸੰਪਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈ।'
ਬਿਹਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤਖ਼ਤ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਲਈ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਜਨਮ ਅਸਥਾਨ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਪੰਜ ਸਭ ਤੋਂ ਪਵਿੱਤਰ ਅਸਥਾਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀਮਤੀ ਹੱਥ-ਲਿਖਤਾਂ ਦੀ ਮੁੜ ਖੋਜ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬਣਾ ਦੇਵੇਗੀ।