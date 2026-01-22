ETV Bharat / state

ਹਿੰਦੂ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਫੜ੍ਹਿਆ ਗਾਵਾਂ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਟਰੱਕ, ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਸ਼ੱਕ 'ਚ 2 ਕਾਬੂ

ਗਊ ਰੱਖਿਆ ਦਲ ਨੇ ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਸ਼ੱਕ ਹੇਠ ਗਾਵਾਂ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਟਰੱਕ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।

cows smuggling case
ਗਊ ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਸ਼ੱਕ 'ਚ ਕਾਬੂ ਦੋ ਵਿਅਕਤੀ (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Punjabi Team

Published : January 22, 2026 at 2:09 PM IST

2 Min Read
ਜਲੰਧਰ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੇ ਬੀਤੀ ਦੇਰ ਰਾਤ ਪਠਾਨਕੋਟ-ਬਾਈਪਾਸ ਨੇੜੇ ਗਾਵਾਂ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਟਰੱਕ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਹਿੰਦੂ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਡਰਾਈਵਰ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਾਥੀ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਜੋ ਕਿ ਟਰੱਕ ਵਿੱਚ ਸੱਤ ਗਊਆਂ ਲਿਜਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਹਿੰਦੂ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੱਕ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗਾਵਾਂ ਨੂੰ ਤਸਕਰੀ ਤਹਿਤ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੇਰਠ ਤੋਂ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਕਾਗਜ਼ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਪਹੂੰਚੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।

ਜਲੰਧਰ 'ਚ ਗਾਂਵਾਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ (Etv Bharat)

ਹਿੰਦੂ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੰਗਾਮਾ

ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਬੁੱਧਵਾਰ ਦੇਰ ਰਾਤ ਹਿੰਦੂ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਪਠਾਨਕੋਟ ਚੌਂਕ ਨੇੜੇ ਸ਼ੱਕੀ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਟਰੱਕ ਵਿੱਚ ਸੱਤ ਗਊਆਂ ਲੈ ਜਾ ਰਹੇ ਇੱਕ ਡਰਾਈਵਰ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ, ਜੋ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ 8 ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਟਰੱਕ ਚਾਲਕਾਂ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਬਹਿਸ ਵੀ ਹੋਈ ਅਤੇ ਹਿੰਦੂ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਡਰਾਈਵਰ ਅਤੇ ਕੰਡਕਟਰ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਥੇ ਹੀ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਗਊ ਰੱਖਿਅਕਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਿਵਸੈਨਾ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਖੂਫੀਆ ਜਾਣਕਾਰੀ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਕਾਰਵਾਈ

ਸੰਯੁਕਤ ਗਊ ਰੱਖਿਆ ਬਲ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਇੰਦਰਜੀਤ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ''ਸਾਨੂੰ ਖ਼ੂਫੀਆ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ ਸੀ ਕਿ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਸ਼ੱਕੀ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਟਰੱਕ ਵਿੱਚ ਗਾਵਾਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਲਈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਆਗੂ ਨਰਿੰਦਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਿਕਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਪਠਾਨਕੋਟ ਚੌਂਕ ਨੇੜੇ ਟਰੱਕ ਡਰਾਈਵਰ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਅਤੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਟਰੱਕ ਵਿੱਚ ਤਰਪਾਲ ਹੇਠਾਂ ਭੁੱਖੀਆਂ-ਤਿਹਾਈਆਂ ਗਾਂਵਾਂ ਨੂੰ ਡੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਡਰਾਈਵਰ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਟਰੱਕ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਟਰੱਕ ਦਾ ਕਾਰਗੋ ਹੋਲਡ ਖੋਲ੍ਹਣ 'ਤੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸੱਤ ਗਾਵਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਹਨ।'

ਜਾਅਲੀ ਕਾਗਜ਼ ਕੀਤੇ ਪੇਸ਼

ਹਿੰਦੂ ਆਗੂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 'ਜਦੋਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਗਾਵਾਂ ਦੀ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੋ ਮੁਸਲਿਮ ਆਦਮੀਆਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਾਅਲੀ ਬਿੱਲ ਦਿਖਾਏ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਡੀਸੀ ਤੋਂ ਆਰਡਰ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਲੈ ਗਏ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ 8 ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ 'ਅਕਸਰ ਹੀ ਗਾਵਾਂ ਲੈਕੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਮੁਸਲਿਮ ਹੀ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਇਸ ਦੀ ਵੀ ਜਾਂਚ ਹੋਵੇ।'

ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ

ਟਰੱਕ ਨੂੰ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਟਰੱਕ ਚਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ। ਥਾਣਾ 8 ਦੇ ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਏਐਸਆਈ ਗੁਰਮੇਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਟਰੱਕ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਦੇ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਵੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ, ਤਸਕਰੀ ਦਾ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਹੈ ਪਰ ਜੋ ਵੀ ਤੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਗੇ ੳਸ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪੂਰੇ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਫਿਲਹਾਲ, ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਗਾਂਵਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਬੇਰਹਿਮੀ ਰੋਕਥਾਮ ਐਕਟ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੰਬੰਧਿਤ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

TAGGED:

JALANDHAR NEWS
ਗਊ ਤਸਕਰੀ
COWS SMUGGLING CASE
ਜਲੰਧਰ ਪੁਲਿਸ
JALANDHAR CATTLE SMUGGLING CASE

