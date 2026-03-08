ETV Bharat / state

ਪੰਜਾਬ ਬਜਟ 2026-27: ਤਨਖਾਹ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇਣ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖਰਚ ਕਰਦੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ, ਦੇਖੋ ਅੰਕੜੇ

ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕੁੱਲ ਖਰਚੇ ਵਿੱਚੋਂ 21.68 ਫੀਸਦ ਤਨਖਾਹਾਂ 'ਤੇ ਖਰਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

Punjab Budget 2026
ਤਨਖਾਹ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇਣ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖਰਚ ਕਰਦੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ (Etv Bharat)
ETV Bharat Punjabi Team

March 8, 2026

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ 2026-27 ਦੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਖਰਚੇ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਤਨਖਾਹਾਂ, ਪੈਨਸ਼ਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖ਼ਰਚੇ ਅਦਾ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਵੱਲੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਬਜਟ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੁੱਲ ਖਰਚੇ ਵਿੱਚੋਂ 32 ਫੀਸਦ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਰ ਖਰਚਿਆਂ ਉੱਤੇ ਅਤੇ 21.68 ਫੀਸਦ ਤਨਖਾਹਾਂ, ਪੈਨਸ਼ਨ 'ਤੇ ਖਰਚ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਬਜਟ ਖਰਚੇ ਦਾ ਵੰਡ-ਵਿਸਥਾਰ: ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਿਕ, ਬਜਟ ਅਨੁਮਾਨ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਖਰਚੇ ਦਾ ਵੰਡ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ:

ਵਰਗੀਕਰਨਹਿੱਸਾ (%)ਰਕਮ (ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ)ਵੇਰਵਾ
ਹੋਰ ਮਾਲੀਆ ਖਰਚ32.04%28,755ਵਿਭਾਗੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰੁਟੀਨ ਖਰਚੇ, ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਵ।
ਤਨਖਾਹਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ (ਸੌਆਇਨ-ਏਡ ਸਮੇਤ)21.68%39,115ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਅਤੇ ਸਹਾਇਕ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ 'ਤੇ ਫੋਕਸ।
ਕੈਪੀਟਲ ਖਰਚ (ਲੋਕ ਲੋਨਾਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਸਮੇਤ)17.79%32,108ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ, ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਅਤੇ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਨਿਰਮਾਣ ਖਰਚ।
ਵਿਆਜ ਅਦਾਇਗੀਆਂ15.94%57,810ਰਾਜ ਦੇ ਲੋਨਾਂ 'ਤੇ ਵਿਆਜ, ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤਰਣ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ।
ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਔਖੀ ਅਵਸਥਾ ਲਾਭ12.45%22,465ਰਿਟਾਇਰਡ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਲਈ ਵਧਾਈ।
ਲੋਨਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ0.10%184ਛੋਟੇ ਲੋਨ ਅਤੇ ਅਗਵਾਈਆਂ 'ਤੇ ਘੱਟ ਖਰਚ।
Punjab Budget 2026
ਪੰਜਾਬ ਬਜਟ 2025-26 ਦੇ ਅੰਕੜੇ (Punjab Government)

ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਪੈਸਾ ?

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸੂਬੇ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਲੋਨਾਂ (ਪਬਲਿਕ ਡੈਬਟ) ਤੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕੁੱਲ ਆਮਦਨ ਦਾ 29.17 ਫੀਸਦ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਿਕ, ਸੂਬਾ ਆਪਣੇ ਟੈਕਸਾਂ (ਸਟੇਟ ਓਨ ਟੈਕਸ ਰੈਵੇਨਿਊ) ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 39.60 ਫੀਸਦ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤੇ ਟੈਕਸਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ 17 ਫੀਸਦ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਬਜਟ ਅਨੁਮਾਨਾਂ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹਨ।

ਆਮਦਨ ਸਰੋਤਾਂ ਦਾ ਵੰਡ-ਵਿਸਥਾਰ: ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਬਜਟ ਅਨੁਮਾਨ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਆਮਦਨ ਦਾ ਵੰਡ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ।

ਵਰਗੀਕਰਨਹਿੱਸਾ (%)ਰਕਮ (ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ)ਵੇਰਵਾ
ਟੈਕਸ ਆਮਦਨ (ਸਟੇਟ ਓਨ ਟੈਕਸ ਰੈਵੇਨਿਊ)39.60%70,851GST, ਵੈਟ, ਐਕਸਾਈਜ਼ ਅਤੇ ਸਟੈਂਪ ਡਿਊਟੀ ਵਰਗੇ ਰਾਜੀ ਟੈਕਸਾਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਵਧੀ।
ਲੋਕ ਲੋਨ (ਪਬਲਿਕ ਡੈਬਟ)29.17%52,197ਨਵੇਂ ਲੋਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਫੰਡਿੰਗ; ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਵਧਣ ਦੀ ਚਿੰਤਾ।
ਕੇਂਦਰੀ ਟੈਕਸਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ (ਸ਼ੇਅਰ ਆਫ ਸੈਂਟ੍ਰਲ ਟੈਕਸ)17.02%30,464ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਸਾਂਝੇ ਟੈਕਸਾਂ (ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ, ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਟੈਕਸ) ਦਾ ਹਿੱਸਾ।
ਨਾਨ-ਟੈਕਸ ਆਮਦਨ (ਸਟੇਟ ਓਨ ਨਾਨ-ਟੈਕਸ ਰੈਵੇਨਿਊ)8.77%15,687ਫੀਸਾਂ, ਫੋਰੈਸਟਰੀ, ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਨਾਨ-ਟੈਕਸ ਸਰੋਤ।
ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਗ੍ਰਾਂਟ-ਇਨ-ਏਡ5.13%9,189ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਭਲਾਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਸਹਾਇਤਾ।
ਨਾਨ-ਲੋਨ ਆਮਦਨ (ਨਾਨ-ਡੈਬਟ ਰਿਸੀਪਟਸ)0.31%550ਰਿਕਵਰੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਛੋਟੇ ਸਰੋਤ।
Punjab Budget 2026
ਪੰਜਾਬ ਬਜਟ 2026-27 ਦੇ ਅੰਕੜੇ (Punjab Government)

ਪੰਜਾਬ ਬਜਟ 2025-26 ਦੇ ਅੰਕੜੇ

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ 2025-26 ਦੇ ਬਜਟ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸੂਬੇ ਦੇ ਖਰਚੇ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਤਨਖਾਹਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ 20.65 ਫੀਸਦ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮਾਲੀਆ ਖਰਚਾ 13.28 ਫੀਸਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਖਰਚੇ ਦਾ ਵੰਡ-ਵਿਸਥਾਰ: ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਿਕ 2025-26 ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਖਰਚੇ ਦਾ ਵੰਡ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ

ਵਰਗੀਕਰਨਹਿੱਸਾ (%)ਰਕਮ (ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ)ਵੇਰਵਾ
ਤਨਖਾਹਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ (ਸੌਆਇਨ-ਏਡ ਸਮੇਤ)20.65%35,842ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸਹਾਇਕ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ 'ਤੇ ਫੋਕਸ; ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਧਾਉਣ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ।
ਹੋਰ ਰੈਵੇਨਿਊ ਖਰਚ13.28%28,132ਵਿਭਾਗੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰੁਟੀਨ ਖਰਚੇ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ।
ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਔਖੀ ਅਵਸਥਾ ਲਾਭ12.80%22,222ਰਿਟਾਇਰਡ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਵਧਾਈ; ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਭੱਤਾ।
ਕੈਪੀਟਲ ਖਰਚ (ਲੋਕ ਲੋਨਾਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਸਮੇਤ)16.49%28,612? (ਚਾਰਟ ਮੁਤਾਬਿਕ)ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਜਿਵੇਂ ਸਕੂਲ, ਹਸਪਤਾਲ ਅਤੇ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਨਿਰਮਾਣ।
ਵਿਆਜ ਅਦਾਇਗੀਆਂ15.95%5,780? (ਚਾਰਟ ਵਿੱਚ 5780)ਲੋਨਾਂ 'ਤੇ ਵਿਆਜ; ਵਿੱਤੀ ਨਿਯੰਤਰਣ ਲਈ ਚੁਣੌਤੀ।
ਲੋਨਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ0.83%1,446ਛੋਟੇ ਲੋਨ ਅਤੇ ਅਗਵਾਈਆਂ।
Punjab Budget 2026
ਪੰਜਾਬ ਬਜਟ 2026-27 ਦੇ ਅੰਕੜੇ (Punjab Government)

ਸਾਲ 2025-26 ਵਿੱਚ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ ਪੈਸਾ ?

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ 2025-26 ਦੇ ਬਜਟ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸੂਬੇ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਰਾਜੀ ਆਪਣੇ ਟੈਕਸਾਂ (35.54%) ਅਤੇ ਲੋਕ ਲੋਨਾਂ (31.93%) ਤੋਂ ਆਉਣ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ।

ਆਮਦਨ ਸਰੋਤਾਂ ਦਾ ਵੰਡ-ਵਿਸਥਾਰ: ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ 2025-26 ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਆਮਦਨ ਦਾ ਵੰਡ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ

ਵਰਗੀਕਰਨਹਿੱਸਾ (%)ਰਕਮ (ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ)ਵੇਰਵਾ
ਰਾਜੀ ਆਪਣੇ ਟੈਕਸ ਆਮਦਨ (ਸਟੇਟ ਓਨ ਟੈਕਸ ਰੈਵੇਨਿਊ)35.54%61,700GST, ਵੈਟ ਅਤੇ ਹੋਰ ਰਾਜੀ ਟੈਕਸਾਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਵਧੀ; ਆਮਦਨ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਨਵੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ।
ਲੋਕ ਲੋਨ (ਪਬਲਿਕ ਡੈਬਟ)31.93%55,435ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਫੰਡਿੰਗ; ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਚੁਣੌਤੀ।
ਕੇਂਦਰੀ ਟੈਕਸਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ (ਸ਼ੇਅਰ ਆਫ ਸੈਂਟ੍ਰਲ ਟੈਕਸ)14.50%25,171ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਸਾਂਝੇ ਟੈਕਸਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ; ਭਲਾਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਲਈ ਵਰਤੋਂ।
ਰਾਜੀ ਆਪਣੀ ਨਾਨ-ਟੈਕਸ ਆਮਦਨ (ਸਟੇਟ ਓਨ ਨਾਨ-ਟੈਕਸ ਰੈਵੇਨਿਊ)11.24%19,517ਫੀਸਾਂ, ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਆਮਦਨ।
ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਗ੍ਰਾਂਟ-ਇਨ-ਏਡ5.84%10,127ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਸਹਾਇਤਾ।
ਨਾਨ-ਲੋਨ ਆਮਦਨ (ਨਾਨ-ਡੈਬਟ ਰਿਸੀਪਟਸ)0.95%1,650ਰਿਕਵਰੀ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਸਰੋਤ।
Punjab Budget 2026
ਪੰਜਾਬ ਬਜਟ 2025-26 ਦੇ ਅੰਕੜੇ (Punjab Government)

ਸੰਪਾਦਕ ਦੀ ਪਸੰਦ

