ਪੰਜਾਬ ਬਜਟ 2026-27: ਤਨਖਾਹ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇਣ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖਰਚ ਕਰਦੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ, ਦੇਖੋ ਅੰਕੜੇ

ਪੰਜਾਬ ਬਜਟ 2026-27: ਤਨਖਾਹ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇਣ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖਰਚ ਕਰਦੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ, ਦੇਖੋ ਅੰਕੜੇ
ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕੁੱਲ ਖਰਚੇ ਵਿੱਚੋਂ 21.68 ਫੀਸਦ ਤਨਖਾਹਾਂ 'ਤੇ ਖਰਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
Published : March 8, 2026 at 4:55 PM IST
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ 2026-27 ਦੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਖਰਚੇ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਤਨਖਾਹਾਂ, ਪੈਨਸ਼ਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖ਼ਰਚੇ ਅਦਾ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਵੱਲੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਬਜਟ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੁੱਲ ਖਰਚੇ ਵਿੱਚੋਂ 32 ਫੀਸਦ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਰ ਖਰਚਿਆਂ ਉੱਤੇ ਅਤੇ 21.68 ਫੀਸਦ ਤਨਖਾਹਾਂ, ਪੈਨਸ਼ਨ 'ਤੇ ਖਰਚ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਬਜਟ ਖਰਚੇ ਦਾ ਵੰਡ-ਵਿਸਥਾਰ: ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਿਕ, ਬਜਟ ਅਨੁਮਾਨ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਖਰਚੇ ਦਾ ਵੰਡ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ:
|ਵਰਗੀਕਰਨ
|ਹਿੱਸਾ (%)
|ਰਕਮ (ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ)
|ਵੇਰਵਾ
|ਹੋਰ ਮਾਲੀਆ ਖਰਚ
|32.04%
|28,755
|ਵਿਭਾਗੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰੁਟੀਨ ਖਰਚੇ, ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਵ।
|ਤਨਖਾਹਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ (ਸੌਆਇਨ-ਏਡ ਸਮੇਤ)
|21.68%
|39,115
|ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਅਤੇ ਸਹਾਇਕ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ 'ਤੇ ਫੋਕਸ।
|ਕੈਪੀਟਲ ਖਰਚ (ਲੋਕ ਲੋਨਾਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਸਮੇਤ)
|17.79%
|32,108
|ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ, ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਅਤੇ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਨਿਰਮਾਣ ਖਰਚ।
|ਵਿਆਜ ਅਦਾਇਗੀਆਂ
|15.94%
|57,810
|ਰਾਜ ਦੇ ਲੋਨਾਂ 'ਤੇ ਵਿਆਜ, ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤਰਣ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ।
|ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਔਖੀ ਅਵਸਥਾ ਲਾਭ
|12.45%
|22,465
|ਰਿਟਾਇਰਡ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਲਈ ਵਧਾਈ।
|ਲੋਨਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ
|0.10%
|184
|ਛੋਟੇ ਲੋਨ ਅਤੇ ਅਗਵਾਈਆਂ 'ਤੇ ਘੱਟ ਖਰਚ।
ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਪੈਸਾ ?
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸੂਬੇ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਲੋਨਾਂ (ਪਬਲਿਕ ਡੈਬਟ) ਤੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕੁੱਲ ਆਮਦਨ ਦਾ 29.17 ਫੀਸਦ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਿਕ, ਸੂਬਾ ਆਪਣੇ ਟੈਕਸਾਂ (ਸਟੇਟ ਓਨ ਟੈਕਸ ਰੈਵੇਨਿਊ) ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 39.60 ਫੀਸਦ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤੇ ਟੈਕਸਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ 17 ਫੀਸਦ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਬਜਟ ਅਨੁਮਾਨਾਂ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹਨ।
ਆਮਦਨ ਸਰੋਤਾਂ ਦਾ ਵੰਡ-ਵਿਸਥਾਰ: ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਬਜਟ ਅਨੁਮਾਨ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਆਮਦਨ ਦਾ ਵੰਡ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ।
|ਵਰਗੀਕਰਨ
|ਹਿੱਸਾ (%)
|ਰਕਮ (ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ)
|ਵੇਰਵਾ
|ਟੈਕਸ ਆਮਦਨ (ਸਟੇਟ ਓਨ ਟੈਕਸ ਰੈਵੇਨਿਊ)
|39.60%
|70,851
|GST, ਵੈਟ, ਐਕਸਾਈਜ਼ ਅਤੇ ਸਟੈਂਪ ਡਿਊਟੀ ਵਰਗੇ ਰਾਜੀ ਟੈਕਸਾਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਵਧੀ।
|ਲੋਕ ਲੋਨ (ਪਬਲਿਕ ਡੈਬਟ)
|29.17%
|52,197
|ਨਵੇਂ ਲੋਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਫੰਡਿੰਗ; ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਵਧਣ ਦੀ ਚਿੰਤਾ।
|ਕੇਂਦਰੀ ਟੈਕਸਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ (ਸ਼ੇਅਰ ਆਫ ਸੈਂਟ੍ਰਲ ਟੈਕਸ)
|17.02%
|30,464
|ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਸਾਂਝੇ ਟੈਕਸਾਂ (ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ, ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਟੈਕਸ) ਦਾ ਹਿੱਸਾ।
|ਨਾਨ-ਟੈਕਸ ਆਮਦਨ (ਸਟੇਟ ਓਨ ਨਾਨ-ਟੈਕਸ ਰੈਵੇਨਿਊ)
|8.77%
|15,687
|ਫੀਸਾਂ, ਫੋਰੈਸਟਰੀ, ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਨਾਨ-ਟੈਕਸ ਸਰੋਤ।
|ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਗ੍ਰਾਂਟ-ਇਨ-ਏਡ
|5.13%
|9,189
|ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਭਲਾਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਸਹਾਇਤਾ।
|ਨਾਨ-ਲੋਨ ਆਮਦਨ (ਨਾਨ-ਡੈਬਟ ਰਿਸੀਪਟਸ)
|0.31%
|550
|ਰਿਕਵਰੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਛੋਟੇ ਸਰੋਤ।
ਪੰਜਾਬ ਬਜਟ 2025-26 ਦੇ ਅੰਕੜੇ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ 2025-26 ਦੇ ਬਜਟ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸੂਬੇ ਦੇ ਖਰਚੇ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਤਨਖਾਹਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ 20.65 ਫੀਸਦ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮਾਲੀਆ ਖਰਚਾ 13.28 ਫੀਸਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਖਰਚੇ ਦਾ ਵੰਡ-ਵਿਸਥਾਰ: ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਿਕ 2025-26 ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਖਰਚੇ ਦਾ ਵੰਡ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ
|ਵਰਗੀਕਰਨ
|ਹਿੱਸਾ (%)
|ਰਕਮ (ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ)
|ਵੇਰਵਾ
|ਤਨਖਾਹਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ (ਸੌਆਇਨ-ਏਡ ਸਮੇਤ)
|20.65%
|35,842
|ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸਹਾਇਕ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ 'ਤੇ ਫੋਕਸ; ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਧਾਉਣ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ।
|ਹੋਰ ਰੈਵੇਨਿਊ ਖਰਚ
|13.28%
|28,132
|ਵਿਭਾਗੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰੁਟੀਨ ਖਰਚੇ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ।
|ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਔਖੀ ਅਵਸਥਾ ਲਾਭ
|12.80%
|22,222
|ਰਿਟਾਇਰਡ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਵਧਾਈ; ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਭੱਤਾ।
|ਕੈਪੀਟਲ ਖਰਚ (ਲੋਕ ਲੋਨਾਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਸਮੇਤ)
|16.49%
|28,612? (ਚਾਰਟ ਮੁਤਾਬਿਕ)
|ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਜਿਵੇਂ ਸਕੂਲ, ਹਸਪਤਾਲ ਅਤੇ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਨਿਰਮਾਣ।
|ਵਿਆਜ ਅਦਾਇਗੀਆਂ
|15.95%
|5,780? (ਚਾਰਟ ਵਿੱਚ 5780)
|ਲੋਨਾਂ 'ਤੇ ਵਿਆਜ; ਵਿੱਤੀ ਨਿਯੰਤਰਣ ਲਈ ਚੁਣੌਤੀ।
|ਲੋਨਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ
|0.83%
|1,446
|ਛੋਟੇ ਲੋਨ ਅਤੇ ਅਗਵਾਈਆਂ।
ਸਾਲ 2025-26 ਵਿੱਚ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ ਪੈਸਾ ?
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ 2025-26 ਦੇ ਬਜਟ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸੂਬੇ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਰਾਜੀ ਆਪਣੇ ਟੈਕਸਾਂ (35.54%) ਅਤੇ ਲੋਕ ਲੋਨਾਂ (31.93%) ਤੋਂ ਆਉਣ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ।
ਆਮਦਨ ਸਰੋਤਾਂ ਦਾ ਵੰਡ-ਵਿਸਥਾਰ: ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ 2025-26 ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਆਮਦਨ ਦਾ ਵੰਡ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ
|ਵਰਗੀਕਰਨ
|ਹਿੱਸਾ (%)
|ਰਕਮ (ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ)
|ਵੇਰਵਾ
|ਰਾਜੀ ਆਪਣੇ ਟੈਕਸ ਆਮਦਨ (ਸਟੇਟ ਓਨ ਟੈਕਸ ਰੈਵੇਨਿਊ)
|35.54%
|61,700
|GST, ਵੈਟ ਅਤੇ ਹੋਰ ਰਾਜੀ ਟੈਕਸਾਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਵਧੀ; ਆਮਦਨ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਨਵੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ।
|ਲੋਕ ਲੋਨ (ਪਬਲਿਕ ਡੈਬਟ)
|31.93%
|55,435
|ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਫੰਡਿੰਗ; ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਚੁਣੌਤੀ।
|ਕੇਂਦਰੀ ਟੈਕਸਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ (ਸ਼ੇਅਰ ਆਫ ਸੈਂਟ੍ਰਲ ਟੈਕਸ)
|14.50%
|25,171
|ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਸਾਂਝੇ ਟੈਕਸਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ; ਭਲਾਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਲਈ ਵਰਤੋਂ।
|ਰਾਜੀ ਆਪਣੀ ਨਾਨ-ਟੈਕਸ ਆਮਦਨ (ਸਟੇਟ ਓਨ ਨਾਨ-ਟੈਕਸ ਰੈਵੇਨਿਊ)
|11.24%
|19,517
|ਫੀਸਾਂ, ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਆਮਦਨ।
|ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਗ੍ਰਾਂਟ-ਇਨ-ਏਡ
|5.84%
|10,127
|ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਸਹਾਇਤਾ।
|ਨਾਨ-ਲੋਨ ਆਮਦਨ (ਨਾਨ-ਡੈਬਟ ਰਿਸੀਪਟਸ)
|0.95%
|1,650
|ਰਿਕਵਰੀ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਸਰੋਤ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: