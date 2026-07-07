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ਹਾਈਵੋਲਟੇਜ ਡਰਾਮਾ: ਪੁਲਿਸ ਦੇਖ ਛੱਤ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹਿਆ ਵਿਅਕਤੀ, ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਐਨਕਾਊਂਟਰ ਦਾ ਜਤਾਇਆ ਖ਼ਦਸ਼ਾ

ਕਾਊਂਟਰ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਨੂੰ ਦੇਖ ਵਿਅਕਤੀ ਛੱਤ 'ਚ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਹੰਗਾਮਾ ਕਰਨ ਲੱਗਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਰੀਬ 2 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਹੇਠਾਂ ਉਤਾਰਿਆ।

KHANNA HIGH VOLTAGE DRAMA
ਖੰਨਾ ਹਾਈਵੋਲਟੇਜ ਡਰਾਮਾ (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Punjabi Team

Published : July 7, 2026 at 5:38 PM IST

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ਖੰਨਾ: ਸ਼ਹਿਰ ਖੰਨਾ ਦੇ ਬੁੱਲੇਪੁਰ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹਾਈਵੋਲਟੇਜ ਡਰਾਮਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਜਦੋਂ ਕਾਊਂਟਰ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਦੀ ਟੀਮ ਦੀ ਆਮਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣੇ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਮਕਾਨ ਦੀ ਛੱਤ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ ਅਤੇ ਕਰੀਬ ਦੋ ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਹੇਠਾਂ ਉਤਰਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ।

ਵਾਇਰਲ ਵੀਡੀਓ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ (Etv Bharat)

ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਲਈ ਪਹੁੰਚੀ ਸੀ ਪੁਲਿਸ

ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਕਾਊਂਟਰ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਦੀ ਟੀਮ ਕਿਸੇ ਇਨਪੁੱਟ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਉਕਤ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਲਈ ਪਿੰਡ ਬੁੱਲੇਪੁਰ ਪਹੁੰਚੀ ਸੀ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਟੀਮ ਉਸ ਦੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚੀ ਤਾਂ ਉਹ ਘਰ ਦੀ ਛੱਤ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਕਾਊਂਟਰ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਨੇ ਮਕਾਨ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਘੇਰਾਬੰਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।

ਐਨਕਾਊਂਟਰ ਦਾ ਜਤਾਇਆ ਖ਼ਦਸ਼ਾ

ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਛੱਤ 'ਤੇ ਖੜ੍ਹੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਵਾਇਰਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਐਨਕਾਊਂਟਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵੀਡੀਓ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਮਲਾ ਹੋਰ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਵੀ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

KHANNA HIGH VOLTAGE DRAMA
ਛੱਤ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹਿਆ ਵਿਅਕਤੀ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ (Etv Bharat)

ਮੁਸ਼ੱਕਤ ਮਗਰੋਂ ਹੇਠਾਂ ਉਤਾਰਿਆ ਨੌਜਵਾਨ

ਸੂਚਨਾ ਮਿਲਦੇ ਹੀ ਖੰਨਾ ਪੁਲਿਸ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈਆਂ। ਕਰੀਬ ਦੋ ਘੰਟਿਆਂ ਤੱਕ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਕਾਫੀ ਮੁਸ਼ੱਕਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਹੇਠਾਂ ਉਤਰਿਆ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ।

ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ

ਡੀਐਸਪੀ ਮੋਹਿਤ ਸਿੰਗਲਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ "ਛੱਤ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹੇ ਵਿਅਕਤੀ ਸਬੰਧੀ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲਣ 'ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਟੀਮ ਤੁਰੰਤ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੀ ਸੀ। ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਕੇ ਹੇਠਾਂ ਉਤਾਰਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਸ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।"

KHANNA HIGH VOLTAGE DRAMA
ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਪੁੱਜੀਆਂ ਪੁਲਿਸ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ (Etv Bharat)

'ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਕੇਸ 'ਚ ਆਈ ਪੁਲਿਸ'

ਛੱਤ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਉਹ ਛੱਤ ਉੱਤੇ ਇਸ ਲਈ ਚੜ੍ਹਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪੁਲਿਸ ਮੇਰੇ ਘਰ ਆਈ ਹੈ ਅਤੇ ਆਉਂਦੇ ਸਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਪਿਸਤੌਲ ਕੱਢ ਲਏ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਪੁਲਿਸ ਕਿੱਥੋਂ ਆਈ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਹੜੇ ਕੇਸ ਲਈ ਆਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ 'ਚ ਛੱਤ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਉਤਰਣ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਕੇਸ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ ਬਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹਾਂ।"

TAGGED:

ਖੰਨਾ ਹਾਈਵੋਲਟੇਜ ਡਰਾਮਾ
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