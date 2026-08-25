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ਖੰਡ ਦੀਆਂ ਵਧੀਆ ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰਾਂ 'ਤੇ ਵੱਡਾ ਅਸਰ, ਹੁਣ ਮਠਿਆਈਆਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 'ਚ ਵਾਧਾ

ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਨਾਮੀ ਮਠਿਆਈ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਤੋਂ ਜਾਣੋਂ ਮਠਿਆਈਆਂ ਦੇ ਵਧੇ ਨਵੇਂ ਰੇਟ। ਪੜ੍ਹੋ ਪੂਰੀ ਖਬਰ...

High sugar prices impact festivals
ਖੰਡ ਦੀਆਂ ਵਧੀਆ ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰਾਂ 'ਤੇ ਵੱਡਾ ਅਸਰ (ETV Bharat GFX)
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By ETV Bharat Punjabi Team

Published : August 25, 2026 at 6:05 PM IST

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ਬਠਿੰਡਾ : ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਖੰਡ ਦੀਆਂ ਵਧੀਆ ਕੀਮਤਾਂ ਨੇ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦੀ ਰੰਗਤ ਫਿੱਕੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕਰੀਬ 2 ਹਫਤਿਆਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਖੰਡ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ 40 ਤੋਂ 45 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਖੰਡ ਦਾ ਹੁਣ ਰੇਟ ਵੱਧ ਕੇ 65 ਤੋਂ 70 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਖੰਡ ਤੋਂ ਤਿਆਰ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮਿਠਿਆਈਆਂ ਦੀਆ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਖੰਡ ਵਿੱਚ ਆਈ ਤੇਜ਼ ਕਾਰਨ ਮਠਿਆਈਆਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ

ਖੰਡ ਦੀਆਂ ਵਧੀਆ ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰਾਂ 'ਤੇ ਵੱਡਾ ਅਸਰ, ਸੁਣੋ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਮਠਿਆਈ ਕਾਰੋਬਾਰੀ (ETV Bharat)

ਮਠਿਆਈਆਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ 15 ਤੋਂ 20 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋ ਵਾਧਾ

ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਨਾਮੀ ਮਠਿਆਈ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਮਨੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਦੇਵ ਕੁਮਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ "ਖੰਡ ਦੀਆਂ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਸਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ 'ਤੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਖੰਡ ਦੀ ਕੀਮਤ ਭਾਵੇਂ ਦੁਗਣੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਚਲਾਏ ਰੱਖਣ ਲਈ ਮਾਤਰ ਮਠਿਆਈਆਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ 15 ਤੋਂ 20 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋ ਵਾਧਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਖੰਡ ਦੀਆਂ ਵਧੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਮਠਿਆਈ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਹ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।"

High sugar prices impact festivals
ਖੰਡ ਦੇ ਰੇਟ ਵਧਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਠਿਆਈਆਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ (ETV Bharat INFO)

"ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਖੰਡ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜਿਆਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੀਜਨ ਵਿੱਚ ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਡਰ ਸਤਾਉਣ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਚਤ ਦੀ ਥਾਂ ਜੇਕਰ ਮਿਠਾਈਆਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦਾ ਖਰਚਾ ਹੀ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਕਰਜਾਈ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚ ਜਾਣਗੇ। ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਕਸਰ ਹੀ ਲੋਕ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਖਰੀਦ ਕਰਨ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਮਠਿਆਈ ਦੀਆਂ ਵਧੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਕਾਰਨ ਹੁਣ ਲੋਕ ਹੱਥ ਘੁੱਟਣ ਲੱਗੇ ਹਨ ਅਤੇ ਲੋੜ ਮੁਤਾਬਿਕ ਹੀ ਮਠਿਆਈ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।"- ਦੇਵ ਕੁਮਾਰ, ਮਠਿਆਈ ਕਾਰੋਬਾਰੀ

High sugar prices impact festivals
ਖੰਡ ਦੇ ਰੇਟ ਵਧਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਠਿਆਈਆਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ (ETV Bharat INFO)

ਦੇਵ ਕੁਮਾਰ ਦਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ "ਅੱਗੇ ਲੋਕ ਕਈ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਠਿਆਈ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਪਰ ਹੁਣ ਵਧੀਆ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਪੰਜ ਕਿਲੋ ਲਿਜਾਣ ਵਾਲੇ ਹੁਣ ਇਕ ਜਾਂ ਦੋ ਕਿਲੋ ਨਾਲ ਹੀ ਕੰਮ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਨ।"

High sugar prices impact festivals
ਖੰਡ ਦੇ ਰੇਟ ਵਧਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਠਿਆਈਆਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ (ETV Bharat INFO)

ਖੰਡ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਉਛਾਲ

ਮਨੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਜੇਕਰ ਆਉਂਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਹਾਲਾਤ ਰਹੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨਾ ਹੋਰ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਖੰਡ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਰਿਫਾਇੰਡ ਡੀਜਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖਰਚੇ ਵਧ ਗਏ ਹਨ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਮਾਰ ਚਲਣੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਇਆ ਕਿ ਖੰਡ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਐਨਾ ਵੱਡਾ ਉਛਾਲ ਆਇਆ ਹੋਵੇ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕਦੇ ਖੰਡ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਜਿਹੀ ਸਮੱਸਿਆ ਖੜੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਸੀ।"

High sugar prices impact festivals
ਖੰਡ ਦੇ ਰੇਟ ਵਧਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਠਿਆਈਆਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ (ETV Bharat INFO)



ਖੰਡ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਹੋਰ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਵਾਧਾ

ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਮਠਿਆਈ ਖਰੀਦ ਕਰਨ ਆਏ ਖਰੀਦਦਾਰ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ "ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਮਾਰ ਨੇ ਇਸ ਵਾਰ ਰੱਖੜੀਆਂ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਫਿੱਕਾ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਖੰਡ ਦੇ ਨਾਲ- ਨਾਲ ਹੋਰ ਖਾਣ- ਪੀਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਰਸੋਈ ਦਾ ਬਜਟ ਹਿੱਲ ਗਿਆ ਹੈ, ਲੋਕ ਸੀਮਤ ਖਰਚਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਹੁਣ ਤਿਉਹਾਰਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ।"

High sugar prices impact festivals
ਖੰਡ ਦੇ ਰੇਟ ਵਧਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਠਿਆਈਆਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ (ETV Bharat INFO)

"ਜਿਹੜੇ ਲੱਡੂ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ 160 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋ ਮਿਲਦੇ ਸਨ, ਉਹ ਵਧੀਆ ਕੀਮਤਾਂ ਕਾਰਨ ਹੁਣ 190 ਕਿਲੋ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਿਹੜੇ ਰਸਗੁੱਲੇ ਜਾਂ ਗੁਲਾਬ ਜਾਮਣ 200 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋ ਮਿਲਦੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 250 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਹ ਹੁਣ ਮਠਿਆਈ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਸੰਕੋਚ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਨ।" -ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਖਰੀਦਦਾਰ

High sugar prices impact festivals
ਖੰਡ ਦੇ ਰੇਟ ਵਧਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਠਿਆਈਆਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ (ETV Bharat INFO)

ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਤਿਉਹਾਰੀ ਸੀਜ਼ਨ ਤੋਂ ਕੁਝ ਹੀ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਵਧੀਆਂ ਖੰਡ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਅਸਮਾਨ ਛੂਹ ਰਹੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜੇਬ 'ਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਵੱਡਾ ਬੋਝ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ 10 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਖੰਡ ਦੇ ਭਾਅ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿੱਲੋ 20 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਭਾਰੀ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਖੰਡ ਦੀ ਕੀਮਤ 45 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿੱਲੋ ਤੋਂ ਸਿੱਧੀ 65 ਤੋਂ 70 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਖੰਡ ਤੋਂ ਤਿਆਰ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮਠਿਆਈਆਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਾਫੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਵੱਧ ਰਹੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਤੋਂ ਹੁਣ ਹਰ ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ।

High sugar prices impact festivals
ਮਠਿਆਈਆਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 'ਚ ਵੀ ਹੋਇਆ ਵਾਧਾ (ETV Bharat)

TAGGED:

SWEETS PRICES INCREASE
BATHINDA NEWS
HIGH SUGAR PRICES
ਮਿਠਿਆਈਆਂ ਦੀਆ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ
HIGH SUGAR PRICES IMPACT FESTIVALS

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