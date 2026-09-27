ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਅਤਿ-ਆਧੁਨਿਕ ਸਰਕਾਰੀ ਲੈਬ, 150 ਦੇ ਕਰੀਬ ਟੈਸਟ ਮੁਫ਼ਤ, ਹੋਰ ਕੀ ਨੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ? ਪੜ੍ਹੋ ਖਾਸ ਰਿਪੋਰਟ

ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਅਤਿ-ਆਧੁਨਿਕ ਸਰਕਾਰੀ ਲੈਬ, 150 ਦੇ ਕਰੀਬ ਟੈਸਟ ਮੁਫ਼ਤ, ਹੋਰ ਕੀ ਨੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ? ਪੜ੍ਹੋ ਖਾਸ ਰਿਪੋਰਟ
ਇਸ ਹਾਈਟੈੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਲੈਬ ਦੇ 24 ਘੰਟੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਅਤੇ ਕਰੀਬ 150 ਟੈਸਟ ਮੁਫਤ ਵਿੱਚ ਹੋਣਗੇ। ਅਮਨਦੀਪ ਗੋਸਲ ਦੀ ਖਾਸ ਰਿਪੋਰਟ
Published : September 27, 2026 at 7:05 PM IST
ਬਠਿੰਡਾ: ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਅਕਸਰ ਹੀ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਕਾਰਨ ਸੁਰਖੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਬਠਿੰਡਾ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਅਜਿਹਾ ਹਸਪਤਾਲ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕੋ ਛੱਤ ਹੇਠ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਕਰੀਬ 150 ਲੈਬੋਰੇਟਰੀ ਟੈਸਟ ਮੁਫਤ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਇਸ ਲੈਬੋਰੇਟਰੀ ਵਿੱਚ 24 ਘੰਟੇ ਅਤੇ ਸੱਤੇ ਦਿਨ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਸੈਂਪਲ ਲੈ ਕੇ ਕੁਝ ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਟੈਸਟ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਸਰਕਾਰੀ ਹਾਈਟੈੱਕ ਲੈਬ
ਇਹ ਲੈਬੋਰਟਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਸਰਕਾਰੀ ਅਜਿਹੀ ਲੈਬੋਰਟਰੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਹਾਰਮੋਨ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਦੀ ਲੈਬੋਰਟਰੀ ਵਿੱਚ ਅਤਿ-ਆਧੁਨਿਕ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਟੋਮੇਟਡ ਨਵੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਸ ਲੈਬ ਵਿੱਚ ਬਾਇਓਕੈਮਿਸਟਰੀ, ਹਾਰਮੋਨ, ਬਲੱਡ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਰੀਬ 150 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਟੈਸਟਾਂ ਅਤਿ-ਆਧੁਨਿਕ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਰੋਜ਼ਾਨਾ 1800 ਤੋਂ 2000 ਮਰੀਜ਼ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ ਹਸਪਤਾਲ
ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਦੀ ਓਪੀਡੀ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਲਗਭਗ 1800 ਤੋਂ 2000 ਨਵੇਂ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਮਰੀਜ਼ ਇਲਾਜ ਲਈ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਰੀਬ 350 ਤੋਂ 400 ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਟੈਸਟ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਲੈਬ ਵਿੱਚ ਮੁਫ਼ਤ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਣ ਕਾਰਨ ਜਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਦੇਰ ਨਾਲ ਹਸਪਤਾਲ ਪਹੁੰਚਣ ਕਾਰਨ ਸੈਂਪਲ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੁਝ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਟੈਸਟ ਉਸੇ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਉਂਦੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਲਈ ਮੁੜ ਹਸਪਤਾਲ ਆਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆ ਰਹੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਲੈਬ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਅਤੇ ਆਟੋਮੇਟਡ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਮਰੀਜ਼ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਵੀ ਆਉਣ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਉਣ ਸਮੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਬੋਟਰੀ ਟੈਸਟ ਦੀ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾ ਆਵੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਹੋ ਸਕੇ।
55 ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 150 ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਟੈਸਟ
ਲੈਬ ਦੇ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਜਾਂਚਾਂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿਚਲੀ ਲੈਬ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 55 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਟੈਸਟ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਨਵੀਂ ਤਕਨੀਕ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 150 ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੈਬ ਟੈਸਟ ਹੋ ਸਕਣਗੇ।
ਬਾਇਓਕੈਮਿਸਟਰੀ, ਹਾਰਮੋਨ, ਬਲੱਡ ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਾਂਚਾਂ ਲਈ ਅਤਿ-ਆਧੁਨਿਕ ਮਸ਼ੀਨਾਂ
ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਰਮੋਨ, ਵਿਟਾਮਿਨ, ਮਾਈਕ੍ਰੋਬਾਇਓਲੋਜੀ ਅਤੇ ਬਾਇਓਕੈਮਿਸਟਰੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਫਾਇਦਾ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਾਂਚ ਲਈ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਨਿੱਜੀ ਲੈਬੋਰਟਰੀਆਂ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੀਆਂ ਜਾਂਚ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਮੁਫਤ ਚ ਉਪਲਬਧ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ ਲੈਬ ਦੇ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ ਨਾਲ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜੇਬ ’ਤੇ ਪੈਣ ਵਾਲਾ ਵਾਧੂ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਵੀ ਘਟ ਪਵੇਗਾ।
ਤਿੰਨ ਮੁੱਖ ਆਧੁਨਿਕ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਨਾਲ ਵਧੇਗੀ ਜਾਂਚ ਸਮਰੱਥਾ
ਹਸਪਤਾਲ ਦੀ ਲੈਬ ਵਿੱਚ ਕਈ ਆਧੁਨਿਕ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਐਕਸਐਲ 1000, ਇਲਾਈਟ 580 ਅਤੇ ਈਸੀਐਲ 760 ਮੁੱਖ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਹਨ। ਐਕਸਐਲ 1000 ਫੁੱਲੀ ਆਟੋਮੇਟਡ ਕਲੀਨਿਕਲ ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਐਨਾਲਾਈਜ਼ਰ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਤੀ ਘੰਟਾ ਲਗਭਗ 800 ਤੋਂ 1000 ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਟੈਸਟ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਬਾਇਓਕੈਮਿਸਟਰੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਜਾਂਚ ਲਈ ਇਹ ਮਸ਼ੀਨ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੀ ਹੈ
ਇਲਾਈਟ 580 ਮਸ਼ੀਨ ਦਾ ਕੰਮ
ਇਲਾਈਟ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਅਲ ਹਿਮੈਟੋਲੋਜੀ ਐਨਾਲਾਈਜ਼ਰ ਹੈ। ਇਸ ਰਾਹੀਂ 31 ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਲੱਡ ਪੈਰਾਮੀਟਰਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਲਗਭਗ 45 ਸਕਿੰਟ ਵਿੱਚ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ 60 ਟਿਊਬਾਂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲਾ ਆਟੋ-ਲੋਡਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸੈਂਪਲਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਈਸੀਐਲ 760 ਰਾਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਟੈਸਟ ਹੁੰਦੇ?
ਈਸੀਐਲ 760 ਹਿਮੋਸਟੈਸਿਸ ਐਨਾਲਾਈਜ਼ਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਖੂਨ ਦੇ ਥੱਕੇ ਬਣਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਖੂਨ ਅਤੇ ਦਿਲ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਈ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
"ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਇਸ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਦੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹੀਆਂ ਵੀ ਸਾਰੀਆਂ ਲੈਬ ਹਨ ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕੋ ਛੱਤ ਥੱਲੇ ਸਾਰੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਟੈਸਟ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸੈਂਪਲ ਦੇਣੇ ਪੈਂਦੇ ਸਨ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸੈਂਪਲ ਦੇ ਕੇ ਸਾਰੇ ਟੈਸਟ ਹੋ ਸਕਣਗੇ। ਸਾਰੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।"-ਸਾਕਸ਼ੀ ਗਰਗ, ਡਾਕਟਰ
ਗੰਭੀਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪਛਾਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ
ਆਧੁਨਿਕ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟੈਸਟਾਂ ਦੀ ਗਤੀ ਅਤੇ ਸਮਰੱਥਾ ਵਧਣ ਨਾਲ ਗੰਭੀਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪਛਾਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ। ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਜਾਂਚਾਂ ਰਾਹੀਂ ਐਨੀਮੀਆ, ਸੈਪਸਿਸ, ਹਾਰਮੋਨਲ ਅਸੰਤੁਲਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਸਿਹਤ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਮਰੀਜ਼ ਦਾ ਇਲਾਜ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਮਿਲ ਸਕੇਗਾ ਇਲਾਜ
ਰਿਪੋਰਟ ਜਲਦੀ ਮਿਲਣ ਨਾਲ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਮਰੀਜ਼ ਦਾ ਇਲਾਜ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਹੂਲਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸੈਂਪਲਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਲੈਬ ਦੇ ਸਟਾਫ ’ਤੇ ਕੰਮ ਦਾ ਦਬਾਅ ਵੀ ਘੱਟ ਹੋਵੇਗਾ
"ਇੱਥੇ ਸਾਰੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਟੈਸਟ ਮੁਫਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਾਰਮੋਨ ਟੈਸਟ ਵੀ ਹੁਣ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਲੈਬ 24 ਘੰਟੇ ਖੁੱਲੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵੀ ਸਹੀ ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਫੀਸ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਟੈਸਟਾਂ ਦੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਮੁਫਤ ਟੈਸਟ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਪਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਟੈਸਟ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਸਾਰੇ ਹਾਰਮੋਨ ਟੈਸਟ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।"-ਰੀਚਾ,ਡਾਕਟਰ
ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਲੈਬ ਸੰਚਾਲਕ ?
ਆਈਪੀਐਚ ਐਲ ਲੈਬ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਡਾਕਟਰ ਸਾਕਸ਼ੀ ਗਰਗ ਡਾਕਟਰ ਰੀਚਾ ਅਤੇ ਲੈਬ ਟੈਕਨੀਸ਼ਨ ਹਾਕਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ "ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਆਧੁਨਿਕ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਨਾਲ ਲੈਸ ਲੈਬੋਰਟਰੀ ਵੱਲੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।"
"ਲੈਬ ਦੇ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਦੀਆਂ ਜਾਂਚ ਸੇਵਾਵਾਂ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਅਤੇ ਸੁਚਾਰੂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਹ ਲੈਬ 24 ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਤਿੰਨ ਸ਼ਿਫਟਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਜਿਆਦਾਤਰ ਟੈਸਟ ਮੁਫਤ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਅਤੀ ਆਧੁਨਿਕ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਜਲਦ ਹੀ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸੈਂਪਲ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਉਪਲਬਧ ਕਰਾਈ ਜਾਵੇਗੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਜਲਦੀ ਅਤੇ ਸੁਖਾਲਾ ਹੋ ਸਕੇਗਾ।"-ਸਾਕਸ਼ੀ ਗਰਗ,ਡਾਕਟਰ
ਮੁਫਤ ਟਚ ਹੋਣਗੇ ਸਾਰੇ ਟੈਸਟ
ਦੋਵਾਂ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ "ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤਿ-ਆਧੁਨਿਕ ਲੈਬੋਰਟਰੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਹਾਰਮੋਨਸ ਦੇ ਟੈਸਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਲੈਬੋਰਟਰੀ ਵਿੱਚ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਆਪਣੀ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੇ ਗਏ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਸੈਂਪਲ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਦੀ ਲੈਬੋਰਟਰੀ ਵਿੱਚ ਮੁਫਤ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਆਉਂਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਲੈਬੋਰਟਰੀ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਸੈਂਪਲ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਮਰੀਜ਼ ਆਪਣਾ ਇਲਾਜ ਜਲਦੀ ਅਤੇ ਸੁਖਾਲੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕਣ।"
"ਹਾਰਮੋਨ ਦੇ ਟੈਸਟ ਬਾਹਰ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕਰਵਾਉਣੇ ਪੈਂਦੇ ਸਨ ਹੁਣ ਨਵੀਂ ਇਹ ਮਸ਼ੀਨ ਆਉਣ ਕਾਰਨ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਟੈਸਟ ਮੁਫਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।"- ਹਾਕਮ ਸਿੰਘ,ਲੈਬ ਟੈਕਨੀਸ਼ਨ