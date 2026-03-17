ਬਹੁਕਰੋੜੀ ਹੈਰੋਇਨ ਤਸਕਰੀ ਮਾਮਲਾ: ਸਾਬਕਾ ਸਰਪੰਚ ਗੁਰਦੀਪ ਰਾਣੋ ਦੀ ਕੋਠੀ 'ਤੇ ਚੱਲੇਗਾ ਪੀਲਾ ਪੰਜਾ

ਗਲਾਡਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮਿਣਤੀ ਕਰਨ ਪੁੱਜੇ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰੀ ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸ ਰਹੀ ਮੌਜੂਦ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਸਟੇਅ ਆਰਡਰ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ।

ਸਾਬਕਾ ਸਰਪੰਚ ਗੁਰਦੀਪ ਰਾਣੋ ਦੀ ਕੋਠੀ 'ਤੇ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਕਾਰਵਾਈ
By ETV Bharat Punjabi Team

Published : March 17, 2026 at 10:40 PM IST

ਖੰਨਾ: ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਚੱਲ ਰਹੀ ‘ਯੁੱਧ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ’ ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਹੁ ਕਰੋੜੀ ਹੈਰੋਇਨ ਤਸਕਰੀ ਨੈੱਟਵਰਕ 'ਤੇ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਹਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਪਾਇਲ ਹਲਕੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਰਾਣੋ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸਰਪੰਚ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਸਰਗਨਾ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਰਾਣੋ ਦੀ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਇਦਾਦ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸਰੋਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਜਾਇਦਾਦ 'ਤੇ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਗਲਾਡਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ

ਰਾਣੋ ਦੀ ਕੋਠੀ 'ਤੇ ਪੀਲੇ ਪੰਜੇ ਦੀ ਤਿਆਰੀ

ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਗ੍ਰੇਟਰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਏਰੀਆ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਅਥਾਰਟੀ (ਗਲਾਡਾ) ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਭਾਰੀ ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰਦੀਪ ਰਾਣੋ ਦੀ ਆਲੀਸ਼ਾਨ ਕੋਠੀ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ। ਉਥੇ ਘਰ ਦੀ ਚਾਰਦੀਵਾਰੀ ਸਮੇਤ ਪੂਰੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਪੈਮਾਇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਤਾਜ਼ਾ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਤੇ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ। ਮੁੱਢਲੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਕੋਠੀ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਲਈ ਗਈ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਨਕਸ਼ਾ ਪਾਸ ਕਰਵਾਏ ਨਿਰਮਾਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਨਸ਼ਿਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਜ਼ੀਰੋ ਟਾਲਰੈਂਸ ਨੀਤੀ

ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਾਇਦਾਦ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਤੋਂ ਕਮਾਈ ਗਈ ਕਾਲੀ ਕਮਾਈ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਡੀ.ਐਸ.ਪੀ ਪਾਇਲ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ, ਡੀ.ਐਸ.ਪੀ (ਹੈਡਕੁਆਰਟਰ) ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਸਮੇਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਬਲ ਤਾਇਨਾਤ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਕਾਨੂੰਨ-ਵਿਵਸਥਾ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹੇ। ਐਸ.ਐਸ.ਪੀ ਖੰਨਾ ਡਾ. ਦਰਪਣ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਬਖ਼ਸ਼ਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ 'ਜ਼ੀਰੋ ਟਾਲਰੈਂਸ' ਨੀਤੀ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸਿਰਫ ਤਸਕਰਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਵੀ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨਾਲ ਨਸ਼ਾ ਮਾਫੀਆ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ।

ਸਾਬਕਾ ਸਰਪੰਚ ਗੁਰਦੀਪ ਰਾਣੋ ਦੀ ਕੋਠੀ 'ਤੇ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਕਾਰਵਾਈ

ਪੈਮਾਇਸ਼ ਕਰਨ ਆਏ ਅਧਿਕਾਰੀ

ਇਸ ਬਾਰੇ ਗਲਾਡਾ ਦੇ ਜੇਈ ਅਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦੱਸਿਆ ਕਿ "ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿ ਕੇ ਪੈਮਾਇਸ਼ ਕਰਨ ਆਏ ਸੀ। ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਭੇਜੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਦੇ ਵੀ ਹੁਕਮ ਹੋਣਗੇ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਕੋਠੀ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨਕਸ਼ਾ ਜਾਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਪਰਿਵਾਰ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ ਅਤੇ ਜੋ ਸਟੇਅ ਆਰਡਰ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਖਾਰਜ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।"

ਰਾਣੋ ਖਿਲਾਫ 11 ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਰਜ

ਡੀਐਸਪੀ (ਐਚ) ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ "ਗੁਰਦੀਪ ਰਾਣੋ ਦੇ ਖਿਲਾਫ 11 ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਰਜ ਹਨ। ਸਾਲ 2020 'ਚ ਉਸਨੂੰ ਐਸਟੀਐਫ ਨੇ 31 ਕਿੱਲੋ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੈਰੋਇਨ ਦੀ ਖੇਪ ਨਾਲ ਫੜਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਕੇਸ 'ਚ ਉਹ 5 ਸਾਲ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਅੰਦਰ ਰਹਿਣ ਮਗਰੋਂ ਕਰੀਬ ਚਾਰ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਉਪਰ ਆਇਆ ਹੈ। ਗਲਾਡਾ ਨੇ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰੋਟਕਸ਼ਨ ਲਈ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਰਹੇ।"

ਕੌਣ ਹੈ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਰਾਣੋ

ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਰਾਣੋ ਪਾਇਲ ਹਲਕੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਰਾਣੋ ਦਾ ਵਸਨੀਕ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਸਰਪੰਚ ਰਹਿ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਇਕ ਸਮੇਂ ਉਹ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਉਸ ਦੀ ਕਾਫੀ ਚੜ੍ਹਤ ਸੀ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਵੀ ਉਸ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਕਾਇਮ ਰਹੀ। ਉਸ ਦੇ ਕਾਫੀ ਨੇੜਲੇ ਸੰਬੰਧ ਕੁਝ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਹੋਣ ਦੀ ਵੀ ਚਰਚਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਸਾਬਕਾ ਸਰਪੰਚ ਗੁਰਦੀਪ ਰਾਣੋ ਦੀ ਕੋਠੀ

ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਕ ਸਮਾਂ ਅਜਿਹਾ ਵੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਉਸ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪਾਇਲ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਡੀਐਸਪੀ ਜਾਂ ਐਸਐਚਓ ਦੀ ਤੈਨਾਤੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਉਸ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਕਾਫਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਕਾਫੀ ਚਰਚਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਮੰਤਰੀ ਦਰਜੇ ਵਰਗੇ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਨਾਲ ਘੁੰਮਦਾ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। ਸਾਲ 2020 ਵਿੱਚ ਸਟੇਟ ਸਪੈਸ਼ਲ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ (ਐਸਟੀਐਫ) ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਰੀਬ 31 ਕਿਲੋ ਹੈਰੋਇਨ ਸਮੇਤ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਸ ਦੇ ਕਥਿਤ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਹੋਇਆ।

ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਉਸ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਤੱਕ ਫੈਲੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਗੁਰਦੀਪ ਰਾਣੋ ਨੇ ਕਰੀਬ ਇੱਕ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਇਕ ਆਲੀਸ਼ਾਨ ਕੋਠੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਜੋ ਹੁਣ ਜਾਂਚ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕੋਠੀ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵੱਡੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ 'ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਸੰਭਾਵਿਤ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਮਾਫੀਆ ਖਿਲਾਫ਼ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਕਦਮਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

