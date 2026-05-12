ETV Bharat / state

ਅਚਾਨਕ ਬਦਲੇ ਮੌਸਮ ਨੇ ਛੇੜੀ ਬਿਪਤਾ, ਕਈ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚ ਹੋਇਆ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ

ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਮੀਂਹ ਅਤੇ ਹਨੇਰੀ ਨਾਲ ਕਈ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਰੁੱਖ ਡਿੱਗ ਗਏ ਅਤੇ ਗੱਡੀਆਂ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨੀਆਂ ਗਈਆਂ।

Tree falls on showroom
ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੇ ਸ਼ੋਅਰੂਮ 'ਤੇ ਡਿੱਗਿਆ ਰੁੱਖ, ਵਾਲ-ਵਾਲ ਬਚੀਆਂ ਜਾਨਾਂ (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Punjabi Team

Published : May 12, 2026 at 3:35 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ਮੋਗਾ: ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬਦਲੇ ਮੌਸਮ ਕਾਰਨ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗਰਮੀ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਉਥੇ ਹੀ ਤੇਜ਼ ਹਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਹਨੇਰੀ ਝੱਖੜ ਨਾਲ ਆਏ ਮੀਂਹ ਨਾਲ ਕਈ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਕੁਝ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ-ਮੋਗਾ ਰੋਡ 'ਤੇ, ਜਿੱਥੇ ਦੇਰ ਰਾਤ ਚੱਲੀਆਂ ਤੇਜ਼ ਹਵਾਵਾਂ ਕਾਰਨ ਕਈ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਰੁੱਖ ਡਿੱਗ ਗਏ ਅਤੇ ਕਈ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਖੰਭੇ ਡਿੱਗਣ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਸਹਿਮ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣ ਗਿਆ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਮੋਗਾ ਦੀ ਇੱਕ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੀ ਦੁਕਾਨ 'ਤੇ ਵੱਡਾ ਕਿੱਕਰ ਦਾ ਦਰੱਖਤ ਡਿੱਗ ਗਿਆ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਕ ਟਹਿਣਾ ਟੁੱਟ ਕੇ ਅਚਾਨਕ ਇੱਕ ਕਾਰ ਉੱਤੇ ਡਿੱਗਿਆ।

ਮੋਗਾ 'ਚ ਚੱਲੀ ਹਨ੍ਹੇਰੀ (Etv Bharat)

ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ਰਿਹਾ ਬਚਾਅ

ਮੋਗਾ ਦੇ ਕੱਪੜਾ ਵਪਾਰੀ ਰਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 'ਸਾਡਾ ਮੋਗਾ-ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਰੋਡ ‘ਤੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ੋਅਰੂਮ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਹਨੇਰੀ ਕਾਰਨ ਪੁਰਾਣਾ ਕਿੱਕਰ ਦਾ ਦਰੱਖਤ ਟੁੱਟ ਕੇ ਹੇਠਾਂ ਡਿੱਗ ਗਿਆ ਪਰ ਕਿਸਮਤ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਦਰਖੱਤ ਦਾ ਵੱਡਾ ਟਹਿਣਾ ਡਿੱਗਣ ਨਾਲ ਗ੍ਰਾਹਕ ਦੀ ਗੱਡੀ ਨੁਕਸਾਨੀ ਗਈ, ਇਹ ਕਾਰ ਮੋਗਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸਿਵਿਲ ਸਰਜਨ ਡਾਕਟਰ ਅਤਰੀ ਦੀ ਹੈ, ਡਾਕਟਰ ਅਤਰੀ ਦੇ ਧਰਮ ਪਤਨੀ ਸ਼ੋਅਰੂਮ ਵਿੱਚ ਸੂਟ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਆਏ ਹੋਏ ਸਨ। ਕਾਰ ਦਾ ਡਰਾਈਵਰ ਵੀ ਗੱਡੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਤੇਜ਼ ਹਵਾਵਾਂ ਕਾਰਨ ਦਰੱਖਤ ਦਾ ਵੱਡਾ ਟਹਿਣਾ ਟੁੱਟ ਕੇ ਕਾਰ ਉੱਤੇ ਆਇਆ ਤਾਂ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਬਚਾ ਲਿਆ ਗਿਆ।'

Tree falls on showroom
ਗੱਡੀ ਉੱਤੇ ਡਿੱਗਿਆ ਰੁੱਖ (Etv Bharat)

ਉਥੇ ਹੀ ਘਟਨਾ ਦੀ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਾਫ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਤੂਫਾਨ ਕਿੰਨਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਸੀ ਕਿ ਕੁਝ ਹੀ ਮਿੰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਇਨਾਂ ਕੁਝ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਿਆ।

Tree falls on showroom
ਮੋਗਾ 'ਚ ਡਿੱਗਿਆ ਰੁੱਖ, ਵਾਲ-ਵਾਲ ਬਚੀਆਂ ਜਾਨਾਂ (Etv Bharat)

ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਅਪੀਲ

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨਿਹਾਲ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਹਲਕੇ ਦੇ ਕਈ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਗੜੇਮਾਰੀ ਵੀ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਜਤਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਚਾਨਕ ਆਏ ਤੂਫਾਨ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਡਰ ਅਤੇ ਦਹਿਸ਼ਤ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਈ ਹੋਰ ਘਟਨਾਵਾਂ ਮੋਗਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪੁਰਾਣੇ ਅਤੇ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਦਰੱਖਤਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਮਾਂ ਰਹਿੰਦੇ ਕਟਾਈ ਅਤੇ ਸੰਭਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਹਾਦਸੇ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।

TAGGED:

ਮੋਗਾ ਭਾਰੀ ਬਰਸਾਤ
ਪੰਜਾਬ ਮੌਸਮ ਅਪਡੇਟ
WEATHER MOGA
ਮੌਸਮ ਅਪਡੇਟ
MOGA HEAVY RAIN

Quick Links / Policies

ਸੰਪਾਦਕ ਦੀ ਪਸੰਦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.