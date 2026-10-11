ਮੀਂਹ ਮਗਰੋਂ ਅਨਾਜ ਮੰਡੀ ਦੇ ਹਾਲ ਹੋਏ ਬਦਹਾਲ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਆਰਥਿਕ ਨੁਕਸਾਨ, ਦੇਖੋ ਤਸਵੀਰਾਂ
ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦੀ ਅਨਾਜ ਮੰਡੀ ’ਚ ਮੀਂਹ ਮਗਰੋਂ ਗੋਢੇ ਗੋਢੇ ਪਾਣੀ ਖੜ ਗਿਆ। ਦੇਖੋ ਹਲਾਤ
Published : October 11, 2026 at 6:22 PM IST
ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ : ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੌਸਮ ਦਾ ਮਿਜਾਜ਼ ਬਦਲਿਆ ਜਿਸਦੇ ਚੱਲਦੇ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਮੀਂਹ ਕਾਰਨ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮੀਂਹ ਆਫਤ ਵੀ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ। ਦਰਸਅਲ ਇਸ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ’ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਫਸਲਾਂ ਪਈਆਂ ਹਨ ਜੋ ਇਸ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਲਾਤ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦੀ ਅਨਾਜ਼ ਮੰਡੀ ’ਚ ਵੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇ।
ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦੀ ਅਨਾਜ਼ ਮੰਡੀ ’ਚ ਮਾੜੇ ਹਲਾਤ
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦੀ ਅਨਾਜ ਮੰਡੀ ’ਚ ਮੀਂਹ ਮਗਰੋਂ ਗੋਢੇ ਗੋਢੇ ਪਾਣੀ ਖੜ ਗਿਆ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਦਾ ਪਾਣੀ ’ਚ ਡੁੱਬਣ ਕਾਰਨ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਅਤੇ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ। ਇਸ ਨੁਕਸਾਨ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਆਰਥਿਕ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਹਨ ਜਿਸ ’ਚ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੰਡੀ ’ਚ ਹਰ ਥਾਂ ਪਾਣੀ ਖੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਪਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਖਤ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਡੁੱਬੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਲਾਚਾਰ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਬਰਬਾਦੀ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਨ।
ਸਵਾਲਾਂ ’ਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ
ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤਕਰੀਬਨ ਇੱਕ ਘੰਟੇ ਦੇ ਮੀਂਹ ਕਾਰਨ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਭਰਨ ਨਾਲ ਅਨਾਜ ਭੰਡਾਰਨ ਅਤੇ ਨਿਕਾਸੀ ਲਈ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਗਏ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਫ਼ਸਲ ਨੂੰ ਮੰਡੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਸੀ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੀਂਹ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣਾ ਹੋਰ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ।
ਮੀਂਹ ਮਗਰੋਂ ਹਰ ਥਾਂ ਪਾਣੀ ਹੀ ਪਾਣੀ
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਮੀਂਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਨਾਜ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਪਾਣੀ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਭਰੇ ਮੰਡੀ ਅਹਾਤੇ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਪਈਆਂ ਝੋਨੇ ਦੀਆਂ ਬੋਰੀਆਂ ਅਤੇ ਫ਼ਸਲਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਆਦਾ ਵਧੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ਜਲਦੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਫਸਲ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਆਦਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਕਾਬਿਲੇਗੌਰ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਮੰਡੀ ਦਾ ਹਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਅਨਾਜ ਮੰਡੀ ਤੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਹਨ। ਜਿਸ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
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