ਮੀਂਹ ਦੀ ਭੇਟ ਚੜ੍ਹੀਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਆਸਾਂ, ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਵਿਛੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਝਾੜ 'ਤੇ ਪਾਉਣਗੀਆਂ ਅਸਰ

ਮੀਂਹ ਦੀ ਭੇਟ ਚੜ੍ਹੀਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਆਸਾਂ, ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਵਿਛੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਝਾੜ 'ਤੇ ਪਾਉਣਗੀਆਂ ਅਸਰ
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਮੀਂਹ ਅਤੇ ਗੜ੍ਹੇਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਕਣਕ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਹੋਈ ਤਬਾਹ, ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਿਸਾਨ।
Published : April 4, 2026 at 8:32 PM IST
ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ/ਬਰਨਾਲਾ/ਮੋਗਾ: ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ ਆਏ ਅਚਾਨਕ ਬਦਲਾਅ ਅਤੇ ਰੁਕ-ਰੁਕ ਕੇ ਹੋ ਰਹੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪੱਕ ਕੇ ਤਿਆਰ ਹੋਈ 'ਸੋਨੇ ਵਰਗੀ' ਕਣਕ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤ ਦੀ ਮਾਰ ਕਾਰਨ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਛ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆਉਣ ਦਾ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਜਤਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਮੀਂਹ ਦੀ ਭੇਟ ਚੜ੍ਹੀਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਆਸਾਂ
ਪੀੜਤ ਕਿਸਾਨ ਮੁਖਤਿਆਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ "ਲਗਾਤਾਰ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਪੈ ਰਹੇ ਮੀਂਹ ਕਾਰਨ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਫਸਲ ਖਰਾਬ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਪਰ ਜੋ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਭਾਰੀ ਮੀਂਹ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਸ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੀ ਆਸ ਵੀ ਮੀਂਹ ਦੀ ਭੇਟ ਚੜ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ 50 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਣਕ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਦਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਉਥੇ ਹੀ ਮੱਕੀ ਦੀ ਫਸਲ ਅਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਪਹਿਲਾ ਹੀ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਹੈ। ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਏ ਹੜ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਸੀ। ਕਿਸਾਨ ਹਾਲੇ ਉਸ ਸਦਮੇ 'ਚੋਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉਭਰ ਸਕੇ ਸਨ ਕਿ ਕਣਕ ਦੀ ਫਸਲ 'ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਕੁਦਰਤੀ ਮਾਰ ਪਈ ਹੈ। ਲਗਾਤਾਰ ਪੈ ਰਹੇ ਮੀਂਹ ਨਾਲ ਕਣਕ ਦੀ ਫਸਲ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵਿਛ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਸ ਨਾਲ 50 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੀ ਜਿਆਦਾ ਝਾੜ ਘਟਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ।"
ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੇ ਲਗਾਈ ਗੁਹਾਰ
ਪੀੜਤ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੇ ਗੁਹਾਰ ਲਗਾਈ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖਰਾਬ ਹੋਈ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਗਿਰਦਾਵਰੀ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜੋ ਪਹਿਲਾ ਹੀ ਕੁਦਰਤੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਦੱਬਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਹ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਰਸਤੇ 'ਤੇ ਨਾ ਤੁਰੇ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਮੇਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜੇ।
ਬਰਨਾਲਾ ਵਿਖੇ ਮੀਂਹ ਦਾ ਅਸਰ:-
ਠੇਕੇ 'ਤੇ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵਧੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ
ਪੀੜਤ ਕਿਸਾਨ ਲਖਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਲੱਗਭਗ 85 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਠੇਕੇ 'ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਖੇਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਫ਼ਸਲ ਬਿਲਕੁਲ ਪੱਕ ਕੇ ਤਿਆਰ ਸੀ, ਪਰ ਪਿਛਲੇ 10 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਖ਼ਰਾਬ ਮੌਸਮ ਅਤੇ ਬਾਰਿਸ਼ ਨੇ ਸਭ ਕੁਝ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਈ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਗੜ੍ਹੇਮਾਰੀ ਨੇ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਹੈ। ਫ਼ਸਲ ਡਿੱਗਣ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ 10 ਤੋਂ 15 ਮਣ ਪੈਦਾਵਾਰ ਘਟਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।
ਮੀਂਹ ਦਾ ਬੁਰਾ ਅਸਰ
ਇਸ ਮੌਕੇ ਕਿਸਾਨ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਖੇਤੀ ਹੁਣ ਘਾਟੇ ਦਾ ਸੌਦਾ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਹਿੰਗੀ ਖਾਦ, ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੇ ਖ਼ਰਚੇ ਕੱਢਣੇ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। "ਸਾਡੇ ਸਿਆਣੇ, ਦਾਦੇ-ਪੜਦਾਦੇ ਸਭ ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇਸ ਕਿੱਤੇ ਨੂੰ ਛੱਡ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਾਧਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨੁਕਸਾਨ ਸਿਰਫ਼ ਕਣਕ ਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਸਗੋਂ ਪਸ਼ੂਆਂ ਲਈ ਬੀਜੇ ਗਏ ਹਰੇ ਚਾਰੇ ਅਤੇ ਕਣਕ ਤੋਂ ਬਣਨ ਵਾਲੀ ਤੂੜੀ 'ਤੇ ਵੀ ਇਸ ਮੀਂਹ ਦਾ ਬੁਰਾ ਅਸਰ ਪਿਆ ਹੈ। ਫ਼ਸਲ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋਣ ਨਾਲ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪਸ਼ੂਆਂ ਲਈ ਚਾਰੇ ਦਾ ਸੰਕਟ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।"
ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਮੰਗ
ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਰੋਸ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 'ਅੰਨਦਾਤਾ' ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਘੜੀ ਵਿੱਚ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ। ਲਖਵੀਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ:
* ਖ਼ਰਾਬ ਹੋਈ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਗਿਰਦਾਵਰੀ (ਸਰਵੇਖਣ) ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ।
* ਪੀੜਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬੋਨਸ ਅਤੇ ਉਚਿਤ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।
* ਖੇਤੀ ਸਹਾਇਕ ਸਮੱਗਰੀ (ਖਾਦ-ਸਪਰੇਅ) 'ਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ
ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਲਦ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਰ ਨਾ ਲਈ, ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਗਮਗਾ ਜਾਵੇਗੀ।
ਮੋਗਾ ਵਿਖੇ ਭਾਰੀ ਗੜ੍ਹੇਮਾਰੀ
ਮੋਗਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਕੜਿਆਲ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਭਾਰੀ ਗੜ੍ਹੇਮਾਰੀ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹ ਸੁਕਾ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਦੁਪਹਿਰ ਕਰੀਬ 3:30 ਵਜੇ ਅਚਾਨਕ ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਆਇਆ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ ਹਵਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੜੇਮਾਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ, ਜਿਸ ਨੇ ਕੁਝ ਹੀ ਮਿੰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਖੇਤਾਂ ਦਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਬਦਲ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ, ਗੇਂਹੂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਰਬੀ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਕੱਟਣ ਦੇ ਮੋੜ ‘ਤੇ ਸਨ, ਪਰ ਇਸ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ‘ਤੇ ਪਾਣੀ ਫੇਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਜਦੋ ਫੋਨ ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਗੜ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਮਾਰ ਨਾਲ ਫਸਲਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਤੇ ਵਿਛ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੈਦਾਵਾਰ ‘ਚ ਵੱਡੀ ਕਮੀ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਿਰਫ਼ ਮੋਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੈ ਰਹੇ ਮੀਂਹ ਨੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਿਸਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਖਰੀਦ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਿੰਤਤ ਹਨ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਹ ਮੌਸਮੀ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਨਵੀਂ ਮੁਸੀਬਤ ਬਣ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਮਾਹੌਲ
ਪਿੰਡ ਕੜਿਆਲ ਅਤੇ ਹਲਕਾ ਧਰਮਕੋਟ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਬੋਝ ਹੇਠ ਹਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਹੋਰ ਵੀ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਰੰਤ ਗਿਰਦਾਵਰੀ ਕਰਵਾ ਕੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਯੋਗ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।
ਵਿੱਚ ਮੀਂਹ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ ਹਵਾਵਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ
ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮੀਂਹ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ ਹਵਾਵਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਜਤਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਹੋਰ ਵਧ ਗਈ ਹੈ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੜ੍ਹੇਮਾਰੀ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਮੌਜੂਦਾ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਖੇਤੀ ‘ਤੇ ਵੀ ਅਸਰ ਪਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੀ ਨਾਜੁਕਤਾ ਬੇਨਕਾਬ
ਫਿਲਹਾਲ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਦਦ ‘ਤੇ ਟਿਕੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹ ਉਮੀਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣਗੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ, ਮੋਗਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਕੜਿਆਲ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਇਹ ਗੜ੍ਹੇਮਾਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਮੁਸੀਬਤ ਬਣ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੇ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੀ ਨਾਜੁਕਤਾ ਨੂੰ ਬੇਨਕਾਬ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਬਠਿੰਡਾ ਵਿਖੇ ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਵੀ ਮੀਂਹ
ਬਠਿੰਡਾ ਵਿਖੇ ਅੱਜ ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਵੀ ਮੀਂਹ ਪੈਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜਿੱਥੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਆਵਾਜਾਈ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਖੜੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਪੱਕੀ ਹੋਈ ਕਣਕ ਦੀ ਫਸਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਛ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਜਿਸਦੇ ਚੱਲਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਗੁਰਮੇਲ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਹਫਤੇ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ਨਾ ਹੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਰਿਸ਼ ਹਰ-ਰੋਜ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਅੱਜ ਬਾਰਿਸ਼ ਨੇ ਹੱਦ ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਜੋ ਕਣਕ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਪੱਕੀ ਹੋਈ ਸੀ ਉਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਛ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਮੰਗ
ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਦੇਖੇ ਗਏ ਹਨ। ਜਿਥੇ ਹਰ ਇਕ ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਕਣਕ ਵਿਛ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਵੱਡੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ "ਹਰ ਸਾਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਸਾਲ ਵੀ ਉਮੀਦ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੀ ਹੁਣ ਫਸਲ ਸੋਨੇ ਵਰਗੀ ਪੱਕ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਅਤੇ ਸੇਠ ਨੂੰ ਦਵਾਂਗੇ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਲਵਾਂਗੇ। ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਮਿਲਣਗੇ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਈ ਦਾਖਲਿਆਂ 'ਤੇ ਲਾਉਣੇ ਸੀ ਅਤੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੀਆਂ ਸੀ। ਪਰ ਅੱਜ ਜੋ ਹਾਲਾਤ ਦੇਖੇ ਹਨ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਸ ਕਣਕ ਨੂੰ ਕੋਈ ਖਰੀਦੇਗਾ। ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਹੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਗਿਰਦਾਵਰੀ ਕਰਕੇ ਜੋ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਸਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।"