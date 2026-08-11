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ਸਾਂਸਦ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪੋਸਟ ਦਾ 'ਪੀਐਮਓ' ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ ਸੇਕ, ਚੁਤਰਫ਼ਾ ਘਿਰਨ ਮਗਰੋਂ ਕਮੈਂਟਸ ਕਰਨੇ ਪਏ ਬੰਦ!

ਭੱਜੀ ਨੇ ਨਸ਼ੇੜੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਦੱਸ ਕੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਸਨ, ਜਿਸ ਮਗਰੋਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਪੀਐਮਓ 'ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਿਆ ਹੈ।

Heat Reaches PMO Over Harbhajan Singh Viral Post; MP Shuts Comments Section Amid Heavy Backlash
ਸਾਂਸਦ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ (@harbhajan_singh)
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By ETV Bharat Punjabi Team

Published : August 11, 2026 at 12:54 PM IST

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ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਰਮਾ ਗਈ ਹੈ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਸ੍ਰੀ ਗੰਗਾਨਗਰ ਦੀ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਦੱਸ ਕੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਤਿੱਖੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੰਦਿਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਕਸ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਟਵੀਟ ਨੇ ਫੜਿਆ ਤੂਲ

ਕ੍ਰਿਕਟਰ ਅਤੇ ਰਾਜਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਆਡੀਓ ਵਾਲੀ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦਿਆਂ ਬੇਹੱਦ ਭਾਵੁਕ ਪੋਸਟ ਲਿਖੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਲਿਖਿਆ, "ਨਜ਼ਰ ਲੱਗ ਗਈ ਯਾਰ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ… ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕੀ ਹਾਲ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ। ਰੋਣਾ ਆਉਂਦਾ ਏ ਇਹ ਸਭ ਦੇਖ ਕੇ। ਬਖ਼ਸ਼ ਦਿਓ ਮੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ… ਮਾਫ਼ ਕਰੋ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ। ਕਿੱਥੇ ਲੈ ਆਏ ਓ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ? ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਕਦੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ, ਹਿੰਮਤ ਤੇ ਬਹਾਦਰੀ ਲਈ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਉਸੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨੇ ਘੇਰ ਲਿਆ ਏ। ਹਾਲੇ ਵੀ ਵੇਲਾ ਹੈ—ਮੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਚਾ ਲਓ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਬਚਾ ਲਓ।"

ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਤੱਥ ਕੀਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ

ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਨਕਾਰਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, "ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਵੀਡੀਓ ਸ੍ਰੀ ਗੰਗਾਨਗਰ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀ ਹੈ—ਨਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ—ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜਾਬੀ ਆਡੀਓ ਟ੍ਰੈਕ ਲਗਾਉਣ ਨਾਲ ਕੋਈ ਘਟਨਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਘਟਨਾ ਨਹੀਂ ਬਣ ਜਾਂਦੀ। ਅਸੀਂ ਵਰਤੋਂਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਅਕਾਊਂਟਸ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਗੁੰਮਰਾਹਕੁੰਨ ਸਮੱਗਰੀ ਪੋਸਟ ਕਰਨ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਟੈਗ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੱਥਾਂ ਅਤੇ ਸਥਾਨ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨ। ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।"

'ਆਪ' ਦੇ ਬੀਜੇਪੀ 'ਤੇ ਤਿੱਖੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ

ਵੀਡੀਓ ਦਾ ਸੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਕਰੜੇ ਹੱਥੀਂ ਲਿਆ ਹੈ:

ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ: 'ਆਪ' ਸੁਪਰੀਮੋ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਸਿੱਧਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਨੂੰ ਘੇਰਦਿਆਂ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, "ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੱਲ੍ਹ ਇਹ ਝੂਠ ਇਕੱਠਿਆਂ ਫੈਲਾਇਆ। ਕੀ ਇਹ ਆਦੇਸ਼ PMO ਵੱਲੋਂ ਆਇਆ ਸੀ? ਕੀ ਪੀਐਮਓ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਝੂਠ ਫੈਲਾਉਂਦਾ ਹੈ?"

Heat Reaches PMO Over Harbhajan Singh Viral Post
ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਪੋਸਟ (@ArvindKejriwal)

ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ: ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਤਿੱਖਾ ਹਮਲਾ ਕਰਦਿਆਂ ਲਿਖਿਆ, "ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਆਕਾਵਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਦੀ ਬੇਚੈਨੀ ਤਾਂ ਦੇਖੋ। ਇਹ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਝੂਠ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਦਲਾਲੀ ਲਈ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰੋਗੇ, ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਕਸ ਨੂੰ ਖ਼ਰਾਬ ਕਰਨਾ ਹੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਕਦੇ ਮਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ।"

ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ: ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੇ ਵੀ ਤੰਜ਼ ਕੱਸਦਿਆਂ ਲਿਖਿਆ, "ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ 'ਤੇ ਉੱਤਰ ਆਏ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਕਹਿਣ 'ਤੇ… ਅਜਿਹੀ ਵੀ ਕੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ…"

ਲਗਾਤਾਰ ਘਿਰਨ 'ਤੇ ਕਮੈਂਟਸ ਕੀਤੇ ਲਿਮਟਿਡ

ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀਡੀਓ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਫੇਕ ਨਿਊਜ਼ ਫੈਲਾਉਣ ਦੇ ਲੱਗੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਮਗਰੋਂ, ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵਿਵਾਦਤ ਪੋਸਟ ਦੇ ਕਮੈਂਟ ਸੈਕਸ਼ਨ ਯਾਨਿ ਟਿੱਪਣੀ ਬਾਕਸ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ restrict ਯਾਨਿ ਸੀਮਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਸ ਪੋਸਟ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ 'ਤੇ "Only some accounts can reply" "ਮਤਲਬ ਸਿਰਫ਼ ਕੁਝ ਖਾਤੇ ਹੀ ਜਵਾਬ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ", ਲਿਖਿਆ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ।

Harbhajan Singh Viral Post
ਲਗਾਤਾਰ ਘਿਰਨ 'ਤੇ ਕਮੈਂਟਸ ਕੀਤੇ ਲਿਮਟਿਡ (@harbhajan_singh)

ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਵਿਵਾਦ

ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਬਿਨਾਂ ਪੁਸ਼ਟੀ ਵਾਲੀਆਂ ਜਾਂ ਵਿਵਾਦਤ ਪੋਸਟਾਂ ਕਰਕੇ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘਿਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਾਫ਼ੀ ਵੀ ਮੰਗਣੀ ਪਈ ਹੈ:

1. ਸਾਲ 2026 ਦਾ ਕੁਰਾਲੀ ਅਗਵਾ ਮਾਮਲਾ: ਮਈ 2026 ਵਿੱਚ ਕੁਰਾਲੀ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਸਾਂਝੀ ਕਰਕੇ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨ-ਵਿਵਸਥਾ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਸਨ ਅਤੇ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਨੂੰ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਖ਼ੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਬੱਚੀ ਦੀ ਕਸਟਡੀ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰਕ ਵਿਵਾਦ ਸੀ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਟਵੀਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 6 ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬੱਚੀ ਛੁਡਾ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਇਸ 'ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਤੱਥ ਜਾਣੇ ਸਿਆਸਤ ਕਰਨ ਲਈ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟ੍ਰੋਲ ਕੀਤਾ ਸੀ।

Harbhajan Singh Viral Post
ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਵਿਵਾਦ (@harbhajan_singh)

2. ਸਾਲ 2026 ਦਾ IPL ਕਮੈਂਟਰੀ ਵਿਵਾਦ: ਆਈਪੀਐਲ 2026 ਦੌਰਾਨ ਜਦੋਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਯੂਜ਼ਰਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਿੰਦੀ ਕਮੈਂਟਰੀ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ, ਤਾਂ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਆਪਾ ਗੁਆ ਬੈਠੇ ਅਤੇ ਟ੍ਰੋਲਰਾਂ ਨੂੰ “ਕੁੱਤਾ” ਅਤੇ “ਟੌਮੀ” ਵਰਗੇ ਅਪਸ਼ਬਦ ਬੋਲ ਦਿੱਤੇ। ਇੱਕ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਵੱਲੋਂ ਅਜਿਹੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਰਤਣ 'ਤੇ ਭਾਰੀ ਬਵਾਲ ਮਚਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਡਿਲੀਟ ਕਰਨੀਆਂ ਪਈਆਂ।

3. ਦਿਵਿਆਂਗ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਉਣ ਵਾਲੀ ਵੀਡੀਓ (2024): ਜੁਲਾਈ 2024 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕ੍ਰਿਕਟ ਮੈਚ ਜਿੱਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੂਜੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਲੰਗੜਾ ਕੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਦਿਵਿਆਂਗ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਉਣਾ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਵਿਵਾਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਾਫ਼ੀ ਮੰਗਣੀ ਪਈ ਸੀ।

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ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ
ਪੰਜਾਬ ਨਸ਼ਾ
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HARBHAJAN SINGH VIRAL POST

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