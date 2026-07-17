ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਦਾ ਕੇਸ ਲੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਵਕੀਲ ਤੋਂ ਸੁਣੋ ਅਸਲ 'ਚ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ ਖਾਲੜਾ ਨਾਲ ?
ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਦਾ ਕੇਸ ਲੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਵਕੀਲ ਆਰ ਐਸ ਬੈਂਸ ਵੱਲੋਂ ਕਈ ਵੱਡੇ ਖੁਲਾਸੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਪੜ੍ਹੋ ਪੱਤਰਕਾਰ ਕਵਲਜੀਤ ਕੌਰ ਦੀ ਖਾਸ ਰਿਪੋਰਟ
Published : July 17, 2026 at 6:40 PM IST
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਰਕੁਨ ਭਾਈ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਦੇ ਜੀਵਨ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਫਿਲਮ 'ਸਤਲੁਜ' ਅੱਜ-ਕੱਲ੍ਹ ਦੇਸ਼-ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਤਮਾਮ ਵਿਵਾਦਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹ ਫਿਲਮ ਪਿੰਡਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ ਹੈ। ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਦਾ ਕੇਸ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਆਰ.ਐਸ. ਬੈਂਸ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅਤੇ ਫ਼ਿਲਮ ਬਾਰੇ ਕਈ ਪਹਿਲੂ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤੇ ਹਨ।
"ਖਾਲੜਾ ਨੂੰ ਜਾਨ ਨਾਲੋਂ ਪਿਆਰੀ ਸੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ"
ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਆਰ.ਐਸ. ਬੈਂਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ "ਭਾਈ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਨਾਮੱਤੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚੋਂ ਮਿਲੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਕਾਮਾਗਾਟਾਮਾਰੂ ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਮੁਸਾਫ਼ਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਨ, ਜੋ ਗੋਲੀਆਂ ਚੱਲਣ ਦੀ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਚ ਗਏ ਅਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਕੱਟੀ। ਸਾਲ 1925 ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਲਈ ਮੁੜ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਰੁਖ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਦਾਦਾ ਜੀ ਵੱਲੋਂ 1951 ਵਿੱਚ ਲਿਖੀ ਗਈ ਆਪਣੀ ਆਖਰੀ ਚਿੱਠੀ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖਾਲੜਾ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਨਸੀਹਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਿਸਨੂੰ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਅਪਣਾਇਆ। ਇਹੋ ਰੂਹਾਨੀ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਵਿਰਾਸਤ ਭਾਈ ਖਾਲੜਾ ਦੇ ਦ੍ਰਿੜ ਇਰਾਦੇ ਅਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਮੁੱਖ ਆਧਾਰ ਬਣੀ।"
80 ਅਤੇ 90 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੇ ਹਲਾਤ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਰਵੱਈਆ!
ਆਰਐਸ ਬੈਂਸ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ "ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਨਾਗਾਲੈਂਡ, ਮਨੀਪੁਰ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਰਗੇ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਇਹੀ ਹਾਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਰੋਕ-ਟੋਕ ਦੇ ਬੇਲਗਾਮ ਤਾਕਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕਰਨੀ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਆਪਣੇ ਜ਼ੁਰਮਾਂ ਨੂੰ ਛੁਪਾਉਣ ਲਈ ਮਾਰੇ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਕਾਰਡ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ ਸਨ ਤਾਂ ਜੋ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਨਾ ਬਚੇ।"
"ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਖਰੀ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ’ਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਝਲਦਕੀ ਸੀ ਖਾਸ ਕਰ ਜਦੋਂ ਉਸਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਜੋ ਵੀ ਉਸ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਉੱਚੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ’ਤੇ ਅਫ਼ਸਰ ਸਨ। ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹੋ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਨੇ ਮਾਨਸਿਕ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕੀਤੀ। ਦੂਜੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਹੌਸਲਾ ਦੇਣਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਬੋਲਣ ਨਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੈੱਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਭਾਵੇਂ ਸਜ਼ਾ ਹੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਪਰ ਬੋਲਣਾ ਨਹੀਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਪੁਲਿਸ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਹੋਈ ਉਹ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਬੋਲੇ। ਉੱਚ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾਈ ਕਿ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਜਿਉਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀ ਕੇਪੀਐਸ ਗਿੱਲ ਦਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਜਾਪ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸੱਚਮੁੱਚ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਮਰ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਧਾ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਗਠਨਾਂ ’ਤੇ ਇਹ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਲਗਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕਰਕੇ ਹੋਇਆ ਹੈ।"-ਆਰ.ਐਸ. ਬੈਂਸ, ਖਾਲੜਾ ਦਾ ਕੇਸ ਲੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਵਕੀਲ
"ਖਾਲੜਾ ਨਾਲ ਮਿਲਕੇ ਕੀਤਾ ਕੰਮ"
ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਬਾਰੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਆਰਐਸ ਬੈਂਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ "ਉਹ ਸਭ ਇੱਕੋ ਸੋਚ ਦੇ ਧਾਰਨੀ ਸਨ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਇੱਕੋ ਮਕਸਦ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਮ ਬਤੌਰ ਨੌਜਵਾਨ ਵਕੀਲ, ਮੈਂ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ (ਜਸਟਿਸ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ) ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਲੜਦੇ ਸੀ। 1993 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਸਰਗਰਮ ਰਹੇ। ਜਦੋਂ ਲਾਪਤਾ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੈਰਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ।"
ਖਾਲੜਾ ਕੇਸ ਅਤੇ ਚੁਣੌਤੀਆਂ
ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਕੇਸ ਬਾਰੇ ਆਪਣਾ ਤਜਰਬਾ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ "ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤਾ ਨਿੱਜੀ ਖਤਰਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਅਤੇ ਵਕੀਲ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕੁਝ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਨੂੰ ਗਾਲ੍ਹਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ, ਫੋਨ 'ਤੇ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇ ਕੇ ਡਰਾਇਆ ਧਮਕਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਕਾਰਕੁਨ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਡਰਾਇਆ ਅਤੇ ਧਮਕਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਇੱਕ ਆਮ ਤਰੀਕਾ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕ ਡਰ ਕੇ ਕੇਸ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਕਰਨੀ ਛੱਡ ਦੇਣ।"
ਫਿਲਮ 'ਸਤਲੁਜ' ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ
ਵਕੀਲ ਆਰ.ਐਸ. ਬੈਂਸ ਨੇ ਫਿਲਮ ਦੀ ਤਕਨੀਕੀ ਅਤੇ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਬੰਬਈ ਵਿੱਚ ਬਣੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਫਿਲਮ ਦੇ ਡਾਇਲਾਗ ਅਤੇ ਐਕਟਿੰਗ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਅਤੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਹੈ। ਫਿਲਮ ਦੇ ਅਦਾਕਾਰਾਂ ਨੇ ਅਸਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਕਿਰਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਰਦ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਇਨਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਫਿਲਮ ਭਾਈ ਖਾਲੜਾ ਦੀ ਸੋਚ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਮਯਾਬ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਈ ਖਾਲੜਾ ਕੋਲ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹਿਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਵਾਪਸ ਪੰਜਾਬ ਆਏ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।"
ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ 'ਤੇ ਸਵਾਲ
ਬੈਂਸ ਨੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਿਸਟਮ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਕਾਰਜਸ਼ੈਲੀ 'ਤੇ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ "ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਨੁਕਸਦਾਰ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਰਗੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਕਸਰ ਅਮੀਰਾਂ ਅਤੇ ਤਾਕਤਵਰਾਂ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਝੁਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਜਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਲਈ ਇਨਸਾਫ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਬੇਹੱਦ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਲਿਖੇ ਅਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਰਗੇ ਮੂਲ ਸਿਧਾਂਤ ਅਸਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਅਕਸਰ ਟੁੱਟਦੇ ਅਤੇ ਅਣਦੇਖੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ।"