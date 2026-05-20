ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ 'ਤੇ ਵਰ੍ਹੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਬਲਬੀਰ ਸਿੱਧੂ, ਮੁਆਫ਼ੀ ਮੰਗਣ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਨਸੀਹਤ, ਜਾਣੋ ਕਿਉਂ ਪਿਆ ਪੰਗਾ ?

ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ 'ਤੇ ਵਰ੍ਹੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਬਲਬੀਰ ਸਿੱਧੂ, ਮੁਆਫ਼ੀ ਮੰਗਣ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਨਸੀਹਤ, ਜਾਣੋ ਕਿਉਂ ਪਿਆ ਪੰਗਾ ?
ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਨੂੰ ਆੜੇ ਹੱਥੀਂ ਲੈਂਦਿਆਂ ਮੁਆਫ਼ੀ ਮੰਗਣ ਦੀ ਨਸੀਹਤ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਜੰਮਕੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਸਾਧੇ ਹਨ।
Published : May 20, 2026 at 10:30 PM IST
ਪਟਿਆਲਾ: ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਬਲਬੀਰ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਧੂਰੀ ਸਬ ਡਿਵੀਜਨ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿਖੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਦਾਖਲ ਇੱਕ ਬੀ.ਜੇ.ਪੀ. ਆਗੂ ਦਾ ਹਾਲਚਾਲ ਜਾਣਨ ਸਮੇਂ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਇਲਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਤਾਰੀਫ਼ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਆਪਣੇ ਡਰਟੀ ਪਿਕਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਜਰੀਏ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੀ ਫੋਟੋ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉੱਤੇ ਪਾਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਹੋਛੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਦੀ ਸੌੜੀ ਸੋਚ ਅਤੇ ਦੋਹਰੇ ਕਿਰਦਾਰ ਨੂੰ ਨੰਗਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਆਖਰ ਕੀ ਹੋਇਆ ਵਿਵਾਦ ?
ਡਾ. ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ "ਕੇਂਦਰੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਐਨਜੀਓ ਸਰਵ ਭਾਰਤੀ ਸੇਵਾ ਸੰਮਤੀ ਵੱਲੋਂ ਧੂਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਨਾਲ ਮਿਲਕੇ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਮਰੀਜਾਂ ਲਈ ਲੰਗਰ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਤਾਰੀਫ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਨ, ਕਿ ਇੱਥੇ 600 ਮਰੀਜਾਂ ਦੀ ਓਪੀਡੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਕੁੱਤੇ ਦਿਖਾ ਕੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਇੱਥੇ ਮਰੀਜ ਤਾਂ ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਇਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਕਹਿੰਦੇ ਕੁਝ ਅਤੇ ਕਰਦੇ ਕੁਝ ਹਨ, ਜਿਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬੀ ਅਜਿਹੇ ਦੋਹਰੇ ਕਿਰਦਾਰ ਵਾਲੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਜਵਾਬ ਦੇਣਗੇ।"
ਭਾਜਪਾ 'ਤੇ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ
ਡਾ. ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਧੂਰੀ ਸਬ ਡਵੀਜਨ ਹਸਪਤਾਲ ਨੂੰ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਬਣਵਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਸਮੇਤ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਆਗੂ ਵੀ ਆਪਣਾ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਾਲੇ ਗੁਜਰਾਤ ਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਆਦਿ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਧੀਆ ਸਬ ਡਵੀਜਨ ਹਸਪਤਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਖ਼ੁਦ ਭੁੱਜ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇਖ ਕੇ ਆਏ ਸਨ, ਜਿੱਥੇ ਮਰੀਜਾਂ ਨੂੰ ਬੁਖਾਰ ਦੀ ਗੋਲੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਇਲਾਜ ਤਾਂ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਈ.ਡੀ., ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਤੇ ਆਈ ਟੀ ਵਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਅਫ਼ਤਾ ਤਫ਼ਰੀ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਾਜਿਸ਼ ਰਚੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਸਰਹੱਦਾਂ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਪਰੰਤੂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ 'ਚ ਉਹ ਫੇਲ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨੌਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰੋਂ ਚਿੱਟਾ ਤੇ ਹਥਿਆਰ ਭਿਜਵਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।