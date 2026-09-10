ਮੁਰੱਬੇ ਸਮੇਤ ਵੇਚੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸੀ ਗੰਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ! ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਵੱਡੀ ਰੇਡ, ਸੁਣੋ ਕੈਮਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੀ ਬੋਲਿਆ ਫੈਕਟਰੀ ਮਾਲਕ ?

ਮੁਰੱਬੇ ਸਮੇਤ ਵੇਚੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸੀ ਗੰਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ! ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਵੱਡੀ ਰੇਡ, ਸੁਣੋ ਕੈਮਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੀ ਬੋਲਿਆ ਫੈਕਟਰੀ ਮਾਲਕ ?
ਲੁਧਿਆਣਾ ਸਿਹਤ ਮਹਿਕਮੇ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ, ਮੁਰੱਬਾ, ਸੌਸ ਅਤੇ ਸਿਰਕਾ ਸਪਲਾਈ ਫੈਕਟਰੀ 'ਤੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ, ਸਿਹਤ ਅਫਸਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਖਾਣ ਲਾਇਕ ਨਹੀਂ ...
Published : September 10, 2026 at 8:25 PM IST
ਲੁਧਿਆਣਾ: ਜਲੰਧਰ-ਲੁਧਿਆਣਾ ਬਾਈਪਾਸ ਨਜ਼ਦੀਕ ਸਿਰਕਾ, ਮੁਰੱਬਾ ਅਤੇ ਚਟਨੀ ਆਦਿ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਫੈਕਟਰੀ ਉੱਪਰ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਫੂਡ ਸੇਫਟੀ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਸਮਾਨ ਨੂੰ ਸੀਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਸਮਾਨ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਡਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੂਜੇ ਸੂਬੇ ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਮੰਗਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਵੀ ਐਕਸਪਾਇਰੀ ਡੇਟ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਤੇ ਕੁਝ ਮਾਲ ਵਿੱਚੋਂ ਬਦਬੂ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਹੀ ਨਸ਼ਟ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕਹੀ ਗਈ l ਇਸ ਥਾਂ 'ਤੇ ਵੱਡੇ'ਵੱਡੇ ਡਰੱਮਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਮਾਨ ਮੰਗਵਾ ਕੇ ਅੱਗੇ ਛੋਟੀ ਪੈਕਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਕਟਰੀ ਮਾਲਕ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣਾ ਲੇਬਲ ਲਗਾ ਕੇ ਵੇਚਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋਰ ਛੋਟੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ 'ਤੇ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ।
ਰੇਡ ਦੌਰਾਨ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਉੱਡੇ ਹੋਸ਼
ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੁੱਖ ਸਿਹਤ ਅਫਸਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਚਾਵਲਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਕੀ "ਇਹ ਮਾਲ ਐਕਸਪੈਰੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਸਮਾਨ ਵਿੱਚੋਂ ਤਾਂ ਬਦਬੂ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਹੀ ਨਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਬਾਕੀ ਸਮਾਨ ਨੂੰ ਸੀਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।ਨਮੂਨੇ ਲੈ ਕੇ ਅੱਗੇ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜਿਸ ਫੈਕਟਰੀ ਮਾਲਕ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਲਾਇਸੈਂਸ ਜੋ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਗੁਦਾਮ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਉਸ ਕੋਲ ਕੋਈ ਲਾਈਸੈਂਸ ਨਹੀਂ ਹੈ।ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਵੀ ਖਾਣ ਪੀਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਮਾਨ ਸਹੀ ਹੈ।"
"ਇਸ ਥਾਂ ’ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਸਮਾਨ ਮੰਗਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾ ਖਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਮੁਰੱਬਾ ਗਲਿਆ ਸੜਿਆ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸੋਸ ਵੀ ਖਰਾਬ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਸਦੇ ਸੈਂਪਲ ਲੈ ਲਏ ਹਨ। ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜੋ ਸਮਾਨ ਖਰਾਬ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਦਬੂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਉਸਨੂੰ ਨਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਇਹ ਸਮਾਨ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਨਾਲ ਸਿਹਤ ਖਰਾਬ ਹੋਵੇਗੀ।"-ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਅਧਿਕਾਰੀ
ਕੀ ਬੋਲਿਆ ਫੈਕਟਰੀ ਮਾਲਕ ?
ਫੈਕਟਰੀ ਮਾਲਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਕਿਉਂ ਸਾਡੇ ਟਿਕਾਣੇ 'ਤੇ ਰੇਡ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਡੇਢ ਸਾਲ ਤੋਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲਾਈਸੈਂਸ ਵੀ ਹੈ ਪਰ ਅੱਜ ਸਿਹਤ ਮਹਿਕਮੇ ਵੱਲੋਂ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਸੈਂਪਲ ਭਰੇ ਗਏ ਹਨ। ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਗਲਤ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ।'