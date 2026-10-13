ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਰੇਸਤਰਾਂ 'ਤੇ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਛਾਪੇਮਾਰੀ, ਚਿਕਨ ਚੋਂ ਮਿਲੇ ਕੀੜੇ?
ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿਹਤ ਅਫ਼ਸਰ (DHO) ਡਾ. ਆਸ਼ੀਸ਼ ਚਾਵਲਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਸ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਖਾਦ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਬੇਹੱਦ ਖ਼ਰਾਬ ਮਿਲੀ।
Published : October 13, 2026 at 11:06 AM IST
ਲੁਧਿਆਣਾ: ਅਕਸਰ ਹੀ ਲੋਕ ਵੱਡਾ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਵੇਖ ਕੇ ਸੋਚ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਖਾਣਾ ਸਾਫ ਸੁਥਰਾ ਅਤੇ ਸਿਹਤਮੰਦ ਹੋਵੇਗਾ, ਪਰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਦੋਰਾਹਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿੱਥੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਐਮਬੀ ਚਿਕਨ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਤੋਂ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਚਿਕਨ ਮੈਰੀਨੇਟ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸਮਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੀੜੇ ਮਿਲੇ ਹਨ। ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਸੋਸ ਨੂੰ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਸਿਹਤ ਮਾਪ ਡੰਡ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਿਕਨ ਤਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਸ ਦਾ ਵੀ ਉਪਯੋਗ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਇਸ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਖੁਦ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿਹਤ ਅਫ਼ਸਰ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿਹਤ ਅਫਸਰ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਚਾਵਲਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 'ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਮਿਲੀ ਸੀ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਅਤੇ ਰਸੋਈ ਚੈੱਕ ਕੀਤੀ ਜਿੱਥੇ ਕਾਫੀ ਗੰਦਗੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕੋ ਤੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਚਿਕਨ ਤਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਤੇਲ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਯੰਤਰ ਵੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ । ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਹੋਰ ਚੈਕਿੰਗ ਕੀਤੀ, ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਜਿਸ ਚਿਕਨ ਨੂੰ ਮੈਰੀਨੇਟ ਕਰਕੇ ਤਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹ ਸੱਮਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਛੋਟੇ-ਛੋਟੇ ਕੀੜੇ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਖਾਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤਮੰਦ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਬਿਮਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।'
ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ 'ਤੇ ਹੋਵੇਗੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ
ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਫਸਰ ਵੱਲੋਂ ਮੌਕੇ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਚੈਕਿੰਗ ਕਰਕੇ ਜਿੱਥੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਸੈਂਪਲ ਭਰੇ ਗਏ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਵਿਭਾਗੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਿਹਤ ਅਫਸਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 'ਚਿਕਨ ਪਰੋਸਣ ਸਮੇਂ ਜੋ ਸੋਸ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡ ਇਸ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੈਂਪਲ ਲੈ ਕੇ ਲੈਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜੇ ਹਨ ਜਿਨਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਇਸ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ 'ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ।