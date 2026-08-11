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ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਮਿਸ਼ਨ ਜੀਵਨੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ, ਜਨਮ ਦੌਰਾਨ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦਰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਉਪਰਾਲਾ

ਜੱਚੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਸਿਹਤ ਸਹੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਮਿਸ਼ਨ ਜੀਵਨੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੜ੍ਹੋ ਪੂਰੀ ਖਬਰ...

LAUNCH OF MISSION JIWANI
ਜਨਮ ਦੌਰਾਨ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦਰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਉਪਰਾਲਾ, ਲੁਧਿਆਣੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੋਈਆਂ ਚਰਚਾਵਾਂ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Punjabi Team

Published : August 11, 2026 at 8:24 PM IST

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ਲੁਧਿਆਣਾ: ਜਨਮ ਦੌਰਾਨ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਘਟੇ ਹਨ ਪਰ ਹਲੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਦਰ ਕੌਮੀ ਦਰ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਕ ਲੱਖ ਬੱਚੇ ਵਿੱਚੋਂ 88 ਤੋਂ ਲੈਕੇ 94 ਤੱਕ ਦੀ ਮੌਤ ਦਰ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ 94 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 95 ਤੱਕ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਉੱਤੇ ਠੱਲ ਪਾਉਣ ਲਈ ਅਤੇ ਜੱਚੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਸਿਹਤ ਸਹੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਮਿਸ਼ਨ ਜੀਵਨੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅੱਜ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਰਚਾਵਾਂ ਹੋਈਆਂ ਜਿੱਥੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਡਾਕਟਰ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿਹਤ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਰਿਹਾ।

ਮਿਸ਼ਨ ਜੀਵਨੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ, ਡਾਕਟਰ ਵਿਸ਼ਵ ਮੋਹਨ ਅਤੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਹਿਮਾਂਸ਼ੂ ਜੈਨ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਕਾਰੀ (ETV Bharat)

ਜਨਮ ਦੌਰਾਨ ਬੱਚੇ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਣ ਦੇ 3 ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ

ਡੀਐਮਸੀ ਦੇ ਹੈੱਡ ਡਾਕਟਰ ਵਿਸ਼ਵ ਮੋਹਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਨਮ ਦੌਰਾਨ ਬੱਚੇ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਣਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਚੇ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਣ ਦੇ ਦੋ ਤਿੰਨ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਹਨ। ਜਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਖੂਨ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਬੇਹੱਦ ਜਰੂਰੀ ਹੈ ਇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਜਰੂਰ ਕਰਵਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਹੀਮੋ ਗਲੋਬਿਨ 7 ਗਰਾਮ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ ਤਾਂ ਹੀ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਲਵਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

ਡਾਕਟਰ ਵਿਸ਼ਵ ਮੋਹਨ ਦਾ ਸੁਝਾਅ

ਡਾਕਟਰ ਵਿਸ਼ਵ ਮੋਹਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ "ਚੰਗੀ ਖੁਰਾਕ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਆਇਰਨ ਖਾਣ ਦੇ ਨਾਲ ਖੂਨ ਦੀ ਕਮੀ ਪੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹਾਈ ਬੀਪੀ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਚਰਚਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਫ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਨਾਂ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਅਤੇ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਡਿਲੀਵਰੀ ਸਬੰਧੀ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਗਰਭਵਤੀ ਮਹਿਲਾ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਲੈਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਉਸਦਾ ਇਲਾਜ ਹੋ ਸਕੇ।"


ਜਾਣੋ ਕੀ ਬੋੇਲ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ

ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਹਿਮਾਂਸ਼ੂ ਜੈਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਸਾਡਾ ਸਿਹਤ ਮਹਿਕਮਾ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਜਿੱਥੇ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਮੀ ਹੋਵੇ।" ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਤਿੰਨ ਗੱਲਾਂ ਸਾਫ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਰਿਮੋਟ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ। ਉਥੋਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ।"

"ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਬੱਚੇ ਅਤੇ ਜੱਚੇ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਵਿਧਾ ਮੁਫ਼ਤ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਰੈਫਰ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵੀ ਗਾਈਨੋਕੋਲੋਜਿਸਟ ਕੋਤਾਹੀ ਵਰਤਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਮੌਤ ਦਰ ਨੂੰ ਘਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।"-ਹਿਮਾਂਸ਼ੂ ਜੈਨ, ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ

TAGGED:

HEALTH DEPARTMENT
ਮਿਸ਼ਨ ਜੀਵਨੀ
INFANT MORTALITY RATE DURING BIRTH
DC LUDHIANA
MISSION JIWANI LAUNCH

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