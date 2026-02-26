ETV Bharat / state

INSPIRATIONAL:ਹੈਡਮਾਸਟਰ ਮੰਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪੱਠੇ ਕੁਤਰਨ ਦੌਰਾਨ ਟੋਕੇ ਵਿੱਚ ਗਏ ਦੋਵੇਂ ਹੱਥ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮੁਹਤਾਜ ਨਹੀਂ

ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ, ਹੈਡਮਾਸਟਰ ਮੰਗਤ ਸਿੰਘ ਬਾਰੇ, ਜੋ ਅੱਜ ਵਿਦਿਆਰਥੀ, ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ ਅਧਿਆਪਿਕਾਂ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਵੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਬਣੇ।

Headmaster mangat singh of govt school jabbowal
ਹੌਸਲੇ ਦੀ ਮਿਸਾਲ: ਹੈਡਮਾਸਟਰ ਮੰਗਤ ਸਿੰਘ (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Punjabi Team

Published : February 26, 2026 at 2:40 PM IST

5 Min Read
Choose ETV Bharat

"ਬੇ-ਹਿੰਮਤੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬਹਿ ਕੇ ਸ਼ਿਕਵਾ ਕਰਨ ਮੁਕੱਦਰਾਂ ਦਾ,

ਉੱਗਣ ਵਾਲੇ ਉੱਗ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਸੀਨਾ ਪਾੜ ਕੇ ਪੱਥਰਾਂ ਦਾ"

ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ (ਵਰੁਣ ਸ਼ਰਮਾ) : ਜਿੱਥੇ ਇਰਾਦੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਣ, ਉੱਥੇ ਰਾਹ ਆਪ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਕੁਝ ਲੋਕ ਹਾਲਾਤਾਂ ਅੱਗੇ ਹਾਰ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਕੁਝ ਅਜਿਹੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਬਣਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਮੁਕੱਦਰ ਖੁਦ ਲਿਖਦੇ ਹਨ। ਮੰਗਤ ਸਿੰਘ- ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਨਾਮ ਨਹੀਂ, ਹੌਂਸਲੇ, ਜਿੱਦ, ਮਿਹਨਤ ਅਤੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਜਿਉਂਣ ਦਾ ਉਦਾਹਰਨ ਹਨ।

INSPIRATIONAL:ਹੌਸਲੇ ਦੀ ਮਿਸਾਲ: ਹੈਡਮਾਸਟਰ ਮੰਗਤ ਸਿੰਘ (ETV Bharat)

ਬਚਪਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਿਲੀ ਵੱਡੀ ਸੱਟ, ਪਰਿਵਾਰ ਚਿੰਤਤ

ਪਿੰਡ ਜੱਬੋਵਾਲ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਮੰਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੀ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਇਮਤਿਹਾਨ ਨਾਲ ਹੋਈ। ਕੇਵਲ 6 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਪੱਠੇ ਕੁਤਰਨ ਦੌਰਾਨ ਟੋਕੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਹੱਥ ਆ ਗਏ ਅਤੇ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਗਵਾ ਬੈਠੇ। ਇੱਕ ਨਿੱਕੇ ਬੱਚੇ ਲਈ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਹਾਦਸਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਹ ਉਸ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਰੁਖ ਬਦਲਣ ਵਾਲਾ ਮੋੜ ਬਣਿਆ। ਦਰਦ, ਤਕਲੀਫ਼ ਅਤੇ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਦੇਖ ਲਏ ਸੀ। ਪਰ, ਇਹੀ ਦਰਦ ਹੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਸਲੀ ਲੜਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ।

Headmaster mangat singh of govt school jabbowal
ਹੌਸਲੇ ਦੀ ਮਿਸਾਲ: ਹੈਡਮਾਸਟਰ ਮੰਗਤ ਸਿੰਘ (ETV Bharat)

ਪਰਿਵਾਰ ਚਿੰਤਤ ਸੀ ਕਿ ਕਿਤੇ ਇਹ ਬੱਚਾ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਪਿੱਛੇ ਨਾ ਰਹਿ ਜਾਵੇ। ਬਾਹਾਂ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਪਰਿਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖਾਸ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣ ਲੱਗਾ। ਪਰ, ਮੰਗਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਅੱਗੇ ਝੁਕਣਾ ਕਬੂਲ ਨਾ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਦੇ ਬੇਸਹਾਰਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ।

ਮਾਂ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕ ਬਣੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਹੌਸਲਾ

ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਮੰਗਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ, ਉਹ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਰਗ ਅਤੇ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੌਸਲਾ ਸੀ। ਮਾਂ ਦੇ ਪਿਆਰ ਅਤੇ ਹਿੰਮਤ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਡੋਲਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਘਰ ਦੇ ਔਖੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਸਿਖਾਈ।

Headmaster mangat singh of govt school jabbowal
ਹੌਸਲੇ ਦੀ ਮਿਸਾਲ: ਹੈਡਮਾਸਟਰ ਮੰਗਤ ਸਿੰਘ (ETV Bharat)

ਮੁੱਢਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕ ਫੂਮਣ ਸਿੰਘ, ਪਿਆਰਾ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸੰਤੋਸ਼ ਕੌਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਨਵਾਂ ਮੋੜ ਲਿਆਂਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੰਗਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਫੱਟੀ ‘ਤੇ ਲਿਖਣਾ, ਪੋਚਣਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਨਾ ਸਿਖਾਇਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਮੰਗਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਹੋਰ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ। ਸਕੂਲ ਤੇ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਸਾਥੀਆਂ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦਾ ਵਤੀਰਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ।

-ਮੰਗਤ ਸਿੰਘ, ਹੈੱਡ ਮਾਸਟਰ, ਸਰਕਾਰੀ ਹਾਈ ਸਕੂਲ, ਜੱਬੋਵਾਲ

ਸਿੱਖਿਆ ਬਣੀ ਜੀਵਨ ਦੀ ਤਾਕਤ

ਹੱਥ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਹਾਰੀ। ਪੜ੍ਹਾਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਥਿਆਰ ਬਣ ਗਈ। ਲਗਾਤਾਰ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਮ.ਏ., ਬੀ.ਐਡ. ਤੱਕ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ।

Headmaster mangat singh of govt school jabbowal
ਹੌਸਲੇ ਦੀ ਮਿਸਾਲ: ਹੈਡਮਾਸਟਰ ਮੰਗਤ ਸਿੰਘ (ETV Bharat)

ਅਪਾਹਜਤਾ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡ ਕੇ ਵਿਦਿਆ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣਾ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਬਕ ਸੀ।

-ਮੰਗਤ ਸਿੰਘ, ਹੈੱਡ ਮਾਸਟਰ, ਸਰਕਾਰੀ ਹਾਈ ਸਕੂਲ, ਜੱਬੋਵਾਲ

ਅਧਿਆਪਕ ਤੋਂ ਹੈਡਮਾਸਟਰ ਬਣਨ ਤੱਕ ਦਾ ਸਫ਼ਰ

6 ਜਨਵਰੀ, 1993 ਨੂੰ ਉਹ ਬਤੌਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਅਧਿਆਪਕ (ਸਮਾਜਿਕ ਸਿੱਖਿਆ) ਨਿਯੁਕਤ ਹੋਏ। ਉਹ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਖਾਸ ਦਿਨ ਸੀ। ਲੰਬੀ ਸੇਵਾ, ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਅਤੇ ਸਮਰਪਣ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦਿਆਂ ਉਹ ਅੱਜ ਸਰਕਾਰੀ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਜੱਬੋਵਾਲ ਦੇ ਹੈਡਮਾਸਟਰ ਹਨ। ਉਹ ਸਿਰਫ਼ ਕਿਤਾਬੀ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਸਗੋਂ ਜੀਵਨ ਜਿਉਣ ਦਾ ਹੌਸਲਾ ਵੀ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਹਨ।

Headmaster mangat singh of govt school jabbowal
ਹੌਸਲੇ ਦੀ ਮਿਸਾਲ: ਹੈਡਮਾਸਟਰ ਮੰਗਤ ਸਿੰਘ ਆਪਣੇ ਅਧਿਆਪਕ ਸਾਥੀਆਂ ਨਾਲ। (ETV Bharat)

ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਤਜ਼ਰਬੇ ਸਾਂਝੇ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ‘ਤੇ ਡੂੰਘਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਿਆ ਹੈ।

"ਅੱਜ-ਕੱਲ੍ਹ ਨੌਜਵਾਨ ਛੋਟੀ ਨਾਕਾਮੀ ‘ਤੇ ਹਿੰਮਤ ਹਾਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਕੁਰਾਹੇ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸਖ਼ਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰੋ, ਹਿੰਮਤ ਨਾ ਹਾਰੋ ਅਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਰਹੋ। ਜੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਆਪਣੇ 6 ਸਾਲ ਛੋਟੇ ਮੰਗਤ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਮਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕਹਾਂਗਾ — ਸ਼ਾਬਾਸ਼, ਤੂੰ ਜੋ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਉਹ ਕਰ ਦਿਖਾਇਆ।"

-ਮੰਗਤ ਸਿੰਘ, ਹੈੱਡ ਮਾਸਟਰ, ਸਰਕਾਰੀ ਹਾਈ ਸਕੂਲ, ਜੱਬੋਵਾਲ

Headmaster mangat singh of govt school jabbowal
ਹੌਸਲੇ ਦੀ ਮਿਸਾਲ: ਹੈਡਮਾਸਟਰ ਮੰਗਤ ਸਿੰਘ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ। (ETV Bharat)

ਪਤਨੀ ਸੰਤੋਸ਼ ਕੌਰ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਮੰਗਤ ਸਿੰਘ

ਹੈੱਡ ਮਾਸਟਰ ਮੰਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪਤਨੀ ਸੰਤੋਸ਼ ਕੌਰ ਨੇ ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਟੀਮ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆ ਦੱਸਿਆ ਕਿ, ਇਹ (ਮੰਗਤ ਸਿੰਘ) ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਡੀ ਤਾਕਤ ਬਣੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਹੌਸਲਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਪਤੀ-ਪਤਨੀ ਵਜੋਂ ਅਸੀਂ ਦੋਨੋਂ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖੜੇ ਰਹੇ ਹਾਂ।

"ਵਿਆਹ ਵੇਲੇ ਸਮਾਜ ਨੇ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਮੰਗਤ ਸਿੰਘ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕੰਮ ਖੁਦ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਵੀ ਸਹਾਰਾ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਅਨੁਸਾਰ ਉਹ ਇੱਕ ਚੰਗੇ ਪਤੀ ਅਤੇ ਪਿਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਦਗੀ ਪਸੰਦ, ਠੰਡੇ ਸੁਭਾਅ ਅਤੇ ਦ੍ਰਿੜ ਨਿਸ਼ਚੇ ਵਾਲੇ ਇਨਸਾਨ ਹਨ। ਸਾਡੇ ਲਈ ਹੀਰਾ ਹਨ। ਪਿੰਡ ਹੋਵੇ, ਘਰ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਸਕੂਲ, ਹਰ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਲੈਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦਾ ਹੈ।"

- ਸੰਤੋਸ਼ ਕੌਰ, ਮੰਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪਤਨੀ

Headmaster mangat singh of govt school jabbowal
ਹੌਸਲੇ ਦੀ ਮਿਸਾਲ: ਹੈਡਮਾਸਟਰ ਮੰਗਤ ਸਿੰਘ (ETV Bharat)

ਪਤਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, ਮੰਗਤ ਸਿੰਘ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਪਾਹਜਤਾ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕਦੇ ਵੀ ਵਿਤਕਰਾ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ; ਇਹ ਵੀ ਸਮਾਜ ਦਾ ਅਟੁੱਟ ਹਿੱਸਾ ਹਨ ਅਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੁਲੰਦੀਆਂ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।

ਧੀ ਅਤੇ ਨੂੰਹ ਦੀ ਭਾਵਨਾ

ਧੀ ਕਿਰਨਜੋਤ ਕੌਰ ਨੇ ਟੀਮ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆ ਕਿਹਾ ਕਿ, "ਜਦੋਂ ਉਹ ਸਮਝਦਾਰ ਹੋਈ ਅਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਪਿਤਾ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਵੱਖਰੇ ਹਨ, ਉਸ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ।"

ਵਿਕਲਾਂਗਤਾ ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ; ਅਸਲ ਗੱਲ ਸੋਚ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਿਤਾ ਜੀ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਸਣੇ ਹਰ ਕੰਮ ਖੁਦ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਪਾਪਾ ਮੇਰੇ ਸਕੂਲ ਜਾਂ ਕਾਲਜ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਦੇਖ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਕਿ ਮੇਰੇ ਪਾਪਾ ਖੁਦ ਕਾਰ ਚਲਾ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ।

-ਕਿਰਨਦੀਪ ਕੌਰ, ਮੰਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਧੀ

Headmaster mangat singh of govt school jabbowal
ਹੌਸਲੇ ਦੀ ਮਿਸਾਲ: ਹੈਡਮਾਸਟਰ ਮੰਗਤ ਸਿੰਘ (ETV Bharat)

ਉੱਥੇ ਹੀ, ਨੂੰਹ ਸੁਖਦੀਪ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, ਹੈਡਮਾਸਟਰ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰਤਾ ਭਰ ਵੀ ਹੰਕਾਰ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਕਹੀ ਚਲਾਉਂਦੇ, ਬੂਟਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦਿੰਦੇ ਅਤੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਦੇਖ ਕੇ ਸਤਿਕਾਰ ਹੋਰ ਵਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਸਾਥੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਮੰਗਤ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਕੁੱਝ ਸਿੱਖਿਆ

ਸਾਥੀ ਅਧਿਆਪਕ ਮਨੀਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ ਅਤੇ ਰਚਨਾ ਸ਼ਰਮਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, "ਮੰਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਸਮਰੱਥਾ ਕਦੇ ਵੀ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਨਹੀਂ ਬਣੀ। ਉਹ ਸਕੂਲ ਦੇ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਦੋਵੇਂ ਹੱਥ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਿਖਤ ਇੰਨੀ ਸੁੰਦਰ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਨਵੇਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਲਈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਕ ਹਨ।"

ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਣਾਦਾਇਕ ਮੰਗਲ ਸਿੰਘ

ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਰੋਹਿਤ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਤਨਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ,"ਮੰਗਤ ਸਿੰਘ ਸਰ ਹੋਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵੱਖਰੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਉਹ ਹਿੰਮਤ ਹਾਰਦੇ ਹਨ, ਸਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੌਸਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇਖ ਕੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਿੱਖ ਮਿਲਦੀ ਹੈ- ਮਿਹਨਤ ਕਰੋ, ਹਿੰਮਤ ਨਾ ਹਾਰੋ।"

ਕਈ ਵਾਰ ਸਰ (ਮੰਗਤ ਸਿੰਘ) ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਜਾਂ ਖੁਦ ਹੀ ਕਹੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਗੱਡੀ, ਚਲਾਉਂਦੇ ਦੇਖ ਕੇ ਸਾਡੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜੀਵਨ ਲਈ ਨਵਾਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

- ਵਿਦਿਆਰਥੀ, ਹੈੱਡ ਮਾਸਟਰ, ਸਰਕਾਰੀ ਹਾਈ ਸਕੂਲ, ਜੱਬੋਵਾਲ

Headmaster mangat singh of govt school jabbowal
ਹੌਸਲੇ ਦੀ ਮਿਸਾਲ: ਹੈਡਮਾਸਟਰ ਮੰਗਤ ਸਿੰਘ (ETV Bharat)

ਮੰਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਦਿੰਦੀ ਡੂੰਘੀ ਸਿੱਖਿਆ

ਮੰਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸਧਾਰਣ, ਪਰ ਡੂੰਘੀ ਗੱਲ ਸਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਸੋਚ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਬਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁਕੱਦਰ ਲਿਖਿਆ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਇਸ ਨੂੰ ਹੌਸਲੇ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਅਤੇ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਮੰਗਤ ਸਿੰਘ ਸਿਰਫ਼ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਜਾਂ ਪਿੰਡ ਦਾ ਮਾਣ ਨਹੀਂ, ਪੂਰੇ ਸਮਾਜ ਲਈ ਇੱਕ ਜੀਉਂਦੀ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਹਨ। ਇੱਕ ਐਸਾ ਚਿਰਾਗ, ਜੋ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਰਾਹ ਵੀ ਰੁਸ਼ਨਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਆਖੀਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਹਾਵਤ ਵੀ ਹੈਡ ਮਾਸਟਰ ਮੰਗਤ ਸਿੰਘ ਉੱਤੇ ਢੁੱਕਦੀ ਹੈ-

"ਮੰਜ਼ਿਲ ਦੇ ਮੱਥੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਖ਼ਤੀ ਲੱਗਦੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ, ਜਿਹੜੇ ਘਰੋਂ ਬਣਾ ਕੇ ਟੁਰਦੇ ਨਕਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਸਫ਼ਰਾਂ ਦਾ।”

TAGGED:

GOVT SCHOOL JABBOWAL HEADMASTER
INSPIRATIONAL HEADMASTER
PUNJAB INSPIRATIONAL SCHOOL TEACHER
ਹੈਡਮਾਸਟਰ ਮੰਗਤ ਸਿੰਘ
HEADMASTER MANGAT SINGH

Quick Links / Policies

ਸੰਪਾਦਕ ਦੀ ਪਸੰਦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.