Explainer: ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦਾ BBMB ਵਿਵਾਦ, ਪਾਣੀ, ਪਾਵਰ ਅਤੇ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਟਕਰਾਅ, ਪੜ੍ਹੋ ਖ਼ਾਸ ਰਿਪੋਰਟ

Explainer: ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦਾ BBMB ਵਿਵਾਦ, ਪਾਣੀ, ਪਾਵਰ ਅਤੇ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਟਕਰਾਅ, ਪੜ੍ਹੋ ਖ਼ਾਸ ਰਿਪੋਰਟ
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪਕੜ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ BBMB ਵਿੱਚ ਹਾਸ਼ੀਏ ਉੱਤੇ ਧੱਕਿਆ ? ਪੜ੍ਹੋ ਕਵਲਜੀਤ ਕੌਰ ਦੀ ਖ਼ਾਸ ਰਿਪੋਟਰ...
Published : April 17, 2026 at 10:05 PM IST
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ (ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ) ’ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਹਲਚਲ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ ਦੇ ਦੋ ਉੱਚ ਤਕਨੀਕੀ ਅਹੁਦਿਆਂ ਲਈ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨਿਯਮ ਬਦਲ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ “ਲਾਜ਼ਮੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ” ਵਾਲੀ ਸ਼ਰਤ ਹਟਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਨਵੇਂ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਮੁਤਾਬਿਕ ਮੈਂਬਰ ਸਿੰਜਾਈ ਅਤੇ ਮੈਂਬਰ ਪਾਵਰ ਦੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਲਈ ਹੁਣ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਯੋਗ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਿੰਜਾਈ ਅਤੇ ਮੈਂਬਰ ਪਾਵਰ ਨੂੰ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਤਲਖ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ 'ਤੇ ਡਾਕੇ ਵਜੋਂ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੱਤਾ ਧਿਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿਰੁੱਧ ਮੋਰਚਾ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਕੋਈ ਪਹਿਲਾ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਦੋਂ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਆਹਮੋ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਏ ਹੋਣ। ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਖਿਰ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਿਆਸੀ ਵਿਵਾਦ ਦੀ ਜੜ੍ਹ ਕਿਵੇਂ ਬਣਿਆ ? ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਹੈ ਕੀ ? ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਵੀ ਕਿਉਂ ਇਸ ਉੱਤੇ ਦਾਅਵੇਦਾਰੀ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ? ਇਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਤੱਥਾਂ 'ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ...
ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ ਕੀ ਹੈ?
ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਦੀ ਅਧਿਕਾਰਿਤ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਿਕ 1960 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸਿੰਧੂ ਜਲ ਸੰਧੀ ਮੁਤਾਬਿਕ ਤਿੰਨ ਪੂਰਬੀ ਦਰਿਆ ਸਤਲੁਜ, ਬਿਆਸ ਅਤੇ ਰਾਵੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਵਰਤਣ ਲਈ ਮਿਲਿਆ। ਇਸ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਸਿੰਜਾਈ, ਬਿਜਲੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਹੜ੍ਹ ਕੰਟਰੋਲ ਲਈ ਵਰਤਣ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਗਈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਭਾਖੜਾ ਅਤੇ ਬਿਆਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਨ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਬਣਾਏ। 1 ਨਵੰਬਰ 1966 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੁਨਰਗਠਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਖੜਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਬੋਰਡ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। 1 ਅਕਤੂਬਰ 1967 ਤੋਂ ਭਾਖੜਾ ਨੰਗਲ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਇਸ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਬਿਆਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਾ ਕੰਮ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਸੰਪੱਤੀ ਵੀ ਇਸ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 15 ਮਈ 1976 ਨੂੰ ਬੋਰਡ ਦਾ ਨਾਮ ਬਦਲ ਕੇ 'ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਬੋਰਡ' ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਹ ਬੋਰਡ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਸੰਭਾਲਦਾ ਹੈ।
ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਦਾ ਦਫ਼ਤਰ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ?
BBMB ਦਾ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸੈਕਟਰ 19 ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਦੇ ਕੁਝ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੀਲਡ ਦਫ਼ਤਰ ਵੀ ਹਨ। BBMB ਹੈੱਡ ਵਰਕਸ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਨੰਗਲ ਹੈੱਡ ਵਰਕਸ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਭਾਖੜਾ ਡੈਮ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕੰਟਰੋਲ ਅਤੇ ਰਿਲੀਜ਼ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰੋਪੜ ਹੈੱਡ ਵਰਕਸ ਵੀ ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ਉੱਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੰਡ ਅਤੇ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਿਯੰਤਰਣ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਹਰੀਕੇ ਹੈੱਡ ਵਰਕਸ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ–ਤਰਨਤਾਰਨ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਬਿਆਸ ਅਤੇ ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਮਿਲਾਪ ਵਾਲਾ ਕੇਂਦਰ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੰਡ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਹੈੱਡ ਵਰਕਸ ਭਾਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਭੂਮੀ ‘ਤੇ ਸਥਿਤ ਹਨ ਪਰ BBMB ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਧੀਨ ਚਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਵਿਵਾਦ ਵੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ।
ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਦਾ ਕਾਰਜ ਖੇਤਰ
ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਅਧਿਕਾਰਿਤ ਵੈਬਸਾਈਟ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਜਲ ਸ਼ਕਤੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਹਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਿਕ ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਬੋਰਡ (BBMB) ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਅੰਕੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਬੋਰਡ (BBMB) ਭਾਰਤ ਦਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੰਗਠਨ ਹੈ ਜੋ ਉੱਤਰੀ ਰਾਜਾਂ ਲਈ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਲਗਭਗ 13.5 ਮਿਲੀਅਨ ਏਕੜ (5.4 ਮਿਲੀਅਨ ਹੈਕਟੇਅਰ ਤੋਂ ਵੱਧ) ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਸਿੰਜਾਈ ਲਈ ਪਾਣੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰ ਸਾਲ ਕਰੀਬ 34,537 ਮਿਲੀਅਨ ਘਣ ਮੀਟਰ ਪਾਣੀ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਵਰਗੇ ਰਾਜਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਾ ਹੈ। BBMB ਭਾਖੜਾ, ਦੇਹਰ ਅਤੇ ਪੋਂਗ ਵਰਗੇ ਪਾਵਰਹਾਊਸਾਂ ਰਾਹੀਂ 2,900 ਮੈਗਾਵਾਟ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਿਜਲੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋੜ ਮੁਤਾਬਿਕ 500 ਤੋਂ 1,900 ਮੈਗਾਵਾਟ ਤੱਕ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਉਤਪਾਦਨ ਮਾਤਰਾ ਘਟਾ-ਵਧਾ ਕੇ ਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਸੰਤੁਲਿਤ ਰੱਖਦਾ ਹੈ।
ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਕਿਉਂ ਗਰਮਾਈ ਸਿਆਸਤ ?
ਯੂਐਨਓ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਲਾਹਕਾਰ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ ਪਾਣੀ ਸੰਮੇਲਨ ਦੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਭਾਗੀਦਾਰ ਡਾ. ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ "ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਬੋਰਡ (BBMB) ਭਾਖੜਾ-ਨੰਗਲ ਅਤੇ ਬਿਆਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਵੰਡਦਾ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ BBMB ਦੀ ਬਣਤਰ ਅਤੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੁਝ ਅਧਿਕਾਰ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲ ਵਧ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਚਿੰਤਾ ਵਧੀ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹੱਕ ਘਟ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਪਾਣੀ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਸਿਆਸਤ ਵੀ ਗਰਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ (Federalism) ਬਾਰੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਹ ਦਲੀਲ ਦਿੰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਜੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਬੋਰਡ ’ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਹੱਕ ਕੇਵਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਹਕੀਕਤ ਅਤੇ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਵੀ ਬਣਦਾ ਹੈ।"
ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ BBMB ‘ਤੇ ਕਿਉਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਦਾਅਵਾ ?
ਡਾ. ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਮੁਤਾਬਿਕ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਅਤੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਨੂੰ ਲੈ ਹਰਿਆਣਾ ਨਾਲ ਕਈ ਵਾਰ ਪੇਚਾ ਪਿਆ। ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹਿਮਾਚਲ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਸੂਬਾ ਹੈ ਜੋ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਸਵਾਲ ਕਈ ਵਾਰ ਉਤਪੰਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਆਖਿਰ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਵਿੱਚ ਹਿਮਾਚਲ ਆਪਣੀ ਦਾਅਵੇਦਾਰੀ ਕਿਉਂ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੇ ਤਿੰਨ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਭੂਗੋਲਿਕ ਹੱਕ, ਰਾਇਲਟੀ ਅਤੇ ਵੱਖਰੇ ਰਾਜ ਦਾ ਦਰਜਾ। ਭੂਗੋਲਿਕ ਹੱਕ ਦੇ ਅਧੀਨ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਭਾਖੜਾ ਅਤੇ ਪੋਂਗ ਡੈਮ ਹਿਮਾਚਲ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਤੇ ਹਨ ਇਸ ਲਈ ਹਿਮਾਚਲ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਰਾਇਲਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ‘ਚ ਵਧੀਕ ਹਿੱਸਾ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਅਤੇ ਸਾਧਨ ਵਰਤੇ ਗਏ। ਤੀਜਾ ਵੱਖਰੇ ਰਾਜ ਦਾ ਦਰਜਾ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ ਤਾਂ 1966 ਵਿੱਚ BBMB ਬਣਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪੂਰਾ ਸੂਬਾ ਨਹੀਂ ਸੀ 1966 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਹਿਮਾਚਲ ਮੁਕੰਮਲ ਸੂਬਾ ਬਣ ਗਿਆ ਤਾਂ ਹਿਮਾਚਲ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਉਸਦੇ ਹੱਕ ਮੁੜ ਤੈਅ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
ਹਰਿਆਣਾ ਕਿਉਂ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਬੀਬੀਐਮਬੀ 'ਤੇ ਦਾਅਵਾ ?
ਭਾਵੇਂ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ 60% ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਹੈ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਵਰਗੇ ਸੂਬੇ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਦਾਅਵਾ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਡਾ. ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਮੁਤਾਬਿਕ "ਇਸ ਦੇ ਕਈ ਕਾਰਨ ਹਨ। ਜਿਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ, ਜਦੋਂ 1966 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪੁਨਰਗਠਨ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਰਾਜ ਬਣਿਆ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਭਾਖੜਾ ਅਤੇ ਬਿਆਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਵੰਡੇ ਗਏ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹਰਿਆਣਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰ (stakeholder) ਮੰਨਦਾ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਪਾਣੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ, ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਸਤਲੁਜ-ਬਿਆਸ ਦਰਿਆ ਦੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਨਿਰਧਾਰਤ ਹਿੱਸਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। BBMB ਇਹ ਪਾਣੀ ਵੰਡਣ ਵਾਲੀ ਸੰਸਥਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਹਰਿਆਣਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਇਸ ‘ਚ ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਤੀਜਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਬਿਜਲੀ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਖੜਾ ਡੈਮ ਤੋਂ ਬਣਦੀ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹਰਿਆਣਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿੱਚ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਵੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।"
ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਵਿੱਚ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ
ਸੰਸਦੀ ਰਿਕਾਰਡ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ 1966 ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਹੁਦਿਆਂ ਲਈ ਨਿਯਮ ਬਣਾਉਂਦੀ ਅਤੇ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਤੈਅ ਕਰਦੀ ਆਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 79(2) ਹੇਠ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਦੋ ਤਕਨੀਕੀ ਅਹੁਦਿਆਂ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਰਾਖਵੀਂ ਸ਼ਰਤ ਹਟਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਅਫਸਰ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 79 ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਬੁਨਿਆਦ ਹੈ। ਇਸ ਧਾਰਾ ਹੇਠ ਭਾਖੜਾ-ਨੰਗਲ ਅਤੇ ਬਿਆਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਲਈ ਵੱਖਰਾ ਬੋਰਡ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਸੇ ਢਾਂਚੇ ਰਾਹੀਂ ਨੰਗਲ, ਰੂਪਨਗਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਬੰਧਿਤ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੁੱਖ ਇਤਰਾਜ਼ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ-ਕੇਂਦਰਿਤ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਪਰ ਸਮੇਂ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦੇ ਜਾ ਕੇ ਨਵਾਂ ਵਿਵਾਦ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ੍ਹ ਮੈਂਬਰ
ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮਾਹਿਰ ਡਾ. ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ "ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ੍ਹ 7 ਮੈਂਬਰ 1 ਚੇਅਰਮੈਨ, 2 ਪੂਰਾ-ਸਮਾਂ ਮੈਂਬਰ, 4 ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਬੋਰਡ (BBMB) ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਇੱਕ ਪੂਰੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਦੋ ਪੂਰੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰ - ਮੈਂਬਰ (ਸਿੰਚਾਈ) ਅਤੇ ਮੈਂਬਰ (ਪਾਵਰ) ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੋ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਬੋਰਡ ਵਿੱਚ ਭਾਈਵਾਲ ਸੂਬਿਆਂ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਕੋਲ ਲਗਭਗ 12,072 ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਗਿਣਤੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 696 ਗਰੁੱਪ ਏ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪਣ-ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਤਕਨੀਕੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਸਟਾਫ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।"
BBMB ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦਾ ਖ਼ਰਚਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ?
ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮਾਹਿਰ ਡਾ. ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਮੁਤਾਬਿਕ "ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਦੇ ਕੁੱਲ੍ਹ ਸੰਚਾਲਨ ਖਰਚੇ ਦਾ 60% ਹਿੱਸਾ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਕੀ 40% ਖਰਚਾ ਹਰਿਆਣਾ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵੱਲੋਂ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਹਿਣ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। BBMB ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦਾ ਖਰਚਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਭਾਈਵਾਲ ਰਾਜ ਪੰਜਾਬ 60% ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਸੂਬੇ 40% ਮਿਲ ਕੇ ਚੁੱਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਤੇ ਸੰਚਾਲਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ 60% ਖ਼ਰਚਾ ਪੰਜਾਬ ਚੁੱਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ 40% ਹਰਿਆਣਾ, ਹਿਮਾਚਲ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।"
ਕੀ ਹੁਣ BBMB ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਪੰਜਾਬ ?
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ’ਤੇ ਕਈ ਲੇਖ ਅਤੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲਿਖਣ ਵਾਲੇ ਡਾ. ਗੁਰਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ "ਪੰਜਾਬ ਰੀਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਐਕਟ (Punjab Reorganisation Act) 1966 ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਖੁਦ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਸ ਉੱਤੇ ਰੋਲਾ ਪਾਉਣਾ ਸਿਰਫ਼ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ BBMB ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਮੁੱਖ ਕੰਟਰੋਲ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਲਈ ਪਿਛਲੀਆਂ ਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕੀਤੇ। ਕੇਂਦਰ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬਚੀ ਦਾਅਵੇਦਾਰੀ ਵੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਜਿਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀ ਕੋਟਾ, ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਦੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਢਾਂਚੇ 'ਤੇ ਪਵੇਗਾ।"
BBMB ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਟਕਰਾਅ
ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਬੋਰਡ (ਬੀਬੀਐਮਬੀ) ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਕਾਰ ਵਿਵਾਦ ਕਾਫ਼ੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਇਹ ਵਿਵਾਦ ਕਈ ਵਾਰ ਟਕਰਾਅ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਮਈ 2025 ਵਿੱਚ ਨੰਗਲ ਡੈਮ ਦੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤਣਾਅ ਵਧਿਆ, ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਆਪਣਾ ਅਧਿਕਾਰ ਜਤਾਉਂਦਿਆਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੇ ਅਦਾਲਤੀ ਦਖਲ ਤੱਕ ਰਾਹ ਲਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੁਲਾਈ 2025 ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਭਾਖੜਾ ਡੈਮ ਉੱਤੇ CISF ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਆਇਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਮੰਨ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਅਕਤੂਬਰ 2025 ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ BBMB ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵਨਾ ਆਈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਘਟਣ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਵਧੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਜਲ ਵੰਡ ਨੀਤੀ ਉੱਤੇ ਅਸਰ ਪਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕਦਮ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਆਖ਼ਰਕਾਰ ਅਪ੍ਰੈਲ 2026 ਵਿੱਚ BBMB ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਮੈਂਬਰ (ਸਿੰਜਾਈ) ਅਤੇ ਮੈਂਬਰ (ਪਾਵਰ) ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਪੰਜਾਬ–ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਭੂਮਿਕਾ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜਲ ਹੱਕਾਂ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਮੰਨ ਕੇ ਤਿੱਖਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ।