ਖਨੌਰੀ ਬਾਰਡਰ ’ਤੇ ਫਿਰ ਲੱਗੇ ਬੈਰੀਕੇਟ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪੈਦਲ ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਖ਼ਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪਹਿਰਾ

ਖਨੌਰੀ ਬਾਰਡਰ ’ਤੇ ਫਿਰ ਲੱਗੇ ਬੈਰੀਕੇਟ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪੈਦਲ ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਖ਼ਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪਹਿਰਾ
ਅੱਜ ਖਨੌਰੀ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਕੂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਬਾਰਡਰ ਵੱਲ ਜਾਣਗੇ ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਬਾਰਡਰ ਸੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
Published : August 16, 2026 at 10:10 AM IST
ਸੰਗਰੂਰ: ਖਨੌਰੀ ਤੋਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਇਕੱਠ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਗੈਰ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਵਕ ਪੈਦਲ ਯਾਤਰਾ ਕੱਢੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਖਨੌਰੀ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਸ਼ਹੀਦ ਸ਼ੁਭਕਰਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਆਤਮਾ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਲਈ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਰੀਬ 3 ਵਜੇ ਕਿਸਾਨ ਹਰਿਆਣਾ ਬਾਰਡਰ ਵੱਲ ਪੈਦਲ ਅੱਗੇ ਵਧਣਗੇ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਵਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਸਿੱਧੂਪੁਰ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਕਾਕਾ ਸਿੰਘ ਕੋਟੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 'ਇਹ ਯਾਤਰਾ ਕਿਸੇ ਟਕਰਾਅ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਵਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਗੈਰ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦੇ ਸੱਦੇ ’ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ‘ਦੇਸ਼ ਬਚਾਓ ਕਿਸਾਨ ਯਾਤਰਾ’ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਖਨੌਰੀ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਹਨ।'
ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਕੋਟਲਾ ਮੁਤਾਬਕ 'ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਵੇਰੇ ਕਰੀਬ 11 ਵਜੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਰਾਤ ਤੋਂ ਹੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇਅ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਨੀ ਪਈ। ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਾਰਡਰ ’ਤੇ ਰਸਤਾ ਰੋਕਣ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਸਿਰਫ਼ 51 ਕਿਸਾਨ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਵਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਕਿਸ ਗੱਲ ਦਾ ਖਤਰਾ ਹੈ।'
ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਰਸਤੇ ਬੰਦ
ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਦੱਸਣਣੌਗ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ 16 ਅਗਸਤ ਨੂੰ, ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ (ਗੈਰ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ) ਵੱਲੋਂ ਦਾਤਾਸਿੰਘਵਾਲਾ ਤੋਂ ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ ਤੱਕ "ਕਿਸਾਨ ਬਚਾਓ ਪੈਦਲਯਾਤਰਾ" ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 51 ਕਿਸਾਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਲੀ ਕੂਚ ਕਰਨ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖਨੌਰੀ ਦੇ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਬਾਰਡਰ ’ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਪਹਿਲਾਂ ਵਰਗੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਰਸਤੇ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਗੈਰ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵੱਲੋਂ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਅੱਜ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਪੈਦਲ ਮਾਰਚ ਕਰਨ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਹੱਦ 'ਤੇ ਸਥਿਤੀ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਹੋਵੇਗੀ?
ਦੱਸਦਈਏ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਰਸਤੇ ਨੂੰ ਸੀਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਦਾਤਾ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਪਿੰਡ ਨੇੜੇ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਬੈਰੀਕੇਡਿੰਗ ਦੁਬਾਰਾ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੁਝ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਉਹੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਮੁੜ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ,ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਰਸਤੇ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਅੱਜ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਬਾਰਡਰ ’ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸਖ਼ਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹਰਕਤ ’ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਪੈਦਲ ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ 'ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਵਧਣਗੇ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਰਸਤਾ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਰਡਰ ’ਤੇ ਤਣਾਅ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਣਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਪਿਰ ਸਾਡੀ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਨਾ ਜਾਵੇ।' ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਅਭਿਮਨਯੂ ਕੋਹਾੜ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਲਈਵ ਹੋ ਕੇ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਰਚ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ 'ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਤਣਾਅਪੂਰਨ ਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਪੈਦਲ ਮਾਰਚ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮਹਿਜ਼ 51 ਕਿਸਾਨ ਹੀ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗੀ।'
ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਜੱਥਾ
ਐੱਸ ਕੇ ਐੱਮ (ਗੈ਼ਰ-ਸਿਆਸੀ) ਦੇ ਕੌਮੀ ਕਨਵੀਨਰ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ ਸਿੱਧੂਪੁਰ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਵੱਲੋਂ ਅਹਿਮ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਦਾਤਾ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਪਿੰਡ ਵਿਖੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਗੇ। ਜਿੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੈਦਲ ਯਾਤਰਾ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਡੱਲੇਵਾਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਪੈਦਲ ਮਾਰਚ 29 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ 'ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਵੱਡੀ ਰੈਲੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨਾ ਮੰਨੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾ ਕੇ ਅਗਲੇ ਐਕਸ਼ਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ 16 ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਕਿਸਾਨ ਯਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇੱਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
"ਕਿਸਾਨ ਬਚਾਓ ਪੈਦਲਯਾਤਰਾ" ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ 51 ਮਾਰਚੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ, ਜੋ ਦਾਤਾਸਿੰਘਵਾਲਾ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ (228 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਦੂਰੀ) ਤੱਕ ਪੈਦਲ ਜਾਣਗੇ -
1) ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ
2) ਰਾਜਬੀਰ ਸਿੰਘ
3)ਗੁਲਾਬ ਰਾਜਪੂਤ
4) ਹਰਸ਼ਦੀਪ ਸਿੰਘ
5) ਬਲਦੇਵ ਸੰਦੋਹਾ
6) ਦਿਨੇਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ
7) ਨਿਤਿਨ ਬਾਲੀਅਨ
8) ਅਭਿਮਨਿਊ ਕੋਹਾੜ
9) ਵਰਿੰਦਰ ਖੋਖਰ
10) ਸ਼ੇਰਾ ਬੈਨੀਵਾਲ
11)ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਕੁੰਡੂ
12) ਵਿਨੋਦ ਕੁਮਾਰ
13) ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ
14) ਸੁਰੇਸ਼ ਪੰਨੂ
15) ਮਨੋਜ ਭਾਨਵਾਲਾ
16) ਹੰਸਬੀਰ ਖਰਾਬ
17) ਜੈਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹਲਾਲਪੁਰ
18) ਸੁਸ਼ੀਲ ਬੂਰੇ
19) ਸੁੰਦਰ ਸਿੰਘ
20) ਮਨੋਜ ਜਗਲਾਨ
21) ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ
22) ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ
23) ਗੁਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ
24) ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ
25) ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ
26) ਗੁਲਾਬ ਸਿੰਘ
27) ਪਰਮਵੀਰ ਸਿੰਘ
28) ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ
29) ਸੇਲੂ ਰਾਮ
30) ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਮਲਿਕ
31) ਰਾਮਕਿਸ਼ਨ ਸਿਸੇ
32) ਬਿਜੇਂਦਰ ਗਹਿਲਿਆਨ
33) ਦੀਪਕ ਮਲਿਕ
34)ਰਾਮਕੁਮਾਰ ਸ਼ਰਮਾ
35) ਸੁਸ਼ਾਂਤ ਰਾਠੀ
36) ਮਨੋਜ ਰਾਜਪੂਤ
37) ਜਗਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰੋਹੀ
38) ਕੈਲਾਸ਼ ਚੰਦ ਤਿਆਗੀ
39)ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ
40) ਸੋਨਵੀਰ ਚੌਧਰੀ
41) ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ
42) ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ
43) ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ
44)ਗੁਰਦਿੱਤ ਸਿੰਘ
45) ਸੁਖਵੰਤ ਸਿੰਘ
46) ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ
47) ਗੁਰਮੇਲ ਸਿੰਘ
48) ਸੁਖਰਨ ਸਿੰਘ
49) ਹਰਭਜਨ ਸ਼ਰਮਾ
50) ਹਰਕੀਰਤ ਸਿੰਘ
51) ਗੁਰਬਾਜ਼ ਸਿੰਘ
52) ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ
53) ਸਰਦੂਲ ਸਿੰਘ
54) ਕਿਤਾਬ ਸਿੰਘ
55) ਦਾਨਿਸ਼ ਚੌਹਾਨ
56) ਸੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ
57) ਜੋਧਾ ਸਿੰਘ
ਛੇ ਹੋਰ ਨਾਮ ਸ਼ਾਮਲ ਕਿਉਂ ?
ਇਸ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਛੇ ਹੋਰ ਨਾਮ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ, ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਭਾਗੀਦਾਰ ਦਾ ਸਮਾਂ-ਸਾਰਣੀ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਡਾਕਟਰੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਕਾਰਨ ਅਚਾਨਕ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਛੇ ਬੈਕਅੱਪ ਭਾਗੀਦਾਰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਇਸ ਅਪੀਲ ਤੋਂ ਉਲਟ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸਖਤ ਪਹਿਰੇ ਲਾ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਰਾਹ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਸਭ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਖਨੌਰੀ ਬਾਰਡਰ ’ਤੇ ਟਿਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪੈਦਲ ਮਾਰਚ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਰੋਕ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਅੱਜ ਬਾਰਡਰ ’ਤੇ ਹਾਲਾਤ ਕਿਸ ਪਾਸੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।