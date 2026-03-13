ETV Bharat / state

ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਤਰਜ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆੜਤੀਆਂ ਨੇ ਰੱਖੀ ਇਹ ਮੰਗ, 16 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗਾ ਵੱਡਾ ਇੱਕਠ

ਆੜਤ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ 16 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਆੜਤੀ ਅਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

16 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਆੜ੍ਹਤੀ ਅਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ (Etv bharat)
By ETV Bharat Punjabi Team

Published : March 13, 2026 at 2:27 PM IST

ਬਠਿੰਡਾ: ਪਿਛਲੇ ਛੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਆੜਤੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਰੇੜਕੇ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਆੜਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਆੜਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ 16 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਇਕੱਠ ਦਾ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆੜਤੀਆਂ ਦੀ ਫਰੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆੜਤ ਦੇ ਵਾਧੇ ਲਈ ਅਗਲੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆੜਤੀਆਂ ਨੇ ਰੱਖੀ ਇਹ ਮੰਗ (Etv Bharat)

ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਤਰਜ 'ਤੇ ਆੜਤ ਦੀ ਮੰਗ

ਬਠਿੰਡਾ ਆੜਤੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਬੱਬੂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 'ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਆੜਤ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਪਾ ਕੇ 57 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਆੜਤੀਆਂ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਅਜਿਹਾ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਪਿਛਲੇ 6 ਸਾਲਾਂ 2019 ਤੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਢਾਈ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ 46 ਰੁਪਏ 'ਤੇ ਫਰੀਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆੜਤੀਆਂ ਨੂੰ ਢਾਈ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਆੜਤ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਸਿੱਧੀ ਐਮਐਸਪੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਸੀ ਪਰ 2019 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਮਐਸਪੀ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਰ ਸਾਲ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆੜਤ 46 ਰੁਪਏ 'ਤੇ ਹੀ ਫਿਕਸ ਹੈ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਿਨੋਂ-ਦਿਨ ਵੱਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆੜਤੀਆਂ ਦੇ ਖਰਚੇ ਵੱਧਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।'

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲੇਬਰ ਦੇ ਰੇਟ ਵਧਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਲੋਡਿੰਗ ਦੇ ਰੇਟ ਵੀ ਹਰ ਸਾਲ ਵਧਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਆੜਤੀਆਂ ਨੂੰ ਆੜਤ 2018-19 ਦੀ ਪੈਟਰਨ 'ਤੇ ਫਰੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਆੜਤੀਆਂ ਦਾ 15 ਤੋਂ 19 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ ਆੜਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਉਥੇ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆੜਤੀਆਂ ਨੂੰ ਆ ਰਹੀ ਸਮੱਸਿਆ ਸਬੰਧੀ ਕਈ ਵਾਰ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਪਰ ਆੜਤੀਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ।

ਉਧਰ ਫੂਡ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਵੱਲੋਂ ਆੜਤੀਆਂ ਦੀ ਸਿਲਾਈ, ਲੇਬਰ ਅਤੇ ਲੈਂਡਿੰਗ ਵਿੱਚੋਂ 25.61 ਈਪੀਐਫ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਕੱਟ ਲਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਸਟੇਟ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਿਕ ਲੇਬਰ ਤਲਾਈ ਆਦਿ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਬੱਬੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਆੜਤੀਆਂ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਖੋਹਣ ਦੀ ਨਾਕਾਮ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਆੜਤੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ 10 ਤੋਂ 12 ਲੱਖ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆੜਤੀਆਂ ਤੇ ਨਿੱਤ ਨਵੇਂ ਫਰਮਾਨ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਆੜਤੀਆਂ ਨੂੰ 57 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰਾਸ਼ੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ

ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਲਗਾਤਾਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆੜਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਆੜਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਬਣਦਾ ਹਿੱਸਾ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਆੜਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇਸੇ ਤਰਜ 'ਤੇ ਇਸ ਸਾਲ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆੜਤੀਆਂ ਨੂੰ 57 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

16 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗਾ ਵੱਡਾ ਇੱਕਠ

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਆੜਤੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 16 ਮਾਰਚ ਦਿਨ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਦੇ ਹਰੀਕੇ ਮੰਡੀ ਵਿਖੇ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਆੜਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕਰ ਅਗਲੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 'ਅੱਜ ਆੜਤੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਹਲਾਤ ਹਨ ਕਿ ਨਵੇਂ ਨੌਜਵਾਨ ਇਸ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਕਰੀਬ 25 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਇਸ ਕਿੱਤੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਪਿੱਛੇ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਮਾਤਰ 46 ਰੁਪਏ ਆੜਤ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆੜਤੀਆਂ ਦੀ ਲਾਗਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸੂਬੇ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 45 ਹਜ਼ਾਰ ਆੜਤੀਏ ਹਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਆੜਤੀਏ ਨਾਲ ਪੰਜ ਤੋਂ ਸੱਤ ਪਰਿਵਾਰ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ ਜੋ ਆਪਣਾ ਕਿੱਤਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਮੁਨੀਮ, ਲੇਬਰ ਅਤੇ ਟਰੱਕ ਯੂਨੀਅਨ ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਕਿੱਤੇ ਸਿੱਧੇ ਆੜਤੀਏ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 'ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆੜਤ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਤਰਜ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਪਾ ਕੇ ਆੜਤ ਪੂਰੀ ਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਆਉਂਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੋਰ ਤਿੱਖਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।'

'ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੱਢ ਰਹੀ ਕੋਈ ਹਾਲ'

ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਸ਼ੋਕ ਕੁਮਾਰ ਭੋਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 'ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆੜਤੀਆਂ ਦੀ ਆੜਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਰੇੜਕੇ ਨੂੰ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜਦੋਂ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦੋ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਸ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਆੜਤੀਆਂ ਦੀ ਆੜ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਬਣਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 46 ਰੁਪਏ ਫਿਕਸ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 19 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਖਰਚੇ ਦਿਨੋਂ-ਦਿਨ ਵਧਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਡਿਫਰੈਂਸ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆੜਤੀਆਂ ਦੀ ਆੜਤ ਵਜੋਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਵੱਲ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਮਜਬੂਰੀ ਵਸ ਆੜਤੀਏ ਆਪਣਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਛੱਡ ਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੇ ਰਾਹ ਪੈਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਏ ਹਨ।'

