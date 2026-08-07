ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਸੁਧਾਈ, 12 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਹੋਵੇਗੀ ਫਾਈਨਲ ਲਿਸਟ, DC ਵੱਲੋਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ
ਡੀਸੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਰਨਾਲਾ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 4,85,000 ਵੋਟਰ ਦਰਜ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 4,54,000 ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਫਾਰਮ ਐਸਆਈਆਰ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਹਨ। ਪੜ੍ਹੋ ਪੂਰੀ ਖਬਰ...
Published : August 7, 2026 at 8:00 PM IST
ਬਰਨਾਲਾ: ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਰਸਰੀ ਸੁਧਾਈ (SIR) ਅਭਿਆਸ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਫਾਰਮਾਂ ਦੀ ਮੈਪਿੰਗ (2003 ਦੀ ਸੂਚੀ ਜਾਂ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਦੇ ਡੇਟਾ ਨਾਲ) ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਪਿੰਡ ਅਤੇ ਵਾਰਡ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਹੀਅਰਿੰਗ (ਸੁਣਵਾਈ) ਰੱਖ ਕੇ 8 ਅਕਤੂਬਰ 2026 ਤੱਕ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਡੀਸੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਰਨਾਲਾ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 4,85,000 ਵੋਟਰ ਦਰਜ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 4,54,000 ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਫਾਰਮ ਐਸਆਈਆਰ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਲਗਭਗ 32,000 ਫਾਰਮ ਅਨ-ਕਲੈਕਟਿਬਲ ਪਾਏ ਗਏ ਹਨ।
ਵੋਟਰ ਫਾਰਮ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਅਹਿਮ ਅੰਕੜੇ
ਇਸ ਮੌਕੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੇ ਸੁਧਾਈ ਕਾਰਜਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਤੱਥ ਅਤੇ ਆਗਾਮੀ ਸ਼ਡਿਊਲ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ "ਵੋਟਰ ਫਾਰਮ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਅਹਿਮ ਅੰਕੜੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਰਨਾਲਾ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 4,85,000 ਵੋਟਰ ਦਰਜ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 4,54,000 ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਫਾਰਮ ਐਸ.ਆਈ.ਆਰ. ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਲਗਭਗ 32,000 ਫਾਰਮ ਅਨ-ਕਲੈਕਟਿਬਲ ਪਾਏ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਾਊਸ-ਟੂ-ਹਾਊਸ ਵੇਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਏ.ਐਸ.ਡੀ. (ਐਬਸੈਂਟ, ਸ਼ਿਫਟਿਡ, ਡੈੱਡ/ਡੁਪਲੀਕੇਟ) ਲਿਸਟਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਬੂਥਾਂ ਦੀ ਰੈਸ਼ਨਲਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ 2 ਨਵੇਂ ਬੂਥ ਵਧਾਏ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੁੱਲ ਬੂਥਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 558 ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 560 ਹੋ ਗਈ ਹੈ।"
ਡਰਾਫਟ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ 13 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜਾਰੀ
ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ "ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਫਾਰਮਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਡਰਾਫਟ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ 13 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਡੀ.ਸੀ. ਦਫ਼ਤਰ, ਐਸ.ਡੀ.ਐਮ. ਦਫ਼ਤਰ, ਬੀ.ਐਲ.ਓਜ਼ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। 13 ਅਗਸਤ ਤੋਂ 12 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਵੋਟਰ ਆਪਣੇ ਦਾਅਵੇ ਜਾਂ ਇਤਰਾਜ਼ ਈ.ਆਰ.ਓ. ਜਾਂ ਬੀ.ਐਲ.ਓ. ਕੋਲ ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਫਾਰਮਾਂ ਦੀ ਮੈਪਿੰਗ (2003 ਦੀ ਸੂਚੀ ਜਾਂ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਦੇ ਡੇਟਾ ਨਾਲ) ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਪਿੰਡ ਅਤੇ ਵਾਰਡ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਹੀਅਰਿੰਗ (ਸੁਣਵਾਈ) ਰੱਖ ਕੇ 8 ਅਕਤੂਬਰ 2026 ਤੱਕ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਾਰੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 12 ਅਕਤੂਬਰ 2026 (ਸੋਮਵਾਰ) ਨੂੰ ਫਾਈਨਲ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।"
ਡੁਪਲੀਕੇਟ ਅਤੇ ਜਾਲੀ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖ਼ਤਮ
ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਾਲ ਡੁਪਲੀਕੇਟ ਅਤੇ ਜਾਲੀ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ "ਬਰਨਾਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਇਸ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਧੀਆ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਵੋਟ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਕੀਮਤੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਕਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਇਸ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹਨ। ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਦਾ ਫ਼ਰਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬੀ.ਐਲ.ਓ., ਐਸ.ਡੀ.ਐਮ. ਜਾਂ ਡੀ.ਸੀ. ਦਫ਼ਤਰ ਆ ਕੇ ਡਰਾਫਟ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਜ਼ਰੂਰ ਚੈੱਕ ਕਰੇ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸਹੀ ਵੋਟ ਕੱਟੀ ਨਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਕੋਈ ਗਲਤ ਵੋਟ ਬਣ ਨਾ ਸਕੇ।"