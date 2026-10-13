ਪਰਵਿੰਦਰ ਝੋਟਾ ਦੇ ਕਤਲ ਨੂੰ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਆਪਸੀ ਰੰਜਿਸ਼ ਦਾ ਨਤੀਜਾ, ਮੁਲਜ਼ਮ ਫੜੇ ਜਾਣ ਦਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਦਾਅਵਾ

ਪਰਵਿੰਦਰ ਝੋਟਾ ਦੇ ਕਤਲ ਨੂੰ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਆਪਸੀ ਰੰਜਿਸ਼ ਦਾ ਨਤੀਜਾ, ਮੁਲਜ਼ਮ ਫੜੇ ਜਾਣ ਦਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਦਾਅਵਾ
ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਦੇ ਉਲਟ ਮਾਨਸਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਮੁੱਖ ਮੁਲਜ਼ਮ ਫੜੇ ਜਾਣ ਦੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪੁਸ਼ਟੀ।
Published : October 13, 2026 at 9:44 PM IST
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਵੱਲੋਂ ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁਨ ਪਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਝੋਟਾ ਦੇ ਕਤਲ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਬਿਆਨ ਅਤੇ ਮਾਨਸਾ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿਚਾਲੇ ਵੱਡਾ ਫ਼ਰਕ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜਿੱਥੇ ਮੰਤਰੀ ਚੀਮਾ ਨੇ ਇਸ ਕਤਲ ਨੂੰ ਪੁਰਾਣੀ ਨਿੱਜੀ ਰੰਜਿਸ਼ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਦੱਸਦਿਆਂ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੁਲਜ਼ਮ ਅਜੇ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ।
ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਪੁਰਾਣੀ ਖੁੰਧਕ ਦਾ ਹਵਾਲਾ
ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਇਸ ਵਾਰਦਾਤ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਘਟਨਾ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਿਸੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਖਰਾਬੀ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਪੁਰਾਣੀ ਲੜਾਈ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਜਿਹੜਾ ਪਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਕਤਲ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਉਸ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਨਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਆਪਸੀ ਲੜਾਈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਦੋ-ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਹੋਈ ਸੀ, ਸੋ ਇਹ ਉਸੇ ਆਪਸੀ ਲੜਾਈ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਨਿਕਲਿਆ ਹੈ।"
ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਖ਼ਰਾਬ ਨਹੀਂ-ਚੀਮਾ
ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸੁੱਖ-ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਨਾਕਾਮੀ ਵਜੋਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਦੋ ਧਿਰਾਂ ਦਾ ਆਪਸੀ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, "ਦੇਖੋ, ਇਹ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਨਿਜੀ ਖੁੰਧਕ ਹੈ ਜਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਕਲੇਸ਼ ਹੈ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਉਸ ਦਾ ਹੀ ਨਤੀਜਾ ਹੈ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।"
ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ 'ਤੇ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਦਾਅਵਾ
ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਵਾਰਦਾਤ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਦਬੋਚ ਲਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣਾ ਗੁਨਾਹ ਵੀ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮਾਨਸਾ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਮੁੱਖ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਫੜਨ ਲਈ ਅਜੇ ਵੀ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਮੁਲਜ਼ਮ ਬਾਰੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, "ਉਸ ਮੁਲਜ਼ਮ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਉਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਰੰਤ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਰੰਤ ਉਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਰੰਜਿਸ਼ ਬਾਰੇ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਖੁਦ ਆਪ ਦੱਸਿਆ ਹੈ।"