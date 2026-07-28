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ਇਹ ਬੱਚੀ ਫੋਨ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼, ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਮੁਆਫੀ-ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਜੁਰਮਾਨਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਵੀ ਮੋਬਾਇਲ ਪੀੜਤ, WHO ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਖੁਲਾਸਾ

ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਵੀ ਮੋਬਾਇਲ ਪੀੜਤ। ਆਪਸੀ ਰਿਸ਼ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਪੈ ਰਹੇ, ਮਾਨਸਿਕ ਤਣਾਅ ਵਧਿਆ। ਦੇਖੋ, ਪੱਤਰਕਾਰ ਵਰਿੰਦਰ ਥਿੰਦ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ।

Harmful effects Of use of Smartphone on children to elders
ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਵੀ ਮੋਬਾਇਲ ਪੀੜਤ, WHO ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਖੁਲਾਸਾ (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Punjabi Team

Published : July 28, 2026 at 7:38 PM IST

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ਲੁਧਿਆਣਾ: ​ਅੱਜ ਦੇ ਡਿਜੀਟਲ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਮੋਬਾਇਲ ਫੋਨ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਪਰ, ਇਸ ਦੀ ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਵਰਤੋਂ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਮੋਬਾਇਲ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਮਨੋਰੰਜਨ ਦਾ ਸਾਧਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਹੁਣ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕ ਅਤੇ ਸਰੀਰਕ ਸਿਹਤ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਖ਼ਤਰਾ ਬਣਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚਾਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਯੂਕੇਜੀ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੀ ਦੇਵਤ੍ਰਿਤੀ ਨਾਲ ਮਿਲਾਵਾਂਗੇ, ਜਿਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਹੀ ਵੱਡਾ ਸੁਨੇਹਾ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਆਪਣੇ ਹਮ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਲਈ ਵੀ ਇਹ ਪ੍ਰੇਰਨਾਦਾਇਕ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੋਬਾਇਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਨਤੀਜੇ ਬੇਹਦ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਨਿਕਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ WHO ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਇਹ ਬੱਚੀ ਫੋਨ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼, ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਮੁਆਫੀ-ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਜੁਰਮਾਨਾ (Etv Bharat)

ਵਿਸ਼ਵ ਸਿਹਤ ਸੰਗਠਨ (WHO) ਦੀ ਨਵੀਂ ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਖੁਲਾਸੇ

​ਵਿਸ਼ਵ ਸਿਹਤ ਸੰਗਠਨ (WHO) ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਕਿਸ਼ੋਰਾਂ (Adolescents) ਵਿੱਚ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਮਾੜੀ ਅਤੇ ਨਸ਼ੇ ਵਰਗੀ ਆਦਤ (Problematic Social Media Use) ਵਿੱਚ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ​ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ, 11% ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੱਚੇ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਆਪਣੇ ਫੋਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ 'ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ। ​ਲਗਭਗ 12% ਬੱਚੇ ਗੇਮਿੰਗ ਅਡਿਕਸ਼ਨ (Online Gaming) ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਜੋਖ਼ਮ ਹੇਠ ਹਨ। ​WHO ਮੁਤਾਬਕ, ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੋਬਾਇਲ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਰਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨੀਂਦ, ਪੜ੍ਹਾਈ, ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਸੰਤੁਲਨ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

Harmful effects Of use of Smartphone on children to elders
ਵਿਸ਼ਵ ਸਿਹਤ ਸੰਗਠਨ ਦੀ ਨਵੀਂ ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਖੁਲਾਸੇ (Etv Bharat)

ਕੇਸ ਸਟਡੀ-1

ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਬੀਆਰਐਸ ਨਗਰ ਦੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਪੰਜ ਸਾਲ ਦੀ ਦੇਵਤ੍ਰਿਤੀ ਮੋਬਾਇਲ ਦਾ ਬਹੁਤ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆ ਉਸ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਕਿ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਮੋਬਾਇਲ ਫੋਨ ਜਿਆਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਉਸ ਨੇ ਘਰ ਵਿੱਚ 500 ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਫੀ ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਵਿੱਚ 500 ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲੈਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦੇਵਤ੍ਰਿਤੀ ਨੇ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਦੱਸਿਆ, "ਮੋਬਾਇਲ ਅਤੇ ਟੀਵੀ ਦੇਖਣ ਨਾਲ ਸਿਰਫ਼ ਅੱਖਾ ਹੀ ਖਰਾਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਸਗੋਂ ਸਾਡੇ ਹੱਥਾਂ ਦੀਆਂ ਉਂਗਲੀਆਂ ਦੀਆਂ ਹੱਡੀਆਂ ਵੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਾਡੀ ਦਿਮਾਗ ਉੱਤੇ ਤੇਜ਼ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।"

Harmful effects Of use of Smartphone on children to elders
ਦੇਵਤ੍ਰਿਤੀ ਦਾ ਬਿਆਨ (Etv Bharat)

ਦੇਵਤ੍ਰਿਤੀ ਦੇ ਦਾਦਾ ਰਜਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਵੀ ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ, "ਉਹ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਫੋਨ ਦੀ ਲਤ ਨਾਲ ਹੀ ਜੂਝ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਪਰ, ਹੁਣ ਦੇਵਤ੍ਰਿਤੀ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮੋਬਾਇਲ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਤੋਂ ਮੋਬਾਇਲ ਨਹੀਂ ਵਰਤਦੇ। ਉਨਾਂ ਦੀ ਪੋਤੀ ਨੇ ਖ਼ੁਦ ਹੀ ਮੋਬਾਈਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਘਟਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਦੀ ਹੈ।"

Harmful effects Of use of Smartphone on children to elders
ਦੇਵਤ੍ਰਿਤੀ ਦੇ ਨਿਯਮ (Etv Bharat)

"ਦੋ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਕੁੱਝ ਸੈਕਿੰਡ ਲਈ ਹੀ ਫੋਨ ਵਰਤਿਆ, ਤਾਂ ਦੇਵਤ੍ਰਿਤੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ 500 ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਾਇਆ। ਮੈਂ ਜੁਰਮਾਨਾ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਤੇ ਸੌਰੀ ਵੀ ਫੀਲ ਕੀਤੀ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੇਵਤ੍ਰਿਤੀ ਕਰਕੇ ਮੋਬਾਇਲ ਦੇ ਬੇਲੋੜੀ ਵਰਤੋਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਪਰਿਵਾਰ ਸਾਰੇ ਇੱਕਠੇ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਸਮਾਂ ਬਿਤਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਖੇਡਦੇ ਹਾਂ। ਦੇਵਤ੍ਰਿਤੀ ਵੀ ਨਾ ਟੀਵੀ ਅਤੇ ਨਾ ਮੋਬਾਇਲ ਕੁੱਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੀ।" -ਰਜਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ, ਦੇਵਤ੍ਰਿਤੀ ਦੇ ਦਾਦਾ

Harmful effects Of use of Smartphone on children to elders
ਮਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਇਸ ਆਦਤ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ? (Etv Bharat)

​ਮਾਂ-ਬਾਪ ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਇਸ ਆਦਤ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ?

ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਦੀ ਲਤ ਰਾਤੋਂ-ਰਾਤ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ, ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਈ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨਕ ਕਾਰਨ ਹਨ। ਮਾਨਸਿਕ ਰੋਗ ਦੇ ਮਾਹਰ ਡਾਕਟਰ ਰੁਪੇਸ਼ ਚੌਧਰੀ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ, "ਇਹ ਆਦਤ ਦਿਨ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਵਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।"

  1. ​'ਡਿਜੀਟਲ ਬੇਬੀਸਿਟਰ' (Digital Babysitter): ਅੱਜ-ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਭੱਜ-ਦੌੜ ਭਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਮਾਪੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਰੱਖਣ ਜਾਂ ਖਾਣਾ ਖੁਆਉਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਮੋਬਾਇਲ ਫੜ੍ਹਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਹੀ ਆਦਤ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਗੰਭੀਰ ਲਤ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ।
  2. ਡੋਪਾਮਾਈਨ ਲੂਪ (Dopamine Loop): ਡਾਕਟਰ ਚੌਧਰੀ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ, "ਮੋਬਾਇਲ ਐਪਸ, ਗੇਮਜ਼, ਅਤੇ ਰੀਲਾਂ (Reels) ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ 'ਡੋਪਾਮਾਈਨ' (ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਹਾਰਮੋਨ) ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਹਰ ਨਵੀਂ ਵੀਡੀਓ, ਲਾਇਕ (Like), ਜਾਂ ਗੇਮਿੰਗ ਰਿਵਾਰਡ ਨਾਲ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਦਿਮਾਗ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਫੋਨ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ।"
  3. ਬਾਹਰੀ ਖੇਡਾਂ ਦੀ ਕਮੀ: ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਮੈਦਾਨਾਂ ਦੀ ਘਾਟ, ਸ਼ਹਿਰੀਕਰਨ, ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਕਰਕੇ ਬੱਚੇ ਘਰਾਂ ਅੰਦਰ ਸੀਮਤ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਮੋਬਾਇਲ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵਿਕਲਪ ਨਹੀਂ ਬਚਦਾ।
  4. ਦੋਸਤਾਂ ਦਾ ਦਬਾਅ (Peer Pressure): ਡਾਕਟਰ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ, "ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਵਰਤਦੇ ਜਾਂ ਆਨਲਾਈਨ ਗੇਮਾਂ ਖੇਡਦੇ ਦੇਖਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੰਦਰ ਇਕੱਲੇ ਰਹਿ ਜਾਣ ਦਾ ਡਰ (FOMO - Fear of Missing Out) ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।"
Harmful effects Of use of Smartphone on children to elders
ਬੱਚਿਆਂ ਉੱਤੇ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ? (Etv Bharat)

ਵੱਧ ਫੋਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਉੱਤੇ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵ

​ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ (ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ) 'ਤੇ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ​ਲਗਾਤਾਰ ਸਕ੍ਰੀਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਮਾਂ ਬਿਤਾਉਣ ਨਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਕੋਮਲ ਦਿਮਾਗ 'ਤੇ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਗੰਭੀਰ ਅਸਰ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਡਾਕਟਰ ਗੈਬੀ ਸੇਠੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਤੌਰ ਸਾਈਕੈਟਰਿਕਸ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ, "ਮੋਬਾਇਲ ਦੀ ਵਧੇਰੇ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਖ਼ਰਾਬ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਚਿੰਤਾ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਆਪਸੀ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ 'ਚ ਖਟਾਸ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਚਿੜਚਿੜਾ ਹੋਣਾ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ।"

  1. ਚਿੰਤਾ ਅਤੇ ਡਿਪ੍ਰੈਸ਼ਨ (Anxiety & Depression): ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਦਿਖਾਵਟੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਤੁਲਨਾ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀਨ ਭਾਵਨਾ, ਚਿੰਤਾ, ਅਤੇ ਉਦਾਸੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
  2. ਨੀਂਦ ਦਾ ਖਰਾਬ ਹੋਣਾ (Sleep Disturbances): ਡਾਕਟਰ ਚੌਧਰੀ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ, ਮੋਬਾਇਲ ਦੀ ਸਕ੍ਰੀਨ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲੀ ਨੀਲੀ ਰੋਸ਼ਨੀ (Blue Light) ਸਰੀਰ ਦੇ ਮੇਲਾਟੋਨਿਨ (Melatonin) ਹਾਰਮੋਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਨੀਂਦ ਨਾ ਆਉਣ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪੂਰੀ ਨੀਂਦ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਰਕੇ ਬੱਚੇ ਦਿਨ ਭਰ ਥਕੇਵੇਂ ਅਤੇ ਚਿੜਚਿੜੇਪਨ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ।
  3. ਇਕਾਗਰਤਾ ਦੀ ਕਮੀ (Short Attention Span): ਲਗਾਤਾਰ ਛੋਟੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ (Reels/Shorts) ਦੇਖਣ ਨਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਟਿਕਾਉਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਘੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਅਤੇ ਯਾਦਗਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀ 'ਤੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
  4. ਗੁੱਸਾ ਅਤੇ ਵਿਵਹਾਰਿਕ ਬਦਲਾਅ: ਮਾਨਸਿਕ ਰੋਗ ਮਾਹਿਰ ਡਾਕਟਰ ਗੈਬੀ ਸੇਠੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ, "ਜਦੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਮੋਬਾਇਲ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੁੱਸਾ, ਚਿੜਚਿੜਾਪਨ ਜਾਂ ਜ਼ਿੱਦ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਲੱਛਣ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਲਤ ਤੋਂ ਵੱਖਰੇ ਨਹੀਂ ਹਨ।"
  5. ਸਮਾਜਿਕ ਦੂਰੀ (Social Isolation): ਬੱਚੇ ਅਸਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ, ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕੱਟ ਕੇ ਆਨਲਾਈਨ ਦੁਨੀਆ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਕਾਸ ਰੁਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਲੱਤ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਬਚਾਈਏ?

​ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਲਤ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਦਮ ​ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਮਾਪਿਆਂ, ਸਕੂਲਾਂ, ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਸੁਝਾਆਂ 'ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

  • ​ਸਕ੍ਰੀਨ-ਫ੍ਰੀ ਜ਼ੋਨ (Screen-Free Zones) ਬਣਾਓ: ਘਰ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਿਯਮ ਤੈਅ ਕਰੋ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੌਣ ਤੋਂ 1 ਘੰਟਾ ਪਹਿਲਾਂ ਫੋਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
  • ਮਾਪੇ ਆਪ ਉਦਾਹਰਨ ਬਣਨ: ਬੱਚੇ ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਨਕਲ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਮਾਪੇ ਖੁਦ ਘਰ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਫੋਨ 'ਤੇ ਲੱਗੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਤਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
  • ਸਰੀਰਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰੋ: ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰੀ ਖੇਡਾਂ (Outdoor Games), ਪੇਂਟਿੰਗ, ਸੰਗੀਤ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਰਚਨਾਤਮਕ ਸ਼ੌਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਅਸਤ ਰੱਖੋ।
  • ਮੋਬਾਇਲ ਵਰਤੋਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰੋ: WHO ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਸਕ੍ਰੀਨ ਟਾਈਮ ਬਹੁਤ ਸੀਮਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
  • ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੋ: ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਮਾਂ ਬਿਤਾਓ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣੋ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਦੇ ਚੰਗੇ ਅਤੇ ਮਾੜੇ ਪੱਖਾਂ ਬਾਰੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸਮਝਾਓ।
Harmful effects Of use of Smartphone on children to elders
ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਰੋਕੀਏ ? (Etv Bharat)

ਨੌਜਵਾਨਾਂ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਤੇ ਵਿਆਹੇ ਜੋੜਿਆਂ ਉੱਤੇ ਵੀ ਅਸਰ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ

ਮਾਨਸਿਕ ਰੋਗ ਮਾਹਿਰ ਡਾਕਟਰ ਗੈਬੀ ਸੇਠੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ, "ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕੇਸ ਆ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਬੱਚੇ, ਨੌਜਵਾਨ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਵੀ ਮਾਨਸਿਕ ਤਣਾਅ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ, ਪਤੀ-ਪਤਨੀ ਵਿਚਾਲੇ ਚਿੜ ਚਿੜਾਪਨ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿਵਹਾਰ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਅਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਨੀਂਦ ਨਾ ਆਉਣ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਮੋਬਾਇਲ ਫੋਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੈ।"

ਡਾਕਟਰ ਗੈਬੀ ਸੇਠੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, "ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੌਂਣ ਵੇਲ੍ਹੇ ਪਤੀ-ਪਤਨੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਮੋਬਾਇਲ ਉੱਤੇ ਸਮਾਂ ਬਿਤਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਿਵਾਉਣ (Relaxation Time) ਲਈ ਫੋਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪਰ, ਇਹੀ ਸਮਾਂ ਜੇਕਰ ਪਤੀ-ਪਤਨੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਬਿਤਾਉਣ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਖਟਾਸ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗੀ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੋਬਾਇਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਬਜ਼ੁਰਗ ਵੀ ਟਾਈਮਪਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਸਕ੍ਰੀਨ ਉੱਤੇ ਸਕਰੋਲ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨੀਂਦ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਆਉਂਦੀ ਹੈ।"

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EFFECTS OF USE OF SMARTPHONE
LUDHIANA DEVTRITY AGAINST MOBILE
ਫੋਨ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ
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