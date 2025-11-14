Bihar Election Results 2025

ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਦੇ ਹੱਥ ਆਈ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਦੀ ਕਮਾਨ, ਜਾਣੋ ਸਿਆਸੀ ਸਫਰ

Tarn Taran bypoll 2025 Result: ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਨੇ ਵੱਡੇ ਫਰਕ ਨਾਲ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ।

Harmeet Singh Sandhu
ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਦੇ ਹੱਥ ਆਈ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਦੀ ਕਮਾਣ (Etv bharat)
Published : November 14, 2025 at 2:39 PM IST

Updated : November 14, 2025 at 3:10 PM IST

ਤਰਨ ਤਾਰਨ: ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਾ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਅੱਜ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਵੱਡੇ ਫਰਕ ਨਾਲ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸੱਤਾ 'ਚ ਇਹ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ 7 ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 'ਆਪ' ਦੀ ਇਹ 6ਵੀਂ ਸੀਟ ਉੱਤੇ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਜਿੱਤ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਮਜਬੂਤੀ ਮਿਲੀ ਹੈ। 11 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਈ ਵੋਟਿੰਗ ਵਿੱਚ 60.95% ਵੋਟਰਾਂ ਨੇ ਵੋਟ ਪਾਈ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ 2022 ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ 65.81% ਵੋਟਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀ ਅਤੇ ‘ਆਪ’ ਨੇ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਸੀ।

ਚੌਥੀ ਵਾਰ ਵਿਧਾਇਕ ਬਣੇ ਹਰਮੀਤ ਸੰਧੂ (Etv bharat)

ਜਿੱਥੋਂ ਹਾਰੇ ਅੱਜ ਉੱਥੇ ਕੀਤੀ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ

ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਲੰਬੀ ਪਾਰੀ ਖੇਡ ਚੁੱਕੇ ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਸਨ। ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ ਜੁਲਾਈ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਪੱਲਾ ਫੜ੍ਹਿਆ ਅਤੇ ਅੱਜ ਇਸ ਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਵੀ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਹੀ ਹਰਮੀਤ ਸੰਧੂ ਨੇ 2022 ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਟਿਕਟ ਤੋਂ ਲੜੀ ਸੀ ਪਰ ਉਹ ‘ਆਪ’ ਉਮੀਦਵਾਰ ਡਾਕਟਰ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਿੰਘ ਸੋਹਲ ਤੋਂ ਹਾਰ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਅੱਜ ਜਿੱਤ ਹਾਸਿਲ ਕਰ ਲਈ ਹੈ।

'ਆਪ' ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੇ ਦਿਹਾਂਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖਾਲੀ ਸੀਟ

ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਸਾਲ 2022 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ 'ਆਪ' ਦੇ ਡਾ. ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਿੰਘ ਸੋਹਲ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਚੁਣੇ ਗਏ ਸਨ ਪਰ 27 ਜੂਨ 2025 ਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਿਹਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸੀਟ ਖਾਲੀ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਸੀਟ 'ਤੇ ਸਿੱਖ ਵੋਟ fਆਦਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਸ ਨੂੰ ਪੰਥਕ ਸੀਟ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਉੁਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਹੋਈ ਹਾਰ

ਜੇਕਰ ਪੰਥਕ ਸੀਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਾਰਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਆਪਣੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 'ਆਪ' ਅੱਗੇ ਹਾਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੁਜੇ ਨੰਬਰ ਅਤੇ ਰਹੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਵਾਰਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਤੀਜੇ ਥਾਂ 'ਤੇ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਪਿਆ।

ਹਰਮੀਤ ਸੰਧੂ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਸਫਰ

ਗ੍ਰੇਜੂਏਟ ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਸਿਆਸੀ ਸਫਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਸਫ਼ਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੱਦੀ ਹਲਕੇ, ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਤੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਵਿਧਾਇਕ ਚੁਣੇ ਗਏ। 2002 ਵਿੱਚ ਸੰਧੂ ਨੇ ਅਜ਼ਾਦ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵਜੋਂ ਜਿੱਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਸੀ ਅਤੇ ਫ਼ਿਰ 2007 ਅਤੇ 2012 ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਦੋ ਵਾਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਟਿਕਟ ਤੋਂ ਚੋਣ ਲੜੇ ਅਤੇ ਜਿੱਤੇ ਵੀ। ਆਪ ਆਗੂ ਹਰਮੀਤ ਸੰਧੂ ਨੇ 2017 ਅਤੇ 2022 ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵੀ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵਜੋਂ ਲੜੀਆਂ ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਹੀ ਹੱਥ ਲੱਗੀ ਅਤੇ ਉਹ ਜਿੱਤ ਨਾ ਸਕੇ।

ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਰਹੀ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਸੀਟ

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੀਟ 'ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਦਬਦਬਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਲ 1972 ਤੋਂ ਲੈਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਹੋਈਆਂ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਸਿਰਫ਼ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਹੀ ਇਹ ਸੀਟ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਝੋਲੀ ਗਈ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਇਸ ਸੀਟ 'ਤੇ ਸੱਤਾ ਦਾ ਨਿੱਘ ਮਾਣਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 2017 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਇਹ ਸੀਟ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਡਾ.ਧਰਮਬੀਰ ਅਗਨੀਹੋਤਰੀ ਨੇ ਜਿੱਤੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਾਲ 2002 ਤੋਂ 2012 ਤੱਕ ਇਸ ਸੀਟ ਤੋਂ ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਜਿੱਤਦੇ ਆਏ ਹਨ। ਜਿਸ 'ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਆਜ਼ਾਦ ਇਸ ਸੀਟ 'ਤੇ ਜਿੱਤ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਤੇ ਦੋ ਵਾਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਟਿਕਟ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਬਣੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 1997 'ਚ ਵੀ ਇਹ ਸੀਟ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਲਾਲਪੁਰ ਕੋਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਇਸ ਸੀਟ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਬਣੇ ਹਨ, ਜਿਸ 'ਚ ਸਾਲ 1985 ਅਤੇ 1980 ਦੀ ਚੋਣ ਦੌਰਾਨ ਉਂਨ੍ਹਾਂ ਜਿੱਤ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਸੀ।

'ਆਪ' ਹੋਈ ਕਾਬਜ਼'

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਸੀਟ 'ਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਾਲ 2022 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਡਾ.ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਿੰਘ ਸੋਹਲ ਨੇ ਜਿੱਤ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਸੀ। 2022 ਤੋਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਦੀ ਚੋਣ ਤੱਕ ਇਸ ਸੀਟ 'ਤੇ ਆਪ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। 2022 ਤੋਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਦੀ ਚੋਣ ਤੱਕ ਇਸ ਸੀਟ 'ਤੇ ਆਪ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।

ਮਾਂ ਪਾਰਟੀ ਛਡੱਣ ਵੇਲੇ ਹੋਏ ਸੀ ਭਾਵੁਕ

ਬੀਤੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਾਲ ਰਹੇ ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਨੇ ਵਿਚਾਰਕ ਮਤਭੇਦ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਜੁਲਾਈ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਅਲਵਿਦਾ ਆਖ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਸ 'ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹਰਮੀਤ ਸੰਧੂ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚੋਂ ਕਢਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਹਰਮੀਤ ਸੰਧੂ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪ ਅਸਤੀਫਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਇਕ ਬਿਆਨ 'ਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ 'ਮਾਂ ਪਾਰਟੀ ਛਡੱਣਾ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਪਰ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਕੇ ਪਾਰਟੀ ਛੱਡੀ ਹੈ'।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ

ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ 'ਆਪ' ਇੰਚਾਰਜ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਵੱਲੋਂ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਹੋਰ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤਰਨਤਾਰਨ ਤੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਅਤੇ 3 ਵਾਰ ਵਿਧਾਇਕ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਸਮੇਤ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਹਨ। ਮੈਂ ਦਿਲੋਂ 'ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ' ਆਖਦਾ ਹਾਂ। ਟੀਮ ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਾਰਵਾਂ ਦਿਨੋਂ-ਦਿਨ ਵਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਹਰਮੀਤ ਸੰਧੂ

ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੀਟ 'ਤੇ ਜਿਆਦਾਤਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਦਬਦਬਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਲ 1972 ਤੋਂ ਲੈਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਹੋਈਆਂ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਸਿਰਫ਼ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਝੋਲੀ ਇਹ ਸੀਟ ਗਈ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਜਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਇਸ ਸੀਟ 'ਤੇ ਸੱਤਾ ਦਾ ਨਿੱਘ ਮਾਣਿਆ ਹੈ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੋਂ 'ਆਪ' 'ਚ ਆਏ ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਖੁਦ ਇਥੋਂ ਦੋ ਵਾਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸੀਟ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਬਣੇ, ਜਦਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਵਾਰ ਆਜ਼ਾਦ ਵਿਧਾਇਕ ਬਣੇ ਸਨ। ਹਰਮੀਤ ਸੰਧੂ ਨੇ ਇਸ ਸੀਟ 'ਤੇ ਸਾਲ 2002, 2007 ਤੇ 2012 ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣ ਜਿੱਤੀ ਹੈ।

ਹਰਮੀਤ ਸੰਧੁ
TARN TARAN BYPOLL
ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣਾਂ
BYPOLL 2025 RESULT
TARN TARAN BYPOLL 2025 RESULT

