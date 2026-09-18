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2 ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਚਮਕੀ ਕਿਸਮਤ, ਜਿੱਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਦੇ ਇਨਾਮ

ਦੋਵੇਂ ਜੇਤੂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਖੇ ਭਨੋਟ ਇੰਟਰਪ੍ਰਾਈਜਿਜ਼ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਪਹੁੰਚੇ, ਜਿੱਥੇ ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਿੱਘਾ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

Harjit Singh from Sri Anandpur Sahib and Manjit Singh from Ropar have won a lottery worth crores
ਪੰਜਾਬ ਦੇ 2 ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਨਿਕਲੀ ਲਾਟਰੀ (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Punjabi Team

Published : September 18, 2026 at 4:19 PM IST

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ਲੁਧਿਆਣਾ: ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਲਾਟਰੀ ਦੇ ਸ਼ੌਕੀਨਾਂ ਲਈ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਹੈ। ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਪਈਆਂ 2 ਵੱਡੀਆਂ ਲਾਟਰੀਆਂ ਦੇ ਡਰਾਅ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੀ ਨਿਕਲੇ ਹਨ। ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਬੰਪਰ ਲਾਟਰੀ ਦਾ ਡੇਢ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਇਨਾਮ ਰੋਪੜ ਦੇ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਨਿਕਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹਫ਼ਤਾਵਾਰੀ ਡੀਅਰ ਲਾਟਰੀ ਦਾ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਇਨਾਮ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਝੋਲੀ ਪਿਆ ਹੈ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਲਾਟਰੀਆਂ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਹੀ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਕਿਸਮਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੀ ਦੋ ਪਰਿਵਾਰਾਂ 'ਤੇ ਮਿਹਰ ਹੋਈ ਹੈ।

2 ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਚਮਕੀ ਕਿਸਮਤ (Etv Bharat)

ਲੁਧਿਆਣਾ 'ਚ ਹੋਇਆ ਸਨਮਾਨ

ਦੋਵੇਂ ਜੇਤੂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਖੇ ਭਨੋਟ ਇੰਟਰਪ੍ਰਾਈਜਿਜ਼ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਪਹੁੰਚੇ, ਜਿੱਥੇ ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਿੱਘਾ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਸ਼ੁਭਕਾਮਨਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਜੇਤੂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ 'ਚ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ ਅਤੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਵੀ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।

15 ਤੋਂ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਖਰੀਦ ਰਿਹਾ ਸੀ ਲਾਰਟੀ

ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਲਾਟਰੀ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲੇ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਮੈਂ 7 ਰੁਪਏ ਵਾਲੀ ਸਿੱਕਮ ਸਟੇਟ ਦੀ ਲਾਟਰੀ ਖਰੀਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਮੇਰਾ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਨਾ ਇਨਾਮ ਨਿਕਲਿਆ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਕਰੋੜ ਦਾ ਇਨਾਮ ਨਿਕਲਿਆ ਹੈ। ਇਨਾਮ ਨਿਕਲਣ ਤੋਂ 15 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ 15 ਤੋਂ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲਾਰਟੀ ਟਿਕਟ ਖਰੀਦ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਆਸ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੀ ਲਾਟਰੀ ਜ਼ਰੂਰ ਨਿਕਲੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੇ ਛੋਟੇ-ਛੋਟੇ ਇਨਾਮ ਨਿਕਲੇ ਹਨ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਕੱਪੜੇ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਉੱਤੇ ਸੇਲਜ਼ਮੈਨ ਵੱਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਵਾਂਗੇ।"

Harjit Singh from Sri Anandpur Sahib and Manjit Singh from Ropar have won a lottery worth crores
ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਪਰਿਵਾਰ (Etv Bharat)

ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼

ਲਾਟਰੀ ਜੇਤੂ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ "ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਲਾਟਰੀ ਪਾ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਦੀ 3600 ਅਤੇ 6000 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਨਾ ਇਨਾਮ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਸਾਨੂੰ ਉਦੋਂ ਵੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਕਦੀ ਵੀ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਨਹੀਂ। ਸਾਡੇ ਡੈਡੀ ਨੇ ਕਦੀ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ। ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਲਾਟਰੀ ਟਿਕਟ ਖਰੀਦਦੇ ਨੂੰ 15 ਤੋਂ 18 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਕਿਸਮਤ ਚਮਕੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਕੱਪੜੇ ਦਾ ਸ਼ੋਅਰੂਪ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਵਾਂਗੇ।"

Harjit Singh from Sri Anandpur Sahib and Manjit Singh from Ropar have won a lottery worth crores
ਲਾਟਰੀ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲੇ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਮੂੰਹ ਮਿੱਠਾ ਕਰਵਾਏ ਹੋਏ ਲਾਟਰੀ ਵਪਾਰੀ (Etv Bharat)

200 ਰੁਪਏ ਦੀ ਟਿਕਟ ਨਾਲ 1.5 ਕਰੋੜ ਦੀ ਲਾਟਰੀ

ਰੋਪੜ ਦੇ ਪਿੰਡ ਭਰਤਗੜ੍ਹ ਦੇ ਲਾਟਰੀ ਜੇਤੂ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ "ਮੈਂ 200 ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਟਰੀ ਦੀ ਟਿਕਟ ਖਰੀਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਮੇਰੀ 1.5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਟਰੀ ਨਿਕਲੀ ਹੈ। ਲਾਟਰੀ ਨਿਕਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲ ਗਈ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲਾਟਰੀ ਟਿਕਟ ਖਰੀਦ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਮੇਰੀ ਇਨਾਮ ਨਿਕਲਿਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਹੋਟਲ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਵਪਾਰ ਕਰਾਂਗਾ।"

Harjit Singh from Sri Anandpur Sahib and Manjit Singh from Ropar have won a lottery worth crores
ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਪਰਿਵਾਰ (Etv Bharat)

ਭਨੋਟ ਇੰਟਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਦੇ ਮੁਖੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ "ਦੋਵਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲਾਟਰੀ ਦਾ ਵਪਾਰ ਬਹੁਤ ਜਿਆਦਾ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਾਡੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਫਰੈਂਚਾਈਜ਼ ਤੋਂ 185 ਦੇ ਕਰੀਬ ਲੋਕ ਕਰੋੜਪਤੀ ਬਣਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਿਸਮਤ ਖੁੱਲ੍ਹ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਜ 2 ਪਰਿਵਾਰ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ ਜਿਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਰੋੜਪਤੀ ਬਣਾਇਆ ਹੈ।"

TAGGED:

ਸਿੱਕਮ ਸਟੇਟ ਲਾਟਰੀ
SIKKIM STATE LOTTERY
ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਲਾਟਰੀ
ਰੋਪੜ ਲਾਟਰੀ ਜੇਤੂ
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