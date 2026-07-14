ਹਰੀਕੇ ਪੱਤਣ ਕੰਢੇ ਕਾਲੇ ਦੌਰ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਲਾਪਤਾ ਹੋਏ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਲਈ ਹੋਵੇਗੀ ਅਰਦਾਸ, ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਜਥੇਦਾਰ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਅਪੀਲ
ਕੇਂਦਰੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਭ ਦੇ ਲਈ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
Published : July 14, 2026 at 3:16 PM IST
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਅੱਜ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਹਰੀਕੇ ਪੱਤਣ ਵਿਖੇ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਮੰਗ ਲਈ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗੜਗੱਜ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 14 ਜੁਲਾਈ, 2026 ਨੂੰ ਹਰੀਕੇ ਪੱਤਣ ਵਿਖੇ ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ਦੇ ਕੰਢੇ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਮਾਗਮ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਸਮਾਗਮ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅਧੀਨ ਪੁਲਿਸ ਦੁਆਰਾ ਮਾਰੇ ਗਏ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਮਨਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਨੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਇਨਸਾਫ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਅਰਦਾਸਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੀਆਂ।
ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਅਪੀਲ
ਕੇਂਦਰੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਐਕਸ ਉੱਤੇ ਲਿਖਿਆ "ਧਰਤੀ ਲਾਲ ਸੀ ਅੱਜ ਅਰਦਾਸ ਕਰੋ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਖੂਨ ਇੱਕ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗੜਗੱਜ ਜੀ` ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਅਰਜੋਈ* ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ, ਅੱਜ ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਅਤੇ ਅਰਦਾਸ ਵੱਲ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹੈ। ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ, ਅੱਜ ਦੀ ਅਰਦਾਸ 'ਚ 80-90 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਘਾਣ` ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਯਾਦ ਕਰਨਾ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਜੋ ਖੂਨ ਵਗਿਆ, ਉਹ ਨਾ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਦਾ ਸੀ ਨਾ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਸੀ ਨਾ ਹੀ ਨਿਹੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ। ਉਹ ਖੂਨ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਲਹੂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਸੀ। ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਨਿਹੱਥਾ, ਵਰਦੀ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਆਮ ਬੰਦਾ... ਮਰਿਆ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਹੀ ਸੀ। ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਰੂਹਾਂ, ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਕੰਧਾਂ ਵੱਲ ਦੇਖ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਪੁੱਛ ਰਹੀਆਂ ਨੇ - ਕੀ ਸਾਡਾ ਵੀ ਕੋਈ ਵਾਲੀ-ਵਾਰਸ ਹੈ? ਕੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਵੀ ਕੋਈ ਅਰਦਾਸ ਹੋਵੇਗੀ? ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਅੱਜ ਗੱਲ ਇਕ ਫਿਰਕੇ` ਦੀ ਨਹੀਂ, ਗੱਲ ਪੰਜਾਬ, ਪੰਜਾਬੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀਅਤ` ਦੀ ਹੈ। ਗੋਲੀ ਮਾਰਨ ਵਾਲਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸੀ ਗੋਲੀ ਖਾਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸੀ ਗੋਲੀਆਂ ਦੀ ਵਾਛੜ ਝੱਲਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸਨ ਸਾਰੇ ਮਾਈ-ਭਾਈ, ਸਾਰੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਦੀਵੇ ਇਸ ਅਰਦਾਸ 'ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ। ਤਾਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਰੂਹਾਂ ਨੂੰ ਸਕੂਨ ਮਿਲੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਹੂ ਨਾਲ ਇਹ ਧਰਤੀ ਲਾਲ ਹੋਈ ਸੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਪਵਿੱਤਰ ਅਰਦਾਸ ਉਹਨਾਂ ਭਟਕਦੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਮਲ੍ਹਮ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ।"
#ਧਰਤੀ_ਲਾਲ_ਸੀ_ਅੱਜ_ਅਰਦਾਸ_ਕਰੋ #ਸਾਰੇ_ਪੰਜਾਬ_ਦਾ_ਖੂਨ_ਇੱਕ_ਹੈ— Ravneet Singh Bittu (@RavneetBittu) July 14, 2026
🔴ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗੜਗੱਜ ਜੀ` ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਅਰਜੋਈ*
ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ, ਅੱਜ ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਅਤੇ ਅਰਦਾਸ ਵੱਲ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹੈ।
🔴*ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ*
ਅੱਜ ਦੀ ਅਰਦਾਸ 'ਚ 80-90 ਦੇ… pic.twitter.com/S8OBgWiZPp
ਜਥੇਦਾਰ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਜਾਣਕਾਰੀ
ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗੜਗੱਜ ਨੇ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ "ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ॥ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਹਿ॥ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀਓ, ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ 1984 ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੇ ਸਮੂਹ ਸਿੱਖ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਅਤੇ ਕੌਮ ਦੇ ਮਹਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲੜਾ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿਚ ਮਿਤੀ 30 ਹਾੜ ਨਾਨਕਸ਼ਾਹੀ ਸੰਮਤ 558 ਮੁਤਾਬਿਕ 14 ਜੁਲਾਈ 2026 ਨੂੰ ਸੰਧਿਆ ਵੇਲੇ 06 ਵਜੇ ਦਰਿਆ ਸਤਲੁਜ ਦੇ ਕੰਢੇ ਹਰੀਕੇ ਪੱਤਣ ਵਿਖੇ ਪਾਲਕੀ ਸਾਹਿਬ ਵਿਚ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਸੁਸ਼ੋਭਿਤ ਕਰਕੇ ਸ੍ਰੀ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਾਠ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਕੀਰਤਨ ਉਪਰੰਤ ਸਮੂਹ ਸਿੱਖ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿਚ ਅਤੇ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਲਈ ਅਰਦਾਸ ਸਮਾਗਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਮੂਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਲੇਵਾ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪ ਨੇ ਇਸ ਅਰਦਾਸ ਸਮਾਗਮ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨੀਆਂ।"