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ਏਜੰਟ ਨੇ ਪੁਰਤਗਾਲ ਕਹਿ ਕੇ ਕੰਬੋਡੀਆ ਭੇਜਿਆ ਨੌਜਵਾਨ, ਐਕਸੀਡੈਂਟ 'ਚ ਟੁੱਟੀ ਲੱਤ ਹੁਣ 3 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਪਰਤਿਆ ਘਰ

ਟ੍ਰੈਵਲ ਏਜੰਟਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ ਜਲੰਧਰ ਵਾਸੀ ਹਰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਦੀ 3 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਕੰਬੋਡੀਆ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਵਾਪਸੀ ਹੋਈ ਹੈ।

Punjabi youth returns to India
ਹਰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਸੰਤ ਸੀਚੇਬਾਲ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਿਆ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Punjabi Team

Published : September 23, 2026 at 2:22 PM IST

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ਕਪੂਰਥਲਾ: ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨਾਲ ਟ੍ਰੈਵਲ ਏਜੰਟਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਅਜਿਹੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਅਕਸਰ ਲੋਕ ਚੰਗੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਭਾਲ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫਰਜ਼ੀ ਏਜੰਟਾਂ ਦੇ ਜਾਲ ਵਿੱਚ ਫਸ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਟ੍ਰੈਵਲ ਏਜੰਟਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ ਜਲੰਧਰ ਵਾਸੀ ਹਰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਕਰੀਬ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਕੰਬੋਡੀਆ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਭਾਰਤ ਵਾਪਸੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਾਮਲਾ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰੇਮੀ ਸੰਤ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸੀਚੇਵਾਲ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵੱਲੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਕੋਲ ਲਗਾਤਾਰ ਦਖ਼ਲ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਏਜੰਟਾਂ ਵੱਲੋਂ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ ਹਰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਦੱਸੀ ਆਪਣੀ ਹੱਡਬੀਤੀ (ETV Bharat)

ਹਰਦੀਪ ਨੇ ਦੱਸੀ ਆਪਣੀ ਹੱਡਬੀਤੀ

ਹਰਦੀਪ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ, 'ਪੁਰਤਗਾਲ ਭੇਜਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦੇਕੇ ਇੱਕ ਟ੍ਰੈਵਲ ਏਜੰਟ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਕਰੀਬ ਸਾਢੇ 7 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਲਏ ਸਨ। 19 ਸਤੰਬਰ 2023 ਵਿੱਚ ਪੁਰਤਗਾਲ ਭੇਜਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਥਾਈਲੈਂਡ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕੰਬੋਡੀਆ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਮਹੀਨਾ ਰੱਖ ਕੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਲਾਓਸ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਉੱਥੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 3 ਮਹੀਨੇ ਕੁਕਿੰਗ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਵਾਇਆ।'

"ਮੈਨੂੰ ਕੰਬੋਡੀਆਂ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ। ਉੱਥੇ ਕੁਕਿੰਗ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਏਜੰਟਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕੰਬੋਡੀਆਂ ਤੋਂ ਵੀਜਾ ਲਾਕੇ ਅੱਗੇ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਉੱਥੋ ਚਲੇ ਗਏ ਪਰ ਮੇਰਾ ਪਾਸਪੋਸਟ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਫਸਾ ਦਿੱਤਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਉੱਥੇ ਏਜੰਟਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ 2800 ਡਾਲਰ ਦੇਣੇ ਸਨ। ਕੰਬੋਡੀਆ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਦਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਵੀਜ਼ਾ ਮਈ 2025 ਵਿੱਚ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਿਆ।

"-ਹਰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ

ਨਿਰਮਲ ਕੁਟੀਆ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਪਹੁੰਚੇ ਹਰਦੀਪ ਨੇ ਆਪਣੀ ਹੱਡਬੀਤੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦਿਆ ਦੱਸਿਆ ਕਿ "ਕੰਬੋਡੀਆ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਹਰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਸੜਕ ਹਾਦਸੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੀ ਲੱਤ ਟੁੱਟ ਗਈ। ਇਸ ਹਾਦਸੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਢੁੱਕਵੇਂ ਇਲਾਜ ਅਤੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਰਿਹਾ। ਕਰੀਬ 15 ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹਲਾਤ ਵਿੱਚ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਰਿਹਾ।"

Punjabi youth returns to India
ਹਰਦੀਪ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਸੰਤ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸੀਚੇਵਾਲ ਦਾ ਕੀਤਾ ਧੰਨਵਾਦ (ETV Bharat)

ਹਰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਸੀਚੇਵਾਲ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਿਆ

ਹਰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ 09 ਜੂਨ 2026 ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਸੰਤ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸੀਚੇਵਾਲ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕੰਬੋਡੀਆ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਮਦਦ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਸੰਤ ਸੀਚੇਵਾਲ ਵੱਲੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਈ-ਮੇਲ ਰਾਹੀਂ ਤੁਰੰਤ ਦਖ਼ਲ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਹਰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਕੋਲ ਭਾਰਤ ਵਾਪਸ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ

ਲੋੜੀਂਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਹੋਣ ’ਤੇ ਮਾਮਲਾ ਦੁਬਾਰਾ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਕੰਬੋਡੀਆ ਸਥਿਤ ਭਾਰਤੀ ਅੰਬੈਂਸੀ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਕੇ ਹਰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਵਾਪਸੀ ਲਈ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਆਖ਼ਰਕਾਰ 29 ਅਗਸਤ 2026 ਨੂੰ ਹਰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਕੋਲ ਭਾਰਤ ਵਾਪਸ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਸੰਤ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸੀਚੇਵਾਲ ਵੱਲੋਂ ਮਾਮਲਾ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਪੈਰਵੀ ਕਰਨ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ।


ਸੰਤ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸੀਚੇਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਬਿਹਤਰ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਆਸ ਨਾਲ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਝੂਠੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਭੇਜਣ ਵਾਲੇ ਏਜੰਟਾਂ ਤੋਂ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਨੌਜਵਾਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਏਜੰਟ ’ਤੇ ਅੰਨ੍ਹਾ ਭਰੋਸਾ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਸ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜਾਂਚ-ਪੜਤਾਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਰਸਤੇ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ।"

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