ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਨਹੀਂ ਵਿਕਣਗੀਆਂ ਨਸ਼ੀਲੀਆਂ ਅਤੇ ਆਦਤ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ! ਰੋਸ ’ਚ ਕੈਮਿਸਟ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ

ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਨਹੀਂ ਵਿਕਣਗੀਆਂ ਨਸ਼ੀਲੀਆਂ ਅਤੇ ਆਦਤ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ! ਰੋਸ ’ਚ ਕੈਮਿਸਟ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ
ਕੈਮਿਸਟ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੇ ਹੈਵੀ ਨਸ਼ੇ ਵਾਲੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਜਿਨਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋ ਨਸ਼ਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਵੇਚੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।
Published : October 26, 2026 at 1:23 PM IST
ਲੁਧਿਆਣਾ : ਮਾਨਸਾ ’ਚ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਝੋਟੇ ਦੇ ਕਤਲਕਾਂਡ ਮਗਰੋਂ ਕੈਮਿਸਟ ਸਟੋਰ ਦੇ ਮਾਲਿਕ ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਨਸ਼ਾ ਵੇਚਣ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗੇ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਖ਼ਤੀ ਵਰਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਸ ਦੇ ਰੋਸ ਵਜੋਂ ਪੰਜਾਬ ਕੈਮਿਸਟ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ।
ਪੰਜਾਬ ਕੈਮਿਸਟ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕੈਮਿਸਟ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੈਮਿਸਟ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੇ ਹੈਵੀ ਨਸ਼ੇ ਵਾਲੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਜਿਨਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋ ਨਸ਼ਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਵੇਚੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।
"ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਯੁੱਧ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਕੈਮਿਸਟ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਸੀਲ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਸਟਾਕ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਦੋ ਦੋ ਚਾਰ ਚਾਰ ਗੋਲੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਐਫਆਈਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।"- ਜੀਐਸ ਚਾਵਲਾ, ਜਨਰਲ ਸੈਕਟਰੀ, ਪੰਜਾਬ ਕੈਮਿਸਟ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ
'ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੇ'
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, "ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹ ਆਇਆ ਅਸੀਂ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਹਿੱਸਾ ਪਾਇਆ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਦੋਂ ਕੋਰੋਨਾ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸੀ ਉਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਏ ਪਰ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਹੀ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਦੋ ਦੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਕਰਕੇ ਸਾਰੀ ਕੈਮਿਸਟ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।"
"ਇਹ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਦਵਾਈਆਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਵੇਚਾਂਗੇ, ਸਰਕਾਰ ਭਾਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਮਰਜ਼ੀ ਸੈਂਟਰ ’ਤੇ ਇਹ ਦਵਾਈਆਂ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਵੇਚ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਬੈਠਕ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਹੀ ਇਹ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਮਕਸਦ ਜਿਹੜੇ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਾ ਆਵੇ।"- ਜੀਐਸ ਚਾਵਲਾ, ਜਨਰਲ ਸੈਕਟਰੀ, ਪੰਜਾਬ ਕੈਮਿਸਟ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ
ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਵਿਕਰੀ
ਕਾਬਿਲੇਗੌਰ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕੈਮਿਸਟ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੰਜੀਵ ਚੌਧਰੀ ਮੁਤਾਬਕ, ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਪ੍ਰੇਗਾਬਾਲਿਨ, ਹੈਬਿਟ ਫੌਰਮਿੰਗ, ਅਤੇ ਸਾਈਕੋਟ੍ਰੋਪਿਕ ਵਰਗੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਬੰਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਟਾਕ ਵਾਪਸ ਭੇਜਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦਾ ਨਵਾਂ ਸਟਾਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੰਗਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਅਸਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 27 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਇਸੈਂਸਸ਼ੁਦਾ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟੋਰਾਂ ’ਤੇ ਪੈਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਜਤਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
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