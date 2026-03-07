International Womens Day: ਜ਼ਿੱਦ ਤੋਂ ਜਜ਼ਬੇ ਤੱਕ... ਕੋਚ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖ ਮਾਰਸ਼ਲ ਆਰਟ ਗੱਤਕਾ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਪਛਾਣ ਦੇਣ ਦਾ ਸਫ਼ਰ

International Womens Day: ਜ਼ਿੱਦ ਤੋਂ ਜਜ਼ਬੇ ਤੱਕ... ਕੋਚ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖ ਮਾਰਸ਼ਲ ਆਰਟ ਗੱਤਕਾ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਪਛਾਣ ਦੇਣ ਦਾ ਸਫ਼ਰ
ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਹਿਲਾ ਦਿਵਸ ਮੌਕੇ ਸੰਘਰਸ਼, ਹਿੰਮਤ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਮਾਰਸ਼ਲ ਆਰਟ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਪਛਾਣ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਗੱਤਕਾ ਦੀ ਇਕਲੌਤੀ ਮਹਿਲਾ ਕੋਚ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਬਾਰੇ ਜਾਣੋ...
Published : March 7, 2026 at 4:08 PM IST
ਵਰੁਣ ਸ਼ਰਮਾ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ
ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ : ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਹਿਲਾ ਦਿਵਸ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਗੱਤਕਾ ਕੋਚ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹਿੰਮਤ, ਜ਼ਿੱਦ ਅਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਜਨੂੰਨ ਭਰੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਮਾਰਸ਼ਲ ਆਰਟ ਗੱਤਕਾ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਵਿਲੱਖਣ ਪਛਾਣ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸਮਾਜਿਕ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕੀਤਾ, ਸਗੋਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿਰਾਸਤੀ ਖੇਡ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਰਾਹ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ।
ਬਚਪਨ ਵਿੱਚ ਗੱਤਕਾ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਜ਼ਿੱਦ
ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਟੀਮ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ "ਗੱਤਕਾ ਸਿੱਖਣ ਦਾ ਜਨੂੰਨ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਤੋਂ ਮਿਲਿਆ। ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਦਾਦਾ ਜੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਮਰਦਾਂ ਦੀ ਖੇਡ ਹੈ ਅਤੇ ਕੁੜੀਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਖੇਡਦੀਆਂ, ਪਰ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੱਦ ਅੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਝੁਕਣਾ ਪਿਆ ਅਤੇ ਆਖ਼ਿਰਕਾਰ ਮੈਨੂੰ ਗੱਤਕਾ ਸਿਖਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਮੇਰੀ ਇਹ ਇਹ ਯਾਤਰਾ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਅਤੇ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਇਹ ਸਫ਼ਰ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦਾ ਗਿਆ।"
"ਇੱਕ ਔਰਤ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਅਤੇ ਗੱਤਕਾ ਵਰਗੇ ਮਾਰਸ਼ਲ ਆਰਟ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਕਾਫੀ ਚੁਣੌਤੀ ਭਰਿਆ ਫੈਸਲਾ ਰਿਹਾ। ਸਮਾਜ ਦੇ ਤਾਅਨੇ ਵੀ ਸਹਿਣੇ ਪਏ। ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਨੂੰ ਰੋਟੀ-ਪਾਣੀ, ਸਲਾਈ-ਕੜਾਈ ਸਿਖਾਓ, ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਈ ਹੈ। ਪਰ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਬਣਾਈ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੋਂ ਕਦੇ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟੀ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਲਗਨ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ। ਮੇਰੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਅਤੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਦਾ ਸਾਥ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਗੱਤਕਾ ਸਿੱਖਣਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਮੁਹਾਰਤ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਹੋਰ ਬੱਚੀਆਂ ਨੂੰ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਬਣਾਉਣਾ ਦਾ ਟੀਚਾ ਹੈ। ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੀਆਂ ਸਹੇਲੀਆਂ ਦੇ ਮਾੜੇ ਵਤੀਰੇ ਦਾ ਵੀ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਪਰ ਇਸ ਮੁਸ਼ਕਲ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਮੇਰਾ ਪੂਰਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ।" - ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਕੌਰ, ਕੋਚ, ਗੱਤਕਾ ਮਾਰਸ਼ਲ ਆਰਟਸ
ਘਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੀ ਸੰਭਾਲੀ, ਗੱਤਕਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿਖਾਇਆ ਵੀ...
ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ "ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਘਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੀ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਆ ਗਈ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਅਤੇ ਗੱਤਕੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਲਗਨ ਨਾਲ ਮੈਂ ਘਰ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਈ। ਗੱਤਕਾ ਸਿੱਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਹੋਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੁੜੀਆਂ ਲਈ ਕਰਾਟੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹਨ, ਉਹ ਵੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਸਿਖਾ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਅਕੈਡਮੀਆਂ ਵਿੱਚ ਗੱਤਕਾ ਵੀ ਸਿਖਾ ਰਹੀ ਹਾਂ।"
ਅੱਜ ਗੱਤਕਾ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਮਾਰਸ਼ਲ ਆਰਟ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਪਛਾਣ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਖੇਡ ਓਲੰਪਿਕਸ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਇਸ ਮਾਰਸ਼ਲ ਆਰਟ ਨੂੰ ਸਿੱਖਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੋਵੇ। ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੇਡਾਂ ਵਤਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਸਿਖਾਏ ਕਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਅਤੇ ਗੋਲਡ ਮੈਡਲ ਵੀ ਜਿੱਤੇ।- ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਕੌਰ, ਕੋਚ, ਗੱਤਕਾ ਮਾਰਸ਼ਲ ਆਰਟਸ
"ਕੁੜੀਆਂ ਲਈ ਸੈਲਫ ਡਿਫੈਂਸ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ"
ਇੱਕ ਮਹਿਲਾ ਕੋਚ ਵਜੋਂ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਦਾ ਤਜ਼ਰਬਾ ਬਹੁਤ ਯਾਦਗਾਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੰਤਾਂ-ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਸਹਿਯੋਗ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਇਹ ਕਾਰਵਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਅੱਗੇ ਵਧਦਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਹ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਬੱਚੀਆਂ ਨੂੰ ਗੱਤਕਾ ਸਿਖਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਾਣ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਲੜਕੀਆਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਵੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ।
ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕੁੜੀਆਂ ਲਈ ਸੈਲਫ ਡਿਫੈਂਸ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਗੱਤਕਾ ਇਸ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਮਦਦਗਾਰ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਸਤਰ ਧਾਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ‘ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹੋਏ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਪਰੰਪਰਾ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। - ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਕੌਰ, ਕੋਚ, ਗੱਤਕਾ ਮਾਰਸ਼ਲ ਆਰਟਸ
ਗੱਤਕਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਪ੍ਰਸਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਕੌਰ
ਆਪਣੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਖੇਡ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਿਖਾਉਂਦੀ, ਸਗੋਂ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਅਸੂਲ, ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਜੋੜਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਬੱਚੇ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਆਤਮਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣ ਸਕਣ। ਅੰਤਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਹਿਲਾ ਦਿਵਸ ਦੇ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਬਖ਼ਸ਼ੀ ਇਸ ਵਿਰਾਸਤ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸਰੀਰਕ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਵੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ।
"ਗੱਤਕਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਉੱਚੇ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਲਿਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ"
ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਖੇਡ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਗੱਤਕਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ, ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਖੇਡ ਨੂੰ ਖੇਡਣ ਵਾਲੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਿਲ ਸਕਣ ਅਤੇ ਇਹ ਪਰੰਪਰਾਗਤ ਖੇਡ ਹੋਰ ਵੀ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਹੋ ਸਕੇ। ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਆਪਣਾ ਵਿਜ਼ਨ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦਿਆਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਗੱਤਕਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਉੱਚੇ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਲਿਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਖੇਡ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਅਜੇ ਵੀ ਇਸ ਖੇਡ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਝਿਜਕਦੀਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਕੀ ਬੋਲੀਆਂ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਲੈਣ ਆਉਂਦੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ
ਗੱਤਕਾ ਸਿੱਖਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ "ਕੋਚ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਤੋਂ ਗੱਤਕਾ ਸਿੱਖਣਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਤਜ਼ਰਬੇਕਾਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੋਚ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਖਾਸੀਅਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਗੱਤਕੇ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਉਹ ਧਾਰਮਿਕ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਇੰਨਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੀ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਾਂ।"
ਹੋਰਨਾਂ ਲਈ ਮਿਸਾਲ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਕੌਰ
ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਗੱਤਕਾ ਸਿੱਖਣ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਆਇਆ ਹੈ। ਆਤਮ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਅਤੇ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਗੱਤਕਾ ਸੈਲਫ ਡਿਫੈਂਸ ਲਈ ਵੀ ਬਹੁਤ ਮਦਦਗਾਰ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹੀ, ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਵਰਗੀਆਂ ਔਰਤਾਂ, ਜੋ ਖੁਦ ਦੇ ਰਾਹ ਬਣਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਪਛਾਣ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੈੜਾਂ ਉੱਤੇ ਚੱਲਣ ਲਈ ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਹੋਰਨਾਂ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਵੱਖਰੀ ਪਛਾਣ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਸਾਲ ਕਾਇਮ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।