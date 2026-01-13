ETV Bharat / state

ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਟੁੱਟੀ ਗੰਢੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ, ਜਾਣੋ ਕਿਉਂ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਮਾਘੀ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ

ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਮੁਗਲਾਂ ਨਾਲ ਆਖਰੀ ਜੰਗ ਖਿਦਰਾਣੇ ਦੀ ਢਾਬ ’ਤੇ ਲੜੀ ਗਈ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਟੁੱਟੀ ਗੰਡੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ
ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ: ਮਾਘੀ ਦੇ ਤਿਓਹਾਰ ਮੌਕੇ ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਸਮੁਹ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਣ ਲਈ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ ਹੈ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਟੁੱਟੀ ਗੰਢੀ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਖੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੀ ਬਲਿਦਾਨ ਨੂੰ ਨਮਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਮੁਗਲਾਂ ਨਾਲ ਆਖਰੀ ਅਤੇ ਨਿਰਣਾਇਕ ਜੰਗ ਖਿਦਰਾਣੇ ਦੀ ਢਾਬ ’ਤੇ ਲੜੀ ਗਈ ਸੀ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਖਿਦਰਾਣੇ ਦੀ ਜੰਗ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਮੁਕਤੇ ਅਤੇ ਇਸ ਸਥਾਨ ਨੂੰ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਸਰ (ਮੁਕਤਸਰ) ਦਾ ਵਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।

ਮਾਘੀ ਮੇਲੇ 'ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਟੁੱਟੀ ਗੰਢੀ ਸਾਹਿਬ (Etv Bharat)

ਇਸ ਜੰਗ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਚਾਲੀ ਮੁਕਤਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਸ਼ਹੀਦੀ ਜੋੜ ਮੇਲ 30 ਪੋਹ (13 ਜਨਵਰੀ) ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਦੇਸ਼-ਵਿਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਪਵਿੱਤਰ ਸਰੋਵਰ ’ਚ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਇਤਿਹਾਸਿਕ, ਧਾਰਮਿਕ ਅਤੇ ਵਿਰਾਸਤੀ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਦੋ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕੰਪਲੈਕਸ ਹਨ।

ਮਾਘੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਇੱਥੇ ਕਰਦੇ ਹਨ ਇਸ਼ਨਾਨ

ਇਸ ਅਸਥਾਨ ’ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਿਲੇ ਵਿੱਚ ਬੇਦਾਵਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ 40 ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀ ਭਾਈ ਮਹਾਂ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਰਜ਼ੋਈ ’ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬੇਦਾਵਾ ਪਾੜ ਕੇ ਟੁੱਟੀ ਗੰਢੀ ਸੀ। ਇਸ ਪੁਰਾਤਨ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੀ ਇਮਾਰਤ 1984 ਦੇ ਦੌਰ ’ਚ ਢਹਿ ਗਈ ਸੀ ਜਿਸ ਦਾ ਨਵ-ਨਿਰਮਾਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਵਿਸ਼ਾਲ ਪਵਿੱਤਰ ਸਰੋਵਰ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮਾਘੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਰੋਵਰ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਜੇ ਸਥਾਨ ’ਤੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਦਰੱਖਤ ਵੀ ਸਥਿਤ ਹੈ ਜਿਥੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਘੋੜਾ ਬੰਨ੍ਹਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸਰਾਂ ਹੈ ਜਿਥੇ ਸੈਂਕੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ।

ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਟੁੱਟੀ ਗੰਡੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ (Etv Bharat)

ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ

ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਸਬੰਧੀ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਹੈੱਡ ਗ੍ਰੰਥੀ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ "ਇਹ ਉਹ ਪਵਿੱਤਰ ਅਸਥਾਨ ਹੈ ਜਿਥੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਦਸਵੇਂ ਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ 40 ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਬਹਾਦੁਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਗ਼ਲ ਫੌਜਾਂ ਉੱਪਰ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। 1704 ਈ. ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਿਲ੍ਹੇ ਨੂੰ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜਿਆਂ ਤੇ ਮੁਗਲ ਫੌਜਾਂ ਵਲੋਂ ਘੇਰਾ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜਿਆਂ ਅਤੇ ਮੁਗਲਾਂ ਨਾਲ ਯੁੱਧ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਹਲਾਤ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਗਏ ਸਨ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਫੌਜ ਕੋਲ ਖਾਣ ਪੀਣ ਲਈ ਰਸਤ ਖਤਮ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਅਤੇ ਸਿੰਘਾਂ ਕੋਲੋ ਭੁੱਖੇ ਰਹਿ ਕੇ ਜੰਗ ਲੜਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ 40 ਸਿੰਘਾਂ ਵਲੋਂ ਬਗਾਵਤ ਕਰਕੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋ ਭੁੱਖੇ ਰਹਿ ਕੇ ਜੰਗ ਨਹੀਂ ਲੜੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ 40 ਸਿੰਘਾਂ ਵਲੋਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਇਕ ਕਾਗਜ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਬੇਦਾਵਾ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਕੇ ਅਸੀਂ "ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ'' ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਇਹ ਬੇਦਾਵਾ ਦੇ ਕੇ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ-2 ਵੱਲ ਚਾਲੇ ਪਾ ਦਿਤੇ ਪਰ ਜੱਦ ਇਹ ਸਿੰਘ ਆਪਣੇ-2 ਘਰ ਵਾਪਸ ਪੁੱਜੇ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀਆਂ ਘਰ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ 'ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਵਾਪਸ ਮੁੜ ਆਏ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਦਾਵਾ ਦੇ ਆਏ ਹਾਂ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 'ਤੁਸੀਂ ਮੁਸੀਬਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਇੱਕਲਾ ਛੱਡ ਕੇ ਆਏ ਹੋ' ਕੋਈ ਮੁਸੀਬਤ ਘੜੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਮੁੱਖ ਹੋ ਕੇ ਕਿਵੇਂ ਛੱਡ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਮੁਸੀਬਤ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਲਾਹਨਤ ਹੈ। ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਚੂੜੀਆਂ ਪਾ ਲਵੋ ਅਤੇ ਲੁੱਕ ਕੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਜਾਓ। ਤੁਹਾਡੀ ਜਗ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਜਾਕੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਵਾਂਗੀਆਂਂ" ਤੇ ਮਾਤਾ ਭਾਗ ਕੌਰ ਦੀ ਯੋਗ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਉਹ 40 ਸਿੰਘ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਭਾਲ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਚੱਲ ਪਏ।

ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਟੁੱਟੀ ਗੰਡੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ (Etv Bharat)

ਇਸ ਸਮੇਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪਰਿਵਾਰ ਸਮੇਤ ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕਿਲ੍ਹਾ ਛੱਡ ਚੁਕੇ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਵਿਚ ਚੱਲਦੇ-ਚੱਲਦੇ ਇਹ ਸਿੰਘ ਖਿਦਰਾਣੇ ਦੀ ਢਾਬ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰਦੀ ਮੁਗਲ ਫੌਜ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਸ ਖਿਦਰਾਣੇ ਦੀ ਢਾਬ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ 40 ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਮੁਗਲ ਫੌਜਾਂ ਨੂੰ ਭੁਲੇਖਾ ਪਾਉਣ ਲਈ ਖਿਦਰਾਣੇ ਦੀ ਢਾਬ 'ਤੇ ਝਾੜੀ ਉੱਪਰ ਆਪਣੇ ਚਾਦਰੇ ਅਤੇ ਕਸ਼ਹਿਰੇ ਪਾ ਦਿੱਤੇ ਤਾਂ ਕਿ ਮੁਗਲ ਫੌਜਾਂ ਨੁੰ ਇਹ ਲੱਗੇ ਕਿ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਤੰਬੂ ਇਸ ਅਸਥਾਨ 'ਤੇ ਲਾਏ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸ ਅਸਥਾਨ 'ਤੇ ਮੁਗਲ ਫੌਜਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਇਥੇ ਪੁਜੇ 40 ਸਿੰਘਾਂ ਨਾਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਹੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਯੁੱਧ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਇਸ ਯੁੱਧ ਵਿੱਚ ਮੁਗਲ ਫੌਜਾਂ ਨੂੰ ਹਾਰ ਮੂੰਹ ਦੇਖਣਾ ਪਿਆ ਅਤੇ ਸਿੰਘਾਂ ਯੋਧਿਆਂ ਨੇ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀਆ।


ਪਰਿਵਾਰ ਵਿਛੋੜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇਹਨਾਂ 40 ਸਿੰਘਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਕਰ ਕੇ ਮੁਗਲ ਫੌਜਾਂ ਨਾਲ ਜੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਆਲਮਗੀਰ, ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੜਾਅ ਤਹਿ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕੋਟਕਪੁਰੇ, ਢਿੱਲਵਾਂ ਕਲਾਂ, ਜੈਤੋ, ਰਾਮੇਆਣਾ, ਮਲੱਣ ਆਦਿ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚੋਂ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਖਿਦਰਾਣਾ ਦੀ ਢਾਬ 'ਤੇ ਇਸ ਅਸਥਾਨ ਤੋਂ ਕੁਝ ਹੀ ਦੁਰੀ ਤੇ ਟਿੱਬੀ ਸੇ ਅਸਤਾਨ 'ਤੇ ਗੂਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਆਸਨ ਲੱਗਾਇਆ ਅਤੇ ਟਿੱਬੀ ਦੇ ਅਸਥਾਨ 'ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਮੁਗਲ ਫੌਜਾਂ 'ਤੇ ਤੀਰਾਂ ਦੀ ਵਰਖਾ ਕੀਤੀ। ਜਿੱਥੇ 21 ਵੈਸਾਖ 1762 ਸੰਮਤ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਆਖਰੀ ਅਤੇ ਫੈਸਲਾ ਕੁਨ ਜੰਗ ਲੜੀ।

ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਿਦਰਾਣੇ ਦੀ ਢਾਬ ਦੇ ਅਸਥਾਨ ‘ਤੇ ਪੁੱਜੇ

ਮੁਗਲ ਫੌਜ ਉਪਰ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ। ਮੁਗਲ ਨਾਲ ਜੰਗ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੱਦ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਿਦਰਾਣੇ ਦੀ ਢਾਬ ਦੇ ਅਸਥਾਨ ‘ਤੇ ਪੁੱਜੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਪਰ ਜਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਦਰੱਖਤ ਜੋ ਵਨ ਅੱਜ ਤਕ ਇਸ ਸਥਾਨ ਪਰ ਸ਼ਸੋਬਤ ਹੈ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਘੋੜਾ ਬੰਨਿਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿੰਘਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਸਿੰਘ ਜੋ ਕਿ ਅਜੇ ਸਹਿਕ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਦ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਪਾਸ ਆਕੇ ਉਸ ਸਿੰਘ ਦਾ ਸ਼ੀਸ਼ ਆਪਣੀ ਗੋਦ ਵਿਚ ਰਖਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਚੇਹਰੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਮਰ ਕਸੇ ਨਾਲ ਸਾਫ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇਖਿਆ ਕੇ ਇਹ ਤੇ ਮੇਰਾ ਸਿੰਘ ਭਾਈ ਮਹਾਂ ਸਿੰਘ ਹੈ ਤੇ ਭਾਈ ਮਹਾਂ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਾਹ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸਨ।

ਬੇਦਾਵੇ ਨੂੰ ਪਾੜ ਦਿਓ

ਗੁਰੂ ਜੀ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਮਹਾਂ ਸਿੰਘ ਮੰਗ ਕੀ ਮੰਗਦਾ ਹੈ ਤੇ ਭਾਈ ਮਹਾਂ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਹਿਕ ਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ 'ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਥੋਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਭੁੱਲ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਸਾਨੂੰ ਮੁਆਫ ਕਰ ਦਿਓ' ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੋ ਬੇਦਾਵਾ ਦੇ ਕੇ ਆਏ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਬੇਦਾਵੇ ਨੂੰ ਪਾੜ ਦਿਓ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਭੁੱਲ ਬਖਸ਼ ਦਿਓ ਤੁਸੀਂ ਬਕਸ਼ਨ ਹਾਰ ਹੋ ਸਵਾਮੀ, ਸਾਡੀ ਟੁੱਟੀ ਗੰਢ ਲਓ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬੇਦਾਵਾ ਆਪਣੀ ਕਮਰ ਵਿਚੋਂ ਕੱਢਕੇ ਪਾੜ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਭਾਈ ਮਹਾਂ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਘੁੱਟ ਕੇ ਆਪਣੀ ਛਾਤੀ ਨਾਲ ਲਗਾ ਲਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ 40 ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਵਰ ਤੇ ਖਿਤਾਬ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਕੋਈ ਮੇਰਾ ਦਸ ਹਜ਼ਾਰੀ ਅਤੇ ਕੋਈ ਮੇਰਾ 20 ਹਜ਼ਾਰੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ 40 ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਟੁੱਟੀ ਗੰਢੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਅਸਥਾਨ ਦਾ ਨਾਮ ਖਿਦਰਾਣੇ ਦੀ ਢਾਬ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀਸਰ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਉਦੋ ਤੋਂ ਹੀ ਇਸ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ੍ਰੀ ਟੁੱਟੀ ਗੰਢੀ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ਸ਼ੋਬਿਤ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰ ਸਾਲ 40 ਮੁਕਤਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਸਮਰਪਤ ਹਰ ਸਾਲ ਮਾਘ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਮਾਘ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦੀ ਜੋੜ ਮੇਲਾ ਮਾਘੀ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ
ਮਾਘੀ ਮੇਲਾ
ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਟੁੱਟੀ ਗੰਢੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ
ਸੰਪਾਦਕ ਦੀ ਪਸੰਦ

