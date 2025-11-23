ਵੀਜ਼ਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਵਿਆਹ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਅੜੀਸਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਪੂਰੇ ਹੁੰਦੇ ਅੜੇ ਕੰਮ, ਜਾਣੋ ਇਤਿਹਾਸ
Guru Tegh Bahadur Sahib Martyrdom: ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ਼ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੀ ਚਰਨਛੋਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਅੜੀਸਰ ਸਾਹਿਬ, "ਹਰ ਅੜੇ ਕੰਮ ਹੁੰਦੇ ਪੂਰੇ"।
Published : November 23, 2025 at 3:55 PM IST
ਬਰਨਾਲਾ: ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦਾ 350 ਸਾਲਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜਾ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ, ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਸਮੇਤ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜਾ ਸਬੰਧੀ ਸਮਾਗਮ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉੱਥੇ ਇਸ ਸ਼ਹੀਦੀ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਮੌਕੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤਾਂ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਬਰਨਾਲਾ ਵਿੱਚ ਅਨੇਕਾਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇਤਿਹਾਸਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਅੜੀਸਰ ਸਾਹਿਬ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਸੰਗਤਾਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਆਓ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਵਸ ਮੌਕੇ ਇਸ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਰਿਪੋਰਟ...
ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਅੜੀਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ
ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਅੜੀਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਬਾਰੇ ਇੱਥੋ ਦੇ ਹੈੱਡ ਗ੍ਰੰਥੀ ਜਗਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ।
ਇਸ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਮਾਲਵਾ ਫ਼ੇਰੀ ਮੌਕੇ ਬਿਕ੍ਰਮੀ ਸੰਮਤ 1722 ਵਿੱਚ ਆਏ ਸਨ। ਇਸ ਥਾਂ ਉੱਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਘੋੜਾ ਅੜੀ ਕਰ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਗੇ ਤੰਬਾਕੂ ਦੇ ਖੇਤ ਸਨ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤੇ ਸਨ ਕਿ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਜੋ ਵੀ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਸ ਦੇ ਅੜੇ ਕੰਮ ਪੂਰੇ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਉੱਤੇ ਹੁਣ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਅੜੀਸਰ ਸਾਹਿਬ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
-ਜਗਤ ਸਿੰਘ, ਹੈੱਡ ਗ੍ਰੰਥੀ
ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦੀਆਂ ਮਨੋਕਾਮਨਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ
ਗੁਰੂਘਰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਆਉਂਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਨਾਲ ਮਨੋਕਾਮਨਾ ਪੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਸੰਗਤ ਇੱਥੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨ ਇੱਥੇ ਜਹਾਜ਼ ਚੜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸੈਂਕੜੇ ਮਠਿਆਈ ਦੇ ਡੱਬੇ ਭੇਟਾਂ ਵਜੋਂ ਚੜ੍ਹਦੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇੱਥੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜਾ ਸ਼ਰਧਾਪੂਰਵਕ ਮਨਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਮਨਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦਾ 350 ਸਾਲਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਵਸ
ਇਸ ਮੌਕੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਜਗਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ, 'ਘੋੜੇ ਦੀ ਅੜੀ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤੇ ਸਨ ਕਿ ਇੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਸੁਸ਼ੋਭਿਤ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਨਾਮ ਅੜੀਸਰ ਸਾਹਿਬ ਹੋਵੇਗਾ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦਾ 350 ਸਾਲਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਸਮੇਤ ਇੱਥੇ ਵੀ ਇਹ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜਾ ਸ਼ਰਧਾਪੂਰਵਕ ਮਨਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਇਕੱਲੇ ਬਰਨਾਲਾ ਜਿਲ੍ਹੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਸੰਗਤ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਣ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਸ਼ਰਧਾ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਜਹਾਜ਼ ਚੜਾਉਣ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਭਾਵਨਾ ਹੈ।'
ਵੀਜ਼ਾ ਰੁਕਿਆ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ, ਇੱਥੇ ਪੂਰਾ ਹੁੰਦਾ
ਇਸ ਮੌਕੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਹਰਦੇਵ ਸਿੰਘ, ਹਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸੋਨੀ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਬਹੁਤ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਸ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਆਏ ਸਨ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਸਦਕਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆ ਮਨੋਕਾਮਨਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਲੋਕ ਦੂਰ ਦੁਰਾਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ।
ਇੱਥੇ ਲੋਕ ਮਨੋਕਾਮਨਾ ਮੰਗਦੇ ਹਨ, ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਉੱਤੇ ਮਿੱਠਾ ਚੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਸਬੰਧੀ ਵੀਜ਼ੇ ਦੇ ਕੰਮ ਅੜ੍ਹਿਆ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਲੋਕ ਜਹਾਜ਼ ਖਿਡੌਣਾ ਚੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਪੜ੍ਹਾਈ ਸਬੰਧੀ, ਕਰਜ਼ੇ ਸਬੰਧੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਮਨੋਕਾਮਨਾ ਹੋਵੇ, ਇੱਥੇ ਮੰਗਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਉੱਤੇ ਵਾਪਸ ਮੁੜ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਨ।
- ਸ਼ਰਧਾਲੂ
ਉੱਥੇ ਹੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਆਏ ਇੱਕ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਅਸਥਾਨ ਬਾਰੇ ਸੁਣਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਵੀ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਅਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਅੜੀਸਰ ਸਾਹਿਬ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਏ। ਅਜਿਹਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਹਰ ਮਨੋਕਾਮਨਾ ਪੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਲੋਕ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਲੱਡੂ ਜਾਂ ਮਠਿਆਈਆਂ ਦੇ ਡੱਬੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਉਸ ਦੀ ਖ਼ੁਦ ਆਪਣੀ ਸਮੱਸਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਮਨੋਕਾਮਨਾ ਵੀ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹੋਂ ਖ਼ੁਦ ਹੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਪੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।