ETV Bharat / state

ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਨਾਨਕਸਰ ਠੱਕਰਵਾਲ ਪਹਿਲੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ, ਜਿਥੇ ਤੋੜਿਆ ਠਾਕਰ ਦਾਸ ਮਹੰਤ ਦਾ ਹੰਕਾਰ

ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਠੱਕਰਵਾਲ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਨਾਨਕਸਰ ਪਹਿਲੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਚਰਨਛੋਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਪਿੰਡ ਹੈ।

PARKASH PURB GURU NANAK DEV JI
ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਨਾਨਕਸਰ ਠੱਕਰਵਾਲ (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Punjabi Team

Published : November 5, 2025 at 1:21 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

ਲੁਧਿਆਣਾ: ਅੱਜ ਵਿਸ਼ਵ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਬੜੀ ਹੀ ਸ਼ਰਧਾ ਅਤੇ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਇਸ ਪਵਿੱਤਰ ਦਿਹਾੜੇ ਮੌਕੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪਹਿਲੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਨਾਨਕਸਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਸ੍ਰੀ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਭੋਗ ਪਾਏ ਗਏ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇਸ ਥਾਂ 'ਤੇ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਮਨੋਕਾਮਨਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਠਾਕੁਰ ਦਾਸ ਦੀ ਕੁਲੀ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਸਰੋਵਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਲੋਕ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਪਿੰਡ ਦਾ ਸਰਪੰਚ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ (Etv Bharat)

ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧ

ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਸੱਚੇ ਮਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੋਂ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਮੰਗਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਮਨੋਕਾਮਨਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੇ ਦੋ ਦਿਨ ਦੇ ਕਰੀਬ ਰਹੇ ਸਨ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨਿਰੰਤਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਲਗਾਤਾਰ ਲੰਗਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਇੱਥੇ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮੁੱਖ ਦਿਹਾੜੇ ਜਿਵੇਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਅਤੇ ਵਿਸਾਖੀ ਮੌਕੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਤੋਂ ਇਸ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਣ ਲਈ ਪਹੁੰਚਦੀਆਂ ਹਨ।

Sri Guru Nanak Dev Ji Parkash Purb
ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਨਾਨਕਸਰ ਠੱਕਰਵਾਲ ਦਾ ਸਰੋਵਰ (Etv Bharat)

ਇਹ ਹੈ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ

ਉਥੇ ਹੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਉਦਾਸੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰੱਬ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੀ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਚਰਨ ਕਮਲ ਸਾਹਿਬ ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅਸਥਾਨ ਤੋਂ ਚੱਲਦੇ ਹੋਏ ਸਾਈ ਬੁੱਢਣ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਨਿਹਾਲ ਕਰਕੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਗਊ ਘਾਟ ਸਾਹਿਬ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ। ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਠਾਕੁਰ ਦਾਸ ਮਹੰਤ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।

Sri Guru Nanak Dev Ji Parkash Purb
ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਨਾਨਕਸਰ ਠੱਕਰਵਾਲ (Etv Bharat)

ਉਸ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਜਨਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਤਪੱਸਿਆ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਹ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਠਾਕੁਰ ਦਾਸ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਕਾਂਸੀ ਤੋਂ ਵਿਦਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਹ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਦੇ ਇੱਕ ਡੇਰੇ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਉਸ ਡੇਰੇ ਦੇ ਮਹੰਤ ਮਥੁਰਾ ਦਾਸ ਸੀ ਤੇ ਮਥੁਰਾ ਦਾਸ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਸੇਵਾ ਭਾਵਨਾ ਦੇਖ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਚੇਲਾ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਮਥੁਰਾ ਦਾਸ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ, ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਖੀ ਮਹੰਤ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੱਗ ਦੀ ਰਸਮ ਮਥੁਰਾ ਦਾਸ ਦੇ ਗੜਵਈ ਪਰਮਾਦਾਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।

Sri Guru Nanak Dev Ji Parkash Purb
ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਨਾਨਕਸਰ ਠੱਕਰਵਾਲ (Etv Bharat)

ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਠਾਕੁਰ ਦਾਸ ਨੇ ਕਾਫੀ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ ਫਿਰ ਵੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਮਹੰਤਾਂ ਨੇ ਟਿੱਕਾ ਮਹੰਤ ਪਰਮਾਦਾਸ ਦੇ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਠਾਕੁਰ ਦਾਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਉਸੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਰਹੇ। ਫਿਰ ਠਾਕੁਰ ਦਾਸ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਕੇ ਚੇਲਿਆ ਸਮੇਤ ਚੱਲਦਾ ਹੋਇਆ ਪੰਜਾਬ ਪਹੁੰਚਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੇ ਆਸਣ ਲਾਇਆ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਢਾਬ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਅੱਜ ਕੱਲ ਸਰੋਵਰ ਹੈ, ਇਸ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪੱਕਾ ਟਿਕਾਣਾ ਇਸ ਸਥਾਨ ਨੂੰ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਅਸਥਾਨ ਦਾ ਨਾਮ ਠੱਕਰਵਾਲ ਪੈ ਗਿਆ। ਜੋ ਅੱਜ ਵੀ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦਾ ਨਾਮ ਠੱਕਰਵਾਲ ਤੋਂ ਹੀ ਹੈ।

Sri Guru Nanak Dev Ji Parkash Purb
ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪਾਠੀ ਸਿੰਘ (Etv Bharat)

ਇਸ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਬਰੋਟੇ ਸਨ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਰੋਟਿਆਂ ਨਾਲ ਹਾਥੀ ਬੰਨੇ ਸਨ, ਜਿਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਦੋ ਹਾਥੀ ਬੜੇ ਜਾਲਮ ਸਨ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲੰਘਣ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੰਦੇ। ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਲੰਗਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਠਾਕੁਰ ਦਾਸ ਦੀ ਕੁੱਲੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਖੂਹੀ ਵੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਤਾਂ ਠਾਕੁਰ ਦਾਸ ਕੁੱਲੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਘੁੰਮ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਅੰਦਰ ਵੜ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਵਿੱਦਿਆ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਘਮੰਡ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਕੁੱਲੀ ਤੋਂ ਕੁਝ ਦੂਰ ਕੁੱਲੀ ਵੱਲ ਪਿੱਠ ਕਰਕੇ ਬੈਠ ਗਏ ਤਾਂ ਠਾਕੁਰ ਦਾਸ ਸੋਚਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਇਹ ਕੈਸੇ ਸਾਧੂ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਬੈਠ ਗਏ।

Sri Guru Nanak Dev Ji Parkash Purb
ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਨਾਨਕਸਰ ਠੱਕਰਵਾਲ ਦਾ ਲੰਗਰ ਹਾਲ (Etv Bharat)

ਠਾਕਰ ਦਾਸ ਮਹੰਤ ਦਾ ਤੋੜਿਆ ਹੰਕਾਰ

ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਕਹਿਣ 'ਤੇ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਵੱਲੋਂ ਰਬਾਬ ਵਜਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਠਾਕੁਰ ਦਾਸ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣ ਕੇ ਸੰਪੂਰਨਤਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਹਰੇ ਰਾਮ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸਤਿ ਕਰਤਾਰ। ਠਾਕੁਰ ਦਾਸ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਹਰੇ ਰਾਮ ਅਤੇ ਸਤਿ ਕਰਤਾਰ ਵਿੱਚ ਕੀ ਫਰਕ ਹੈ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਰਾਮ ਤੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਤਿ ਕਰਤਾਰ ਦੇ ਅਵਤਾਰ ਹਨ। ਕਰਤਾਰ ਸਦਾ ਸਤਿ ਹੈ ਅਤੇ ਸਦਾ ਸਤਿ ਹੀ ਰਹੇਗਾ। ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਠਾਕੁਰ ਦਾਸ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਦੂਰ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗ ਕੇ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਭੁੱਲ ਬਖਸ਼ਾ ਲਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਬੇਬੇ ਨਾਨਕੀ ਕੋਲ ਜਾਣ ਲਈ ਰਵਾਨਾ ਹੋ ਗਏ।

Sri Guru Nanak Dev Ji Parkash Purb
ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ (Etv Bharat)

TAGGED:

ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ
ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਨਾਨਕਸਰ ਠੱਕਰਵਾਲ
ਪਿੰਡ ਠੱਕਰਵਾਲ ਠਾਕਰ ਦਾਸ ਮਹੰਤ
GURDWARA NANAKSAR THAKKARWAL
PARKASH PURB GURU NANAK DEV JI

Quick Links / Policies

ਸੰਪਾਦਕ ਦੀ ਪਸੰਦ

ਰਾਤ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ? ਇਹ 6 ਕਾਰਨ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ, ਕਰ ਲਓ ਸੁਧਾਰ

ਕੀ ਭੋਜਨ ਛੱਡਣ ਨਾਲ ਭਾਰ ਘੱਟ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਸਿਹਤ 'ਤੇ ਪੈ ਸਕਦੈ ਗਲਤ ਅਸਰ? ਇਹ ਲੋਕ ਭੁੱਲ ਕੇ ਵੀ ਨਾ ਛੱਡਣ ਭੋਜਨ

ਟ੍ਰੇਨ ਵਿੱਚ ਫੋਨ ਗੁਆਚ ਜਾਣ 'ਤੇ ਡਰਨ ਦੀ ਨਹੀਂ ਲੋੜ! ਬਸ ਕਰੋ ਇਹ ਕੰਮ, ਕੁਝ ਹੀ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਫੋਨ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗਾ ਵਾਪਸ

ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਇਹ 11 ਲੱਛਣ ਤਾਂ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ ਬਿਮਾਰੀਆਂ, ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਨਾ ਕਰੋ ਗਲਤੀ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.