ਗੋਲੀ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ 2 ਸ਼ੂਟਰ ਕਾਬੂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਟਾਰਗੇਟ ਸੀ ਸਰਪੰਚ, ਪਰ ਗੋਲੀ ਹੋਰ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਲੱਗ ਕੇ ਔਰਤ ਨੂੰ ਵੱਜੀ, ਹੋਈ ਮੌਤ
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ। ਗੁਰੂ ਕੀ ਵਡਾਲੀ ਕਤਲ ਕਾਂਡ ਦੇ 6 ਘੰਟਿਆਂ ਅੰਦਰ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੌਰਾਨ ਦੋ ਮੁੱਖ ਸ਼ੂਟਰ ਕਾਬੂ।
Published : November 25, 2026 at 8:58 AM IST
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ: ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਕਮਿਸ਼ਨਰੇਟ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਗੁਰੂ ਕੀ ਵਡਾਲੀ ਮੁਹੱਲੇ ਵਿਖੇ ਦਿਨ-ਦਿਹਾੜੇ ਹੋਏ ਮਹਿਲਾ ਦੇ ਕਤਲ ਦੀ ਗੁੱਥੀ ਮਹਿਜ਼ 6 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੁਲਝਾਉਂਦਿਆਂ ਵੱਡੀ ਸਫ਼ਲਤਾ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਹੋਏ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੌਰਾਨ ਦੋ ਮੁੱਖ ਸ਼ੂਟਰ ਗੋਲੀਆਂ ਲੱਗਣ ਕਾਰਨ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋ ਗਏ। ਇਸ ਪੂਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਤੇ ਮਾਮਲੇ ਪਿੱਛੇ ਹੋਈ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਹਰਮਨਬੀਰ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਨੇ ਕੀਤਾ।
ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਆਏ, ਨਾਲ ਇੱਕ ਮਹਿਲਾ ਦੇ ਵੀ ਲੱਗੀ ਗੋਲੀ
ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਹਰਮਨਬੀਰ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ, "ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਗੁਰੂ ਕੀ ਵਡਾਲੀ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਦਿਨ-ਦਿਹਾੜੇ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਦੀ ਘਟਨਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਸੀ। ਇਸ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਨਾਮਕ ਨੌਜਵਾਨ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਉਸ ਦੇ ਗੁਆਂਢ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਦਲਬੀਰ ਕੌਰ ਨਾਮਕ ਮਹਿਲਾ ਵੀ ਗੋਲੀ ਦੀ ਲਪੇਟ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ। ਦੋਵਾਂ ਜ਼ਖ਼ਮੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਹਸਪਤਾਲ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਦਲਬੀਰ ਕੌਰ ਜ਼ਖ਼ਮਾਂ ਦੀ ਤਾਬ ਨਾ ਝੱਲਦਿਆਂ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਦਮ ਤੋੜ ਗਈ। ਦਿਨ-ਦਿਹਾੜੇ ਇੱਕ ਬੇਕਸੂਰ ਮਹਿਲਾ ਦੀ ਮੌਤ ਨਾਲ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਦਹਿਸ਼ਤ ਫੈਲ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਪੁਲਿਸ ਲਈ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ।"
ਪੁਲਿਸ ਵਲੋਂ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ
ਘਟਨਾ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਡੀਸੀਪੀ ਸਿਟੀ ਜਸਕਰਨ ਤੇਜਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਏਸੀਪੀ ਵੈਸਟ ਅਤੇ ਥਾਣਾ ਛੇਹਰਟਾ ਦੇ ਐੱਸਐੱਚਓ ਸਰਦਾਰ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਅਲਰਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪੁਲਿਸ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਟੀਮਾਂ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਭਾਲ ਵਿੱਚ ਜੁਟ ਗਈਆਂ। ਮਨੁੱਖੀ ਸੂਹ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਕੋਟ ਖਾਲਸਾ ਇਲਾਕੇ ਵੱਲ ਹੋਣ ਦਾ ਸੁਰਾਗ ਮਿਲਿਆ।
ਦੋਵੇਂ ਸ਼ੂਟਰ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੌਰਾਨ ਜਖ਼ਮੀ
ਜਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਸ਼ੱਕੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਘੇਰ ਕੇ ਰੁਕਣ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਬਦਮਾਸ਼ਾਂ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਟੀਮ 'ਤੇ ਜਾਨਲੇਵਾ ਹਮਲਾ ਕਰਦਿਆਂ ਤਿੰਨ ਰਾਊਂਡ ਫਾਇਰ ਕੀਤੇ। ਸਵੈ-ਰੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਵੀ ਜਵਾਬੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜ ਰਾਊਂਡ ਫਾਇਰ ਕੀਤੇ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਹੋਈ ਕਰਾਸ ਫਾਇਰਿੰਗ ਵਿੱਚ ਦੋਵਾਂ ਸ਼ੂਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਅਤੇ ਉਹ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋ ਕੇ ਡਿੱਗ ਪਏ। ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਸ਼ੂਟਰਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਾਸੀ ਹਰਮਨਪ੍ਰੀਤ ਅਤੇ ਜਗਰੂਪ ਵਜੋਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ। ਡਾਕਟਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਫਿਲਹਾਲ ਖ਼ਤਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ, ਪਰ ਅਗਲੇ 48 ਘੰਟੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ ਅਹਿਮ ਹਨ।
ਟਾਰਗੇਟ ਕੋਈ ਹੋਰ, ਗੋਲੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਮਾਰੀ
ਪੁਲਿਸ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਵਾਰਦਾਤ ਪਿੱਛੇ ਕਈ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਖੁਲਾਸੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ, ਦੋਵੇਂ ਸ਼ੂਟਰ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਨਾਮੀ ਅਪਰਾਧੀ ਅੰਕੁਸ਼ ਬਾਮਣ ਦੇ ਗੁਰਗੇ ਹਨ। ਅੰਕੁਸ਼ ਬਾਮਣ ਅਤੇ ਕੇਸ਼ਵ ਸ਼ਿਵਾਲਾ ਨਾਮਕ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਸ਼ੂਟਰਾਂ ਨੂੰ ਬਟਾਲਾ ਦੇ ਇੱਕ ਸਰਪੰਚ ਜਾਂ ਉਸ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰਨ ਲਈ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸੁਪਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਗੁਰੂ ਕੀ ਵਡਾਲੀ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰੀ ਘਟਨਾ ਪੁਰਾਣੀ ਰੰਜਿਸ਼ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਸੀ। ਸ਼ੂਟਰ ਹਰਮਨਪ੍ਰੀਤ ਦਾ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਪੱਗ ਉਤਾਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਵਾਦ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਹਰਮਨਪ੍ਰੀਤ ਅਤੇ ਜਗਰੂਪ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕੰਮ ਲਈ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ, ਤਾਂ ਅਚਾਨਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਆ ਗਿਆ। ਪੁਰਾਣੀ ਰੰਜਿਸ਼ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿਮਰਨਜੀਤ 'ਤੇ ਗੋਲੀ ਚਲਾ ਦਿੱਤੀ। ਗੋਲੀ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਦੀ ਛਾਤੀ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਅਤੇ ਉੱਥੋਂ ਰਿਫਲੈਕਟ ਹੋ ਕੇ ਨੇੜੇ ਬੈਠੀ ਉਸ ਦੀ ਗੁਆਂਢਣ ਦਲਬੀਰ ਕੌਰ ਦੇ ਨਾਜ਼ੁਕ ਅੰਗ ਵਿੱਚ ਜਾ ਲੱਗੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ।
ਕੀ-ਕੀ ਬਰਾਮਦਗੀ ਹੋਈ?
ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਤੋਂ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ 9 ਐੱਮਐੱਮ ਪਿਸਤੌਲ, ਤਿੰਨ ਖਾਲੀ ਕਾਰਤੂਸਾਂ ਦੇ ਖੋਲ ਅਤੇ ਵਾਰਦਾਤ ਵਿੱਚ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਇੱਕ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ 'ਤੇ ਕੋਈ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਸ ਦੇ ਕੋਈ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਮਿਲੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੁਪਾਰੀ ਵਜੋਂ ਮਿਲੇ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਵਿੱਚੋਂ 7 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੀ ਨਕਦੀ ਅਤੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਏ ਹਨ।
ਸਰਪੰਚ ਸੀ ਨਿਸ਼ਾਨਾ, ਬਚੀ ਜਾਨ
ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ੂਟਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲੈਣ ਕਾਰਨ ਬਟਾਲਾ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਤਲ ਟਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਬਟਾਲਾ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਵੀ ਸੂਚਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਸਬੰਧਤ ਸਰਪੰਚ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਧਾਈ ਜਾ ਸਕੇ। ਪੁਲਿਸ ਹੁਣ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨਾਂ ਦੀ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਅੰਕੁਸ਼ ਬਾਮਣ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਥਾਨਕ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਤੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਅਪਰਾਧ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਬਖ਼ਸ਼ਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਨੈੱਟਵਰਕ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।