1 ਰੁਪਏ 'ਚ ਹੋਵੇਗਾ ਦੁੱਧ ਦੀ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਦਾ ਟੈਸਟ: ਸਕਿੰਟਾਂ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿੱਟ, ਯੂਨੀਵਰਸਟੀ ਦੀ ਨਵੀਂ ਖੋਜ

1 ਰੁਪਏ 'ਚ ਹੋਵੇਗਾ ਦੁੱਧ ਦੀ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਦਾ ਟੈਸਟ: ਸਕਿੰਟਾਂ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿੱਟ, ਯੂਨੀਵਰਸਟੀ ਦੀ ਨਵੀਂ ਖੋਜ
ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕਿੱਟ ਦੁੱਧ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਿਲਾਵਟ ਸਬੰਧੀ ਬਹੁਤ ਸਸਤੇ ਭਾਅ ਉੱਤੇ ਜਾਂਚ ਕਰੇਗੀ। ਪੜ੍ਹੋ ਪੂਰੀ ਖਬਰ...
Published : September 19, 2026 at 5:00 PM IST
ਲੁਧਿਆਣਾ: ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਵੈਟਨਰੀ ਐਨੀਮਲ ਸਾਇੰਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ 2 ਦਿਨੀਂ ਪਸ਼ੂ ਮੇਲੇ ਦਾ ਅੱਜ ਦੂਜਾ ਦਿਨ ਰਿਹਾ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਕਿਸਾਨ ਪੁੱਜੇ, ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਦੁੱਧ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾਵਟ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕਿੱਟ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਚਰਚਾ ਰਹੀ। ਇਹ ਕਿੱਟ ਹਰ ਸਾਲ ਖਿੱਚ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਸਾਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਨਵੀਂ ਕਾਗਜ਼ ਦੀ ਸਟਰਾਈਪ ਕਿੱਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
'ਇੱਕ ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਟੈਸਟ'
ਇਸ ਕਿੱਟ ਦੀ ਕੀਮਤ ਮਹਿਜ਼ ਇੱਕ ਰੁਪਏ ਇੱਕ ਟੈਸਟ ਲਈ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ਹਾਲੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਸਸਤੇ ਤੋਂ ਸਸਤਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। 100 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਇੱਕ ਕਿੱਟ ਦੀ ਕੀਮਤ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 100 ਟੈਸਟ ਹੋ ਸਕਣਗੇ, ਭਾਵ ਕਿ ਇੱਕ ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਟੈਸਟ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਿਲਾਵਟ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕੇਗਾ।
'ਪੰਜ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਟੈਸਟ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ'
ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਗੋਇਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ, 'ਫਿਲਹਾਲ ਇਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਟੈਸਟ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਟੈਸਟ ਯੂਰੀਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਲਟ, ਨਿਊਟਰਾ ਲਾਇਜ਼ਰ, ਹਾਈਡ੍ਰੋਜਨ ਪੈਰਾਕਸਾਈਡ ਅਤੇ ਫੋਰਮਲੀਨ ਆਦੀ ਦੇ ਟੈਸਟ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਫਿਲਹਾਲ ਪੰਜ ਟੈਸਟ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ 10 ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਖੋਜ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕਿੱਟ ਜਲਦ ਹੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਬਕਾਇਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰੱਖ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਪਰ ਇਸ ਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਤਜ਼ਰਬੇ ਹੋਏ ਹਨ ਉਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿੱਟ ਕਾਫੀ ਕਾਮਯਾਬ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਵਾਰ ਮੇਲੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕਿੱਟ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।'
'ਘਰ ਵਿੱਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਸਤੇਮਾਲ'
ਡਾਕਟਰ ਗੋਇਲ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਿੱਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਡਲਟਰੇਸ਼ਨ ਚੈੱਕ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਨਾ ਸਿਰਫ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਸਗੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਘਰੇਲੂ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਵੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ,ਦੁੱਧ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾਵਟ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਅੰਦਰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਵੱਧ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਦੁੱਧ ਦੀ ਮਿਲਾਵਟ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।
'ਸਕਿੰਟਾਂ 'ਚ ਮਿਲਣਗੇ ਨਤੀਜੇ'
ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ, 'ਇਹ ਆਮ ਕੈਮੀਕਲ ਵਾਲੀ ਕਿੱਟ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੌਖੀ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਕੁਝ ਸੈਕਿੰਡ ਵਿੱਚ ਹੀ ਦੁੱਧ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਇੱਕ ਕਾਗਜ਼ ਦੀ ਸਟਰਾਈਪ ਰੱਖਣ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸਦਾ ਰੰਗ ਬਦਲਣ ਉੱਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਿਲਾਵਟ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਤਜ਼ਰਬਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਘਰ ਵਿੱਚ ਦੁੱਧ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਕਾਗਜ਼ ਦੀ ਸਟਰਾਈਪ ਪਾਕੇ ਉਸ ਦੀ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਚਾਰ ਤੋਂ ਪੰਜ ਸੈਕਿੰਡ ਵਿੱਚ ਨਤੀਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਦੁੱਧ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਉਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਮਿਲਾਵਟ ਹੈ।'